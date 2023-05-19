Тур: 33. Стадион: ВВК Арена.
Позже
История личных встреч
Аугсбург
Боруссия Д
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
24 матча
12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
16.7%
58.3%
6 побед 4 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.17
1.42
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.92
2.08
Среднее время на гол
30
43
Всего голов
49
42
Голов в среднем за матч
2.04
1.75
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
44
51
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Мергим
|9 (3)
|0.28
|Демирович Эрмедин
|8 (1)
|0.25
|Майер Арне
|5
|0.16
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.13
|Варгас Рубен
|3
|0.09
|Бельо Дион Дрене
|3
|0.09
|Йенсен Фредрик
|2
|0.06
|Хан Андре
|2
|0.06
|Гумни Роберт
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.03
|Кардона Ирвин
|1
|0.03
|Чолина Давид
|1
|0.03
|Энгельс Арне
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Бауэр Максимилиан
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мален Дониэлл
|9
|0.28
|Брандт Юлиан
|8
|0.25
|Беллингем Джуд
|8 (1)
|0.25
|Аллер Себастьян
|7
|0.22
|Мукоко Юссуфа
|7
|0.22
|Рейна Джованни
|7 (1)
|0.22
|Адейеми Карим
|6
|0.19
|Ройс Марко
|6 (1)
|0.19
|Шлоттербек Нико
|4
|0.13
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.09
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.09
|Модест Антони
|2
|0.06
|Джан Эмре
|2 (1)
|0.06
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Вольф Мариус
|1
|0.03
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.03
|Эзкан Салих
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|11
|0
|Бериша Мергим
|8
|1
|Бауэр Максимилиан
|8
|0
|Демирович Эрмедин
|6
|1
|Иаго Лопес
|5
|1
|Реджбекай Элвис
|6
|0
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Гумни Роберт
|5
|0
|Энгельс Арне
|5
|0
|Варгас Рубен
|4
|0
|Гикевич Рафал
|3
|0
|Майер Арне
|3
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|0
|Вейга Ренату
|3
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адейеми Карим
|8
|0
|Беллингем Джуд
|8
|0
|Джан Эмре
|7
|0
|Эзкан Салих
|6
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Модест Антони
|4
|0
|Ройс Марко
|4
|0
|Геррейру Рафаэл
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Рейна Джованни
|2
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Боруссия Д
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
19% (3)
75% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
9
12
Аугсбург
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Боруссия Д
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
28
3
Волевые поражения
11
51
Аугсбург
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
59% (19)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
13% (4)
41% (13)
Боруссия Д
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
22% (7)
22% (7)
56% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
29
7
Волевые поражения
20
63
Голы по времени матча
Забито
16
24
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
3
19%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
2
13%
7
29%
29%
31-45
7
44%
2
8%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
2
13%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
21
28
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
10%
6
21%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
5
24%
6
21%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
7
33%
7
25%
76-90
Забито
27
53
16 В 1-м тайме 31
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
18 Не забивали 16
7
26%
8
15%
1-15
5
19%
12
23%
16-30
4
15%
11
21%
31-45
3
11%
5
9%
46-60
2
7%
7
13%
61-75
6
22%
10
19%
76-90
Пропущено
36
15
21 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 9
7
19%
0
0%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
8
22%
5
33%
31-45
2
6%
2
13%
46-60
7
19%
3
20%
61-75
6
17%
5
33%
76-90
Забито
43
77
22 В 1-м тайме 44
21 Во 2-м тайме 33
18 Забивали первыми 24
5 Не забивали 3
10
23%
11
14%
1-15
6
14%
15
19%
16-30
6
14%
18
23%
31-45
10
23%
7
9%
46-60
3
7%
9
12%
61-75
8
19%
17
22%
76-90
Пропущено
57
43
27 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 22
9
16%
6
14%
1-15
9
16%
6
14%
16-30
9
16%
7
16%
31-45
7
12%
8
19%
46-60
10
18%
4
9%
61-75
13
23%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0
Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2
Результаты матчей
Аугсбург
Боруссия Д
Точный счет
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
3 раза 19%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
3:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 50%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
2
12 раз 38%
1
6 раз 19%
0
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
214
133
115
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
97
106
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
293
1121
239
428
1121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|89 - 34
|68
|2.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|78 - 42
|67
|3.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|57 - 38
|60
|4.
|Заявка
|32
|17
|8
|7
|48 - 34
|59
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|48 - 42
|56
|6.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|56 - 44
|49
|7.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 44
|49
|8.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|54 - 49
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 49
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|47 - 51
|41
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|48 - 53
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|50 - 62
|35
|13.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|42 - 58
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|43 - 54
|32
|15.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|36 - 71
|31
|16.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|31 - 65
|30
|17.
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|40 - 55
|29
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|39 - 67
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|53 - 15
|43
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|52 - 14
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 21
|20
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|25 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 21
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|25 - 35
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|17 - 35
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (10)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|13 (4)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
Прогнозы на матч Аугсбург - Боруссия Д
Исход игры
Аугсбург
2.1% (1)
Ничья
4.3% (2)
Боруссия Д
93.6% (44)
Тотал 2.5
Больше
80.43% (37)
Меньше
19.57% (9)
Обе команды забьют
Да
78.26% (36)
Нет
21.74% (10)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
42.6% (20)
1:3 Боруссия Д
19.1% (9)
0:2 Боруссия Д
10.6% (5)
0:1 Боруссия Д
6.4% (3)
1:4 Боруссия Д
6.4% (3)
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