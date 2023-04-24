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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 4. Стадион: .
Вернаму
0:0
Перерыв
АИК
0'
35' Желтая карточка
Тиль Венсан

Ход матча

35'
 
Тиль Венсан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
АИК
4.10
3.62
2.80
Все Коэффициенты
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
4
Evaldo
Neto
10
Зелькович
Айдин
19
Бастос
Марко
15
Нордфельдт
Кристоффер
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
16
Тихи
Робин
8
Хуссейн
Билаль
17
Тиль
Венсан
25
Оума
Эрик
14
Магаши
Абдуссалам
47
Alexander
Fesshaie
Beraki
Вернаму
4-3-3
АИК
3-5-2

История личных встреч

Вернаму
АИК

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

А
2:2
А
2:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
36

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.5
Модесто Руй 1 0.25
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Марко 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Тиль Венсан 1 0
Халити Йетмир 1 0
Бьорнстрем Аксель 1 0
Модесто Руй 1 0
Alexander Fesshaie Beraki 1 0

Результаты матчей

Вернаму
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Вернаму
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
2
Вернаму
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2
Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3
АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3
АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 АИК - Варберг БоИС 3:0 Эстерсунд - АИК 0:3 АИК - Вестерос 1:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2

Результаты матчей

Вернаму
АИК

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вернаму
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:0 4 4 0 0 5 - 1 12
2.
Кальмар
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Хеккен
 4 3 0 1 10 - 5 9
4.
Эльфсборг
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
ИФК Норрчепинг
 0:1 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Мьельбю
 0:1 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Вернаму
 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
АИК
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
13.
Броммапойкарна
 1:0 4 1 0 3 3 - 10 3
14.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Сириус
 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Хальмстад
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Мальмё
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Мьельбю
 0:1 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
ИФК Норрчепинг
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Броммапойкарна
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
АИК
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Вернаму
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Мальмё
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ИФК Норрчепинг
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Вернаму
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Мьельбю
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Сириус
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
АИК
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хальмстад
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 1:0 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 5
Хеккен Траоре Бени 5
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Тиль Венсан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
АИК
4.10
3.62
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 0:0 АИК онлайн

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