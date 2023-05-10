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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Милан
0:2
Перерыв
Интер Милан
0'
0:1
8' Гол
Джеко Эдин
0:2
11' Гол
Мхитарян Генрих
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Кьяер Симон
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Кьяер Симон
45' Желтая карточка
Крунич Раде
45' Желтая карточка
Мхитарян Генрих
VAR отменяет пенальти в ворота х...
Эффектный удар пяткой Калабрии (...
Чалханоглу попадает в штангу (ви...
0:2. Гол Генриха Мхитаряна (виде...
0:1. Гол Эдина Джеко (видео). Ли...

Ход матча

8'
0:1
Джеко Эдин
(Чалханоглу Хакан)
11'
0:2
Мхитарян Генрих
(Димарко Федерико)
18'
Мессиас Жуниор
Беннасер Исмаэль
 
31'
Кьяер Симон
 
31'
Кьяер Симон
 
45'
Крунич Раде
 
45'
 
Мхитарян Генрих

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 232 Количество передач 170
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 305
Милан 38% (116)
X 28.5% (87)
Интер Милан 33.4% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Интер Милан
41.00
3.16
2.58
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
8
Тонали
Сандро
10
Диас
Браим
4
Беннасер
Исмаэль
56
Салемакерс
Алексис
9
Жиру
Оливье
24
Онана
Андре
36
Дармиан
Маттео
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Милан
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Милан
Интер Милан

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
57.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
57.9%
11 побед 11 ничьих 0 побед

27 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед

46 матчей

30.4%
17.4%
52.2%
14 побед 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
12 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.9%
34.8%
41.3%
11 побед 16 ничьих 19 побед

История матчей

СA
1:0
С
0:3
СA
3:2
К
3:0
К
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

0.96
0.95

Среднее время на гол

93
95

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.74
1.11

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

59
48

Голов в среднем за матч

1.28
1.04

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
28
Больше 61%
Меньше 39%
18
22
Больше 48%
Меньше 52%
24
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

70
86

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 5 (2) 0.45
Салемакерс Алексис 2 0.18
Леау Рафаэл 1 0.09
Крунич Раде 1 0.09
Беннасер Исмаэль 1 0.09
Диас Браим 1 0.09
Габбия Маттео 1 0.09
Мессиас Жуниор 1 0.09
Побега Томмазо 1 0.09
Тонали Сандро 0 0
Эрнандес Тео 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 0.36
Барелла Николо 3 0.27
Лукаку Ромелу 3 (1) 0.27
Мартинес Лаутаро 2 0.18
Мхитарян Генрих 2 0.18
Чалханоглу Хакан 1 0.09
Корреа Хоакин 1 0.09
Госенс Робин 1 0.09
Дюмфрис Дензел 1 0.09
Димарко Федерико 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томори Фикайо 2 1
Крунич Раде 3 0
Калабрия Давиде 2 0
Эрнандес Тео 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Тонали Сандро 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Жиру Оливье 1 0
Меньян Майк 1 0
Ориги Дивок 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Диас Браим 1 0
Габбия Маттео 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Побега Томмазо 1 0
Тиав Малик 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 1
Джеко Эдин 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Димарко Федерико 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Дармиан Маттео 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Брозович Марсело 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Госенс Робин 1 0
Барелла Николо 1 0
Онана Андре 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Интер Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
9
Милан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Интер Милан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
3
30%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
5
36%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0
Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0
Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0
Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0

