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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 32013 Главный судья: Кристофферсен Мадс
Копенгаген
4:3
Конец матча
Орхус
0'
8' Желтая карточка
Биссек Янн-Аурель
1:0
9' Пенальти
Гонсалвеш Диогу
2:0
18' Гол
Гонсалвеш Диогу
2:1
29' Гол
Мортенсен Патрик
35' Желтая карточка
Йелерт Элиас
2:2
39' Гол
Андерсон Микаэль
49' Желтая карточка
Хенриксен Тобиас
50' Желтая карточка
Соренсен Кристиан
2:3
53' Гол
Якоб Кевин
3:3
76' Гол
Ларссон Джордан
84' Желтая карточка
Лунд Йенсен Вальдемар
4:3
87' Гол
Дикс Кевин
90' Желтая карточка
Хеуген Сигурд
90'+7

Ход матча

8'
 
Биссек Янн-Аурель
9'
Гонсалвеш Диогу
1:0
18'
Гонсалвеш Диогу
(Йелерт Элиас)
2:0
29'
2:1
Мортенсен Патрик
(Беихмо Феликс)
35'
Йелерт Элиас
 
39'
2:2
Андерсон Микаэль
(Беихмо Феликс)
49'
 
Хенриксен Тобиас
50'
Соренсен Кристиан
 
53'
2:3
Якоб Кевин
(Тингагер Фредерик)
54'
Бардгджи Руни
Соренсен Кристиан
 
67'
Дарами Мохаммед
Клем Виллиам
 
72'
 
Frederik Brandhof
Бьюр Петер
72'
 
Хеуген Сигурд
Якоб Кевин
76'
Ларссон Джордан
(Дикс Кевин)
3:3
83'
 
Каль Эрик
Линкс Гифт
83'
Карамоко Мамуду
Гонсалвеш Диогу
 
84'
Лунд Йенсен Вальдемар
 
87'
Дикс Кевин
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
4:3
90'
 
Mathias Sauer
Хенриксен Тобиас
90'
 
Хеуген Сигурд

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 370 Количество передач 436
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Грабара
Камиль
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
36
Клем
Виллиам
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
6
Соренсен
Кристиан
I
25
Ларссон
Джордан
9
Гонсалвеш
Диогу
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
2
Беихмо
Феликс
17
Якоб
Кевин
6
Поульсен
Николай
11
Линкс
Гифт
21
Бьюр
Петер
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
Копенгаген
3-5-2
Орхус
3-4-3

История личных встреч

Копенгаген
Орхус

34 матча

73.5%
26.5%
25 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
16 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 11 ничьих 7 побед

45 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
25 побед 15 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.6%
55.6%
8.8%
16 побед 25 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.8%
46.7%
15.5%
17 побед 21 ничья 7 побед

История матчей

СД
0:0
ТМК
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СД
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

53
20

Голов в среднем за матч

1.96
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

8
25

Голов в среднем за матч

0.44
0.93

Среднее время на гол

202
97

Всего голов

61
45

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
28
Больше 62%
Меньше 38%
17
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 11 0.37
Дарами Мохаммед 8 0.27
Биэл Пеп 6 (2) 0.2
Лерагер Лукас 6 0.2
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.17
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0.13
Бардгджи Руни 3 0.1
Ларссон Джордан 3 0.1
Фальк Расмус 2 0.07
Йелерт Элиас 1 0.03
Дикс Кевин 1 0.03
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.03
Вавро Денис 1 0.03
Кристиансен Виктор 1 0.03
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.03
Клем Виллиам 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 15 (5) 0.5
Андерсон Микаэль 4 0.13
Якоб Кевин 3 0.1
Мадсен Мадс Эмиль 3 0.1
Биссек Янн-Аурель 3 0.1
Хеуген Сигурд 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Тингагер Фредерик 1 0.03
Кристенсен Томас 1 0.03
Sebastian Groenning 1 0.03
Бьюр Петер 1 0.03
Дёйн Йелле 1 0.03
Поульсен Николай 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Frederik Brandhof 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 8 0
Йелерт Элиас 7 0
Дикс Кевин 5 1
Хочолава Давид 6 0
Кристиансен Виктор 6 0
Классон Виктор 5 0
Лерагер Лукас 5 0
Вавро Денис 5 0
Лунд Йенсен Вальдемар 5 0
Стаменич Марко 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Бойлесен Николай 2 0
Соренсен Кристиан I 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Клем Виллиам 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Грабара Камиль 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 9 1
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Мадсен Мадс Эмиль 4 0
Хенриксен Тобиас 4 0
Якоб Кевин 4 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Дуэлунд Миккель 3 0
Хеуген Сигурд 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Каль Эрик 3 0
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Хансен Йеспер 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Бьюр Петер 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Adam Daghim 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Орхус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

