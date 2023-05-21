Тур: 9. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen. Зрители: 737
0'
20' Желтая карточкаHenning Toensberg Andresen
0:1
87' ГолЯнсен Квинт
0:2
90' ГолБрингакер Матиас
90'+6
Ход матча
87'
0:1
90'
0:2
17
Hayder
Altai
39
Bendik
Rise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
14 Keerat Singh
-
-
-
19 Daniel Skare
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Скейд
Мьёндален
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
2.5
Среднее время на гол
33
36
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|4
|0.44
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.11
|David Hickson
|1
|0.11
|Будусон Джонни
|1
|0.11
|Erik Nordengen
|1
|0.11
|Эффьом Максвелл
|1
|0.11
|Ulrich Ness
|1
|0.11
|Мельхиор Маркус
|1
|0.11
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|6
|0.67
|Сольберг Йоаким
|1
|0.11
|Янсен Квинт
|1
|0.11
|Брингакер Матиас
|1
|0.11
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.11
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0.11
|Sander Bratvold
|1
|0.11
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Эверби Сиверт
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henning Toensberg Andresen
|2
|0
|Torje Naustdal
|0
|1
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Мельхиор Маркус
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Янсен Квинт
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мьёндален
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
1
Скейд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мьёндален
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
4
5
Скейд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Мьёндален
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
57%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
3
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
3
27%
5
38%
76-90
Пропущено
21
11
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
10%
1
9%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
3
14%
3
27%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
24%
5
45%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2
Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2
Мьёндален
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3
Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1
Результаты матчей
Скейд
Мьёндален
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Скейд
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
45
18
27
18
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Осане
|Martin Ueland
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3