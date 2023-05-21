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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Вельц Тобиас
Аугсбург
0:0
Перерыв
Боруссия Д
0'
38' Красная карточка
Удуохаи Феликс
43' Желтая карточка
Бельо Дион Дрене

Ход матча

38'
Удуохаи Феликс
 
40'
Бауэр Максимилиан
Йебоа Келвин
 
43'
Бельо Дион Дрене
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 187 Количество передач 254
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 120
Аугсбург 2.5% (3)
X 3.3% (4)
Боруссия Д 94.2% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Боруссия Д
8.50
6.90
7.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Коубек
Томаш
3
Педерсен
Мадс
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
8
Вейга
Ренату
27
Энгельс
Арне
30
Дорш
Никлас
13
Реджбекай
Элвис
9
Демирович
Эрмедин
45
Йебоа
Келвин
7
Бельо
Дион
Дрене
1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
26
Рюэрсон
Юлиан
21
Мален
Дониэлл
19
Брандт
Юлиан
23
Джан
Эмре
13
Геррейру
Рафаэл
27
Адейеми
Карим
9
Аллер
Себастьян
Аугсбург
4-4-2
Боруссия Д
4-5-1

История личных встреч

Аугсбург
Боруссия Д

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

24 матча

12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
6 побед 4 ничьи 14 побед

История матчей

Б
4:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
3:5
Б
5:1
Б
2:1
Б
4:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
К
0:2
Б
5:1
Б
0:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:4
Б
4:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
4:0

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.17
1.42

Среднее время на гол

77
63

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.92
2.08

Среднее время на гол

30
43

Всего голов

49
42

Голов в среднем за матч

2.04
1.75

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

44
51

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.27
Демирович Эрмедин 8 (1) 0.24
Майер Арне 5 0.15
Нидерлехнер Флориан 4 0.12
Варгас Рубен 3 0.09
Бельо Дион Дрене 3 0.09
Йенсен Фредрик 2 0.06
Хан Андре 2 0.06
Гумни Роберт 1 0.03
Йебоа Келвин 1 0.03
Калиджиури Даниэль 1 0.03
Кардона Ирвин 1 0.03
Чолина Давид 1 0.03
Энгельс Арне 0 0
Иаго Лопес 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Бауэр Максимилиан 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мален Дониэлл 9 0.27
Брандт Юлиан 8 0.24
Беллингем Джуд 8 (1) 0.24
Аллер Себастьян 7 0.21
Мукоко Юссуфа 7 0.21
Рейна Джованни 7 (1) 0.21
Адейеми Карим 6 0.18
Ройс Марко 6 (1) 0.18
Шлоттербек Нико 4 0.12
Геррейру Рафаэл 3 0.09
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.09
Модест Антони 2 0.06
Джан Эмре 2 (1) 0.06
Зюле Никлас 1 0.03
Вольф Мариус 1 0.03
Хуммельс Матс 1 0.03
Рюэрсон Юлиан 1 0.03
Эзкан Салих 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 11 0
Бериша Мергим 8 1
Бауэр Максимилиан 8 0
Демирович Эрмедин 6 1
Иаго Лопес 5 1
Реджбекай Элвис 6 0
Педерсен Мадс 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Гумни Роберт 5 0
Энгельс Арне 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Варгас Рубен 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Майер Арне 3 0
Вейга Ренату 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Баумгартлингер Юлиан 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Петков Лукас 1 0
Enrico Maassen 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 8 0
Беллингем Джуд 8 0
Джан Эмре 7 0
Эзкан Салих 6 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Ройс Марко 4 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Мёнье Тома 2 0
Зюле Никлас 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Рейна Джованни 2 0
Аллер Себастьян 1 0
Азар Торган 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Вольф Мариус 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Боруссия Д
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
19% (3)
75% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

9
12
Аугсбург
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Боруссия Д
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

28
3

Волевые поражения

11
51
Аугсбург
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
59% (19)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
13% (4)
41% (13)
Боруссия Д
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
22% (7)
22% (7)
56% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

29
7

Волевые поражения

20
63

Голы по времени матча

Забито

16
24
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
3
19%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
2
13%
7
29%
29%
31-45
7
44%
2
8%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
2
13%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

21
28
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
10%
6
21%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
5
24%
6
21%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
7
33%
7
25%
76-90

Забито

27
53
16 В 1-м тайме 31
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
18 Не забивали 16
7
26%
8
15%
1-15
5
19%
12
23%
16-30
4
15%
11
21%
31-45
3
11%
5
9%
46-60
2
7%
7
13%
61-75
6
22%
10
19%
76-90