3
6
Копенгаген
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Орхус
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

21
18
Копенгаген
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
23% (7)
40% (12)
Орхус
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

24
8

Волевые поражения

24
24

Голы по времени матча

Забито

30
16
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
4
13%
3
19%
46-60
6
20%
2
13%
61-75
8
27%
4
25%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
7
50%
76-90

Забито

26
20
6 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
3
12%
2
10%
1-15
2
8%
5
25%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
8
31%
4
20%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
8
31%
4
20%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
14%
1
8%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
29%
8
62%
76-90

Забито

56
36
18 В 1-м тайме 16
38 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 18
5 Не забивали 8
7
13%
3
8%
1-15
5
9%
8
22%
16-30
6
11%
5
14%
31-45
12
21%
7
19%
46-60
10
18%
5
14%
61-75
16
29%
8
22%
76-90

Пропущено

35
27
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
3
9%
2
7%
1-15
7
20%
1
4%
16-30
6
17%
6
22%
31-45
6
17%
1
4%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
8
23%
15
56%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3
Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1
Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Орхус - Нордшелланн 1:1 Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - Орхус 0:1 Орхус - Копенгаген 0:0
Брондбю - Орхус 1:0 Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1

Результаты матчей

Копенгаген
Орхус

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
0:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
6
9
4
11
2.5
3
12
3
12
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
4
11
5
10
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
22
8
16
14
1.5
10
20
9
21
2.5
4
26
4
26
3.5
1
29
4.5
1
29
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 30 17 4 9 58 - 33 55
2.
Нордшелланн
 29 14 9 6 46 - 29 51
3.
Виборг
 30 14 8 8 43 - 33 50
4.
Орхус
 30 13 8 9 36 - 27 47
5.
Раннерс
 29 10 10 9 37 - 40 40
6.
Брондбю
 30 11 7 12 40 - 48 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 30 12 11 7 48 - 34 47
2.
Оденсе
 30 11 10 9 43 - 48 43
3.
Силькеборг
 30 10 7 13 40 - 46 37
4.
Хорсенс
 30 7 6 17 32 - 56 27
5.
Ольборг
 30 6 9 15 33 - 42 27
6.
Люнгбю
 30 5 9 16 28 - 48 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 15 7 6 2 21 - 16 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 15 3 6 6 14 - 25 15
6.
Ольборг
 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 7 2 6 28 - 19 23
2.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
3.
Орхус
 15 7 2 6 16 - 14 23
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
6.
Нордшелланн
 15 4 7 4 17 - 14 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 15 7 7 1 31 - 15 28
2.
Оденсе
 15 6 5 4 24 - 26 23
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 15 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 32013 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Копенгаген: 46%, Орхус: 54%.
  • Желтая карточка
    97'
    Хеуген Сигурд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    97'
    Безумный фол. Хеуген Сигурд грубо играет против соперника. Пострадал Ларссон Джордан
  • 97'
    Хансен Йеспер из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Хеуген Сигурд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Хорошую попытку сделал Йелерт Элиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 93'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 92'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тингагер Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      92'
      Тингагер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      92'
      Тингагер Фредерик возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      91'
      Биссек Янн-Аурель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Копенгаген 4:3 Орхус онлайн

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