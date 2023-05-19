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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Ростов
Прогнозы 47
Краснодар 61.7% (29)
X 27.7% (13)
Ростов 10.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Ростов
3.80
4.00
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар
Ростов

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

37 матчей

48.6%
37.8%
13.6%
18 побед 14 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.9%
43.2%
10.9%
17 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:1
WЗКР
0:4
ПЛ
3:2
ТМК
1:2
ТМК
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:2
КPП
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.59

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

0.88
0.9

Среднее время на гол

102
100

Всего голов

45
45

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

74
74

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 12 0.44
Сперцян Эдуард 10 (3) 0.37
Кривцов Никита 6 0.22
Ионов Алексей 6 0.22
Олусегун Олакунле 4 0.15
Баньяц Михайло 3 (1) 0.11
Батчи Жоау 3 0.11
Кади 3 0.11
Ахметов Ильзат 2 0.07
Рамирес Кристиан 2 0.07
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Петров Сергей 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.04
Кутовой Максим 1 0.04
Ленини Пина 1 0.04
Кайо Панталеао 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 11 (1) 0.41
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.3
Осипенко Максим 6 (4) 0.22
Глебов Данил 4 0.15
Уткин Даниил 3 0.11
Сильянов Александр 2 0.07
Лангович Андрей 2 0.07
Миронов Алексей 1 0.04
Щетинин Кирилл 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Чернов Евгений 1 0.04
Селява Александр 1 0.04
Голенков Егор 1 0.04
Мельников Степан 1 0.04
Тугарев Роман 1 (1) 0.04
Комаров Иван 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 5 1
Рамирес Кристиан 5 1
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Волков Сергей Евгеньевич 5 0
Кривцов Никита 5 0
Баньяц Михайло 4 0
Кобнан Мозес 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Ленини Пина 3 0
Черников Александр 1 1
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Батчи Жоау 2 0
Олусегун Олакунле 2 0
Кади 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 8 0
Мелёхин Виктор 4 1
Байрамян Хорен 5 0
Глебов Данил 3 1
Прохин Данила 3 1
Полоз Дмитрий 4 0
Чернов Евгений 4 0
Комличенко Николай 4 0
Голенков Егор 4 0
Уткин Даниил 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Тугарев Роман 3 0
Лангович Андрей 3 0
Валерий Карпин 1 1
Осипенко Максим 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Сильянов Александр 2 0
Комаров Иван 1 0

Результаты матчей

Краснодар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Ростов
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

9
8
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Ростов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

23
20
Краснодар
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Ростов
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

23
13

Волевые поражения

32
28

Голы по времени матча

Забито

27
22
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
4
15%
2
9%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
6
22%
7
32%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
12%
3
18%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
4
24%
7
41%
76-90

Забито

33
22
14 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
6%
1
5%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
7
21%
4
18%
31-45
11
33%
6
27%
46-60
4
12%
4
18%
61-75
4
12%
5
23%
76-90

Пропущено

24
18
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
5
21%
3
17%
46-60
6
25%
6
33%
61-75
6
25%
2
11%
76-90

Забито

60
44
25 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
6
10%
3
7%
1-15
9
15%
5
11%
16-30
10
17%
6
14%
31-45
16
27%
10
23%
46-60
9
15%
8
18%
61-75
10
17%
12
27%
76-90

Пропущено

41
35
15 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
5
12%
5
14%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
8
20%
3
9%
46-60
8
20%
9
26%
61-75
10
24%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0
Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3
Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0

Результаты матчей

Краснодар
Ростов

Точный счет

3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 41%
3
7 раз 26%
1
4 раза 15%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
10
3
1.5
8
6
4
9
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
1
10
4
1.5
6
7
5
9
2.5
3
10
2
12
3.5
1
12
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
23
4
20
7
1.5
14
13
9
18
2.5
5
22
2
25
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 20 5 2 70 - 17 65
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 16 6 5 51 - 24 54
3.
Ростов
 Заявка 27 14 8 5 44 - 35 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 14 8 5 58 - 36 50
5.
Ахмат
 Заявка 27 14 4 9 44 - 34 46
6.
Краснодар
 Заявка 27 12 7 8 57 - 44 43
7.
Динамо Москва
 Заявка 27 12 6 9 44 - 38 42
8.
Оренбург
 Заявка 27 12 3 12 50 - 52 39
9.
Сочи
 Заявка 27 11 4 12 36 - 48 37
10.
Локомотив Москва
 Заявка 27 10 6 11 46 - 43 36
11.
Урал
 Заявка 27 8 6 13 29 - 42 30
12.
Факел
 Заявка 27 5 12 10 34 - 45 27
13.
Крылья Советов
 Заявка 27 6 8 13 27 - 43 26
14.
Пари НН
 Заявка 27 6 5 16 27 - 50 23
15.
Химки
 Заявка 27 4 6 17 25 - 59 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 27 3 4 20 20 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
6.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
7.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
8.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
11.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
12.
Локомотив Москва
 Заявка 13 4 3 6 26 - 22 15
13.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 13 2 6 5 10 - 17 12
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2023, осталось 2 дня 5 часов 52 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 47
    Краснодар 61.7% (29)
    X 27.7% (13)
    Ростов 10.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Ростов
    3.80
    4.00
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Краснодар - Ростов онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар - Ростов

    Исход игры
    Краснодар
    61.7% (29)
    Ничья
    27.7% (13)
    Ростов
    10.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    71.11% (32)
    Нет
    28.89% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    31.9% (15)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    1:0 Краснодар
    14.9% (7)
    2:0 Краснодар
    10.6% (5)
    2:2 Ничья
    8.5% (4)
    1:2 Ростов
    6.4% (3)
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