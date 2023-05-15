Стадион: Этихад Стэдиум.
Позже
История личных встреч
Манчестер Сити
Реал Мадрид
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.8
1.67
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.91
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
47
61
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|1.09
|Марез Рияд
|3 (1)
|0.27
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.18
|Альварес Хулиан
|2
|0.18
|Гюндоган Илкай
|1
|0.09
|Стоунс Джон
|1
|0.09
|Силва Бернарду
|1
|0.09
|Фоден Фил
|1
|0.09
|Родри Эрнандес
|1
|0.09
|Диаш Рубен
|1
|0.09
|Льюис Рико
|1
|0.09
|Канселу Жоау
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|7
|0.64
|Родриго
|5 (2)
|0.45
|Бензема Карим
|4
|0.36
|Асенсио Марко
|3
|0.27
|Вальверде Федерико
|2
|0.18
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.18
|Азар Эден
|1
|0.09
|Рюдигер Антонио
|1
|0.09
|Милитао Эдер
|1
|0.09
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюндоган Илкай
|3
|0
|Канселу Жоау
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Гомес Серхио
|0
|1
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милитао Эдер
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
3
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Реал Мадрид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
13
Манчестер Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
16
Голы по времени матча
Забито
19
13
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
5
26%
5
38%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
6
32%
4
31%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
26
26
8 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
4%
2
8%
1-15
5
19%
4
15%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
7
27%
6
23%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
7
27%
7
27%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0
Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0
Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5
Результаты матчей
Манчестер Сити
Реал Мадрид
Точный счет
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
23
15
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
41
15
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
83
56
38
38
29
29
29
110
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|7 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (3)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Бавария
|Павар Бенжамен
|1 3
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Реал Мадрид
Исход игры
Манчестер Сити
60.8% (76)
Ничья
5.6% (7)
Реал Мадрид
33.6% (42)
Тотал 2.5
Больше
81.54% (53)
Меньше
18.46% (12)
Обе команды забьют
Да
86.15% (56)
Нет
13.85% (9)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
28% (35)
3:1 Манчестер Сити
7.2% (9)
1:1 Ничья
3.2% (4)
2:0 Манчестер Сити
2.4% (3)
1:2 Реал Мадрид
2.4% (3)
1:0 Манчестер Сити
2.4% (3)
2:3 Реал Мадрид
1.6% (2)
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