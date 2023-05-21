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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 9. Стадион: .
Скейд
0:0
Второй тайм: 65'
Мьёндален
0'
20' Желтая карточка
Henning Toensberg Andresen
57' Желтая карточка

Ход матча

20'
Henning Toensberg Andresen
 
57'
 
62'
 
Брингакер Матиас
Сольберг Йоаким
63'
 
Хансен Адриан Александер
Эриксен Сивер Скаар
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Мьёндален
2.25
3.95
3.80
Все Коэффициенты
12
Видтун-Нильсен
Симен
14
Henning
Toensberg
Andresen
4
Стейринг
Пер-Магнус
17
Hayder
Altai
11
David
Hickson
8
Мельхиор
Маркус
2
Torje
Naustdal
39
Bendik
Rise
16
Эффьом
Максвелл
27
Kristoffer
Hoven
7
Ulrich
Ness
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Янсен
Квинт
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
10
Скистад
Эрик
Ставас
15
Love
Reuterswaerd
20
Kristian
Lien
Скейд
4-3-3
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Скейд
Мьёндален

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:2
ТМК
3:1
А
1:3
А
4:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
2.5

Среднее время на гол

33
36

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 4 0.44
Стейринг Пер-Магнус 1 0.11
David Hickson 1 0.11
Будусон Джонни 1 0.11
Erik Nordengen 1 0.11
Эффьом Максвелл 1 0.11
Ulrich Ness 1 0.11
Мельхиор Маркус 1 0.11
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 6 0.67
Сольберг Йоаким 1 0.11
Хансен Адриан Александер 1 0.11
Скистад Эрик Ставас 1 0.11
Sander Bratvold 1 0.11
Овенстад Мартин 0 0
Токстад Кристоффер 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Эверби Сиверт 0 0
Brinder Singh 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henning Toensberg Andresen 2 0
Torje Naustdal 0 1
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Мельхиор Маркус 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Янсен Квинт 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Brinder Singh 1 0
Sondre Granaas 1 0

Результаты матчей

Скейд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мьёндален
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
1
Скейд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мьёндален
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

4
5
Скейд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мьёндален
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
3
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
11%
1
9%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
3
16%
3
27%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
26%
5
45%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2
Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2
Мьёндален
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3
Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1

Результаты матчей

Скейд
Мьёндален

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Скейд
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
1
2
1
4
2.5
1
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 1:0 9 6 1 2 15 - 11 19
2.
Согндаль
 0:2 9 5 2 2 13 - 11 17
3.
Ранхейм
 2:0 9 5 2 2 12 - 11 17
4.
Старт
 2:1 9 4 4 1 22 - 14 16
5.
Фредрикстад
 0:1 9 3 5 1 5 - 3 14
6.
Мосс
 1:1 9 3 5 1 10 - 8 14
7.
Хёдд
 1:0 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Конгсвингер
 0:1 9 4 0 5 12 - 12 12
9.
Рёуфосс
 1:0 9 3 3 3 9 - 7 12
10.
Санднес
 9 2 4 3 11 - 9 10
11.
Брюне
 9 2 4 3 10 - 13 10
12.
Мьёндален
 0:0 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Дьерв
 0:1 9 2 2 5 11 - 14 8
14.
КФУМ
 1:1 9 1 5 3 9 - 13 8
15.
Скейд
 0:0 9 1 4 4 11 - 19 7
16.
Осане
 1:2 9 0 4 5 8 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 1:0 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 0:2 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 1:1 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 0:1 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Ранхейм
 2:0 4 3 0 1 7 - 7 9
6.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Хёдд
 1:0 5 2 3 0 4 - 2 9
8.
Рёуфосс
 1:0 4 2 2 0 5 - 0 8
9.
Санднес
 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Старт
 2:1 4 2 1 1 12 - 8 7
11.
Фредрикстад
 0:1 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
КФУМ
 1:1 5 1 3 1 6 - 5 6
13.
Мьёндален
 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 0:1 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Скейд
 0:0 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Осане
 1:2 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Старт
 2:1 5 2 3 0 10 - 6 9
2.
Фредрикстад
 0:1 5 2 2 1 3 - 2 8
3.
Ранхейм
 2:0 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Кристиансунд
 1:0 4 2 1 1 5 - 6 7
5.
Согндаль
 0:2 5 2 1 2 7 - 8 7
6.
Хёдд
 1:0 4 1 1 2 6 - 6 4
7.
Дьерв
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Мьёндален
 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Мосс
 1:1 4 0 4 0 5 - 5 4
10.
Рёуфосс
 1:0 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Скейд
 0:0 5 1 1 3 7 - 12 4
12.
Конгсвингер
 0:1 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Осане
 1:2 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 1:1 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Конгсвингер Joacim Holtan 5
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    20'
    Henning Toensberg Andresen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Мьёндален
2.25
3.95
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Скейд 0:0 Мьёндален онлайн

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