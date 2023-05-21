  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 7.
Фламенго
0:0
Второй тайм: 83'
Коринтианс
0'
76' Желтая карточка
Мендес Бруно
79' Желтая карточка
Кассио Рамос
1
Дос
Сантос
Адербар
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
5
Пульгар
Эрик
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
10
Габриэл
Барбоза
9
Педро
Гильерме
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
21
Bidu
15
Паулиньо
Жозе
5
Вера
Фаусто
7
Майкон
Барберан
28
Adson
9
Алберто
Юри
10
Roger
I
Фламенго
4-4-2
Коринтианс
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Коринтианс

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
21.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

39 матчей

48.7%
17.9%
33.4%
19 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.6%
46.2%
28.2%
10 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

48.7%
23.1%
28.2%
19 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:2
К
1:1
К
0:0
КЛ
1:0
КЛ
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:5
СA
4:1
СA
1:1
К
1:0
К
0:1
СA
0:3
К
2:1
К
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:3
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
4:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.25
1.21

Среднее время на гол

72
74

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.37
0.8

Среднее время на гол

65
112

Всего голов

51
39

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 3 (3) 0.43
Лео Перейра 2 0.29
Педро Гильерме 2 (1) 0.29
Рибейро Эвертон 1 0.14
Луис Давид 1 0.14
Жерсон Сантос 1 0.14
Айртон Лукас 1 0.14
Матеузиньо 1 0.14
Эвертон Соарес 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 3 (1) 0.43
Алберто Юри 1 0.14
Matheus Araujo 1 0.14
Вера Фаусто 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 3 0
Видаль Артуро 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Тьяго Маия 1 0
Лео Перейра 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Мариньо 1 0
Айртон Лукас 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Фаусто 3 0
Жил Карлос 2 0
Roger I 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Фагнер Лемос 2 0
Рони 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Eduardo Queiroz 1 0

Результаты матчей

Фламенго
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Фламенго
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
4
Фламенго
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1
Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1
Коринтианс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1
Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0

Результаты матчей

Фламенго
Коринтианс

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Флуминенсе
 7 4 1 2 12 - 6 13
4.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
5.
Крузейро
 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 0 3 10 - 9 12
7.
Сан-Паулу
 7 3 3 1 12 - 6 12
8.
Сантос
 7 3 2 2 8 - 5 11
9.
Фламенго
 0:0 7 3 1 3 12 - 9 10
10.
Форталеза Сеара
 7 2 4 1 10 - 6 10
11.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
12.
Гремио
 6 2 2 2 7 - 9 8
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
14.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
16.
Васко да Гама
 7 1 3 3 8 - 11 6
17.
Коринтианс
 0:0 7 1 3 3 6 - 11 6
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
6.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
7.
Фламенго
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
8.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
9.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
10.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
12.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
13.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Гремио
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Коринтианс
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
2.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Флуминенсе
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 2 0 7 - 2 5
6.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Васко да Гама
 4 1 2 1 6 - 7 5
8.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Фламенго
 0:0 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
19.
Коринтианс
 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Коритиба Парана
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Гремио Каннеманн Вальтер 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.47. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.47 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Коринтианс
4.55
4.60
9.17
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фламенго 0:0 Коринтианс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Фламенго
Коринтианс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 