Брандт исполнил стандарт, навесив на правый угол вратарской, откуда пробил Зюле и попал в правую штангу.

Брандт подключается к атаке левым флангом и выполняет подачу, на которую откликается Геррейру, но пробивает мимо правого угла.

Позиционная атака "Аугсбурга" завершилась свистком арбитра. Дрене Дион Бельо нарушил правила, а потом начал спорить с арбитром, за что и получил "горчичник".

Демирович откликнулся на передачу из глубины поля и пробил с центра штрафной, но Кобеля не переиграл, а перед этим залез в офсайд.

С левого фланга гости выполнили корнер, но ничего опасного не создали, да ещё и правила нарушили.

Никлас Дорш попытался обострить атаку передачей на правый край штрафной площадки, но там никого из партнёров не оказалось.

Ренату Вейга выполнил передачу по левому флангу на Эрмедина Демировича, который проиграл в скорости Дониэллу Малену.

Геррейру и Зюле устроили перепасовку перед чужой штрафной площадкой, с которой справились защитники "Аугсбурга", отобрав мяч.

ОПАСНО! Брандт совершил рывок к штрафной площадке и выбежал один на один с Коубеком, но не забил - Томаш перевёл мяч за лицевую линию.

После подачи Брандта с правого края Адейеми нанёс удар, который хозяева заблокировали - ещё один угловой для "Боруссии".

Второй корнер в исполнении гостей тоже обошёлся без остроты - Карим Адейеми снова выстрелил из-за штрафной площадки и попал в соперника.

Феликс Удуохаи нарушает правила перед своей штрафной площадкой и получает прямую красную карточку.

Сразу же следует замена в составе хозяев. Вместо Йебоа на поле выходит Бауэр.

Брандт выполняет передачу в центр штрафной на Аллера, который наносит удар, но Коубека не переигрывает - угловой для гостей.

Хуммельс откликнулся на подачу с угла поля и нанёс удар - мяч пролетел чуть выше перекладины.

Карим Адейеми поддержал атаку левым флангом и выполнил подачу, которая адресата не нашла.

Мадс Педерсен остановил атаку "Боруссии" на правом фланге, не позволив Эмре Джану обыграть себя один на один.

С левого фланга гости выполнили корнер, с которым хозяева справились, а потом отправили мяч в район центрального круга.

Рафаэл Геррейру добежал до штрафной площадки по центру и нанёс удар, после которого мяч пролетел выше владений "Аугсбурга".

На своей половине поля хозяева устраивают перепасовку, пытаясь вытянуть соперников и получить пространство.

Ренату Вейга добежал до штрафной площадки по левому флангу и выполнил подачу, которую заблокировал Мариус Вольф. Аут для "Аугсбурга".

Томаш Коубек попытался начать атаку длинной передачей, но партнёры борьбу за игровой снаряд проиграли.

19' Эмре Джан выполнил передачу из глубины поля, Юлиан Брандт совершил рывок, но быстрее оказался голкипер "Аугсбурга".

18' Вейга прострелил в центр штрафной с левого фланга, Йебоа откликнулся, но не сумел как следует обработать игровой снаряд.

16' Рафаэл Герейру подключился к атаке правым флангом и выполнил передачу, которую прервал Томаш Коубек.

15' Показали нам статистику ударов по воротам. Ещё ни одного удара в сторону ворот не нанесли хозяева, а гости уже пробили пять раз.

14' Карим Адейеми нарушил правила на левом фланге, подтолкнув в спину Мадса Педерсена.

13' Рюэрсон поддержал атаку левым флангом и выполнил подачу, на которую никто из партнёров не откликнулся.

12' С левого фланга дортмундцы выполнили корнер, с которым хозяева справились, выбив мяч из штрафной, а потом заблокировали удар Брандта.

10' Мариус Вольф ворвался в штрафную площадку правым краем и пробил в ближний угол - Томаш Коубек отбил мяч, а потом зафиксировал.

9' Наступление "Аугсбурга" правым флангом завершилось свистком арбитра - Мадс Педерсен сбил Карима Адейеми.

8' Через центр гости попытались войти в чужую штрафную площадь, но безуспешно - после передачи Брандта мяч оказался в руках Коубека.

7' На левом фланге хозяева заработали аут, но после вбрасывания из-за боковой линии игрового снаряда лишились.

6' Юлиан Брандт завершает атаку ударом из-за пределов штрафной площадки - мяч проходит чуть выше перекладины.

5' Дониэлл Мален исполнил стандарт, но не лучшим образом, отправив мяч значительно выше владений Томаша Коубека.

4' Никлас Дорш нарушает правила перед своей штрафной площадкой, сбивая Мариуса Вольфа.

3' При помощи длинной передачи гости попытались провести атаку, но защитники "Аугсбурга" сыграли надёжно, выбив мяч в район центрального круга.

2' Арне Энгельс прорывается по правому флангу и выполняет подачу, с которой справляется Матс Хуммельс.