Пропущено

36
15
21 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 9
7
19%
0
0%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
8
22%
5
33%
31-45
2
6%
2
13%
46-60
7
19%
3
20%
61-75
6
17%
5
33%
76-90

Забито

43
77
22 В 1-м тайме 44
21 Во 2-м тайме 33
18 Забивали первыми 24
5 Не забивали 3
10
23%
11
14%
1-15
6
14%
15
19%
16-30
6
14%
18
23%
31-45
10
23%
7
9%
46-60
3
7%
9
12%
61-75
8
19%
17
22%
76-90

Пропущено

57
43
27 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 22
9
16%
6
14%
1-15
9
16%
6
14%
16-30
9
16%
7
16%
31-45
7
12%
8
19%
46-60
10
18%
4
9%
61-75
13
23%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0
Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2

Результаты матчей

Аугсбург
Боруссия Д

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
3 раза 19%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 50%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
2
12 раз 38%
1
6 раз 19%
0
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
2
14
1.5
13
3
1
15
2.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
10
6
3
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
29
3
11
21
1.5
23
9
4
28
2.5
11
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 33 20 8 5 90 - 37 68
2.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 33 21 5 7 78 - 42 68
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 33 19 6 8 60 - 39 63
4.
Фрайбург
 Заявка 33 17 8 8 50 - 42 59
5.
Унион Берлин
 Заявка 33 17 8 8 50 - 38 59
6.
Вольфсбург
 Заявка 33 13 10 10 56 - 46 49
7.
Байер Л
 Заявка 32 14 7 11 55 - 44 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 12 11 10 56 - 51 47
9.
Майнц
 Заявка 33 12 9 12 52 - 53 45
10.
Кёльн
 Заявка 33 10 12 11 48 - 52 42
11.
Боруссия М
 Заявка 32 10 9 13 48 - 53 39
12.
Вердер
 Заявка 33 10 6 17 51 - 63 36
13.
Хоффенхайм
 Заявка 33 10 5 18 47 - 56 35
14.
Аугсбург
 0:0 Заявка 33 9 8 16 42 - 58 35
15.
Штутгарт
 Заявка 33 7 11 15 44 - 56 32
16.
Бохум
 Заявка 33 9 5 19 37 - 72 32
17.
Шальке 04
 Заявка 33 7 10 16 33 - 67 31
18.
Герта
 Заявка 33 6 8 19 40 - 68 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 12 2 2 34 - 16 38
3.
Бавария
 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
4.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 0:0 Заявка 17 6 5 6 16 - 21 23
15.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
16.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
17.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
3.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 17 7 4 6 25 - 27 25
4.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
5.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 16 5 4 7 25 - 35 19
10.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Штутгарт
 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
13.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
14.
Аугсбург
 0:0 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
15.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
16.
Боруссия М
 Заявка 16 1 6 9 17 - 35 9
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Майнц Кор Доминик 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён, 0-0. 
  • Угловой
    45'
    С левого фланга гости выполнили корнер, но ничего опасного не создали, да ещё и правила нарушили. 
  • Офсайд
    45'
    Демирович откликнулся на передачу из глубины поля и пробил с центра штрафной, но Кобеля не переиграл, а перед этим залез в офсайд. 
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты. 
  • Желтая карточка
    43'
    Позиционная атака "Аугсбурга" завершилась свистком арбитра. Дрене Дион Бельо нарушил правила, а потом начал спорить с арбитром, за что и получил "горчичник". 
  • Опасный момент
    42'
    Брандт подключается к атаке левым флангом и выполняет подачу, на которую откликается Геррейру, но пробивает мимо правого угла. 
  • Штанга
    41'
    Брандт исполнил стандарт, навесив на правый угол вратарской, откуда пробил Зюле и попал в правую штангу. 
  • Замена
    40'
    Сразу же следует замена в составе хозяев. Вместо Йебоа на поле выходит Бауэр. 
  • Красная карточка
    39'
    Феликс Удуохаи нарушает правила перед своей штрафной площадкой и получает прямую красную карточку. 
  • Угловой
    37'
    Второй корнер в исполнении гостей тоже обошёлся без остроты - Карим Адейеми снова выстрелил из-за штрафной площадки и попал в соперника. 
  • Угловой
    36'
    После подачи Брандта с правого края Адейеми нанёс удар, который хозяева заблокировали - ещё один угловой для "Боруссии". 
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! Брандт совершил рывок к штрафной площадке и выбежал один на один с Коубеком, но не забил - Томаш перевёл мяч за лицевую линию. 
  • 33'
