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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: .
Антальяспор
0:0
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
73' Желтая карточка
Билья Лукас
90' Желтая карточка
Ayberk Kaygisiz
90'+6
90
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
3
Сертель
Джемали
6
Ракип
Эрдаль
8
Фернандо
Мартинс
18
Ндао
Алассан
16
Фреди
Гомеш
20
Ларссон
Сэм
9
Райт
Хаджи
16
Шенгезер
Мухаммед
2
Озбайракли
Шенер
5
Дуарте
Леонардо
59
Тоуба
Ахмед
88
Эркин
Джанер
20
Билья
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
42
Шахинер
Омер
Али
19
Озджан
Беркай
11
Янузай
Аднан
17
Кени
Филипп
Антальяспор
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Антальяспор
Истанбул Башакшехир

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
5:1
С
0:2
С
2:0
С
0:1
С
4:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.38
1

Среднее время на гол

240
90

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.41
1.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
80

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райт Хаджи 15 (2) 0.45
Фернандо Мартинс 5 (1) 0.15
Вурал Гюрай 4 0.12
Фреди Гомеш 3 0.09
Синик Догукан 3 0.09
Ларссон Сэм 2 0.06
Адриано Луис 2 0.06
Сари Вейсел 2 0.06
Байракдар Гокдениз 2 0.06
Ндао Алассан 1 0.03
Топрак Омер 1 0.03
Балчи Бюньямин 0 0
Озмерт Хакан 0 0
Айдогду Сонер 0 0
Люиндама Кристиан 0 0
Гача Хуссам 0 0
Сертель Джемали 0 0
Эрдильман Мустафа 0 0
Узунхан Эмреджан 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 8 0.25
Гюрлер Сердар 6 0.19
Тюрюдж Дениз 6 (4) 0.19
Ндайишимийе Юссуф 4 0.13
Шиш Патрик 3 0.09
Озджан Беркай 3 0.09
Шуиар Мунир 2 0.06
Янузай Аднан 2 0.06
Траоре Бертран 2 0.06
Кени Филипп 2 0.06
Шахинер Омер Али 1 0.03
Окака Стефано 1 0.03
Шадли Насер 1 0.03
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Мартинс 10 1
Вурал Гюрай 8 0
Фреди Гомеш 5 1
Айдогду Сонер 3 1
Кудряшов Фёдор 4 0
Сари Вейсел 4 0
Ларссон Сэм 4 0
Адриано Луис 2 1
Балчи Бюньямин 2 1
Синик Догукан 3 0
Гача Хуссам 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Топрак Омер 2 0
Сертель Джемали 2 0
Накацзима Шоя 0 1
Мехмеди Адмир 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Гюмюш Синан 1 0
Уйсал Алперен 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Райт Хаджи 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0
Узунхан Эмреджан 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Текдемир Махмут 8 2
Ндайишимийе Юссуф 8 0
Билья Лукас 6 0
Тюрюдж Дениз 6 0
Шахинер Омер Али 4 1
Тоуба Ахмед 4 1
Алексич Даниел 5 0
Окака Стефано 3 1
Гюрлер Сердар 3 0
Лима Лукас 3 0
Дуарте Леонардо 3 0
Кайсара Жуниор 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Шенгезер Мухаммед 2 0
Янузай Аднан 0 1
Эркин Джанер 1 0
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Ие Эдгар 1 0
Шиш Патрик 1 0
Озджан Беркай 1 0
Карзев Эден 1 0
Кени Филипп 1 0
Ayberk Kaygisiz 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Истанбул Башакшехир
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

7
8
Антальяспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Истанбул Башакшехир
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

8
21
Антальяспор
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Истанбул Башакшехир
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

7
13

Волевые победы

27
17

Волевые поражения

15
29

Голы по времени матча

Забито

29
21
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 23
3
10%
2
10%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
9
31%
5
24%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
8
28%
6
29%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
3
18%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
7
28%
5
29%
29%
76-90

Забито

15
23
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
0
0%
1
4%
1-15
3
20%
5
22%
16-30
4
27%
5
22%
31-45
5
33%
3
13%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
2
13%
4
17%
76-90

Пропущено

25
15
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
4%
2
13%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
8
32%
4
27%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
2
8%
6
40%
76-90

Забито

44
44
21 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 18
10 Не забивали 11
3
7%
3
7%
1-15
5
11%
7
16%
16-30
13
30%
30%
10
23%
31-45
10
23%
6
14%
46-60
3
7%
8
18%
61-75
10
23%
10
23%
76-90

Пропущено

50
32
22 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 20
4
8%
3
9%
1-15
8
16%
3
9%
16-30
10
20%
5
16%
31-45
11
22%
7
22%
46-60
8
16%
3
9%
61-75
9
18%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Сивасспор 1:2
Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 4:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Кайсериспор 0:2 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Хатайспор - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1

