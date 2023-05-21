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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 514
Осане
2:2
Конец матча
Старт
0'
0:1
37' Гол
Alagie Sanyang
41' Желтая карточка
Fabian Oestigaard Ness
46' Желтая карточка
Deni Dashaev
1:1
48' Гол
Mame Mor Ndiaye
50' Желтая карточка
Sindre Austevoll
1:2
52' Пенальти
Марес Люк
67' Желтая карточка
Mark Jensen
2:2
73' Гол
Mame Mor Ndiaye
84' Желтая карточка
Mame Mor Ndiaye
90' Желтая карточка
Martin Ueland
90'+5
30
Лисгард
Идар
6
Ola
Heltne
Nilsen
5
Sindre
Austevoll
2
Martin
Ueland
22
Haakon
Sjaatil
20
Stian
Nygaard
I
16
Didrik
Fredriksen
8
Emil
Sildnes
15
Sander
Eng
Strand
19
Ларсен
Кристоффер
28
Mame
Mor
Ndiaye
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
28
Викстёль
Рольф
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
7
Дервискадич
Эмир
4
Сакор
Важебах
15
Робстад
Хенрик
23
Скогволд
Хенрик
10
Alagie
Sanyang
Осане
3-5-2
Старт
3-5-2

История личных встреч

Осане
Старт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
4:1
ПД
1:5
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:2
ПД
4:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

3
2.33

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mame Mor Ndiaye 4 0.44
Emil Sildnes 2 0.22
Stian Nygaard I 2 0.22
Sander Eng Strand 1 0.11
Ларсен Кристоффер 0 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Ole Kallevaag 0 0
Ola Heltne Nilsen 0 0
Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 5 0.56
Alagie Sanyang 5 0.56
Страннегорд Том 4 0.44
Марес Люк 2 (2) 0.22
Mathias Grundetjern 2 0.22
Сакор Важебах 1 0.11
Zakaria Sawo 1 0.11
Лане Джек 1 0.11
Дервискадич Эмир 1 0.11
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Sindre Osestad 0 0
Вормгор Вито 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 5 0
Sander Eng Strand 3 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Sindre Austevoll 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Emil Sildnes 1 0
Лисгард Идар 1 0
Didrik Fredriksen 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0
Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 3 0
Fabian Oestigaard Ness 2 0
Дервискадич Эмир 2 0
Mark Jensen 1 0
Сакор Важебах 1 0
Робстад Хенрик 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Sindre Osestad 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Страннегорд Том 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

Осане
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Старт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
6
Осане
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

1
11
Осане
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Старт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

8
17

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
18%
1
5%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
3
27%
7
32%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
0
0%
7
32%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
4
27%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0
Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0
Старт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Старт - Санднес 3:3 Скейд - Старт 1:4 Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2
Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1

Результаты матчей

Осане
Старт

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Осане
Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
7
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 9 5 2 2 15 - 12 17
2.
Согндаль
 9 5 2 2 13 - 11 17
3.
Ранхейм
 9 5 2 2 12 - 11 17
4.
Конгсвингер
 9 5 0 4 14 - 12 15
5.
Фредрикстад
 9 3 6 0 6 - 3 15
6.
Старт
 9 3 5 1 22 - 15 14
7.
Мосс
 9 3 4 2 11 - 11 13
8.
Мьёндален
 9 3 2 4 12 - 12 11
9.
Хёдд
 9 2 5 2 10 - 9 11
10.
Санднес
 9 2 4 3 11 - 9 10
11.
КФУМ
 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Брюне
 9 2 4 3 10 - 13 10
13.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
Дьерв
 9 2 3 4 12 - 14 9
15.
Скейд
 9 1 3 5 11 - 21 6
16.
Осане
 9 0 5 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Ранхейм
 4 3 0 1 7 - 7 9
6.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Санднес
 5 2 2 1 8 - 4 8
8.
КФУМ
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Старт
 4 2 1 1 12 - 8 7
10.
Хёдд
 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Фредрикстад
 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
Рёуфосс
 4 1 2 1 5 - 2 5
13.
Мьёндален
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Осане
 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Согндаль
 5 2 1 2 7 - 8 7
4.
Старт
 5 1 4 0 10 - 7 7
5.
Мьёндален
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
7.
Кристиансунд
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хёдд
 4 1 1 2 6 - 6 4
9.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Рёуфосс
 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Скейд
 5 1 1 3 7 - 12 4
12.
Мосс
 4 0 3 1 6 - 8 3
13.
Осане
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 5
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
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