Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Гиль Хесус
0:2
Перерыв
0'
0:1
8' ГолДжеко Эдин
0:2
11' ГолМхитарян Генрих
45' Желтая карточкаКрунич Раде
45' Желтая карточкаМхитарян Генрих
Бонусы букмекеров
Ход матча
8'
0:1
11'
31'
31'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
232 Количество передач 170
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
24
Онана
Андре
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Нава ЛапоВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кордац АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Интер Милан
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
57.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
57.9%
11 побед 11 ничьих 0 побед
27 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед
46 матчей
30.4%
17.4%
52.2%
14 побед 8 ничьих 24 победы
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
12 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
23.9%
34.8%
41.3%
11 побед 16 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
0.96
0.95
Среднее время на гол
93
95
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.74
1.11
Среднее время на гол
51
81
Всего голов
59
48
Голов в среднем за матч
1.28
1.04
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
28
Больше 61%
Меньше 39%
18
22
Больше 48%
Меньше 52%
24
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
70
86
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|5 (2)
|0.45
|Салемакерс Алексис
|2
|0.18
|Леау Рафаэл
|1
|0.09
|Крунич Раде
|1
|0.09
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.09
|Диас Браим
|1
|0.09
|Габбия Маттео
|1
|0.09
|Мессиас Жуниор
|1
|0.09
|Побега Томмазо
|1
|0.09
|Тонали Сандро
|0
|0
|Эрнандес Тео
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|4
|0.36
|Барелла Николо
|3
|0.27
|Лукаку Ромелу
|3 (1)
|0.27
|Мартинес Лаутаро
|2
|0.18
|Мхитарян Генрих
|2
|0.18
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.09
|Корреа Хоакин
|1
|0.09
|Госенс Робин
|1
|0.09
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.09
|Димарко Федерико
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томори Фикайо
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Эрнандес Тео
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Тиав Малик
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Димарко Федерико
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Интер Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
9
Милан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Интер Милан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
3
30%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
5
36%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
14%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0
Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0
Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0
Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0
Результаты матчей
Милан
Интер Милан
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Милан
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
55
37
37
28
19
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|7 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (3)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Бавария
|Павар Бенжамен
|1 3
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Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан 0:2 Интер Милан
Исход игры
Милан
38% (116)
Ничья
28.5% (87)
Интер Милан
33.4% (102)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (57)
Меньше
56.49% (74)
Обе команды забьют
Да
78.63% (103)
Нет
21.37% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
15.4% (47)
2:1 Милан
8.2% (25)
1:2 Интер Милан
5.6% (17)
1:0 Милан
3.9% (12)
2:2 Ничья
3.3% (10)
0:1 Интер Милан
3.3% (10)
0:0 Ничья
1% (3)
2:0 Милан
0.7% (2)
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