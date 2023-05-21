Тур: 30. Стадион: Паркен. Зрители: 32013 Главный судья: Кристофферсен Мадс
4:3
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаБиссек Янн-Аурель
1:0
9' ПенальтиГонсалвеш Диогу
2:0
18' ГолГонсалвеш Диогу
2:1
29' ГолМортенсен Патрик
35' Желтая карточкаЙелерт Элиас
2:2
39' ГолАндерсон Микаэль
49' Желтая карточкаХенриксен Тобиас
50' Желтая карточкаСоренсен Кристиан
2:3
53' ГолЯкоб Кевин
3:3
76' ГолЛарссон Джордан
84' Желтая карточкаЛунд Йенсен Вальдемар
4:3
87' ГолДикс Кевин
90' Желтая карточкаХеуген Сигурд
90'+7
Ход матча
9'
1:0
18'
2:0
29'
35'
39'
49'
53'
2:3
76'
3:3
83'
87'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
3 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
370 Количество передач 436
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
36
Клем
Виллиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
46 Noah Sahsah
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
21 Бьюр ПетерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Adam Daghim
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Орхус
34 матча
73.5%
26.5%
25 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
16 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 11 ничьих 7 побед
45 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
25 побед 15 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.6%
55.6%
8.8%
16 побед 25 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.8%
46.7%
15.5%
17 побед 21 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
20
Голов в среднем за матч
1.96
1.11
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
8
25
Голов в среднем за матч
0.44
0.93
Среднее время на гол
202
97
Всего голов
61
45
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
28
Больше 62%
Меньше 38%
17
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|11
|0.37
|Дарами Мохаммед
|8
|0.27
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.2
|Лерагер Лукас
|6
|0.2
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.17
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0.13
|Бардгджи Руни
|3
|0.1
|Ларссон Джордан
|3
|0.1
|Фальк Расмус
|2
|0.07
|Йелерт Элиас
|1
|0.03
|Дикс Кевин
|1
|0.03
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.03
|Вавро Денис
|1
|0.03
|Кристиансен Виктор
|1
|0.03
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.03
|Клем Виллиам
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|15 (5)
|0.5
|Андерсон Микаэль
|4
|0.13
|Якоб Кевин
|3
|0.1
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0.1
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0.1
|Хеуген Сигурд
|2
|0.07
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Тингагер Фредерик
|1
|0.03
|Кристенсен Томас
|1
|0.03
|Sebastian Groenning
|1
|0.03
|Бьюр Петер
|1
|0.03
|Дёйн Йелле
|1
|0.03
|Поульсен Николай
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|0
|Йелерт Элиас
|7
|0
|Дикс Кевин
|5
|1
|Хочолава Давид
|6
|0
|Кристиансен Виктор
|6
|0
|Классон Виктор
|5
|0
|Лерагер Лукас
|5
|0
|Вавро Денис
|5
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|5
|0
|Стаменич Марко
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Анкерсен Петер
|2
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Соренсен Кристиан I
|2
|0
|Дарами Мохаммед
|2
|0
|Клем Виллиам
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|9
|1
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|0
|Хенриксен Тобиас
|4
|0
|Якоб Кевин
|4
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Кристенсен Томас
|3
|0
|Дуэлунд Миккель
|3
|0
|Хеуген Сигурд
|3
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Бьюр Петер
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Adam Daghim
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Орхус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
3
6
Копенгаген
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Орхус
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
6
Волевые поражения
21
18
Копенгаген
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
23% (7)
40% (12)
Орхус
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
24
8
Волевые поражения
24
24
Голы по времени матча
Забито
30
16
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
4
13%
3
19%
46-60
6
20%
2
13%
61-75
8
27%
4
25%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
7
50%
76-90
Забито
26
20
6 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
3
12%
2
10%
1-15
2
8%
5
25%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
8
31%
4
20%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
8
31%
4
20%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
14%
1
8%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
29%
8
62%
76-90
Забито
56
36
18 В 1-м тайме 16
38 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 18
5 Не забивали 8
7
13%
3
8%
1-15
5
9%
8
22%
16-30
6
11%
5
14%
31-45
12
21%
7
19%
46-60
10
18%
5
14%
61-75
16
29%
8
22%
76-90
Пропущено
35
27
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
3
9%
2
7%
1-15
7
20%
1
4%
16-30
6
17%
6
22%
31-45
6
17%
1
4%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
8
23%
15
56%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3
Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1
Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Орхус - Нордшелланн 1:1 Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - Орхус 0:1 Орхус - Копенгаген 0:0
Брондбю - Орхус 1:0 Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1
Результаты матчей
Копенгаген
Орхус
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
0:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
78
69
411
312
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
96
411
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
228
1614
1020
921
426
426
129
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|17
|4
|9
|58 - 33
|55
|2.
|29
|14
|9
|6
|46 - 29
|51
|3.
|30
|14
|8
|8
|43 - 33
|50
|4.
|30
|13
|8
|9
|36 - 27
|47
|5.
|29
|10
|10
|9
|37 - 40
|40
|6.
|30
|11
|7
|12
|40 - 48
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|12
|11
|7
|48 - 34
|47
|2.
|30
|11
|10
|9
|43 - 48
|43
|3.
|30
|10
|7
|13
|40 - 46
|37
|4.
|30
|7
|6
|17
|32 - 56
|27
|5.
|30
|6
|9
|15
|33 - 42
|27
|6.
|30
|5
|9
|16
|28 - 48
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|29 - 15
|32
|2.
|15
|10
|2
|3
|30 - 14
|32
|3.
|15
|7
|6
|2
|21 - 16
|27
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|3
|6
|22 - 23
|21
|2.
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|3.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|21 - 28
|19
|5.
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|6.
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|2
|6
|28 - 19
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|6.
|15
|4
|7
|4
|17 - 14
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|7
|1
|31 - 15
|28
|2.
|15
|6
|5
|4
|24 - 26
|23
|3.
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|4.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|15 (4)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|11 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6