  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: .
Милан
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 79
Милан 35.4% (28)
X 41.8% (33)
Интер Милан 22.8% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Интер Милан
3.15
3.32
2.52
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Милан
Интер Милан

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
57.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
57.9%
11 побед 11 ничьих 0 побед

27 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед

46 матчей

30.4%
17.4%
52.2%
14 побед 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
12 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.9%
34.8%
41.3%
11 побед 16 ничьих 19 побед

История матчей

СA
1:0
С
0:3
СA
3:2
К
3:0
К
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

0.96
0.95

Среднее время на гол

93
95

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.74
1.11

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

59
48

Голов в среднем за матч

1.28
1.04

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
28
Больше 61%
Меньше 39%
18
22
Больше 48%
Меньше 52%
24
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

70
86

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 5 (2) 0.5
Салемакерс Алексис 2 0.2
Леау Рафаэл 1 0.1
Крунич Раде 1 0.1
Беннасер Исмаэль 1 0.1
Диас Браим 1 0.1
Габбия Маттео 1 0.1
Мессиас Жуниор 1 0.1
Побега Томмазо 1 0.1
Тонали Сандро 0 0
Эрнандес Тео 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 0.3
Барелла Николо 3 0.3
Лукаку Ромелу 3 (1) 0.3
Мартинес Лаутаро 2 0.2
Корреа Хоакин 1 0.1
Чалханоглу Хакан 1 0.1
Мхитарян Генрих 1 0.1
Госенс Робин 1 0.1
Дюмфрис Дензел 1 0.1
Димарко Федерико 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томори Фикайо 2 1
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Эрнандес Тео 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Тонали Сандро 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Жиру Оливье 1 0
Меньян Майк 1 0
Ориги Дивок 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Диас Браим 1 0
Габбия Маттео 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Побега Томмазо 1 0
Тиав Малик 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 1
Джеко Эдин 2 0
Димарко Федерико 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Дармиан Маттео 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Брозович Марсело 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Госенс Робин 1 0
Барелла Николо 1 0
Онана Андре 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Интер Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
9
Милан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Интер Милан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
3
30%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
5
36%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0
Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0
Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0
Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0

Результаты матчей

Милан
Интер Милан

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Милан
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
5
5
3
7
2.5
3
7
2
8
3.5
1
9
1/8 финала
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1/4 финала
4 Реал Мадрид
0 Челси
4 Манчестер Сити
1 Бавария
2 Милан
1 Наполи
3 Бенфика
5 Интер Милан
1/2 финала
0 Реал Мадрид
0 Манчестер Сити
0 Милан
0 Интер Милан
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Бавария Павар Бенжамен 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Интер Милан.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.50. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.50 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 79
    Милан 35.4% (28)
    X 41.8% (33)
    Интер Милан 22.8% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Интер Милан
    3.15
    3.32
    2.52
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Милан - Интер Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Милан - Интер Милан

    Исход игры
    Милан
    35.4% (28)
    Ничья
    41.8% (33)
    Интер Милан
    22.8% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.27% (26)
    Меньше
    58.73% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    80.95% (51)
    Нет
    19.05% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (25)
    2:1 Милан
    17.7% (14)
    1:2 Интер Милан
    10.1% (8)
    0:1 Интер Милан
    6.3% (5)
    1:0 Милан
    6.3% (5)
    2:2 Ничья
    5.1% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Милан
    Интер Милан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     