Тур: 7.
1:0
Конец матча
Ход матча
73'
76'
79'
90'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
43
Уэсли
Лопес
29
Viktor
Hugo
12
Кассио
Рамос
21
Bidu
28
Adson
10
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
42 МатеузиньоЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 МариньоПолузащитник
-
30 Кастро ПаблоНападающий
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 BiduЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonНападающий
- Нападающий
-
10 Roger IНападающий
- Запасные игроки
-
36 Уэсли ЛопесЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Joao Caetano
-
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
История личных встреч
Фламенго
Коринтианс
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
21.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
39 матчей
48.7%
17.9%
33.4%
19 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
25.6%
46.2%
28.2%
10 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
48.7%
23.1%
28.2%
19 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.25
1.21
Среднее время на гол
72
74
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.37
0.8
Среднее время на гол
65
112
Всего голов
51
39
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Перейра
|3
|0.43
|Габриэл Барбоза
|3 (3)
|0.43
|Педро Гильерме
|2 (1)
|0.29
|Рибейро Эвертон
|1
|0.14
|Луис Давид
|1
|0.14
|Жерсон Сантос
|1
|0.14
|Айртон Лукас
|1
|0.14
|Матеузиньо
|1
|0.14
|Эвертон Соарес
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|3 (1)
|0.43
|Алберто Юри
|1
|0.14
|Matheus Araujo
|1
|0.14
|Вера Фаусто
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Фаусто
|3
|0
|Жил Карлос
|2
|0
|Roger I
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Кассио Рамос
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Фламенго
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
4
Фламенго
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
23%
2
40%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
7
54%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1
Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1
Коринтианс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1
Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0
Результаты матчей
Фламенго
Коринтианс
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|7.
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|10.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|12.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|4 - 10
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|17.
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|7.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|12.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
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