Тур: 33. Стадион: БайАрена. Зрители: 30210 Главный судья: Зиберт Даниэль
2:0
Второй тайм: 49'
0'
1:0
15' ГолАдли Амин
2:0
20' ГолДемирбай Керем
35' Желтая карточкаКоне Куадио
45' Желтая карточкаДемирбай Керем
47' Желтая карточкаФридрих Марвин
Бонусы букмекеров
Ход матча
15'
1:0
20'
35'
45'
47'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
288 Количество передач 338
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Вирц
Флориан
21
Адли
Амин
19
Диаби
Мусса
41
Ольшовски
Ян
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
17
Коне
Куадио
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
21 Адли АминНападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
28 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
18 Мбамба НоаПолузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
-
19 Нгуму НатанНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Байер Л
Боруссия М
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
32 матча
56.3%
15.6%
28.1%
18 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
2.6
2.06
Среднее время на гол
34
43
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.29
1.53
Среднее время на гол
69
58
Всего голов
61
58
Голов в среднем за матч
1.91
1.81
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
47
49
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|9
|0.27
|Фримпонг Жереми
|8
|0.24
|Гложек Адам
|5
|0.15
|Адли Амин
|5
|0.15
|Демирбай Керем
|4
|0.12
|Паласиос Эсекиэль
|4 (3)
|0.12
|Азмун Сердар
|4
|0.12
|Амири Надим
|4 (1)
|0.12
|Баккер Митчел
|3
|0.09
|Шик Патрик
|3
|0.09
|Андрих Роберт
|2
|0.06
|Вирц Флориан
|1
|0.03
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Та Джонатан
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|1 (1)
|0.03
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|13
|0.39
|Хофманн Йонас
|10
|0.3
|Штиндль Ларс
|7
|0.21
|Бенсебаини Рами
|6 (2)
|0.18
|Эльведи Нико
|3
|0.09
|Плеа Алассан
|2 (1)
|0.06
|Вольф Ханнес
|1
|0.03
|Коне Куадио
|1
|0.03
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.03
|Херрманн Патрик
|1
|0.03
|Фридрих Марвин
|1
|0.03
|Нойхаус Флориан
|1
|0.03
|Нгуму Натан
|1
|0.03
|Нец Лука
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
|Крамер Кристоф
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|11
|2
|Андрих Роберт
|8
|0
|Та Джонатан
|6
|0
|Баккер Митчел
|4
|1
|Демирбай Керем
|5
|0
|Амири Надим
|5
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Адли Амин
|2
|1
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Диаби Мусса
|3
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Паласиос Эсекиэль
|2
|0
|Гложек Адам
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|12
|0
|Штиндль Ларс
|8
|0
|Бенсебаини Рами
|6
|1
|Вайгль Юлиан
|6
|0
|Плеа Алассан
|5
|0
|Итакура Ко
|1
|2
|Крамер Кристоф
|4
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Фридрих Марвин
|2
|0
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Даниель Фарке
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Боруссия М
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
11
14
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Боруссия М
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
21
28
Байер Л
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Боруссия М
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
32
42
Голы по времени матча
Забито
35
18
15 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
3
9%
3
17%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
6
17%
4
22%
31-45
10
29%
1
6%
46-60
4
11%
4
22%
61-75
6
17%
5
28%
76-90
Пропущено
19
34
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
16%
6
18%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
4
21%
2
6%
31-45
3
16%
3
9%
46-60
3
16%
4
12%
61-75
4
21%
13
38%
76-90
Забито
22
31
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
1
5%
4
13%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
18%
6
19%
31-45
6
27%
5
16%
46-60
6
27%
4
13%
61-75
3
14%
8
26%
76-90
Пропущено
23
18
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
3
13%
6
33%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
7
30%
3
17%
76-90
Забито
57
49
22 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
4
7%
7
14%
1-15
8
14%
5
10%
16-30
10
18%
10
20%
31-45
16
28%
6
12%
46-60
10
18%
8
16%
61-75
9
16%
13
27%
76-90
Пропущено
42
52
18 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 24
5
12%
7
13%
1-15
6
14%
10
19%
16-30
7
17%
8
15%
31-45
7
17%
5
10%
46-60
6
14%
6
12%
61-75
11
26%
16
31%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2
Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3
Боруссия М
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0
Результаты матчей
Байер Л
Боруссия М
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:3
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
115
106
412
610
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
79
412
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
239
1814
1418
923
725
329
329
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|81 - 42
|70
|2.
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|90 - 37
|68
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|60 - 39
|63
|4.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 42
|59
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 38
|59
|6.
|2:0 Заявка
|33
|15
|7
|11
|57 - 44
|52
|7.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|56 - 46
|49
|8.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|56 - 51
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|52 - 53
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|48 - 52
|42
|11.
|0:2 Заявка
|33
|10
|9
|14
|48 - 55
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|51 - 63
|36
|13.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|47 - 56
|35
|14.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|42 - 61
|34
|15.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 56
|32
|16.
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|37 - 72
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 67
|31
|18.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|40 - 68
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|53 - 15
|43
|2.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|0:2 Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|2:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|35 - 21
|29
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 21
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|2:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|25 - 35
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|16.
|0:2 Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 37
|9
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|14 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 2:0 Боруссия М
Исход игры
Байер Л
88.4% (107)
Ничья
7.4% (9)
Боруссия М
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
73.5% (86)
Меньше
26.5% (31)
Обе команды забьют
Да
77.78% (91)
Нет
22.22% (26)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
54.5% (66)
1:0 Байер Л
11.6% (14)
2:0 Байер Л
9.9% (12)
3:1 Байер Л
5.8% (7)
1:1 Ничья
4.1% (5)
3:2 Байер Л
3.3% (4)
1:2 Боруссия М
3.3% (4)
2:2 Ничья
3.3% (4)
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