Результаты матчей

Милан
Интер Милан

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Милан
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
5
5
3
7
2.5
3
7
2
8
3.5
1
9
1/8 финала
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1/4 финала
4 Реал Мадрид
0 Челси
4 Манчестер Сити
1 Бавария
2 Милан
1 Наполи
3 Бенфика
5 Интер Милан
1/2 финала
1 Реал Мадрид
1 Манчестер Сити
0 Милан
0 Интер Милан
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 7 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Бавария Павар Бенжамен 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:2. Впереди "Интер". Причем совершенно заслуженно. 
  • Желтая карточка
    45'
    Барелла на правом фланге удержал мяч, выполнил прострел на дальнюю штангу, но упустил сферу за пределы поля. Нам же титры показывают режиссеры. Судя по всему, Мхитарян все же увидел перед собой желтую карточку. 
  • 45'
    Салемакерс с левого края простреливал мяч в штрафную "Интера". Жиру в касание пытался пробить по рамке соперника, но не сумел попасть по воротам. 
  • Желтая карточка
    45'
    Крунич за споры с рефери сейчас получает карточку желтого цвета, несмотря на тот факт, что получил удар по лицу его партнер. Мхитарян действительно локтем сыграл против Диаса. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты к основному времени первого тайма рефери компенсировал тем временем.
  • Фол, нарушение
    43'
    Диаса сейчас снова цепляют и валят на газон соперника. Пока это единственное светлое пятно впереди у миланской команды. Остальные игроки атакующей группы показывают слабую игру впереди. 
  • 42'
    Да, а Ибрагимович, к слову, не заявлен на ЛЧ вообще. Его просто нет в заявке, так что даже при желании шведский легионер "Милана" своему коллективу бы не помог.
  • 41'
    Вернулся в игру 56-й номер "Милана". Отдали гости сейчас снаряд для "Милана". Ничего толкового не получается впереди у "россонери". Плотно их удерживает оппонент.
  • Травма, повреждение
    40'
    5 минут в первом тайме остается играть командам. Полностью контролирует территорию "Интер". У нас же Салемакерсу досталось в борьбе с соперником. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Тео набрасывается на Дюмфриса, и тот получает в жестоком подкате по ногам. Рефери забыл, что у него есть желтые карточки. Какие же миланские дерби без "горчичников"?
  • 37'
    Крунич сейчас в борьбе за мяч на фланге был замечен. Выпустил он сферу за боковую линию. Буквально на ровном месте. Мяч более 20 секунд не держится у "россонери". 
  • 36'
    1:11 по ударам по воротам. Просто фантастика. 0:3 по ударам в створ. "Милан" точно сегодня в плохой форме пребывает. Либо никак не может адаптироваться к сопернику. 
  • 35'
    И снова удар, вновь у ворот "Милана" опасно! Теперь уже после передачи с левого края пробивал по воротам соперника Дюмфрис, но не попал он темп атаке своей команды, пробил значительно правее цели. 
  • Опасный момент
    34'
    МОМЕНТ! Мартинес! Снова на ударной позиции он оказался. Позволили Лаутаро пробить соперники, и с дужки штрафной выстрелил он чуть выше цели!
  • 33'
    Андрей Шевченко сегодня на трибунах. Пока в плохом расположении духа он пребывает, ведь команда, за которую он когда-то играл, уступает в счете. 14 голов в дерби забивал украинский нападающий. Сейчас его навыки бы пригодились "россонери".
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    • Видеоповтор
      32'
      Отменяет рефери 11-метровый удар! Нет и желтой карточки для Кьяера. Мартинес явно симулировал, пытаясь докрутить эпизод. А вот судья отработал эпизод великолепно!
    • Пенальти!
      30'
      ПЕНАЛЬТИ! Кьяер сейчас снес соперника на газон. Срубил он оппонента на правом краю штрафной. Рефери без раздумий указал на "точку".
    • 29'
      Леау все чаще нам показывают. Очень жаль, что сегодня он не играет. Честно говоря, миланскому коллективу его очень не хватает, и это факт. 
    • Офсайд
      28'
      Диас пытался продавить оборону соперника, но в офсайде оказался Жиру, который отдавал передачу на 10-го номера миланского коллектива. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Барелла затолкал, смял и уложил Салемакерса на газон сейчас. Было нарушение правил в защите. Стандартное положение для "Милана". Будет подача с левого края. 
    • 26'
      Тонали с правого края пытался прострелить мяч в центр, но в итоге отдал пас в ноги соперникам, расставшись со снарядом на ровном месте. 
    • 24'
      Угрюмого Ибрагимовича нам показали. Не сможет он снова сыграть в этом матче. Весь сезон Златан лечится, травмированным он является и сейчас. 
    • 23'
      Снова Джеко в атаке у "Интера" получил мяч. Сместился он из центра на правый край, после чего мощно пробил в сторону ворот, и сфера полетела крайне неточно. Намного выше цели. 
    • 22'
