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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Краснодар
2:0
Первый тайм: 21'
Ростов
0'
1:0
3' Гол
Ионов Алексей
2:0
10' Гол
Кордоба Джон
2:0. Гол Джона Кордобы (видео). ...
Дальний удар Миронова (видео). М...
1:0. Гол Алексея Ионова (видео)....
Интервью Валерия Карпина перед м...

Ход матча

3'
Ионов Алексей
(Кордоба Джон)
1:0
10'
Кордоба Джон
(Сперцян Эдуард)
2:0
Прогнозы 133
Краснодар 65.4% (87)
X 25.6% (34)
Ростов 9% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Ростов
4.05
6.30
4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Агкацев
Станислав
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
31
Кайо
Панталеао
4
Алонсо
Хуниор
6
Рамирес
Кристиан
19
Батчи
Жоау
10
Сперцян
Эдуард
16
Ленини
Пина
11
Ионов
Алексей
9
Кордоба
Джон
40
Олусегун
Олакунле
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
18
Прохин
Данила
92
Мелёхин
Виктор
45
Сильянов
Александр
88
Щетинин
Кирилл
15
Глебов
Данил
8
Миронов
Алексей
7
Полоз
Дмитрий
69
Голенков
Егор
19
Байрамян
Хорен
Краснодар
4-3-3
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Краснодар
Ростов

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

37 матчей

48.6%
37.8%
13.6%
18 побед 14 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.9%
43.2%
10.9%
17 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:1
WЗКР
0:4
ПЛ
3:2
ТМК
1:2
ТМК
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:2
КPП
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.59

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

0.88
0.9

Среднее время на гол

102
100

Всего голов

45
45

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

74
74

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 13 0.46
Сперцян Эдуард 10 (3) 0.36
Ионов Алексей 7 0.25
Кривцов Никита 6 0.21
Олусегун Олакунле 4 0.14
Баньяц Михайло 3 (1) 0.11
Батчи Жоау 3 0.11
Кади 3 0.11
Ахметов Ильзат 2 0.07
Рамирес Кристиан 2 0.07
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Петров Сергей 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.04
Кутовой Максим 1 0.04
Ленини Пина 1 0.04
Кайо Панталеао 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 11 (1) 0.39
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.29
Осипенко Максим 6 (4) 0.21
Глебов Данил 4 0.14
Уткин Даниил 3 0.11
Сильянов Александр 2 0.07
Лангович Андрей 2 0.07
Миронов Алексей 1 0.04
Щетинин Кирилл 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Чернов Евгений 1 0.04
Селява Александр 1 0.04
Голенков Егор 1 0.04
Мельников Степан 1 0.04
Тугарев Роман 1 (1) 0.04
Комаров Иван 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 5 1
Рамирес Кристиан 5 1
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Волков Сергей Евгеньевич 5 0
Кривцов Никита 5 0
Баньяц Михайло 4 0
Кобнан Мозес 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Ленини Пина 3 0
Черников Александр 1 1
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Батчи Жоау 2 0
Олусегун Олакунле 2 0
Кади 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 8 0
Мелёхин Виктор 4 1
Байрамян Хорен 5 0
Глебов Данил 3 1
Прохин Данила 3 1
Полоз Дмитрий 4 0
Чернов Евгений 4 0
Комличенко Николай 4 0
Голенков Егор 4 0
Уткин Даниил 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Тугарев Роман 3 0
Лангович Андрей 3 0
Валерий Карпин 1 1
Осипенко Максим 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Сильянов Александр 2 0
Комаров Иван 1 0

Результаты матчей

Краснодар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Ростов
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

9
8
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Ростов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

23
20
Краснодар
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Ростов
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

23
13

Волевые поражения

32
28

Голы по времени матча

Забито

27
22
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
4
15%
2
9%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
6
22%
7
32%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
12%
3
18%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
4
24%
7
41%
76-90

Забито

33
22
14 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
6%
1
5%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
7
21%
4
18%
31-45
11
33%
6
27%
46-60
4
12%
4
18%
61-75
4
12%
5
23%
76-90

Пропущено

24
18
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
5
21%
3
17%
46-60
6
25%
6
33%
61-75
6
25%
2
11%
76-90

Забито

60
44
25 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
6
10%
3
7%
1-15
9
15%
5
11%
16-30
10
17%
6
14%
31-45
16
27%
10
23%
46-60
9
15%
8
18%
61-75
10
17%
12
27%
76-90

Пропущено

41
35
15 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
5
12%
5
14%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
8
20%
3
9%
46-60
8
20%
9
26%
61-75
10
24%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0
Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3
Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0

