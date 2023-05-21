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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 7.
Фламенго
1:0
Конец матча
Коринтианс
0'
76' Желтая карточка
Мендес Бруно
79' Желтая карточка
Кассио Рамос
1:0
90' Гол
Лео Перейра
90'+9
1
Дос
Сантос
Адербар
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
5
Пульгар
Эрик
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
10
Габриэл
Барбоза
9
Педро
Гильерме
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
21
Bidu
15
Паулиньо
Жозе
5
Вера
Фаусто
7
Майкон
Барберан
28
Adson
9
Алберто
Юри
10
Roger
I
Фламенго
4-4-2
Коринтианс
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Коринтианс

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
21.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

39 матчей

48.7%
17.9%
33.4%
19 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.6%
46.2%
28.2%
10 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

48.7%
23.1%
28.2%
19 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:2
К
1:1
К
0:0
КЛ
1:0
КЛ
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:5
СA
4:1
СA
1:1
К
1:0
К
0:1
СA
0:3
К
2:1
К
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:3
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
4:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.25
1.21

Среднее время на гол

72
74

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.37
0.8

Среднее время на гол

65
112

Всего голов

51
39

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Перейра 3 0.43
Габриэл Барбоза 3 (3) 0.43
Педро Гильерме 2 (1) 0.29
Рибейро Эвертон 1 0.14
Луис Давид 1 0.14
Жерсон Сантос 1 0.14
Айртон Лукас 1 0.14
Матеузиньо 1 0.14
Эвертон Соарес 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 3 (1) 0.43
Алберто Юри 1 0.14
Matheus Araujo 1 0.14
Вера Фаусто 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 3 0
Видаль Артуро 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Тьяго Маия 1 0
Лео Перейра 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Мариньо 1 0
Айртон Лукас 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Фаусто 3 0
Жил Карлос 2 0
Roger I 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Фагнер Лемос 2 0
Рони 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Кассио Рамос 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Eduardo Queiroz 1 0

Результаты матчей

Фламенго
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Фламенго
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
4
Фламенго
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
23%
2
40%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
7
54%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1
Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1
Коринтианс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1
Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0

Результаты матчей

Фламенго
Коринтианс

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
6
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Флуминенсе
 7 4 1 2 12 - 6 13
4.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
5.
Крузейро
 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Фламенго
 7 4 0 3 13 - 9 12
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 0 3 10 - 9 12
8.
Сан-Паулу
 7 3 3 1 12 - 6 12
9.
Сантос
 7 3 2 2 8 - 5 11
10.
Гремио
 2:0 7 3 2 2 9 - 9 11
11.
Форталеза Сеара
 7 2 4 1 10 - 6 10
12.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
13.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 7 2 1 4 4 - 10 7
15.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
16.
Васко да Гама
 7 1 3 3 8 - 11 6
17.
Коринтианс
 7 1 2 4 6 - 12 5
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Фламенго
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Гремио
 2:0 4 2 2 0 6 - 3 8
8.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
10.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 3 2 0 1 3 - 3 6
13.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
14.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
2.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Флуминенсе
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 2 0 7 - 2 5
6.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Васко да Гама
 4 1 2 1 6 - 7 5
8.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Гремио
 2:0 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 4 0 1 3 1 - 7 1
19.
Коритиба Парана
 3 0 0 3 3 - 9 0
20.
Коринтианс
 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Фламенго 1:0 Коринтианс онлайн

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