      Джеко пошел по центру к воротам оппонента, после чего попытался выполнить передачу на кого-то из партнеров, рвущихся в атаку. В итоге заработать даже аута Эдину не удалось.
    • 21'
      Середина первого тайма у нас идет. Мало что получается у "Милана" в эти минуты встречи. Хочется уже увидеть тот самый "Милан", который дошел до полуфинала ЛЧ.
    • Судья
      20'
      Тонали пытался просочиться сейчас через двух защитников соперника, но в итоге он упал на газон, а рефери не поверил в падение, посчитав его фейковым. 
    • 19'
      Будет ли что-то в атаке у "Милана"? Пока на поле одну команду мы видим. Очень не хватает миланцам сегодня Леау, которого раз за разом нам показывают на трибунах. Он своей команде в этой встрече не поможет. 
    • Замена
      18'
      Небольшое повреждение у Меньяна, но сможет он встречу продолжить, судя по всему. У нас же Беннасер получает травму. Проводит наставник миланцев замену, выпуская на газон Мессиаса.
    • Штанга
      16'
      МОМЕНТИЩЕ! Точно "Милан" не приехал на матч сегодня! Невероятным образом Лаутаро сотрясает штангу после выстрела с 22-х метров. Там после этого еще серия опасных ударов идет, и сфера в сетке не оказывается. Мхитарян по центру пробивал еще у "Интера", и Меньян отбил мяч в сторону. В общем, обороны "россонери" пока как будто нет. 
    • 15'
      В ситуации с голом Джеко голевую передачу отдавал Чалханоглу. Есть ассистент и у мяча Мхитаряна. Там голевой пас на счету Димарко.
    • 14'
      Придерживал Ачерби, конечно же, Жиру, но судья не решился в этой ситуации на "точку" указывать. Можно встречу продолжать командам.
    • Угловой
      13'
      Вот это да, друзья! Уже в два гола проигрывают хозяева. Угловой под №1 сейчас "Милан" зарабатывает. Идет подача в сторону Жиру, который до мяча не добирается. Неужели там против него правила нарушали?
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МХИТАРЯН! 0:2!
      "Милан" сегодня на поле не вышел совсем! Потерял Жиру мяч в центре поля. Быстрая контратака прошла у "Интера", передача прошла с левого края на Мхитаряна. Оставил Генриху мяч Лаутаро Мартинес, а сам армянский футболист мощно пробил по воротам, не оставив шансов вратарю!
    • 10'
      Давиде в борьбе с Джеко, как мне кажется, просто потерял позицию, а потом уже просто не смог ситуацию исправить. Плохо было сыграно игроком "Милана", и теперь в роли отыгрывающегося коллектива оказываются "красно-черные". 
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖЕКО! 0:1!
      И выходит вперед "Интер" уже на первых минутах встречи. Подача от углового флага последовала, и Джеко в борьбе с защитником сумел пробить ногой прямо в правую "девятку"! Калабрия не справился. 
    • Угловой
      9'
      Первый угловой в нашем матче. На левом фланге его зарабатывает сейчас "Интер" корнер. Посмотрим, что получится из этого.
    • Анонс
      8'
      Томори, кстати говоря, не особо грубый защитник. Стоит отметить, что в составе "Милана" он получил свою первую желтую карточку только в своем 31-м матче за клуб. Бывает же такое!
    • Фол, нарушение
      7'
      Томори не лучшим образом против Джеко сыграл на левом фланге. Явно он Джеко снес на газон. Фол не грубым получился, а потому в руках рефери не видим мы карточки желтого цвета. 
    • 6'
      Барелла выдвигался на левый фланг, но не сфолил в этой ситуации футболист "Милана". Чисто он сыграл в отборе, забрав сферу для своего коллектива.
    • 5'
      Потеря у "Интера" сейчас случилась. Это Чалханоглу отыграл на правый фланг, где никого из партнеров не оказалось. Мяч спокойно достался игрокам "россонери". 
    • 4'
      Крунич сумел для своей команды сейчас оставить мяч. Рвался вперед, к воротам сейчас все тот же Дюмфрис, однако все-таки упустил он мяч за пределы футбольного газона. 
    • 3'
      Футболисты "Милана" вышли в этой встрече на газон в красно-черных цветах, а игроки "Интера" предстали перед нами в традиционном для себя черно-синем обмундировании.
    • Фол, нарушение
      2'
      Тео сходу нарушил правила против Дюмфриса, ударив второго номера "Интера" по ноге. Не согласен Эрнандес с решением судейского корпуса, но спорить глупо.
    • Первый тайм начался
      1'
      Все готово к старту поединка! С центра поля со свистком рефери мяч разыграли футболисты "Интера". Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 0:2 Интер Милан

    Исход игры
    Милан
    38% (116)
    Ничья
    28.5% (87)
    Интер Милан
    33.4% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.51% (57)
    Меньше
    56.49% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    78.63% (103)
    Нет
    21.37% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    15.4% (47)
    2:1 Милан
    8.2% (25)
    1:2 Интер Милан
    5.6% (17)
    1:0 Милан
    3.9% (12)
    2:2 Ничья
    3.3% (10)
    0:1 Интер Милан
    3.3% (10)
    0:0 Ничья
    1% (3)
    2:0 Милан
    0.7% (2)
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