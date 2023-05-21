Тур: 33. Стадион: ВВК Арена. Главный судья: Вельц Тобиас
0:0
Перерыв
Ход матча
38'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
187 Количество передач 254
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Коубек
Томаш
27
Энгельс
Арне
30
Дорш
Никлас
45
Йебоа
Келвин
17
Вольф
Мариус
25
Зюле
Никлас
19
Брандт
Юлиан
23
Джан
Эмре
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Аугсбург
Боруссия Д
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
24 матча
12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
16.7%
58.3%
6 побед 4 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.17
1.42
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.92
2.08
Среднее время на гол
30
43
Всего голов
49
42
Голов в среднем за матч
2.04
1.75
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
44
51
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Мергим
|9 (3)
|0.27
|Демирович Эрмедин
|8 (1)
|0.24
|Майер Арне
|5
|0.15
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.12
|Варгас Рубен
|3
|0.09
|Бельо Дион Дрене
|3
|0.09
|Йенсен Фредрик
|2
|0.06
|Хан Андре
|2
|0.06
|Гумни Роберт
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.03
|Кардона Ирвин
|1
|0.03
|Чолина Давид
|1
|0.03
|Энгельс Арне
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Бауэр Максимилиан
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мален Дониэлл
|9
|0.27
|Брандт Юлиан
|8
|0.24
|Беллингем Джуд
|8 (1)
|0.24
|Аллер Себастьян
|7
|0.21
|Мукоко Юссуфа
|7
|0.21
|Рейна Джованни
|7 (1)
|0.21
|Адейеми Карим
|6
|0.18
|Ройс Марко
|6 (1)
|0.18
|Шлоттербек Нико
|4
|0.12
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.09
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.09
|Модест Антони
|2
|0.06
|Джан Эмре
|2 (1)
|0.06
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Вольф Мариус
|1
|0.03
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.03
|Эзкан Салих
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|11
|0
|Бериша Мергим
|8
|1
|Бауэр Максимилиан
|8
|0
|Демирович Эрмедин
|6
|1
|Иаго Лопес
|5
|1
|Реджбекай Элвис
|6
|0
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Гумни Роберт
|5
|0
|Энгельс Арне
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Варгас Рубен
|4
|0
|Гикевич Рафал
|3
|0
|Майер Арне
|3
|0
|Вейга Ренату
|3
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адейеми Карим
|8
|0
|Беллингем Джуд
|8
|0
|Джан Эмре
|7
|0
|Эзкан Салих
|6
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Модест Антони
|4
|0
|Ройс Марко
|4
|0
|Геррейру Рафаэл
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Рейна Джованни
|2
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Боруссия Д
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
19% (3)
75% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
9
12
Аугсбург
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Боруссия Д
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
28
3
Волевые поражения
11
51
Аугсбург
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
59% (19)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
13% (4)
41% (13)
Боруссия Д
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
22% (7)
22% (7)
56% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
29
7
Волевые поражения
20
63
Голы по времени матча
Забито
16
24
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
3
19%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
2
13%
7
29%
29%
31-45
7
44%
2
8%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
2
13%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
21
28
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
10%
6
21%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
5
24%
6
21%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
7
33%
7
25%
76-90
Забито
27
53
16 В 1-м тайме 31
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
18 Не забивали 16
7
26%
8
15%
1-15
5
19%
12
23%
16-30
4
15%
11
21%
31-45
3
11%
5
9%
46-60
2
7%
7
13%
61-75
6
22%
10
19%
76-90
Пропущено
36
15
21 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 9
7
19%
0
0%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
8
22%
5
33%
31-45
2
6%
2
13%
46-60
7
19%
3
20%
61-75
6
17%
5
33%
76-90
Забито
43
77
22 В 1-м тайме 44
21 Во 2-м тайме 33
18 Забивали первыми 24
5 Не забивали 3
10
23%
11
14%
1-15
6
14%
15
19%
16-30
6
14%
18
23%
31-45
10
23%
7
9%
46-60
3
7%
9
12%
61-75
8
19%
17
22%
76-90
Пропущено
57
43
27 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 22
9
16%
6
14%
1-15
9
16%
6
14%
16-30
9
16%
7
16%
31-45
7
12%
8
19%
46-60
10
18%
4
9%
61-75
13
23%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0
Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2
Результаты матчей
Аугсбург
Боруссия Д
Точный счет
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
3 раза 19%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
3:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 50%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
2
12 раз 38%
1
6 раз 19%
0
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
214
133
115
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
97
106
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
293
1121
239
428
1121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|90 - 37
|68
|2.
|0:0 Заявка
|33
|21
|5
|7
|78 - 42
|68
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|60 - 39
|63
|4.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 42
|59
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 38
|59
|6.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|56 - 46
|49
|7.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 44
|49
|8.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|56 - 51
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|52 - 53
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|48 - 52
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|48 - 53
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|51 - 63
|36
|13.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|47 - 56
|35
|14.
|0:0 Заявка
|33
|9
|8
|16
|42 - 58
|35
|15.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 56
|32
|16.
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|37 - 72
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 67
|31
|18.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|40 - 68
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|14
|1
|1
|53 - 15
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 16
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|4.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|16 - 21
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 21
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|3.
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 27
|25
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|25 - 35
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|14.
|0:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|17 - 35
|9
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|14 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Майнц
|Кор Доминик
|11
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|11
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Боруссия Д
Исход игры
Аугсбург
2.5% (3)
Ничья
3.3% (4)
Боруссия Д
94.2% (113)
Тотал 2.5
Больше
79.82% (91)
Меньше
20.18% (23)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
43.3% (52)
1:3 Боруссия Д
23.3% (28)
0:2 Боруссия Д
12.5% (15)
0:1 Боруссия Д
4.2% (5)
1:4 Боруссия Д
3.3% (4)
1:1 Ничья
2.5% (3)
2:1 Аугсбург
1.7% (2)
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