Тур: 33. Стадион: БайАрена.
Позже
История личных встреч
Байер Л
Боруссия М
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
32 матча
56.3%
15.6%
28.1%
18 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
2.6
2.06
Среднее время на гол
34
43
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.29
1.53
Среднее время на гол
69
58
Всего голов
61
58
Голов в среднем за матч
1.91
1.81
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
47
49
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|9
|0.28
|Фримпонг Жереми
|8
|0.25
|Гложек Адам
|5
|0.16
|Адли Амин
|4
|0.13
|Паласиос Эсекиэль
|4 (3)
|0.13
|Азмун Сердар
|4
|0.13
|Амири Надим
|4 (1)
|0.13
|Демирбай Керем
|3
|0.09
|Баккер Митчел
|3
|0.09
|Шик Патрик
|3
|0.09
|Андрих Роберт
|2
|0.06
|Вирц Флориан
|1
|0.03
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Та Джонатан
|1
|0.03
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|1 (1)
|0.03
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|13
|0.41
|Хофманн Йонас
|10
|0.31
|Штиндль Ларс
|7
|0.22
|Бенсебаини Рами
|6 (2)
|0.19
|Эльведи Нико
|3
|0.09
|Плеа Алассан
|2 (1)
|0.06
|Вольф Ханнес
|1
|0.03
|Коне Куадио
|1
|0.03
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.03
|Херрманн Патрик
|1
|0.03
|Фридрих Марвин
|1
|0.03
|Нойхаус Флориан
|1
|0.03
|Нгуму Натан
|1
|0.03
|Нец Лука
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
|Крамер Кристоф
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|11
|2
|Андрих Роберт
|8
|0
|Та Джонатан
|6
|0
|Баккер Митчел
|4
|1
|Амири Надим
|5
|0
|Демирбай Керем
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Адли Амин
|2
|1
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Диаби Мусса
|3
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Паласиос Эсекиэль
|2
|0
|Гложек Адам
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|11
|0
|Штиндль Ларс
|8
|0
|Бенсебаини Рами
|6
|1
|Вайгль Юлиан
|6
|0
|Плеа Алассан
|5
|0
|Итакура Ко
|1
|2
|Крамер Кристоф
|4
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Даниель Фарке
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Боруссия М
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
11
14
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Боруссия М
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
21
28
Байер Л
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Боруссия М
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
32
42
Голы по времени матча
Забито
35
18
15 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
3
9%
3
17%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
6
17%
4
22%
31-45
10
29%
1
6%
46-60
4
11%
4
22%
61-75
6
17%
5
28%
76-90
Пропущено
19
34
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
16%
6
18%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
4
21%
2
6%
31-45
3
16%
3
9%
46-60
3
16%
4
12%
61-75
4
21%
13
38%
76-90
Забито
22
31
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
1
5%
4
13%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
18%
6
19%
31-45
6
27%
5
16%
46-60
6
27%
4
13%
61-75
3
14%
8
26%
76-90
Пропущено
23
18
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
3
13%
6
33%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
7
30%
3
17%
76-90
Забито
57
49
22 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
4
7%
7
14%
1-15
8
14%
5
10%
16-30
10
18%
10
20%
31-45
16
28%
6
12%
46-60
10
18%
8
16%
61-75
9
16%
13
27%
76-90
Пропущено
42
52
18 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 24
5
12%
7
13%
1-15
6
14%
10
19%
16-30
7
17%
8
15%
31-45
7
17%
5
10%
46-60
6
14%
6
12%
61-75
11
26%
16
31%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2
Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3
Боруссия М
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0
Результаты матчей
Байер Л
Боруссия М
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:3
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
115
106
412
610
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
79
412
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
239
1814
1418
923
725
329
329
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|89 - 34
|68
|2.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|78 - 42
|67
|3.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|57 - 38
|60
|4.
|Заявка
|32
|17
|8
|7
|48 - 34
|59
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|48 - 42
|56
|6.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|56 - 44
|49
|7.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 44
|49
|8.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|54 - 49
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 49
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|47 - 51
|41
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|48 - 53
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|50 - 62
|35
|13.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|42 - 58
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|43 - 54
|32
|15.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|36 - 71
|31
|16.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|31 - 65
|30
|17.
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|40 - 55
|29
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|39 - 67
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|53 - 15
|43
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|52 - 14
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 21
|20
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|25 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 21
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|25 - 35
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|17 - 35
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (10)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|13 (4)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
Прогнозы на матч Байер Л - Боруссия М
Исход игры
Байер Л
84.8% (39)
Ничья
10.9% (5)
Боруссия М
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (33)
Меньше
26.67% (12)
Обе команды забьют
Да
77.78% (35)
Нет
22.22% (10)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
47.8% (22)
2:0 Байер Л
13% (6)
1:0 Байер Л
8.7% (4)
3:1 Байер Л
6.5% (3)
2:2 Ничья
6.5% (3)
1:1 Ничья
4.3% (2)
3:2 Байер Л
4.3% (2)
1:2 Боруссия М
4.3% (2)
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