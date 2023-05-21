Тур: 9. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 17289
0'
9' Желтая карточкаNathaniel Adjei
25' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
0:1
44' ГолСадику Лорет
63' Вторая желтая карточкаКуртулус Эдвин
71' Желтая карточкаСвенссон Густаф
85' Желтая карточкаНильссон Джоэл
86' Желтая карточкаБесара Нахир
1:1
87' ПенальтиБерг Маркус
89' Желтая карточкаХаммар Фредрик
90'+8
Ход матча
25'
44'
63'
71'
74'
85'
86'
87'
1:1
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Амброз ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Tengryd
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонЗащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Jusef Erabi
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Гётеборг
Хаммарбю
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
22 матча
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.9
0.75
Среднее время на гол
100
120
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.92
0.9
Среднее время на гол
46
100
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
1.45
0.82
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
110
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Себастьян
|4
|0.44
|Берг Маркус
|3 (1)
|0.33
|Хаген Элиас
|1
|0.11
|Вендт Оскар
|1
|0.11
|Свенссон Густаф
|1
|0.11
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|3 (2)
|0.33
|Джуканович Виктор
|3
|0.33
|Садику Лорет
|1
|0.11
|Налич Ади
|1
|0.11
|Теки Тесфальдет
|1
|0.11
|Нильссон Джоэл
|1
|0.11
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.11
|Nathaniel Adjei
|1
|0.11
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Linus Carlstrand
|1
|0
|Alai Ghasem
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|2
|1
|Куртулус Эдвин
|2
|1
|Бесара Нахир
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Хаммар Фредрик
|2
|0
|Nathaniel Adjei
|2
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
9
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
2
12
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
1
50%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
6
46%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Пропущено
6
16
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
5
31%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
17%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2
Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1
Результаты матчей
Гётеборг
Хаммарбю
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
6:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
6
1 раз 20%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
31
14
22
14
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
27
45
18
27
18
18
18
18
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3