    Геррейру и Зюле устроили перепасовку перед чужой штрафной площадкой, с которой справились защитники "Аугсбурга", отобрав мяч. 
  • 32'
    Ренату Вейга выполнил передачу по левому флангу на Эрмедина Демировича, который проиграл в скорости Дониэллу Малену. 
  • 31'
    Никлас Дорш попытался обострить атаку передачей на правый край штрафной площадки, но там никого из партнёров не оказалось. 
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    • 30'
      Томаш Коубек попытался начать атаку длинной передачей, но партнёры борьбу за игровой снаряд проиграли. 
    • 28'
      Ренату Вейга добежал до штрафной площадки по левому флангу и выполнил подачу, которую заблокировал Мариус Вольф. Аут для "Аугсбурга". 
    • 27'
      На своей половине поля хозяева устраивают перепасовку, пытаясь вытянуть соперников и получить пространство. 
    • 26'
      Рафаэл Геррейру добежал до штрафной площадки по центру и нанёс удар, после которого мяч пролетел выше владений "Аугсбурга". 
    • Угловой
      25'
      С левого фланга гости выполнили корнер, с которым хозяева справились, а потом отправили мяч в район центрального круга. 
    • 24'
      Мадс Педерсен остановил атаку "Боруссии" на правом фланге, не позволив Эмре Джану обыграть себя один на один. 
    • 23'
      Эрмедин Демирович решился на удар из-за пределов штрафной площадки - мяч пролетел значительно выше владений Грегора Кобеля. 
    • 22'
      Карим Адейеми поддержал атаку левым флангом и выполнил подачу, которая адресата не нашла. 
    • Угловой
      21'
      Хуммельс откликнулся на подачу с угла поля и нанёс удар - мяч пролетел чуть выше перекладины. 
    • Опасный момент
      20'
      Брандт выполняет передачу в центр штрафной на Аллера, который наносит удар, но Коубека не переигрывает - угловой для гостей. 
    • 19'
      Эмре Джан выполнил передачу из глубины поля, Юлиан Брандт совершил рывок, но быстрее оказался голкипер "Аугсбурга". 
    • Опасный момент
      18'
      Вейга прострелил в центр штрафной с левого фланга, Йебоа откликнулся, но не сумел как следует обработать игровой снаряд. 
    • 16'
      Рафаэл Герейру подключился к атаке правым флангом и выполнил передачу, которую прервал Томаш Коубек. 
    • 15'
      Показали нам статистику ударов по воротам. Ещё ни одного удара в сторону ворот не нанесли хозяева, а гости уже пробили пять раз. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Карим Адейеми нарушил правила на левом фланге, подтолкнув в спину Мадса Педерсена. 
    • 13'
      Рюэрсон поддержал атаку левым флангом и выполнил подачу, на которую никто из партнёров не откликнулся. 
    • Угловой
      12'
      С левого фланга дортмундцы выполнили корнер, с которым хозяева справились, выбив мяч из штрафной, а потом заблокировали удар Брандта. 
    • 10'
      Мариус Вольф ворвался в штрафную площадку правым краем и пробил в ближний угол - Томаш Коубек отбил мяч, а потом зафиксировал. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Наступление "Аугсбурга" правым флангом завершилось свистком арбитра - Мадс Педерсен сбил Карима Адейеми. 
    • 8'
      Через центр гости попытались войти в чужую штрафную площадь, но безуспешно - после передачи Брандта мяч оказался в руках Коубека. 
    • 7'
      На левом фланге хозяева заработали аут, но после вбрасывания из-за боковой линии игрового снаряда лишились. 
    • Опасный момент
      6'
      Юлиан Брандт завершает атаку ударом из-за пределов штрафной площадки - мяч проходит чуть выше перекладины. 
    • 5'
      Дониэлл Мален исполнил стандарт, но не лучшим образом, отправив мяч значительно выше владений Томаша Коубека. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Никлас Дорш нарушает правила перед своей штрафной площадкой, сбивая Мариуса Вольфа. 
    • 3'
      При помощи длинной передачи гости попытались провести атаку, но защитники "Аугсбурга" сыграли надёжно, выбив мяч в район центрального круга. 
    • 2'
      Арне Энгельс прорывается по правому флангу и выполняет подачу, с которой справляется Матс Хуммельс. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал! 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Боруссия Д

    Исход игры
    Аугсбург
    2.5% (3)
    Ничья
    3.3% (4)
    Боруссия Д
    94.2% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.82% (91)
    Меньше
    20.18% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    43.3% (52)
    1:3 Боруссия Д
    23.3% (28)
    0:2 Боруссия Д
    12.5% (15)
    0:1 Боруссия Д
    4.2% (5)
    1:4 Боруссия Д
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    2:1 Аугсбург
    1.7% (2)
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    Аугсбург
    Боруссия Д
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