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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 9. Стадион: .
Сириус
1:1
Перерыв
Хальмстад
0'
1:0
16' Гол
Видгрен Деннис
1:1
32' Гол
Viktor Granath

Ход матча

16'
Видгрен Деннис
(Хейер Мелкер)
1:0
32'
1:1
Viktor Granath
(Карлссон Каспер)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Хальмстад
4.15
3.95
4.67
Все Коэффициенты
30
Тоннандер
Якоб
14
Aron
Bjarnason
I
6
Матисен
Маркус
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
21
Видгрен
Деннис
5
Роше
Джейми
18
Викман
Адам
8
Стенссон
Даниэль
19
Хейер
Мелкер
20
Перссон
Хоаким
28
Коструп
Магнус
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
7
Карлссон
Каспер
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
2
Боаки
Томас
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
Сириус
4-1-2-1-2
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Сириус
Хальмстад

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

А
1:1
А
1:0
К
1:2
А
0:3
А
2:1
С
0:1
С
2:1
КШ
2:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.67

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3

Среднее время на гол

80
72

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роше Джейми 2 0.22
Алсанати Андре 2 0.22
Хейер Мелкер 1 0.11
Видгрен Деннис 1 0.11
Матисен Маркус 1 0.11
Aron Bjarnason I 1 0.11
Мэтьюз Ташрик 1 0.11
Коструп Магнус 0 0
Перссон Хоаким 0 0
Стенссон Даниэль 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахльстранд Эрик 2 0.22
Viktor Granath 2 0.22
Офосу-Айе Фил 1 0.11
Боаки Томас 1 0.11
Gabriel Wallentin 1 0.11
Сведберг Джонатан 0 0
Йоханссон Александр II 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Видгрен Деннис 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Aron Bjarnason I 1 0
Алсанати Андре 1 0
Хейер Мелкер 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Wallentin 2 1
Сведберг Джонатан 3 0
Алланссон Йоэль 2 0
Карлссон Каспер 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Сириус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хальмстад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
5
Сириус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Хальмстад
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0
Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3

Результаты матчей

Сириус
Хальмстад

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Сириус
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
2
1.5
2
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Хеккен
 9 6 1 2 25 - 11 19
4.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
5.
Броммапойкарна
 9 5 1 3 12 - 12 16
6.
Юргорден
 9 4 1 4 14 - 14 13
7.
Хаммарбю
 1:0 9 4 1 4 13 - 15 13
8.
Мьельбю
 9 3 3 3 8 - 7 12
9.
Кальмар
 8 3 2 3 11 - 10 11
10.
Хальмстад
 1:1 9 3 1 5 8 - 16 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 10 9
12.
Дегерфорс
 9 3 0 6 10 - 24 9
13.
Гётеборг
 0:1 9 1 3 5 9 - 9 6
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 1:1 9 0 6 3 9 - 16 6
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Юргорден
 4 4 0 0 9 - 2 12
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 1:0 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Дегерфорс
 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Хальмстад
 1:1 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
10.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 0:1 5 1 1 3 7 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 1:1 4 0 2 2 5 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Сириус
 1:1 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Хаммарбю
 1:0 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Гётеборг
 0:1 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
13.
Хальмстад
 1:1 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
15.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Карлссон Каспер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
  • 16'
    Хейер Мелкер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Видгрен Деннис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Хальмстад.
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Сириус
Ничья
Хальмстад
4.15
3.95
4.67
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Где смотреть матч Сириус 1:1 Хальмстад онлайн

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