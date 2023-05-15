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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: .
Манчестер Сити
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 124
Манчестер Сити 61.3% (76)
X 5.6% (7)
Реал Мадрид 33.1% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Реал Мадрид
5.10
4.60
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Реал Мадрид

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
4:3
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2
МКЧ
4:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
МКЧ
1:4
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:2

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.8
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
61

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 12 (1) 1.09
Марез Рияд 3 (1) 0.27
Де Брёйне Кевин 2 0.18
Альварес Хулиан 2 0.18
Гюндоган Илкай 1 0.09
Стоунс Джон 1 0.09
Силва Бернарду 1 0.09
Фоден Фил 1 0.09
Родри Эрнандес 1 0.09
Диаш Рубен 1 0.09
Льюис Рико 1 0.09
Канселу Жоау 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 7 0.64
Родриго 5 (2) 0.45
Бензема Карим 4 0.36
Асенсио Марко 3 0.27
Вальверде Федерико 2 0.18
Модрич Лука 2 (1) 0.18
Азар Эден 1 0.09
Рюдигер Антонио 1 0.09
Милитао Эдер 1 0.09
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Васкес Лукас 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюндоган Илкай 3 0
Канселу Жоау 2 0
Силва Бернарду 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Гомес Серхио 0 1
Де Брёйне Кевин 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Аке Натан 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Диаш Рубен 1 0
Фоден Фил 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милитао Эдер 3 0
Кроос Тони 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Васкес Лукас 1 0
Менди Ферлан 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
3
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Реал Мадрид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
13
Манчестер Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
16

Голы по времени матча

Забито

19
13
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
5
26%
5
38%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
6
32%
4
31%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

26
26
8 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
4%
2
8%
1-15
5
19%
4
15%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
7
27%
6
23%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
7
27%
7
27%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0
Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0
Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5

Результаты матчей

Манчестер Сити
Реал Мадрид

Точный счет

2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
5
2
3
3.5
1
5
2
3
4.5
1
5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
1
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
8
3
5
6
2.5
3
8
3
8
3.5
2
9
2
9
4.5
2
9
1
10
5.5
1/8 финала
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1/4 финала
4 Реал Мадрид
0 Челси
4 Манчестер Сити
1 Бавария
2 Милан
1 Наполи
3 Бенфика
5 Интер Милан
1/2 финала
1 Реал Мадрид
1 Манчестер Сити
0 Милан
2 Интер Милан
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 7 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Бавария Павар Бенжамен 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 124
    Манчестер Сити 61.3% (76)
    X 5.6% (7)
    Реал Мадрид 33.1% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Реал Мадрид
    5.10
    4.60
    5.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Реал Мадрид

    Исход игры
    Манчестер Сити
    60.8% (76)
    Ничья
    5.6% (7)
    Реал Мадрид
    33.6% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.54% (53)
    Меньше
    18.46% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    86.15% (56)
    Нет
    13.85% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    28% (35)
    3:1 Манчестер Сити
    7.2% (9)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    2:0 Манчестер Сити
    2.4% (3)
    1:2 Реал Мадрид
    2.4% (3)
    1:0 Манчестер Сити
    2.4% (3)
    2:3 Реал Мадрид
    1.6% (2)
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    Манчестер Сити
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