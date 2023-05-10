Да, а Ибрагимович, к слову, не заявлен на ЛЧ вообще. Его просто нет в заявке, так что даже при желании шведский легионер "Милана" своему коллективу бы не помог.

Диаса сейчас снова цепляют и валят на газон соперника. Пока это единственное светлое пятно впереди у миланской команды. Остальные игроки атакующей группы показывают слабую игру впереди.

Четыре минуты к основному времени первого тайма рефери компенсировал тем временем.

Крунич за споры с рефери сейчас получает карточку желтого цвета, несмотря на тот факт, что получил удар по лицу его партнер. Мхитарян действительно локтем сыграл против Диаса.

Салемакерс с левого края простреливал мяч в штрафную "Интера". Жиру в касание пытался пробить по рамке соперника, но не сумел попасть по воротам.

Барелла на правом фланге удержал мяч, выполнил прострел на дальнюю штангу, но упустил сферу за пределы поля. Нам же титры показывают режиссеры. Судя по всему, Мхитарян все же увидел перед собой желтую карточку.

Андрей Шевченко сегодня на трибунах. Пока в плохом расположении духа он пребывает, ведь команда, за которую он когда-то играл, уступает в счете. 14 голов в дерби забивал украинский нападающий. Сейчас его навыки бы пригодились "россонери".

МОМЕНТ! Мартинес! Снова на ударной позиции он оказался. Позволили Лаутаро пробить соперники, и с дужки штрафной выстрелил он чуть выше цели!

И снова удар, вновь у ворот "Милана" опасно! Теперь уже после передачи с левого края пробивал по воротам соперника Дюмфрис, но не попал он темп атаке своей команды, пробил значительно правее цели.

1:11 по ударам по воротам. Просто фантастика. 0:3 по ударам в створ. "Милан" точно сегодня в плохой форме пребывает. Либо никак не может адаптироваться к сопернику.

Крунич сейчас в борьбе за мяч на фланге был замечен. Выпустил он сферу за боковую линию. Буквально на ровном месте. Мяч более 20 секунд не держится у "россонери".

Тео набрасывается на Дюмфриса, и тот получает в жестоком подкате по ногам. Рефери забыл, что у него есть желтые карточки. Какие же миланские дерби без "горчичников"?

5 минут в первом тайме остается играть командам. Полностью контролирует территорию "Интер". У нас же Салемакерсу досталось в борьбе с соперником.

Вернулся в игру 56-й номер "Милана". Отдали гости сейчас снаряд для "Милана". Ничего толкового не получается впереди у "россонери". Плотно их удерживает оппонент.

Середина первого тайма у нас идет. Мало что получается у "Милана" в эти минуты встречи. Хочется уже увидеть тот самый "Милан", который дошел до полуфинала ЛЧ.

Джеко пошел по центру к воротам оппонента, после чего попытался выполнить передачу на кого-то из партнеров, рвущихся в атаку. В итоге заработать даже аута Эдину не удалось.

Снова Джеко в атаке у "Интера" получил мяч. Сместился он из центра на правый край, после чего мощно пробил в сторону ворот, и сфера полетела крайне неточно. Намного выше цели.

Угрюмого Ибрагимовича нам показали. Не сможет он снова сыграть в этом матче. Весь сезон Златан лечится, травмированным он является и сейчас.

Тонали с правого края пытался прострелить мяч в центр, но в итоге отдал пас в ноги соперникам, расставшись со снарядом на ровном месте.

Барелла затолкал, смял и уложил Салемакерса на газон сейчас. Было нарушение правил в защите. Стандартное положение для "Милана". Будет подача с левого края.

Диас пытался продавить оборону соперника, но в офсайде оказался Жиру, который отдавал передачу на 10-го номера миланского коллектива.

Леау все чаще нам показывают. Очень жаль, что сегодня он не играет. Честно говоря, миланскому коллективу его очень не хватает, и это факт.

ПЕНАЛЬТИ! Кьяер сейчас снес соперника на газон. Срубил он оппонента на правом краю штрафной. Рефери без раздумий указал на "точку".

