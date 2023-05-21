Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Тактическая замена. Хенриксен Тобиас уходит с поля и его заменяет Mathias Sauer

88' Отличный командный гол!

85' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Вальдемар Лунд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Вальдемар Лунд наказан за толчок Каль Эрик

83' Удар от ворот произведет Копенгаген

83' Дикс Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Сегодняшная посещаемость составляет 32013 болельщиков

82' Удар от ворот произведет Копенгаген

82' Беихмо Феликс из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Бардгджи Руни пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

80' Удар от ворот произведет Орхус

79' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Команда Копенгаген сравняла счет! Игра продолжается!

76' Г О О О О Л - Ларссон Джордан забивает с левой ноги!

74' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Орхус

74' Матч возобновлен

73' Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Орхус

71' Гонсалвеш Диогу не смог попасть в створ ударом издали

70' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

69' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Дикс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Копенгаген

66' Бьюр Петер из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

66' Линкс Гифт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Гонсалвеш Диогу из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Копенгаген

58' Бьюр Петер не смог попасть в створ ударом издали

58' Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Копенгаген

57' Андерсон Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Линкс Гифт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Хорошую попытку сделал Андерсон Микаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Соренсен Кристиан I совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хенриксен Тобиас получает желтую карточку за неспортивное поведение

48' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля