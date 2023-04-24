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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 1428
Вернаму
1:0
Конец матча
АИК
0'
35' Желтая карточка
Тиль Венсан
51' Желтая карточка
Тихи Робин
1:0
62' Гол
Йоханссон Оскар
90' Желтая карточка
Энгвалль Густав
90'+8

Ход матча

35'
 
Тиль Венсан
46'
 
Фараж Омар
Тиль Венсан
51'
 
Тихи Робин
62'
Йоханссон Оскар
(Берг Виктор)
1:0
62'
 
Фишер Виктор
Alexander Fesshaie Beraki
64'
 
Бьорнстрем Аксель
Магаши Абдуссалам
71'
Энгвалль Густав
Бастос Марко
 
79'
 
Дурмаз Джимми
Папаяннопулос Сотирис
83'
Kenan Bilalovic
Зелькович Айдин
 
88'
Вилар Бернардо
Evaldo Neto
 
89'
Виндехолл Чарли
Йоханссон Оскар
 
90'
 
Гвидетти Йон
Тихи Робин
90'
Энгвалль Густав
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 459 Количество передач 580
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
4
Evaldo
Neto
10
Зелькович
Айдин
19
Бастос
Марко
15
Нордфельдт
Кристоффер
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
16
Тихи
Робин
8
Хуссейн
Билаль
17
Тиль
Венсан
25
Оума
Эрик
14
Магаши
Абдуссалам
47
Alexander
Fesshaie
Beraki
Вернаму
4-3-3
АИК
3-5-2

История личных встреч

Вернаму
АИК

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

А
2:2
А
2:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
36

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Оскар 1 0.25
Берг Виктор 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.5
Модесто Руй 1 0.25
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Тиль Венсан 1 0
Халити Йетмир 1 0
Бьорнстрем Аксель 1 0
Тихи Робин 1 0
Модесто Руй 1 0
Alexander Fesshaie Beraki 1 0

Результаты матчей

Вернаму
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Вернаму
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
2
Вернаму
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2
Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3
АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3
АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 АИК - Варберг БоИС 3:0 Эстерсунд - АИК 0:3 АИК - Вестерос 1:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2

Результаты матчей

Вернаму
АИК

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вернаму
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Кальмар
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Хеккен
 4 3 0 1 10 - 5 9
4.
Эльфсборг
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Мьельбю
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Вернаму
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
АИК
 4 1 0 3 3 - 6 3
13.
Броммапойкарна
 4 1 0 3 4 - 10 3
14.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Сириус
 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Хальмстад
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Сириус
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Хальмстад
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 5
Хеккен Траоре Бени 5
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      35'
      Тиль Венсан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вернаму 1:0 АИК онлайн

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