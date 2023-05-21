Спокойно Кордоба получил мяч, отдал сфера на Батчи, который проиграл борьбу Байрамяну, который вынес сферу за пределы поля. В аут.

Батчи! Что с "Ростовом"? Просто разрывают "быки" сейчас фланги и центр обороны соперника. От Сперцяна снова получает мяч Батчи, пробивает в ближний угол - Песьяков спасает, но снова угловой!

Подали корнер с левого края хозяева, низом Сперцян мяч отправлял в штрафную соперника. Прохин на ближней штанге играет на вынос. В центр поля мяч улетает.

Очень много стараний у "Ростова" впереди, но ни во что это пока не оборачивается. В обороне "быки" играют монолитно и соперника к воротам практически не пускают.

Кордоба прихватил Мелёхина за футболку, и тот оказался на газоне. Нарушение правил имело место быть. Снова мы слышим свисток Артема Любимова.

Щетинин упал в чужой штрафной в борьбе с соперником, но не фолил Кайо. Не было нарушения правил, поскольку поехала нога у футболиста ростовчан.

Практически середина первого тайма у нас идет. "Ростов" владеет мячом, и очень не нравится положение дел на поле Валерию Карпину. Пока его команда крайне осторожный футбол показывает.

13' Фол в центре поля, получает удар по ногам Батчи. Снова нарушение правил, и не торопится краснодарский коллектив разыгрывать стандартное положение.

12' Да, обозначает свое преимущество сразу же "Краснодар". Два гола забили "быки", и будут делать все, чтобы отправить еще, как минимум, мяч в сетку ворот соперника.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОРДОБА! 2:0!

И второй мяч в ворота "Ростова" влетает! Получил он мяч от партнера в лице Сперцяна. Кордоба справа с мячом оказывается и выстреливает в дальний угол, поражая цель. Но тут судьи будут проверять забитый мяч на предмет офсайда. Пауза повисает на стадионе. Нет, гол засчитан!

9' После навеса с левого края Хуниор Алонсо головой пробивает по воротам соперника - мяч улетает намного выше цели. Тем не менее, выстрел был опасным.

8' Кордоба получает острую передачу от партнера и в борьбе пробивает по рамке, но попадает в ногу сопернику. Будет угловой для краснодарского коллектива.

7' Полоза сейчас подтолкнули немного игроки "Краснодара", но рефери не фиксирует фола. Далее уже Любимов свистит, фиксируя фол со стороны Миронова.

6' Разыграли корнер с правой бровки ростовчане, пошла подача в центр штрафной, и с этим навесом уверенно справляются оборонительные редуты "быков".