Тур: 28. Стадион: Краснодар.
Бонусы букмекеров
Ход матча
3'
1:0
10'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
19
Батчи
Жоау
16
Ленини
Пина
15
Глебов
Данил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Батчи ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ленини ПинаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
62 Комаров ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Краснодар
Ростов
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед
37 матчей
48.6%
37.8%
13.6%
18 побед 14 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.9%
43.2%
10.9%
17 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.59
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
0.88
0.9
Среднее время на гол
102
100
Всего голов
45
45
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
74
74
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|13
|0.46
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|0.36
|Ионов Алексей
|7
|0.25
|Кривцов Никита
|6
|0.21
|Олусегун Олакунле
|4
|0.14
|Баньяц Михайло
|3 (1)
|0.11
|Батчи Жоау
|3
|0.11
|Кади
|3
|0.11
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|Рамирес Кристиан
|2
|0.07
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.04
|Петров Сергей
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.04
|Кутовой Максим
|1
|0.04
|Ленини Пина
|1
|0.04
|Кайо Панталеао
|0
|0
|Сорокин Егор
|0
|0
|Черников Александр
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|11 (1)
|0.39
|Полоз Дмитрий
|8 (6)
|0.29
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.21
|Глебов Данил
|4
|0.14
|Уткин Даниил
|3
|0.11
|Сильянов Александр
|2
|0.07
|Лангович Андрей
|2
|0.07
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|Щетинин Кирилл
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|1
|0.04
|Чернов Евгений
|1
|0.04
|Селява Александр
|1
|0.04
|Голенков Егор
|1
|0.04
|Мельников Степан
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.04
|Комаров Иван
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Панталеао
|5
|1
|Рамирес Кристиан
|5
|1
|Кордоба Джон
|6
|0
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|5
|0
|Кривцов Никита
|5
|0
|Баньяц Михайло
|4
|0
|Кобнан Мозес
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Сорокин Егор
|3
|0
|Манелов Ираклий
|3
|0
|Ленини Пина
|3
|0
|Черников Александр
|1
|1
|Петров Сергей
|2
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Батчи Жоау
|2
|0
|Олусегун Олакунле
|2
|0
|Кади
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миронов Алексей
|8
|0
|Мелёхин Виктор
|4
|1
|Байрамян Хорен
|5
|0
|Глебов Данил
|3
|1
|Прохин Данила
|3
|1
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Чернов Евгений
|4
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Голенков Егор
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Песьяков Сергей
|3
|0
|Тугарев Роман
|3
|0
|Лангович Андрей
|3
|0
|Валерий Карпин
|1
|1
|Осипенко Максим
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Комаров Иван
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Ростов
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
9
8
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Ростов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
23
20
Краснодар
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Ростов
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
23
13
Волевые поражения
32
28
Голы по времени матча
Забито
27
22
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
4
15%
2
9%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
6
22%
7
32%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
12%
3
18%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
4
24%
7
41%
76-90
Забито
33
22
14 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
6%
1
5%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
7
21%
4
18%
31-45
11
33%
6
27%
46-60
4
12%
4
18%
61-75
4
12%
5
23%
76-90
Пропущено
24
18
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
5
21%
3
17%
46-60
6
25%
6
33%
61-75
6
25%
2
11%
76-90
Забито
60
44
25 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
6
10%
3
7%
1-15
9
15%
5
11%
16-30
10
17%
6
14%
31-45
16
27%
10
23%
46-60
9
15%
8
18%
61-75
10
17%
12
27%
76-90
Пропущено
41
35
15 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
5
12%
5
14%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
8
20%
3
9%
46-60
8
20%
9
26%
61-75
10
24%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0
Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3
Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0
Результаты матчей
Краснодар
Ростов
Точный счет
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 41%
3
7 раз 26%
1
4 раза 15%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
103
86
49
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
121
104
67
59
310
212
112
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
234
207
1413
918
522
225
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|72 - 19
|66
|2.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|52 - 26
|54
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|60 - 37
|53
|4.
|0:2 Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 37
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|47 - 34
|49
|6.
|2:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|59 - 44
|46
|7.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 38
|45
|8.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|52 - 54
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 43
|39
|10.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|36 - 48
|37
|11.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|29 - 45
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|30 - 43
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|34 - 46
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 50
|23
|15.
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 62
|18
|16.
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|20 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|35 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|5.
|2:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 18
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|7.
|0:2 Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|8 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 8
|29
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|0:2 Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 19
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 22
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар 2:0 Ростов
Исход игры
Краснодар
65.2% (86)
Ничья
25.8% (34)
Ростов
9.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
58.47% (69)
Меньше
41.53% (49)
Обе команды забьют
Да
77.12% (91)
Нет
22.88% (27)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
38.6% (51)
1:1 Ничья
16.7% (22)
1:0 Краснодар
12.9% (17)
2:2 Ничья
6.8% (9)
2:0 Краснодар
5.3% (7)
1:2 Ростов
4.5% (6)
0:1 Ростов
1.5% (2)
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