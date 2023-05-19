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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Байер Л
 
Позже
Боруссия М
Прогнозы 45
Байер Л 84.4% (38)
X 11.1% (5)
Боруссия М 4.4% (2)
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Байер Л
Ничья
Боруссия М
5.25
5.90
6.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Байер Л
Боруссия М

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

32 матча

56.3%
15.6%
28.1%
18 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:3
Б
1:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
4:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
0:1
К
0:5
Б
2:0
Б
2:0
К
0:1
Б
1:5
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
3:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:6
Б
1:1
Б
3:2
Б
5:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

2.6
2.06

Среднее время на гол

34
43

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.29
1.53

Среднее время на гол

69
58

Всего голов

61
58

Голов в среднем за матч

1.91
1.81

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

47
49

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 9 0.28
Фримпонг Жереми 8 0.25
Гложек Адам 5 0.16
Адли Амин 4 0.13
Паласиос Эсекиэль 4 (3) 0.13
Азмун Сердар 4 0.13
Амири Надим 4 (1) 0.13
Демирбай Керем 3 0.09
Баккер Митчел 3 0.09
Шик Патрик 3 0.09
Андрих Роберт 2 0.06
Вирц Флориан 1 0.03
Арангис Чарлес 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Та Джонатан 1 0.03
Инкапье Пьеро 1 0.03
Тапсоба Эдмон 1 (1) 0.03
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 13 0.41
Хофманн Йонас 10 0.31
Штиндль Ларс 7 0.22
Бенсебаини Рами 6 (2) 0.19
Эльведи Нико 3 0.09
Плеа Алассан 2 (1) 0.06
Вольф Ханнес 1 0.03
Коне Куадио 1 0.03
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.03
Херрманн Патрик 1 0.03
Фридрих Марвин 1 0.03
Нойхаус Флориан 1 0.03
Нгуму Натан 1 0.03
Нец Лука 0 0
Итакура Ко 0 0
Крамер Кристоф 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 11 2
Андрих Роберт 8 0
Та Джонатан 6 0
Баккер Митчел 4 1
Амири Надим 5 0
Демирбай Керем 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Фримпонг Жереми 4 0
Адли Амин 2 1
Алонсо Хаби 3 0
Диаби Мусса 3 0
Коссуну Одилон 3 0
Вирц Флориан 3 0
Паласиос Эсекиэль 2 0
Гложек Адам 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Азмун Сердар 1 0
Синкгравен Дэйли 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 11 0
Штиндль Ларс 8 0
Бенсебаини Рами 6 1
Вайгль Юлиан 6 0
Плеа Алассан 5 0
Итакура Ко 1 2
Крамер Кристоф 4 0
Тюрам Маркус 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Хофманн Йонас 2 0
Эльведи Нико 2 0
Нойхаус Флориан 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Зиппель Тобиас 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Даниель Фарке 1 0

Результаты матчей

Байер Л
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Боруссия М
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

11
14
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Боруссия М
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

21
28
Байер Л
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Боруссия М
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

32
42

Голы по времени матча

Забито

35
18
15 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
3
9%
3
17%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
6
17%
4
22%
31-45
10
29%
1
6%
46-60
4
11%
4
22%
61-75
6
17%
5
28%
76-90

Пропущено

19
34
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
16%
6
18%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
4
21%
2
6%
31-45
3
16%
3
9%
46-60
3
16%
4
12%
61-75
4
21%
13
38%
76-90

Забито

22
31
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
1
5%
4
13%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
18%
6
19%
31-45
6
27%
5
16%
46-60
6
27%
4
13%
61-75
3
14%
8
26%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
3
13%
6
33%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
7
30%
3
17%
76-90

Забито

57
49
22 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
4
7%
7
14%
1-15
8
14%
5
10%
16-30
10
18%
10
20%
31-45
16
28%
6
12%
46-60
10
18%
8
16%
61-75
9
16%
13
27%
76-90

Пропущено

42
52
18 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 24
5
12%
7
13%
1-15
6
14%
10
19%
16-30
7
17%
8
15%
31-45
7
17%
5
10%
46-60
6
14%
6
12%
61-75
11
26%
16
31%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2
Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3
Боруссия М
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0

Результаты матчей

Байер Л
Боруссия М

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:3
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
11
5
1.5
10
6
4
12
2.5
6
10
3
13
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
4
12
5
11
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
23
9
18
14
1.5
14
18
9
23
2.5
7
25
3
29
3.5
3
29
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 32 20 8 4 89 - 34 68
2.
Боруссия Д
 Заявка 32 21 4 7 78 - 42 67
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 18 6 8 57 - 38 60
4.
Унион Берлин
 Заявка 32 17 8 7 48 - 34 59
5.
Фрайбург
 Заявка 32 16 8 8 48 - 42 56
6.
Вольфсбург
 Заявка 32 13 10 9 56 - 44 49
7.
Байер Л
 Заявка 32 14 7 11 55 - 44 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 12 10 10 54 - 49 46
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 32 10 9 13 48 - 53 39
12.
Вердер
 Заявка 32 10 5 17 50 - 62 35
13.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 32 9 5 18 43 - 54 32
15.
Бохум
 Заявка 32 9 4 19 36 - 71 31
16.
Шальке 04
 Заявка 32 7 9 16 31 - 65 30
17.
Штутгарт
 Заявка 32 6 11 15 40 - 55 29
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
Бавария
 Заявка 16 11 5 0 52 - 14 38
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 12 2 2 34 - 16 38
4.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
14.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
6.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 16 5 4 7 25 - 35 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 16 1 6 9 17 - 35 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2023, осталось 2 дня 7 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 45
    Байер Л 84.4% (38)
    X 11.1% (5)
    Боруссия М 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Боруссия М
    5.25
    5.90
    6.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Байер Л - Боруссия М онлайн

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    Прогнозы на матч Байер Л - Боруссия М

    Исход игры
    Байер Л
    84.8% (39)
    Ничья
    10.9% (5)
    Боруссия М
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (33)
    Меньше
    26.67% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (35)
    Нет
    22.22% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    47.8% (22)
    2:0 Байер Л
    13% (6)
    1:0 Байер Л
    8.7% (4)
    3:1 Байер Л
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    3:2 Байер Л
    4.3% (2)
    1:2 Боруссия М
    4.3% (2)
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