Тур: 9. Стадион: Студентернас. Зрители: 4021
0'
1:0
16' ГолВидгрен Деннис
1:1
32' ГолViktor Granath
1:2
56' ГолАхльстранд Эрик
67' Желтая карточкаСведберг Джонатан
86' Желтая карточкаАль-Аммари Амир
90' Желтая карточкаНильссон Малькольм
90'+6
Ход матча
16'
1:0
32'
56'
86'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
16 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
18
Викман
Адам
19
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Malcolm Jeng
-
27 Эзкан Эмиль
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Сириус
Хальмстад
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
Среднее время на гол
80
72
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роше Джейми
|2
|0.22
|Алсанати Андре
|2
|0.22
|Хейер Мелкер
|1
|0.11
|Видгрен Деннис
|1
|0.11
|Матисен Маркус
|1
|0.11
|Aron Bjarnason I
|1
|0.11
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0.11
|Коструп Магнус
|0
|0
|Перссон Хоаким
|0
|0
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|3
|0.33
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.33
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.11
|Боаки Томас
|1
|0.11
|Gabriel Wallentin
|1
|0.11
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
|Карлссон Каспер
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Aron Bjarnason I
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Хейер Мелкер
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Карлссон Каспер
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
2
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хальмстад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
5
Сириус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Хальмстад
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
44%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
3
18%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0
Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3
Результаты матчей
Сириус
Хальмстад
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Сириус
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
27
36
18
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3