Отменяет рефери 11-метровый удар! Нет и желтой карточки для Кьяера. Мартинес явно симулировал, пытаясь докрутить эпизод. А вот судья отработал эпизод великолепно!

20' Тонали пытался просочиться сейчас через двух защитников соперника, но в итоге он упал на газон, а рефери не поверил в падение, посчитав его фейковым.

19' Будет ли что-то в атаке у "Милана"? Пока на поле одну команду мы видим. Очень не хватает миланцам сегодня Леау, которого раз за разом нам показывают на трибунах. Он своей команде в этой встрече не поможет.

18' Небольшое повреждение у Меньяна, но сможет он встречу продолжить, судя по всему. У нас же Беннасер получает травму. Проводит наставник миланцев замену, выпуская на газон Мессиаса.

16' МОМЕНТИЩЕ! Точно "Милан" не приехал на матч сегодня! Невероятным образом Лаутаро сотрясает штангу после выстрела с 22-х метров. Там после этого еще серия опасных ударов идет, и сфера в сетке не оказывается. Мхитарян по центру пробивал еще у "Интера", и Меньян отбил мяч в сторону. В общем, обороны "россонери" пока как будто нет.

15' В ситуации с голом Джеко голевую передачу отдавал Чалханоглу. Есть ассистент и у мяча Мхитаряна. Там голевой пас на счету Димарко.

14' Придерживал Ачерби, конечно же, Жиру, но судья не решился в этой ситуации на "точку" указывать. Можно встречу продолжать командам.

13' Вот это да, друзья! Уже в два гола проигрывают хозяева. Угловой под №1 сейчас "Милан" зарабатывает. Идет подача в сторону Жиру, который до мяча не добирается. Неужели там против него правила нарушали?

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МХИТАРЯН! 0:2!

"Милан" сегодня на поле не вышел совсем! Потерял Жиру мяч в центре поля. Быстрая контратака прошла у "Интера", передача прошла с левого края на Мхитаряна. Оставил Генриху мяч Лаутаро Мартинес, а сам армянский футболист мощно пробил по воротам, не оставив шансов вратарю!

10' Давиде в борьбе с Джеко, как мне кажется, просто потерял позицию, а потом уже просто не смог ситуацию исправить. Плохо было сыграно игроком "Милана", и теперь в роли отыгрывающегося коллектива оказываются "красно-черные".

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖЕКО! 0:1!

И выходит вперед "Интер" уже на первых минутах встречи. Подача от углового флага последовала, и Джеко в борьбе с защитником сумел пробить ногой прямо в правую "девятку"! Калабрия не справился.

9' Первый угловой в нашем матче. На левом фланге его зарабатывает сейчас "Интер" корнер. Посмотрим, что получится из этого.

8' Томори, кстати говоря, не особо грубый защитник. Стоит отметить, что в составе "Милана" он получил свою первую желтую карточку только в своем 31-м матче за клуб. Бывает же такое!

7' Томори не лучшим образом против Джеко сыграл на левом фланге. Явно он Джеко снес на газон. Фол не грубым получился, а потому в руках рефери не видим мы карточки желтого цвета.

6' Барелла выдвигался на левый фланг, но не сфолил в этой ситуации футболист "Милана". Чисто он сыграл в отборе, забрав сферу для своего коллектива.

5' Потеря у "Интера" сейчас случилась. Это Чалханоглу отыграл на правый фланг, где никого из партнеров не оказалось. Мяч спокойно достался игрокам "россонери".

4' Крунич сумел для своей команды сейчас оставить мяч. Рвался вперед, к воротам сейчас все тот же Дюмфрис, однако все-таки упустил он мяч за пределы футбольного газона.

3' Футболисты "Милана" вышли в этой встрече на газон в красно-черных цветах, а игроки "Интера" предстали перед нами в традиционном для себя черно-синем обмундировании.

2' Тео сходу нарушил правила против Дюмфриса, ударив второго номера "Интера" по ноге. Не согласен Эрнандес с решением судейского корпуса, но спорить глупо.