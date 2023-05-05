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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Iuliana Demetrescu
Волунтари
1:0
Второй тайм: 51'
Миовени
0'
1:0
21' Гол
Немец Адам

Ход матча

21'
Немец Адам
(Рикардинью XI)
1:0
46'
 
Кырнац Николае
Valentin Cosereanu
46'
 
Бузьюк Александру
Русу Богдан

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
Миовени
1.30
9.50
31.00
Все Коэффициенты
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
14
Лопеш
Марселу
11
Флоря
Даниэль
3
Мелеке
Ульрих
22
Раца
Вадим
7
Алийи
Насер
77
Немец
Адам
9
Домашкан
Виталий
68
Valentin
Sima
16
Ionut
Radescu
23
Панаит
Андрей
27
Guilherme
Gomes
Garutti
30
Сербаника
Даниел
10
Valentin
Cosereanu
5
Mihai
Lixandru
24
Vlad
Pop
21
Маркиньос
Педрозо
90
Русу
Богдан
8
Антал
Ливиу
Волунтари
Миовени

История личных встреч

Волунтари
Миовени

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:3
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
К
1:2
К
1:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 10 (2) 0.27
Домашкан Виталий 8 0.22
Лопеш Марселу 5 0.14
Флоря Даниэль 5 (1) 0.14
Сигурьонссон Рунар 3 0.08
Раца Вадим 1 0.03
Говеа Омар 1 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Костин Кристиан 1 0.03
Дроппа Лукаш 1 0.03
Рэдуц Михай 1 0.03
Аким Космин 1 0.03
Думитер Андрей 1 0.03
Алийи Насер 0 0
Рикардинью XI 0 0
Мерлой Джордже 0 0
Влад Александру 0 0
Тавареш Элдер 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русу Богдан 7 (2) 0.19
Беншаиб Амин 3 (2) 0.08
Скарлатаче Адриан 3 0.08
Антал Ливиу 2 0.05
Бузьюк Александру 2 0.05
Красники Блерим 2 0.05
Mihai Lixandru 1 0.03
Балаур Ионуц 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Guilherme Gomes Garutti 1 0.03
Vlad Pop 0 0
Эне Корнел 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Daniel Toma 0 0
Ionut Radescu 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 11 1
Матрикарди Патрисио 8 0
Рикардинью XI 8 0
Раца Вадим 7 0
Немец Адам 4 1
Алийи Насер 3 1
Флоря Даниэль 4 0
Армаш Игорь 4 0
Рэдуц Михай 4 0
Влад Александру 3 0
Тавареш Элдер 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Дроппа Лукаш 2 0
Говеа Омар 2 0
Костин Кристиан 2 0
Попа Михай 2 0
Cristian Paz II 1 0
Аким Космин 1 0
Думитер Андрей 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 6 2
Панаит Андрей 7 0
Балаур Ионуц 5 0
Ionut Burnea 5 0
Guilherme Gomes Garutti 5 0
Скарлатаче Адриан 4 0
Dorinel Oancea 4 0
Mihai Lixandru 4 0
Daniel Toma 2 1
Леписту Брент 3 0
Маркиньос Педрозо 3 0
Сно Саквилл 3 0
Антал Ливиу 2 0
Русу Богдан 2 0
Szilard Veres 2 0
Красники Блерим 2 0
Эне Корнел 1 0
Бузьюк Александру 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Триф Разван 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Кырнац Николае 1 0
Сербаника Даниел 1 0

Результаты матчей

Волунтари
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Миовени
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)

Сухие победы

4
10

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
13
Волунтари
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Миовени
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
16

Волевые поражения

16
8
Волунтари
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Миовени
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (8)
44% (16)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
33% (12)
33% (12)

Сухие победы

5
11

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

16
17

Волевые поражения

23
21

Голы по времени матча

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 25
1
6%
3
19%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
3
19%
76-90

Пропущено

14
34
7 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 16
4
29%
5
15%
1-15
1
7%
4
12%
16-30
2
14%
9
26%
31-45
1
7%
3
9%
46-60
2
14%
6
18%
61-75
4
29%
7
21%
76-90

Забито

22
8
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 30
3
14%
3
38%
1-15
5
23%
2
25%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
9
41%
2
25%
76-90

Пропущено

27
21
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
1
4%
4
19%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
6
22%
4
19%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
6
22%
4
19%
76-90

Забито

40
24
18 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 10
17 Забивали первыми 10
10 Не забивали 19
4
10%
6
25%
1-15
7
18%
5
21%
16-30
7
18%
3
13%
31-45
3
8%
3
13%
46-60
5
13%
2
8%
61-75
14
35%
5
21%
76-90

Пропущено

41
55
18 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 23
24 Не пропускали 30
5
12%
9
16%
1-15
6
15%
5
9%
16-30
7
17%
13
24%
31-45
7
17%
7
13%
46-60
6
15%
10
18%
61-75
10
24%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1
Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Фарул 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0
Миовени
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Миовени - Арджеш 0:2 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Германнштадт 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0
Сепси - Миовени 4:1 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0 Арджеш - Миовени 2:2

Результаты матчей

Волунтари
Миовени

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
0
12 раз 67%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
0:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 50%
0
10 раз 28%
3
6 раз 17%
2
2 раза 6%
0
19 раз 53%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Миовени

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
6
12
4
14
1.5
2
16
3
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
7
4
14
1.5
4
14
3
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
17
19
8
28
1.5
6
30
6
30
2.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 6 3 2 1 9 - 7 43
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 6 1 3 2 7 - 9 38
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 10 - 9 35
5.
Рапид Бухарест
 6 2 2 2 8 - 9 34
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 6 4 1 1 7 - 4 31
2.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
3.
Волунтари
 1:0 7 3 4 0 13 - 9 30
4.
Германнштадт
 6 3 2 1 8 - 5 27
5.
Ботошани
 6 3 2 1 5 - 2 27
6.
Университатя Клуж
 6 3 0 3 8 - 8 26
7.
Киндия Тырговиште
 6 2 0 4 4 - 6 22
8.
УТА Арад
 6 2 1 3 5 - 6 21
9.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
10.
Миовени
 0:1 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 23
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 19
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Волунтари
 1:0 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Миовени
 0:1 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 1:0 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 0:1 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Германнштадт
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 19 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Констанца Алибек Денис 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 52'
    Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 52'
    Панаит Андрей успешно блокирует удар.
  • 52'
    Флоря Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 51'
    Домашкан Виталий создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 51'
    Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 51'
    Волунтари пытается что-то создать.
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    Лучшие коэффициенты
    Волунтари
    Ничья
    Миовени
    1.30
    9.50
    31.00
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    Где смотреть матч Волунтари 1:0 Миовени онлайн

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