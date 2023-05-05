Тур: 7. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Iuliana Demetrescu
0'
1:0
21' ГолНемец Адам
52' Желтая карточкаМатрикарди Патрисио
64' Желтая карточкаDaniel Toma
78' Желтая карточкаПанаит Андрей
90' Желтая карточкаБеншаиб Амин
90'+6
Ход матча
21'
1:0
63'
64'
78'
90'
Владение мячом
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
24
Vlad
Pop
90
Русу
Богдан
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
80 Aymar Meleke
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Русу БогданНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диалло АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: George Cotiga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Волунтари
Миовени
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|10 (2)
|0.27
|Домашкан Виталий
|8
|0.22
|Лопеш Марселу
|5
|0.14
|Флоря Даниэль
|5 (1)
|0.14
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0.08
|Раца Вадим
|1
|0.03
|Говеа Омар
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Дроппа Лукаш
|1
|0.03
|Рэдуц Михай
|1
|0.03
|Аким Космин
|1
|0.03
|Думитер Андрей
|1
|0.03
|Алийи Насер
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
|Мерлой Джордже
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Тавареш Элдер
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русу Богдан
|7 (2)
|0.19
|Беншаиб Амин
|3 (2)
|0.08
|Скарлатаче Адриан
|3
|0.08
|Антал Ливиу
|2
|0.05
|Бузьюк Александру
|2
|0.05
|Красники Блерим
|2
|0.05
|Mihai Lixandru
|1
|0.03
|Балаур Ионуц
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0.03
|Vlad Pop
|0
|0
|Эне Корнел
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелеке Ульрих
|11
|1
|Матрикарди Патрисио
|9
|0
|Рикардинью XI
|8
|0
|Раца Вадим
|7
|0
|Немец Адам
|4
|1
|Алийи Насер
|3
|1
|Флоря Даниэль
|4
|0
|Армаш Игорь
|4
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Влад Александру
|3
|0
|Тавареш Элдер
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|Говеа Омар
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Попа Михай
|2
|0
|Cristian Paz II
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|6
|2
|Панаит Андрей
|8
|0
|Балаур Ионуц
|5
|0
|Ionut Burnea
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|5
|0
|Daniel Toma
|3
|1
|Скарлатаче Адриан
|4
|0
|Dorinel Oancea
|4
|0
|Mihai Lixandru
|4
|0
|Леписту Брент
|3
|0
|Маркиньос Педрозо
|3
|0
|Сно Саквилл
|3
|0
|Антал Ливиу
|2
|0
|Русу Богдан
|2
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Красники Блерим
|2
|0
|Эне Корнел
|1
|0
|Бузьюк Александру
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Беншаиб Амин
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Кырнац Николае
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Миовени
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Сухие победы
5
10
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
13
Волунтари
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Миовени
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
16
Волевые поражения
16
8
Волунтари
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Миовени
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Сухие победы
6
11
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
16
17
Волевые поражения
23
21
Голы по времени матча
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
25 Не забивали 26
1
5%
3
19%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
6
32%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Пропущено
14
35
7 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
4
29%
5
14%
1-15
1
7%
5
14%
16-30
2
14%
9
26%
31-45
1
7%
3
9%
46-60
2
14%
6
17%
61-75
4
29%
7
20%
76-90
Забито
22
8
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 31
3
14%
3
38%
1-15
5
23%
2
25%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
9
41%
2
25%
76-90
Пропущено
27
21
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
1
4%
4
19%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
6
22%
4
19%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
6
22%
4
19%
76-90
Забито
41
24
19 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 10
18 Забивали первыми 10
10 Не забивали 20
4
10%
6
25%
1-15
8
20%
5
21%
16-30
7
17%
3
13%
31-45
3
7%
3
13%
46-60
5
12%
2
8%
61-75
14
34%
5
21%
76-90
Пропущено
41
56
18 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 24
24 Не пропускали 31
5
12%
9
16%
1-15
6
15%
6
11%
16-30
7
17%
13
23%
31-45
7
17%
7
13%
46-60
6
15%
10
18%
61-75
10
24%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1
Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0
Миовени
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Миовени - Арджеш 0:2 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Германнштадт 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0
Сепси - Миовени 4:1 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0 Арджеш - Миовени 2:2
Результаты матчей
Волунтари
Миовени
Точный счет
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 28%
0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
0
12 раз 67%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 67%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
0:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 51%
0
10 раз 27%
3
6 раз 16%
2
2 раза 5%
0
20 раз 54%
1
11 раз 30%
2
6 раз 16%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Миовени
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
612
415
216
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
118
414
415
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
1720
829
631
631
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|43
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|40
|3.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|38
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|35
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|34
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|2.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|31
|3.
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|30
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|27
|5.
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|27
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|26
|7.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|25
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|21
|9.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|41
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|23
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|22
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|19 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10