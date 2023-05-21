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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Копенгаген
2:0
Первый тайм: 21'
Орхус
0'
8' Желтая карточка
Биссек Янн-Аурель
1:0
9' Пенальти
Гонсалвеш Диогу
2:0
19' Гол
Гонсалвеш Диогу

Ход матча

8'
 
Биссек Янн-Аурель
9'
Гонсалвеш Диогу
1:0
19'
Гонсалвеш Диогу
(Йелерт Элиас)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Орхус
2.16
4.70
8.10
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
36
Клем
Виллиам
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
6
Соренсен
Кристиан
I
25
Ларссон
Джордан
9
Гонсалвеш
Диогу
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
2
Беихмо
Феликс
17
Якоб
Кевин
6
Поульсен
Николай
11
Линкс
Гифт
21
Бьюр
Петер
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
Копенгаген
3-5-2
Орхус
3-4-3

История личных встреч

Копенгаген
Орхус

34 матча

73.5%
26.5%
25 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
16 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 11 ничьих 7 побед

45 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
25 побед 15 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.6%
55.6%
8.8%
16 побед 25 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.8%
46.7%
15.5%
17 побед 21 ничья 7 побед

История матчей

СД
0:0
ТМК
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СД
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

53
20

Голов в среднем за матч

1.96
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

8
25

Голов в среднем за матч

0.44
0.93

Среднее время на гол

202
97

Всего голов

61
45

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
28
Больше 62%
Меньше 38%
17
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 11 0.37
Дарами Мохаммед 8 0.27
Биэл Пеп 6 (2) 0.2
Лерагер Лукас 6 0.2
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0.13
Гонсалвеш Диогу 4 (3) 0.13
Бардгджи Руни 3 0.1
Фальк Расмус 2 0.07
Ларссон Джордан 2 0.07
Йелерт Элиас 1 0.03
Вавро Денис 1 0.03
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.03
Кристиансен Виктор 1 0.03
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.03
Дикс Кевин 0 0
Клем Виллиам 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 14 (5) 0.47
Мадсен Мадс Эмиль 3 0.1
Андерсон Микаэль 3 0.1
Биссек Янн-Аурель 3 0.1
Якоб Кевин 2 0.07
Хеуген Сигурд 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Кристенсен Томас 1 0.03
Тингагер Фредерик 1 0.03
Sebastian Groenning 1 0.03
Бьюр Петер 1 0.03
Дёйн Йелле 1 0.03
Поульсен Николай 0 0
Линкс Гифт 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Frederik Brandhof 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 8 0
Дикс Кевин 5 1
Хочолава Давид 6 0
Кристиансен Виктор 6 0
Йелерт Элиас 6 0
Классон Виктор 5 0
Лерагер Лукас 5 0
Вавро Денис 5 0
Стаменич Марко 4 0
Лунд Йенсен Вальдемар 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Бойлесен Николай 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Клем Виллиам 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Грабара Камиль 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 9 1
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Мадсен Мадс Эмиль 4 0
Якоб Кевин 4 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Дуэлунд Миккель 3 0
Хенриксен Тобиас 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Каль Эрик 3 0
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Хансен Йеспер 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Бьюр Петер 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Adam Daghim 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Орхус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
3
Копенгаген
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Орхус
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

21
18
Копенгаген
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Орхус
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

24
21

Голы по времени матча

Забито

26
13
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
3
12%
1
8%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
6
23%
2
15%
61-75
6
23%
4
31%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
5
50%
76-90

Забито

26
20
6 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
3
12%
2
10%
1-15
2
8%
5
25%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
8
31%
4
20%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
8
31%
4
20%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
14%
1
8%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
29%
8
62%
76-90

Забито

52
33
16 В 1-м тайме 14
36 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 18
5 Не забивали 8
6
12%
3
9%
1-15
4
8%
7
21%
16-30
6
12%
4
12%
31-45
12
23%
6
18%
46-60
10
19%
5
15%
61-75
14
27%
8
24%
76-90

Пропущено

32
23
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
3
9%
1
4%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
5
16%
6
26%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
5
16%
2
9%
61-75
8
25%
13
57%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3
Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1
Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Орхус - Нордшелланн 1:1 Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - Орхус 0:1 Орхус - Копенгаген 0:0
Брондбю - Орхус 1:0 Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1

Результаты матчей

Копенгаген
Орхус

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
6
8
1.5
6
9
3
11
2.5
3
12
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
9
6
1.5
3
11
5
10
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
21
8
15
14
1.5
9
20
8
21
2.5
3
26
3
26
3.5
1
28
4.5
1
28
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 30 17 4 9 55 - 30 55
2.
Нордшелланн
 29 14 9 6 46 - 29 51
3.
Виборг
 30 14 8 8 43 - 33 50
4.
Орхус
 0:1 30 13 8 9 33 - 24 47
5.
Раннерс
 29 10 10 9 37 - 40 40
6.
Брондбю
 30 11 7 12 40 - 48 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 30 12 11 7 48 - 34 47
2.
Оденсе
 30 11 10 9 43 - 48 43
3.
Силькеборг
 30 10 7 13 40 - 46 37
4.
Хорсенс
 30 7 6 17 32 - 56 27
5.
Ольборг
 30 6 9 15 33 - 42 27
6.
Люнгбю
 30 5 9 16 28 - 48 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 1:0 15 10 2 3 27 - 11 32
3.
Виборг
 15 7 6 2 21 - 16 27
4.
Орхус
 0:1 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 15 3 6 6 14 - 25 15
6.
Ольборг
 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 15 7 2 6 28 - 19 23
2.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
3.
Орхус
 0:1 15 7 2 6 13 - 11 23
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
6.
Нордшелланн
 15 4 7 4 17 - 14 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 15 7 7 1 31 - 15 28
2.
Оденсе
 15 6 5 4 24 - 26 23
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 15 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
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Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
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    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Орхус
    2.16
    4.70
    8.10
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