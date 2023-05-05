Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Оооо... вот это был удар! Немец Адам должен был забить с этой позиции.

43' Valentin Cosereanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

37' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Флоря Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Valentin Sima взял и забрал мяч на выходе

35' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Mihai Popa ошибается в защите.

34' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Миовени

33' Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Антал Ливиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Миовени

32' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Миовени

29' Лопеш Марселу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Valentin Sima взял и забрал мяч на выходе

27' Удар от ворот произведет Миовени

26' Удар от ворот произведет Миовени

24' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Матч возобновлен

23' Русу Богдан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Миовени

22' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Миовени

16' Удар от ворот произведет Волунтари

16' Valentin Cosereanu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Русу Богдан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

14' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Рикардинью XI из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Миовени

12' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Миовени

8' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Миовени

5' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хорошую попытку сделал Флоря Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Рикардинью XI из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Миовени

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Миовени начинает с центра поля