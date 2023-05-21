Тур: 9. Стадион: Студентернас.
Ход матча
16'
1:0
32'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
18
Викман
Адам
19
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Malcolm Jeng
-
27 Эзкан Эмиль
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Сириус
Хальмстад
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
Среднее время на гол
80
72
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роше Джейми
|2
|0.22
|Алсанати Андре
|2
|0.22
|Хейер Мелкер
|1
|0.11
|Видгрен Деннис
|1
|0.11
|Матисен Маркус
|1
|0.11
|Aron Bjarnason I
|1
|0.11
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0.11
|Коструп Магнус
|0
|0
|Перссон Хоаким
|0
|0
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахльстранд Эрик
|2
|0.22
|Viktor Granath
|2
|0.22
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.11
|Боаки Томас
|1
|0.11
|Gabriel Wallentin
|1
|0.11
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Aron Bjarnason I
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Хейер Мелкер
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Карлссон Каспер
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
2
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хальмстад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
5
Сириус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Хальмстад
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0
Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3
Результаты матчей
Сириус
Хальмстад
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Сириус
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
12
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|23 - 6
|25
|2.
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|25 - 11
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|12 - 12
|16
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|7.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|10.
|1:1
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|12.
|9
|3
|0
|6
|10 - 24
|9
|13.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|9 - 9
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|15.
|1:1
|9
|0
|6
|3
|9 - 16
|6
|16.
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|1:1
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 4
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|8.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|10.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|13.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3