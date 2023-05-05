Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ioan Dumiter оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Оооо... вот это был удар! Ioan Dumiter должен был забить с этой позиции.

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удар от ворот произведет Волунтари

84' Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Волунтари

81' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Бузьюк Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Сербаника Даниел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Панаит Андрей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Тавареш Элдер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Миовени

77' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

76' Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Антал Ливиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Рэдуц Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Тактическая замена. Лопеш Марселу уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

72' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Флоря Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Антал Ливиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Волунтари

67' Антал Ливиу из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Сербаника Даниел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Daniel Toma совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Волунтари

61' Удар от ворот произведет Миовени

60' Маркиньос Педрозо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Миовени

59' Сербаника Даниел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Миовени

59' Тактическая замена. Немец Адам уходит с поля и его заменяет Cristian Costin

56' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

55' Панаит Андрей пробует нанести удар издали, но Mihai Popa ловит мяч

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Матрикарди Патрисио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Домашкан Виталий создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе