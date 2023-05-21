Тур: 35. Стадион: Анталья Арена.
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
90
Лейте
Элтон
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
18
Ндао
Алассан
16
Фреди
Гомеш
20
Ларссон
Сэм
59
Тоуба
Ахмед
88
Эркин
Джанер
20
Билья
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
11
Янузай
Аднан
17
Кени
Филипп
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
20 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
27 Гача ХуссамПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
60 Лима ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
17 матчей
23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.38
1
Среднее время на гол
240
90
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.41
1.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
80
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райт Хаджи
|15 (2)
|0.45
|Фернандо Мартинс
|5 (1)
|0.15
|Вурал Гюрай
|4
|0.12
|Фреди Гомеш
|3
|0.09
|Синик Догукан
|3
|0.09
|Ларссон Сэм
|2
|0.06
|Адриано Луис
|2
|0.06
|Сари Вейсел
|2
|0.06
|Байракдар Гокдениз
|2
|0.06
|Ндао Алассан
|1
|0.03
|Топрак Омер
|1
|0.03
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Озмерт Хакан
|0
|0
|Айдогду Сонер
|0
|0
|Люиндама Кристиан
|0
|0
|Гача Хуссам
|0
|0
|Сертель Джемали
|0
|0
|Эрдильман Мустафа
|0
|0
|Узунхан Эмреджан
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|8
|0.25
|Гюрлер Сердар
|6
|0.19
|Тюрюдж Дениз
|6 (4)
|0.19
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0.13
|Шиш Патрик
|3
|0.09
|Озджан Беркай
|3
|0.09
|Шуиар Мунир
|2
|0.06
|Янузай Аднан
|2
|0.06
|Траоре Бертран
|2
|0.06
|Кени Филипп
|2
|0.06
|Шахинер Омер Али
|1
|0.03
|Окака Стефано
|1
|0.03
|Шадли Насер
|1
|0.03
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандо Мартинс
|10
|1
|Вурал Гюрай
|8
|0
|Фреди Гомеш
|5
|1
|Айдогду Сонер
|3
|1
|Кудряшов Фёдор
|4
|0
|Сари Вейсел
|4
|0
|Ларссон Сэм
|4
|0
|Адриано Луис
|2
|1
|Балчи Бюньямин
|2
|1
|Синик Догукан
|3
|0
|Гача Хуссам
|3
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Сертель Джемали
|2
|0
|Накацзима Шоя
|0
|1
|Мехмеди Адмир
|1
|0
|Ракип Эрдаль
|1
|0
|Гюмюш Синан
|1
|0
|Уйсал Алперен
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Райт Хаджи
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Байракдар Гокдениз
|1
|0
|Узунхан Эмреджан
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Текдемир Махмут
|8
|2
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|0
|Билья Лукас
|6
|0
|Тюрюдж Дениз
|6
|0
|Шахинер Омер Али
|4
|1
|Тоуба Ахмед
|4
|1
|Алексич Даниел
|5
|0
|Окака Стефано
|3
|1
|Гюрлер Сердар
|3
|0
|Лима Лукас
|3
|0
|Дуарте Леонардо
|3
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Шуиар Мунир
|2
|0
|Шенгезер Мухаммед
|2
|0
|Янузай Аднан
|0
|1
|Эркин Джанер
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
|Озджан Беркай
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
|Ayberk Kaygisiz
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Истанбул Башакшехир
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
7
8
Антальяспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Истанбул Башакшехир
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
19
12
Волевые поражения
8
21
Антальяспор
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Истанбул Башакшехир
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
7
13
Волевые победы
27
17
Волевые поражения
15
29
Голы по времени матча
Забито
29
21
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 23
3
10%
2
10%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
9
31%
5
24%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
8
28%
6
29%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
3
18%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
7
28%
5
29%
29%
76-90
Забито
15
23
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
0
0%
1
4%
1-15
3
20%
5
22%
16-30
4
27%
5
22%
31-45
5
33%
3
13%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
2
13%
4
17%
76-90
Пропущено
25
15
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
4%
2
13%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
8
32%
4
27%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
2
8%
6
40%
76-90
Забито
44
44
21 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 18
10 Не забивали 11
3
7%
3
7%
1-15
5
11%
7
16%
16-30
13
30%
30%
10
23%
31-45
10
23%
6
14%
46-60
3
7%
8
18%
61-75
10
23%
10
23%
76-90
Пропущено
50
32
22 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 20
4
8%
3
9%
1-15
8
16%
3
9%
16-30
10
20%
5
16%
31-45
11
22%
7
22%
46-60
8
16%
3
9%
61-75
9
18%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Сивасспор 1:2
Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 4:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Кайсериспор 0:2 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Хатайспор - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1
Результаты матчей
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
1:2
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
12 раз 38%
2
8 раз 25%
1
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
114
710
87
512
213
314
114
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
98
412
611
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2012
1122
1418
627
626
330
230
132
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|28 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|19 (7)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|19 (5)
|Умраниеспор
|Найир Умут
|17 (2)
|Газиантеп
|Кициу Стелиос
|1 10
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 10
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|2 8
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 9
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 9