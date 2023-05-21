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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 4021
Сириус
1:2
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
16' Гол
Видгрен Деннис
1:1
32' Гол
Viktor Granath
1:2
56' Гол
Ахльстранд Эрик
67' Желтая карточка
Сведберг Джонатан
86' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
90' Желтая карточка
Нильссон Малькольм
90'+6

Ход матча

16'
Видгрен Деннис
(Хейер Мелкер)
1:0
32'
1:1
Viktor Granath
(Карлссон Каспер)
46'
Malcolm Jeng
Видгрен Деннис
 
56'
1:2
Ахльстранд Эрик
(Viktor Granath)
63'
 
Йоханссон Александр
Viktor Granath
67'
 
Сведберг Джонатан
71'
 
Алланссон Йоэль
Карлссон Каспер
77'
Мэтьюз Ташрик
Коструп Магнус
 
77'
Алсанати Андре
Викман Адам
 
85'
Куаку Крис
Хейер Мелкер
 
85'
Сьогрелл Херман
Перссон Хоаким
 
86'
 
Аль-Аммари Амир
90'
 
Нильссон Малькольм

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 16 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
30
Тоннандер
Якоб
14
Aron
Bjarnason
I
6
Матисен
Маркус
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
21
Видгрен
Деннис
5
Роше
Джейми
18
Викман
Адам
8
Стенссон
Даниэль
19
Хейер
Мелкер
20
Перссон
Хоаким
28
Коструп
Магнус
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
7
Карлссон
Каспер
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
2
Боаки
Томас
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
Сириус
4-1-2-1-2
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Сириус
Хальмстад

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

А
1:1
А
1:0
К
1:2
А
0:3
А
2:1
С
0:1
С
2:1
КШ
2:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.67

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3

Среднее время на гол

80
72

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роше Джейми 2 0.22
Алсанати Андре 2 0.22
Хейер Мелкер 1 0.11
Видгрен Деннис 1 0.11
Матисен Маркус 1 0.11
Aron Bjarnason I 1 0.11
Мэтьюз Ташрик 1 0.11
Коструп Магнус 0 0
Перссон Хоаким 0 0
Стенссон Даниэль 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 3 0.33
Ахльстранд Эрик 3 0.33
Офосу-Айе Фил 1 0.11
Боаки Томас 1 0.11
Gabriel Wallentin 1 0.11
Сведберг Джонатан 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
Карлссон Каспер 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Видгрен Деннис 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Aron Bjarnason I 1 0
Алсанати Андре 1 0
Хейер Мелкер 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 4 0
Gabriel Wallentin 2 1
Алланссон Йоэль 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Карлссон Каспер 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Сириус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
2
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хальмстад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
5
Сириус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Хальмстад
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
44%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
3
18%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0
Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3

Результаты матчей

Сириус
Хальмстад

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Сириус
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Хеккен
 9 6 1 2 25 - 11 19
4.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
5.
Броммапойкарна
 9 5 1 3 12 - 12 16
6.
Юргорден
 9 4 1 4 14 - 14 13
7.
Хальмстад
 9 4 0 5 9 - 16 12
8.
Мьельбю
 9 3 3 3 8 - 7 12
9.
Кальмар
 8 3 2 3 11 - 10 11
10.
Хаммарбю
 9 3 2 4 13 - 16 11
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 10 9
12.
Дегерфорс
 9 3 0 6 10 - 24 9
13.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 9 0 5 4 9 - 17 5
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Юргорден
 4 4 0 0 9 - 2 12
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Дегерфорс
 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
10.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Хальмстад
 4 1 0 3 4 - 12 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
13.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
Хаммарбю
 5 0 1 4 4 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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