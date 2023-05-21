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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 737
Скейд
0:2
Конец матча
Мьёндален
0'
20' Желтая карточка
Henning Toensberg Andresen
0:1
87' Гол
Янсен Квинт
0:2
90' Гол
Брингакер Матиас
90'+6
12
Видтун-Нильсен
Симен
14
Henning
Toensberg
Andresen
4
Стейринг
Пер-Магнус
17
Hayder
Altai
11
David
Hickson
8
Мельхиор
Маркус
2
Torje
Naustdal
39
Bendik
Rise
16
Эффьом
Максвелл
27
Kristoffer
Hoven
7
Ulrich
Ness
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Янсен
Квинт
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
10
Скистад
Эрик
Ставас
15
Love
Reuterswaerd
20
Kristian
Lien
Скейд
4-3-3
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Скейд
Мьёндален

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:2
ТМК
3:1
А
1:3
А
4:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
2.5

Среднее время на гол

33
36

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 4 0.44
Стейринг Пер-Магнус 1 0.11
David Hickson 1 0.11
Будусон Джонни 1 0.11
Erik Nordengen 1 0.11
Эффьом Максвелл 1 0.11
Ulrich Ness 1 0.11
Мельхиор Маркус 1 0.11
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 6 0.67
Сольберг Йоаким 1 0.11
Янсен Квинт 1 0.11
Брингакер Матиас 1 0.11
Хансен Адриан Александер 1 0.11
Скистад Эрик Ставас 1 0.11
Sander Bratvold 1 0.11
Овенстад Мартин 0 0
Токстад Кристоффер 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Эверби Сиверт 0 0
Brinder Singh 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henning Toensberg Andresen 2 0
Torje Naustdal 0 1
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Мельхиор Маркус 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Янсен Квинт 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Brinder Singh 1 0
Sondre Granaas 1 0

Результаты матчей

Скейд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мьёндален
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
1
Скейд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мьёндален
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

4
5
Скейд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Мьёндален
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
57%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
3
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
3
27%
5
38%
76-90

Пропущено

21
11
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
10%
1
9%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
3
14%
3
27%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
24%
5
45%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2
Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2
Мьёндален
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3
Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1

Результаты матчей

Скейд
Мьёндален

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Скейд
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 9 5 2 2 15 - 12 17
2.
Согндаль
 9 5 2 2 13 - 11 17
3.
Ранхейм
 9 5 2 2 12 - 11 17
4.
Конгсвингер
 9 5 0 4 14 - 12 15
5.
Фредрикстад
 9 3 6 0 6 - 3 15
6.
Старт
 9 3 5 1 22 - 15 14
7.
Мосс
 9 3 4 2 11 - 11 13
8.
Мьёндален
 9 3 2 4 12 - 12 11
9.
Хёдд
 9 2 5 2 10 - 9 11
10.
Санднес
 9 2 4 3 11 - 9 10
11.
КФУМ
 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Брюне
 9 2 4 3 10 - 13 10
13.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
Дьерв
 9 2 3 4 12 - 14 9
15.
Скейд
 9 1 3 5 11 - 21 6
16.
Осане
 9 0 5 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Ранхейм
 4 3 0 1 7 - 7 9
6.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Санднес
 5 2 2 1 8 - 4 8
8.
КФУМ
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Старт
 4 2 1 1 12 - 8 7
10.
Хёдд
 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Фредрикстад
 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
Рёуфосс
 4 1 2 1 5 - 2 5
13.
Мьёндален
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Осане
 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Согндаль
 5 2 1 2 7 - 8 7
4.
Старт
 5 1 4 0 10 - 7 7
5.
Мьёндален
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
7.
Кристиансунд
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хёдд
 4 1 1 2 6 - 6 4
9.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Рёуфосс
 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Скейд
 5 1 1 3 7 - 12 4
12.
Мосс
 4 0 3 1 6 - 8 3
13.
Осане
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 5
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      20'
      Henning Toensberg Andresen получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скейд 0:2 Мьёндален онлайн

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