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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Аугсбург
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 47
Аугсбург 2.1% (1)
X 4.3% (2)
Боруссия Д 93.6% (44)
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Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Боруссия Д
7.10
5.85
6.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аугсбург
Боруссия Д

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

24 матча

12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
6 побед 4 ничьи 14 побед

История матчей

Б
4:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
3:5
Б
5:1
Б
2:1
Б
4:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
К
0:2
Б
5:1
Б
0:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:4
Б
4:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
4:0

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.17
1.42

Среднее время на гол

77
63

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.92
2.08

Среднее время на гол

30
43

Всего голов

49
42

Голов в среднем за матч

2.04
1.75

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

44
51

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.28
Демирович Эрмедин 8 (1) 0.25
Майер Арне 5 0.16
Нидерлехнер Флориан 4 0.13
Варгас Рубен 3 0.09
Бельо Дион Дрене 3 0.09
Йенсен Фредрик 2 0.06
Хан Андре 2 0.06
Гумни Роберт 1 0.03
Йебоа Келвин 1 0.03
Калиджиури Даниэль 1 0.03
Кардона Ирвин 1 0.03
Чолина Давид 1 0.03
Энгельс Арне 0 0
Иаго Лопес 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Бауэр Максимилиан 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мален Дониэлл 9 0.28
Брандт Юлиан 8 0.25
Беллингем Джуд 8 (1) 0.25
Аллер Себастьян 7 0.22
Мукоко Юссуфа 7 0.22
Рейна Джованни 7 (1) 0.22
Адейеми Карим 6 0.19
Ройс Марко 6 (1) 0.19
Шлоттербек Нико 4 0.13
Геррейру Рафаэл 3 0.09
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.09
Модест Антони 2 0.06
Джан Эмре 2 (1) 0.06
Зюле Никлас 1 0.03
Вольф Мариус 1 0.03
Хуммельс Матс 1 0.03
Рюэрсон Юлиан 1 0.03
Эзкан Салих 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 11 0
Бериша Мергим 8 1
Бауэр Максимилиан 8 0
Демирович Эрмедин 6 1
Иаго Лопес 5 1
Реджбекай Элвис 6 0
Педерсен Мадс 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Гумни Роберт 5 0
Энгельс Арне 5 0
Варгас Рубен 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Майер Арне 3 0
Удуохаи Феликс 3 0
Вейга Ренату 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Баумгартлингер Юлиан 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Петков Лукас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Enrico Maassen 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 8 0
Беллингем Джуд 8 0
Джан Эмре 7 0
Эзкан Салих 6 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Ройс Марко 4 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Мёнье Тома 2 0
Зюле Никлас 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Рейна Джованни 2 0
Аллер Себастьян 1 0
Азар Торган 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Вольф Мариус 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Боруссия Д
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
19% (3)
75% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

9
12
Аугсбург
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Боруссия Д
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

28
3

Волевые поражения

11
51
Аугсбург
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
59% (19)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
13% (4)
41% (13)
Боруссия Д
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
22% (7)
22% (7)
56% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

29
7

Волевые поражения

20
63

Голы по времени матча

Забито

16
24
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
3
19%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
2
13%
7
29%
29%
31-45
7
44%
2
8%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
2
13%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

21
28
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
10%
6
21%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
5
24%
6
21%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
7
33%
7
25%
76-90

Забито

27
53
16 В 1-м тайме 31
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
18 Не забивали 16
7
26%
8
15%
1-15
5
19%
12
23%
16-30
4
15%
11
21%
31-45
3
11%
5
9%
46-60
2
7%
7
13%
61-75
6
22%
10
19%
76-90

Пропущено

36
15
21 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 9
7
19%
0
0%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
8
22%
5
33%
31-45
2
6%
2
13%
46-60
7
19%
3
20%
61-75
6
17%
5
33%
76-90

Забито

43
77
22 В 1-м тайме 44
21 Во 2-м тайме 33
18 Забивали первыми 24
5 Не забивали 3
10
23%
11
14%
1-15
6
14%
15
19%
16-30
6
14%
18
23%
31-45
10
23%
7
9%
46-60
3
7%
9
12%
61-75
8
19%
17
22%
76-90

Пропущено

57
43
27 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 22
9
16%
6
14%
1-15
9
16%
6
14%
16-30
9
16%
7
16%
31-45
7
12%
8
19%
46-60
10
18%
4
9%
61-75
13
23%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0
Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2

Результаты матчей

Аугсбург
Боруссия Д

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
3 раза 19%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 50%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
2
12 раз 38%
1
6 раз 19%
0
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
2
14
1.5
13
3
1
15
2.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
10
6
3
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
29
3
11
21
1.5
23
9
4
28
2.5
11
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 32 20 8 4 89 - 34 68
2.
Боруссия Д
 Заявка 32 21 4 7 78 - 42 67
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 18 6 8 57 - 38 60
4.
Унион Берлин
 Заявка 32 17 8 7 48 - 34 59
5.
Фрайбург
 Заявка 32 16 8 8 48 - 42 56
6.
Вольфсбург
 Заявка 32 13 10 9 56 - 44 49
7.
Байер Л
 Заявка 32 14 7 11 55 - 44 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 12 10 10 54 - 49 46
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 32 10 9 13 48 - 53 39
12.
Вердер
 Заявка 32 10 5 17 50 - 62 35
13.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 32 9 5 18 43 - 54 32
15.
Бохум
 Заявка 32 9 4 19 36 - 71 31
16.
Шальке 04
 Заявка 32 7 9 16 31 - 65 30
17.
Штутгарт
 Заявка 32 6 11 15 40 - 55 29
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
Бавария
 Заявка 16 11 5 0 52 - 14 38
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 12 2 2 34 - 16 38
4.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
14.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
6.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 16 5 4 7 25 - 35 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 16 1 6 9 17 - 35 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аугсбург - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2023, осталось 2 дня 5 часов 22 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 42.6% пользователей.
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    • Прогнозы 47
    Аугсбург 2.1% (1)
    X 4.3% (2)
    Боруссия Д 93.6% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Боруссия Д
    7.10
    5.85
    6.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аугсбург - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Аугсбург - Боруссия Д

    Исход игры
    Аугсбург
    2.1% (1)
    Ничья
    4.3% (2)
    Боруссия Д
    93.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.43% (37)
    Меньше
    19.57% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    42.6% (20)
    1:3 Боруссия Д
    19.1% (9)
    0:2 Боруссия Д
    10.6% (5)
    0:1 Боруссия Д
    6.4% (3)
    1:4 Боруссия Д
    6.4% (3)
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    Аугсбург
    Боруссия Д
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