  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 9. Стадион: .
Гётеборг
0:1
Первый тайм: 45+'
Хаммарбю
0'
9' Желтая карточка
Nathaniel Adjei
25' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
0:1
44' Гол
Садику Лорет

Ход матча

9'
 
Nathaniel Adjei
25'
 
Куртулус Эдвин
34'
Трондсен Андерс
Ольссон Себастьян
 
44'
0:1
Садику Лорет
(Саиди Абдельрахман)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Хаммарбю
3.40
3.65
2.94
Все Коэффициенты
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
3
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
8
Хаген
Элиас
21
Карлен
Адам
5
Ольссон
Себастьян
9
Берг
Маркус
11
Марковик
Эман
14
Норлин
Густаф
1
Довин
Оливер
32
Nathaniel
Adjei
4
Куртулус
Эдвин
30
Пинас
Шакилль
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
5
Теки
Тесфальдет
22
Нильссон
Джоэл
9
Налич
Ади
40
Саиди
Абдельрахман
Гётеборг
4-2-3-1
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Хаммарбю

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

А
0:1
А
3:0
ТМК
2:0
А
3:0
А
0:0
А
0:4
А
1:1
К
1:3
А
6:2
А
0:0
А
3:0
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:1
А
2:0
А
0:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
0.75

Среднее время на гол

100
120

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.92
0.9

Среднее время на гол

46
100

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.45
0.82

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
110

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.44
Берг Маркус 2 0.22
Хаген Элиас 1 0.11
Вендт Оскар 1 0.11
Свенссон Густаф 1 0.11
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0
Норлин Густаф 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 3 (2) 0.33
Джуканович Виктор 3 0.33
Садику Лорет 1 0.11
Налич Ади 1 0.11
Теки Тесфальдет 1 0.11
Нильссон Джоэл 1 0.11
Миккельсен Эугуст 1 0.11
Nathaniel Adjei 1 0.11
Саиди Абдельрахман 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Эрикссон Себастьян 2 0
Карлен Адам 2 0
Дальберг Понтус 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Норлин Густаф 1 0
Linus Carlstrand 1 0
Alai Ghasem 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 2 1
Пинас Шакилль 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Nathaniel Adjei 2 0
Фенгер Мадс 1 0
Бесара Нахир 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Хаммар Фредрик 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
9
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

6
12

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
67%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
100%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
6
50%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Пропущено

5
15
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
2
13%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
5
33%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2
Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1

Результаты матчей

Гётеборг
Хаммарбю

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Хеккен
 9 6 1 2 25 - 11 19
4.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
5.
Броммапойкарна
 9 5 1 3 12 - 12 16
6.
Юргорден
 9 4 1 4 14 - 14 13
7.
Хаммарбю
 1:0 9 4 1 4 13 - 15 13
8.
Мьельбю
 9 3 3 3 8 - 7 12
9.
Кальмар
 8 3 2 3 11 - 10 11
10.
Хальмстад
 1:1 9 3 1 5 8 - 16 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 10 9
12.
Дегерфорс
 9 3 0 6 10 - 24 9
13.
Гётеборг
 0:1 9 1 3 5 9 - 9 6
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 1:1 9 0 6 3 9 - 16 6
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Юргорден
 4 4 0 0 9 - 2 12
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 1:0 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Дегерфорс
 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Хальмстад
 1:1 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
10.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 0:1 5 1 1 3 7 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 1:1 4 0 2 2 5 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Сириус
 1:1 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Хаммарбю
 1:0 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Гётеборг
 0:1 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
13.
Хальмстад
 1:1 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
15.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Хаммарбю
3.40
3.65
2.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гётеборг 0:1 Хаммарбю онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Гётеборг
Хаммарбю
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 