Тур: 9. Стадион: Гамла Уллеви.
Ход матча
25'
44'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Амброз ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Tengryd
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонЗащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Jusef Erabi
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Гётеборг
Хаммарбю
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
22 матча
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.9
0.75
Среднее время на гол
100
120
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.92
0.9
Среднее время на гол
46
100
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
1.45
0.82
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
110
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Себастьян
|4
|0.44
|Берг Маркус
|2
|0.22
|Хаген Элиас
|1
|0.11
|Вендт Оскар
|1
|0.11
|Свенссон Густаф
|1
|0.11
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|3 (2)
|0.33
|Джуканович Виктор
|3
|0.33
|Садику Лорет
|1
|0.11
|Налич Ади
|1
|0.11
|Теки Тесфальдет
|1
|0.11
|Нильссон Джоэл
|1
|0.11
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.11
|Nathaniel Adjei
|1
|0.11
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Linus Carlstrand
|1
|0
|Alai Ghasem
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|2
|1
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Nathaniel Adjei
|2
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Бесара Нахир
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Хаммар Фредрик
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
9
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
6
12
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
67%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
100%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
6
50%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
2
13%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
5
33%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2
Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1
Результаты матчей
Гётеборг
Хаммарбю
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
13
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
26
44
17
26
17
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|23 - 6
|25
|2.
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|25 - 11
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|12 - 12
|16
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|7.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|10.
|1:1
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|12.
|9
|3
|0
|6
|10 - 24
|9
|13.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|9 - 9
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|15.
|1:1
|9
|0
|6
|3
|9 - 16
|6
|16.
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|1:1
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 4
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|8.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|10.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|13.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3