Тур: 4. Стадион: Финнведсваллен.
Ход матча
35'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
19
Бастос
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
-
16 Тихи РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Вернаму
АИК
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
36
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.5
|Модесто Руй
|1
|0.25
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастос Марко
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Вернаму
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
0
2
Вернаму
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2
Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3
АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3
АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 АИК - Варберг БоИС 3:0 Эстерсунд - АИК 0:3 АИК - Вестерос 1:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2
Результаты матчей
Вернаму
АИК
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Вернаму
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|13.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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|Мальмё
|Телин Исаак
|5
|Хеккен
|Траоре Бени
|5
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Юргорден
|Финнделл Хампус
|3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|Дегерфорс
|Павлович Дамьян
|3
|Гётеборг
|Трондсен Андерс
|1 1
|АИК
|Папаяннопулос Сотирис
|2