Тур: 9. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen.
Ход матча
17
Hayder
Altai
39
Bendik
Rise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
14 Keerat Singh
-
-
-
19 Daniel Skare
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Скейд
Мьёндален
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
2.5
Среднее время на гол
33
36
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|4
|0.44
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.11
|David Hickson
|1
|0.11
|Будусон Джонни
|1
|0.11
|Erik Nordengen
|1
|0.11
|Эффьом Максвелл
|1
|0.11
|Ulrich Ness
|1
|0.11
|Мельхиор Маркус
|1
|0.11
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|6
|0.67
|Сольберг Йоаким
|1
|0.11
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.11
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0.11
|Sander Bratvold
|1
|0.11
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Эверби Сиверт
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henning Toensberg Andresen
|2
|0
|Torje Naustdal
|0
|1
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Мельхиор Маркус
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Янсен Квинт
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мьёндален
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
1
Скейд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мьёндален
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
4
5
Скейд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мьёндален
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
3
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
11%
1
9%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
3
16%
3
27%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
26%
5
45%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2
Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2
Мьёндален
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3
Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1
Результаты матчей
Скейд
Мьёндален
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Скейд
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
23
12
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
35
17
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|2.
|0:2
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|3.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|12 - 11
|17
|4.
|2:1
|9
|4
|4
|1
|22 - 14
|16
|5.
|0:1
|9
|3
|5
|1
|5 - 3
|14
|6.
|1:1
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|7.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|9.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|10.
|9
|2
|4
|3
|11 - 9
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|14.
|1:1
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|15.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|11 - 19
|7
|16.
|1:2
|9
|0
|4
|5
|8 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|0:2
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|8.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|12 - 8
|7
|11.
|0:1
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|12.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|2.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|3.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|1:1
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|12.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3