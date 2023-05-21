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Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 17289
Гётеборг
1:1
Конец матча
Хаммарбю
0'
9' Желтая карточка
Nathaniel Adjei
25' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
0:1
44' Гол
Садику Лорет
63' Вторая желтая карточка
Куртулус Эдвин
71' Желтая карточка
Свенссон Густаф
85' Желтая карточка
Нильссон Джоэл
86' Желтая карточка
Бесара Нахир
1:1
87' Пенальти
Берг Маркус
89' Желтая карточка
Хаммар Фредрик
90'+8

Ход матча

9'
 
Nathaniel Adjei
25'
 
Куртулус Эдвин
33'
Трондсен Андерс
Ольссон Себастьян
 
44'
0:1
Садику Лорет
(Саиди Абдельрахман)
45'
 
Блажевич Давор
Довин Оливер
60'
Linus Carlstrand
Марковик Эман
 
63'
 
Куртулус Эдвин
71'
Свенссон Густаф
 
74'
 
Jusef Erabi
Налич Ади
74'
 
Хаммар Фредрик
Саиди Абдельрахман
84'
Абдуллахи Сулейман
Johan Bangsbo
 
85'
 
Нильссон Джоэл
86'
 
Бесара Нахир
87'
Берг Маркус
1:1
89'
 
Хаммар Фредрик
90'
 
Вагич Павле
Нильссон Джоэл

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
3
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
8
Хаген
Элиас
21
Карлен
Адам
5
Ольссон
Себастьян
9
Берг
Маркус
11
Марковик
Эман
14
Норлин
Густаф
1
Довин
Оливер
32
Nathaniel
Adjei
4
Куртулус
Эдвин
30
Пинас
Шакилль
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
5
Теки
Тесфальдет
22
Нильссон
Джоэл
9
Налич
Ади
40
Саиди
Абдельрахман
Гётеборг
4-2-3-1
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Хаммарбю

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

А
0:1
А
3:0
ТМК
2:0
А
3:0
А
0:0
А
0:4
А
1:1
К
1:3
А
6:2
А
0:0
А
3:0
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:1
А
2:0
А
0:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
0.75

Среднее время на гол

100
120

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.92
0.9

Среднее время на гол

46
100

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.45
0.82

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
110

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.44
Берг Маркус 3 (1) 0.33
Хаген Элиас 1 0.11
Вендт Оскар 1 0.11
Свенссон Густаф 1 0.11
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0
Норлин Густаф 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 3 (2) 0.33
Джуканович Виктор 3 0.33
Садику Лорет 1 0.11
Налич Ади 1 0.11
Теки Тесфальдет 1 0.11
Нильссон Джоэл 1 0.11
Миккельсен Эугуст 1 0.11
Nathaniel Adjei 1 0.11
Саиди Абдельрахман 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Густаф 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Эрикссон Себастьян 2 0
Карлен Адам 2 0
Дальберг Понтус 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Норлин Густаф 1 0
Linus Carlstrand 1 0
Alai Ghasem 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 2 1
Куртулус Эдвин 2 1
Бесара Нахир 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Хаммар Фредрик 2 0
Nathaniel Adjei 2 0
Фенгер Мадс 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
9
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

2
12
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
1
50%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
6
46%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Пропущено

6
16
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
5
31%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
17%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2
Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1

Результаты матчей

Гётеборг
Хаммарбю

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
6:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
6
1 раз 20%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
3
1
1
4
2.5
2
2
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Хеккен
 9 6 1 2 25 - 11 19
4.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
5.
Броммапойкарна
 9 5 1 3 12 - 12 16
6.
Юргорден
 9 4 1 4 14 - 14 13
7.
Хальмстад
 9 4 0 5 9 - 16 12
8.
Мьельбю
 9 3 3 3 8 - 7 12
9.
Кальмар
 8 3 2 3 11 - 10 11
10.
Хаммарбю
 9 3 2 4 13 - 16 11
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 10 9
12.
Дегерфорс
 9 3 0 6 10 - 24 9
13.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 9 0 5 4 9 - 17 5
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Юргорден
 4 4 0 0 9 - 2 12
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Дегерфорс
 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
10.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Хальмстад
 4 1 0 3 4 - 12 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
13.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
Хаммарбю
 5 0 1 4 4 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 64'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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