Результаты матчей

Антальяспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:2
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
12 раз 38%
2
8 раз 25%
1
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
4
7
10
1.5
8
7
5
12
2.5
2
13
3
14
3.5
1
14
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
8
4
12
1.5
6
11
1
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
20
12
11
22
1.5
14
18
6
27
2.5
6
26
3
30
3.5
2
30
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 34 26 4 4 79 - 26 82
2.
Фенербахче
 33 23 5 5 88 - 39 74
3.
Бешикташ
 33 21 8 4 76 - 31 71
4.
Адана Демирспор
 33 18 9 6 70 - 41 63
5.
Истанбул Башакшехир
 32 14 8 10 51 - 34 50
6.
Коньяспор
 33 12 13 8 48 - 36 49
7.
Трабзонспор
 32 14 6 12 53 - 47 48
8.
Кайсериспор
 32 14 4 14 60 - 57 46
9.
Фатих Карагюмрюк
 32 11 11 10 71 - 58 44
10.
Анкарагюджю
 34 12 6 16 43 - 47 42
11.
Аланьяспор
 34 11 8 15 55 - 62 41
12.
Касымпаша
 33 11 7 15 40 - 52 40
13.
Антальяспор
 33 10 8 15 46 - 51 38
14.
Сивасспор
 34 10 7 17 44 - 53 37
15.
Истанбулспор
 33 10 5 18 46 - 61 35
16.
Гиресунспор
 32 7 10 15 43 - 56 31
17.
Умраниеспор
 33 6 9 18 47 - 59 27
18.
Газиантеп
 32 6 7 19 31 - 93 25
19.
Хатайспор
 32 6 5 21 19 - 107 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 17 14 2 1 38 - 15 44
2.
Адана Демирспор
 17 12 4 1 44 - 16 40
3.
Бешикташ
 16 12 3 1 44 - 12 39
4.
Фенербахче
 16 11 2 3 48 - 24 35
5.
Трабзонспор
 16 10 4 2 29 - 11 34
6.
Истанбул Башакшехир
 15 9 2 4 31 - 16 29
7.
Аланьяспор
 17 8 4 5 28 - 24 28
8.
Кайсериспор
 16 8 2 6 34 - 21 26
9.
Касымпаша
 17 7 3 7 27 - 28 24
10.
Антальяспор
 17 7 3 7 31 - 26 24
11.
Анкарагюджю
 16 6 4 6 22 - 22 22
12.
Коньяспор
 17 5 7 5 17 - 17 22
13.
Фатих Карагюмрюк
 16 5 5 6 35 - 31 20
14.
Истанбулспор
 16 5 3 8 20 - 29 18
15.
Сивасспор
 16 4 6 6 21 - 20 18
16.
Гиресунспор
 15 4 4 7 24 - 25 16
17.
Хатайспор
 17 4 4 9 12 - 49 16
18.
Умраниеспор
 17 3 4 10 22 - 28 13
19.
Газиантеп
 18 3 4 11 17 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 17 12 3 2 40 - 15 39
2.
Галатасарай
 17 12 2 3 41 - 11 38
3.
Бешикташ
 17 9 5 3 32 - 19 32
4.
Коньяспор
 16 7 6 3 31 - 19 27
5.
Фатих Карагюмрюк
 16 6 6 4 36 - 27 24
6.
Адана Демирспор
 16 6 5 5 26 - 25 23
7.
Истанбул Башакшехир
 17 5 6 6 20 - 18 21
8.
Анкарагюджю
 18 6 2 10 21 - 25 20
9.
Кайсериспор
 16 6 2 8 26 - 36 20
10.
Сивасспор
 18 6 1 11 23 - 33 19
11.
Истанбулспор
 17 5 2 10 26 - 32 17
12.
Касымпаша
 16 4 4 8 13 - 24 16
13.
Гиресунспор
 17 3 6 8 19 - 31 15
14.
Антальяспор
 16 3 5 8 15 - 25 14
15.
Умраниеспор
 16 3 5 8 25 - 31 14
16.
Трабзонспор
 16 4 2 10 24 - 36 14
17.
Аланьяспор
 17 3 4 10 27 - 38 13
18.
Газиантеп
 14 3 3 8 14 - 41 12
19.
Хатайспор
 15 2 1 12 7 - 58 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 28 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Галатасарай Икарди Мауро 19 (7)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 19 (5)
Умраниеспор Найир Умут 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Кициу Стелиос 1 10
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 10
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 2 8
Аланьяспор Фер Лерой 1 9
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Весь список
  • 64'
    Alassane Ndao уходит с поля. Синик Догукан выходит вместо него
  • 64'
    Фреди Гомеш уходит с поля. Накацзима Шоя выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Топрак Омер уходит с поля. Emrecan Uzunhan выходит вместо него
  • 34'
    Шахинер Омер Али уходит с поля. Гюрлер Сердар выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Антальяспор 0:0 Истанбул Башакшехир онлайн

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