Результаты матчей

Краснодар
Ростов

Точный счет

3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 41%
3
7 раз 26%
1
4 раза 15%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
10
3
1.5
8
6
4
9
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
1
10
4
1.5
6
7
5
9
2.5
3
10
2
12
3.5
1
12
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
23
4
20
7
1.5
14
13
9
18
2.5
5
22
2
25
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 28 20 6 2 72 - 19 66
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 16 6 6 52 - 26 54
3.
Спартак Москва
 Заявка 28 15 8 5 60 - 37 53
4.
Ростов
 0:2 Заявка 28 14 8 6 44 - 37 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Краснодар
 2:0 Заявка 28 13 7 8 59 - 44 46
7.
Динамо Москва
 Заявка 28 13 6 9 47 - 38 45
8.
Оренбург
 Заявка 28 12 4 12 52 - 54 40
9.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
10.
Сочи
 Заявка 27 11 4 12 36 - 48 37
11.
Урал
 Заявка 28 8 6 14 29 - 45 30
12.
Крылья Советов
 Заявка 28 7 8 13 30 - 43 29
13.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
14.
Пари НН
 Заявка 27 6 5 16 27 - 50 23
15.
Химки
 Заявка 28 4 6 18 25 - 62 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 28 3 4 21 20 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 4 1 35 - 17 31
4.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
5.
Краснодар
 2:0 Заявка 14 8 3 3 28 - 18 27
6.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
7.
Ростов
 0:2 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
14.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
15.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
16.
Торпедо Москва
 Заявка 14 2 1 11 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 8 5 1 25 - 8 29
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 0:2 Заявка 14 6 5 3 22 - 19 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 2:0 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
10.
Урал
 Заявка 14 3 5 6 13 - 22 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Практически середина первого тайма у нас идет. "Ростов" владеет мячом, и очень не нравится положение дел на поле Валерию Карпину. Пока его команда крайне осторожный футбол показывает.
  • 20'
    Щетинин упал в чужой штрафной в борьбе с соперником, но не фолил Кайо. Не было нарушения правил, поскольку поехала нога у футболиста ростовчан. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Кордоба прихватил Мелёхина за футболку, и тот оказался на газоне. Нарушение правил имело место быть. Снова мы слышим свисток Артема Любимова. 
  • 18'
    Очень много стараний у "Ростова" впереди, но ни во что это пока не оборачивается. В обороне "быки" играют монолитно и соперника к воротам практически не пускают. 
  • Угловой
    16'
    Подали корнер с левого края хозяева, низом Сперцян мяч отправлял в штрафную соперника. Прохин на ближней штанге играет на вынос. В центр поля мяч улетает. 
  • Опасный момент
    15'
    Батчи! Что с "Ростовом"? Просто разрывают "быки" сейчас фланги и центр обороны соперника. От Сперцяна снова получает мяч Батчи, пробивает в ближний угол - Песьяков спасает, но снова угловой!
  • 14'
    Спокойно Кордоба получил мяч, отдал сфера на Батчи, который проиграл борьбу Байрамяну, который вынес сферу за пределы поля. В аут. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Фол в центре поля, получает удар по ногам Батчи. Снова нарушение правил, и не торопится краснодарский коллектив разыгрывать стандартное положение.
  • 12'
    Да, обозначает свое преимущество сразу же "Краснодар". Два гола забили "быки", и будут делать все, чтобы отправить еще, как минимум, мяч в сетку ворот соперника. 
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОРДОБА! 2:0!
    И второй мяч в ворота "Ростова" влетает! Получил он мяч от партнера в лице Сперцяна. Кордоба справа с мячом оказывается и выстреливает в дальний угол, поражая цель. Но тут судьи будут проверять забитый мяч на предмет офсайда. Пауза повисает на стадионе. Нет, гол засчитан!
  • 9'
    После навеса с левого края Хуниор Алонсо головой пробивает по воротам соперника - мяч улетает намного выше цели. Тем не менее, выстрел был опасным. 
  • Угловой
    8'
    Кордоба получает острую передачу от партнера и в борьбе пробивает по рамке, но попадает в ногу сопернику. Будет угловой для краснодарского коллектива. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Полоза сейчас подтолкнули немного игроки "Краснодара", но рефери не фиксирует фола. Далее уже Любимов свистит, фиксируя фол со стороны Миронова. 
  • 6'
    Разыграли корнер с правой бровки ростовчане, пошла подача в центр штрафной, и с этим навесом уверенно справляются оборонительные редуты "быков". 
  • Угловой
    5'
    Прошел Лангович сейчас к воротам соперника по правому флангу, выполнил он прострел в центр, но один из защитников успел вынести снаряд на угловой. 
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    • 4'
      Здорово "Краснодар" стартовал в этой игре, болельщики в восторге от происходящего. Быстрый гол в таких матчах - это всегда интересно.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИОНОВ! 1:0!
      Классное начало матча! Ленини отдал пас на Кордобу, который выполнил передачу в касание на Алексея, который вошел в штрафную и покатил сферу в левый угол! Красота!
    • 2'
      Футболисты "Краснодара" сегодня предстали на поле в черно-зеленых цветах, а игроки "Ростова" вышли в желтых футболках и синих трусах. Ворота "быков" в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка ростовчан - справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм южного дерби в Краснодаре! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 10'
      Сперцян Эдуард сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
    • 3'
      Кордоба Джон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Ионов Алексей бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 2:0 Ростов

    Исход игры
    Краснодар
    65.2% (86)
    Ничья
    25.8% (34)
    Ростов
    9.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.47% (69)
    Меньше
    41.53% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    77.12% (91)
    Нет
    22.88% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    38.6% (51)
    1:1 Ничья
    16.7% (22)
    1:0 Краснодар
    12.9% (17)
    2:2 Ничья
    6.8% (9)
    2:0 Краснодар
    5.3% (7)
    1:2 Ростов
    4.5% (6)
    0:1 Ростов
    1.5% (2)
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