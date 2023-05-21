Передача на Диаби под удар со стандарта, но Мусса зарядил сильно выше цели.

Перехват гостей около своей штрафной, но быстрой контратаки не вышло, мяч сохранили, уже неплохо.

Не хватает менхегладбахцам скорости в атаке, легко "Байер" справляется с их натиском.

Леверкузен проводит осаду правым краем, пока не получается пройти к штрафной.

Офсайд заметил боковой, Фримпонг влез куда не надо.

Не слишком спешат гости вперед, решили подержать мяч в ногах, набрать уверенности.

Желтая карточка для Фридриха за фол на левом фланге.

Угловой удар заработали гости. Очень высокая подача на дальнюю штангу. Мяч вышел за пределы владений хозяев, а следом и за пределы поля.

Момент у "Байера". Передача на Адли, который с левой ноги в касание пробил по воротам соперника, Ольшовски с ударом справился, мяч отскочил к Диаби, который также в касание и с левой ноги пробил намного выше цели!

В атаке "Байер", передача на Паласиоса, тот на левый край отдал.

Демирбай получил жёлтую карточку. Грубая игра. Полез он на Хофманна в верховой борьбе.

Пришлось вернуться в оборону и "Боруссии". Мёнхенгладбах уверенно ситуацию контролирует. Только по счёту всё также уверенно в пользу "Байера".

Четверть часа до перерыва. Фарки и Хаби Алонсо спокойно. Но первому есть над чем подумать и что сказать своим подопечным в перерыве.

Фарке пытается своих подопечных завести. Но пока что только срыв атаки. Вирцу по ногам досталось.

Градецки в игре! Разыграли комбинацию гости, вывели на ударную позицию Крамера, который низом мяч отправлял, Градецки вытянулся и перевёл мяч на угловой. Но было положение вне игры.

Снова в центре внимания Паласиос,который наносил удар по вороатм соперника. Не хватило точности чемпиону мира.

Разыграли стандарт в центре поля хоязева. Паласиос отдал мяч в оборону. Та, Инкапье пока что держат его за счёт перепасовки.

Немного упал темп матча к концу первого тайма. Да он и поднимался всего не надолго. На 4 минуты, когда "Байер" два мяча забил.

Фримпонг не успел к мячу, который был пущен на правую бровку. Пришлось ему быстро возвращаться в оборону.

Хофманн пробил с правой ноги по воротам "Байера", отразил мяч Градецки. Лайнер пошёл на добивание, т.к. не сумел сходу зафиксировать игровой снаряд голкипер. Но всё завершилось благополучно для "аспириновых".

27' Разыграл от ворот Ольшовски. Отметим, что в моменте с угловым ударом он контролировал весь процесс. Его партнёры в центре поля. Всем составом в оборону вернулся "Байер".

25' Угловой удар заработали хозяева. Подача на ближний угол штрафной площади, выбежал сюда Паласиос, в касание переправил мяч в ворота, не попал. А вдруг третий?

24' Нец с мячом, сыграл на Фридриха, тот направо на Эльведи. В оброне катает мяч "Боруссия". Попытка организовать атаку пока не предвидится.

23' В центре поля с мячом игроки "Боруссии", перевод на Коне, тот отыграл в оборону. До Тюрама пока гости доставить мяч не могут.

22' Нец с мячом, снова аут ему бросать.

21' Нец бросил аут на левом фланге атаки. Отыгрался с партнёром, мяч упустил за боковую.

20' Ух, какая игра у нас пошла! "Боруссия" так и не пришла в себя от первого пропущенного мяча. И сразу же получила второй!

18' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Демирбай!!! Удваивает преимущество "Байер"! Подача с правого фланга от Фримпонга и отрывается от опекуна Демирбай, головой переправляя мяч в ворота!

17' "Байер" вышел вперёд и готовит вторую голевую атаку. Перевод на Вирца, тот сыграл на Адли, но в этот раз ему не дали обработать мяч.

16' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Адли!!!! Передача из глубины поля на ход Адли, который ворвался в штрафную площадь соперинка и пробил в нижний ближний угол! Стоило только возмутиться!

15' Четверть часа сыграли команды. Ни одного удара по воротам. А наша РПЛ-то весьма ничего!

13' Лайнер получил передау от Неца. В атаке "Боруссия". Но всё очень в вялотекущем режиме протекает. Почему?

12' 1.38 - ставка на победу "Байера". 7.60 - на "Боруссию" . Верим букмекерам?

11' Коллектив из Мёнхенгладбаха теперь с мячом, передача Итакура на Фридриха. В весьма спокойном темпе проходит встреча.

10' Десять минут сыграли команды, "Байер" больше мячом владеет, новую атаку готовит. Та с мячом, нет прессинга со стороны "Борусии". Есть время подумать, отыграться с партнёром.

8' Пас на Диаби, который немного к мячу не успел. Слишком сильной передача на него оказалась.

7' Перевод направо на Фримпонга, тот набрал ход, отал на Демирбая, который притормозил атаку "Байера".

6' Тапсоба и Крамер вступили в борьбу за мяч на правом фланге обороны "Байера". Выиграл эту борьбу игроки из Мёнхенгладбаха. Сыграл в оборону.

5' Пока что катают мяч в обороне игроки "Боруссии". Не спешат они с развитием атаки. И нет прессинга со стороны "Байера".

3' Разыграли стандарт в центре поля гости. Эльведи сыграл назад. Перевод на правый край последовал. Дальше снова назад передача.

2' Фримпонг бросил аут на правом фланге обороны, перевод на левый край последовал. Забрали мяч под свой контроль гости. Вайгль с мячом.