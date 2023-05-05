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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Киндия Тырговиште
1:0
Перерыв
Петролул Плоешти
0'
1:0
5' Гол
Попадюк Дору
24' Желтая карточка
Stefan Purtic
37' Желтая карточка
Мейхерс Барт

Ход матча

5'
Попадюк Дору
(Буш Сержиу)
1:0
24'
 
Stefan Purtic
37'
 
Мейхерс Барт

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Петролул Плоешти
3.70
4.50
3.72
Все Коэффициенты
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Daniel
Celea
91
Кориню
Жереми
88
Ионицэ
Адриан
8
Дулка
Марко
66
Ахматов
Расамбек
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
10
Негуц
Кристиан
29
Буш
Сержиу
31
Вылчану
Октавиан
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
27
Григоре
Рикардо
71
Seniko
Doua
25
Stefan
Purtic
11
Сэто
Такаюки
7
Грозав
Георге-Теодор
5
Тичу
Валентин
Константин
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
10
Будеску
Константин
Киндия Тырговиште
Петролул Плоешти

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Петролул Плоешти

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
С
2:3
ТМК
1:1
ЛI
0:0
ЛI
2:0
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 9 0.24
Попадюк Дору 8 0.22
Негуц Кристиан 5 (2) 0.14
Купер Годберг 5 0.14
Daniel Celea 2 0.05
Шербан Андрей 1 0.03
Болдор Деян 1 0.03
Кэпушэ Тибериу 1 0.03
Ороско Эстебан 1 0.03
Михаю Андреас 1 0.03
Атанасе Космин 1 0.03
Ахматов Расамбек 1 0.03
Воробьев Модест 0 0
Буш Сержиу 0 0
Шамед Нассер 0 0
Грубац Сергей 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 9 (2) 0.24
Иробисо Кристиан Окечукву 7 0.19
Будеску Константин 3 (2) 0.08
Жаир 3 (1) 0.08
Seniko Doua 2 0.05
Felix Mathaus 2 0.05
Тамаш Габриэль 2 0.05
Думитриу Лучан 2 0.05
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Мейхерс Барт 1 0.03
Stefan Purtic 1 0.03
Брату Марио 1 0.03
Чиоу Мариус Лулиан 1 0.03
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Борца Флорин 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахматов Расамбек 10 0
Негуц Кристиан 8 1
Кэпушэ Тибериу 4 2
Дулка Марко 6 0
Ороско Эстебан 6 0
Daniel Celea 6 0
Anton Petrea 6 0
Болдор Деян 5 0
Попадюк Дору 4 0
Воробьев Модест 4 0
Купер Годберг 4 0
Попа Даньел 3 0
Михаю Андреас 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Шамед Нассер 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Кабуз Каталин 2 0
Ионицэ Адриан 2 0
Дину Корнел 2 0
Грубац Сергей 1 0
Кориню Жереми 1 0
Шербан Андрей 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иробисо Кристиан Окечукву 7 3
Мейхерс Барт 6 0
Stefan Purtic 6 0
Папп Пол 5 0
Борца Флорин 5 0
Хужа Мариан Фернандо 5 0
Тичу Валентин Константин 5 0
Ивановски Мирко 3 1
Сэто Такаюки 4 0
Seniko Doua 4 0
Жаир 2 1
Тамаш Габриэль 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Будеску Константин 2 0
Жефферсон IV 2 0
Felix Mathaus 2 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Пашов Георгий 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Simon Mazarache 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Велисар Михай 1 0
Олару Альберто Николае 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0

Результаты матчей

Киндия Тырговиште
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Петролул Плоешти
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

14
7
Киндия Тырговиште
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Петролул Плоешти
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

20
16

Волевые поражения

10
17
Киндия Тырговиште
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
28% (10)
28% (10)
Петролул Плоешти
40.6%
59.4%
13 побед 19 поражений
Первый тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
42% (15)
42% (15)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

6
13

Волевые победы

23
18

Волевые поражения

24
24

Голы по времени матча

Забито

21
15
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
5
24%
4
27%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
8
38%
2
13%
76-90

Пропущено

22
27
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
4
18%
6
22%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
5
23%
1
4%
31-45
4
18%
3
11%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
4
18%
9
33%
76-90

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
26 Не забивали 22
2
13%
2
10%
1-15
4
25%
5
24%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
2
13%
6
29%
76-90

Пропущено

25
20
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
4%
3
15%
1-15
6
24%
1
5%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
5
20%
7
35%
76-90

Забито

37
36
15 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 20
12 Не забивали 11
7
19%
6
17%
1-15
5
14%
8
22%
16-30
3
8%
6
17%
31-45
4
11%
3
8%
46-60
8
22%
5
14%
61-75
10
27%
8
22%
76-90

Пропущено

47
47
24 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 23
5
11%
9
19%
1-15
9
19%
5
11%
16-30
10
21%
4
9%
31-45
9
19%
5
11%
46-60
5
11%
8
17%
61-75
9
19%
16
34%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2
Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0
У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1

Результаты матчей

Киндия Тырговиште
Петролул Плоешти

Точный счет

1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 29%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 19%
2:0
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
10 раз 28%
3
1 раз 3%
1
16 раз 44%
0
11 раз 31%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Киндия Тырговиште
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
5
6
11
1.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
11
6
5
14
1.5
2
15
1
18
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
25
11
11
25
1.5
9
27
1
35
2.5
1
35

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 6 3 2 1 9 - 7 43
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 6 1 3 2 7 - 9 38
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 10 - 9 35
5.
Рапид Бухарест
 6 2 2 2 8 - 9 34
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
2.
Петролул Плоешти
 0:1 7 4 1 2 7 - 5 31
3.
Волунтари
 7 3 4 0 13 - 9 30
4.
Германнштадт
 6 3 2 1 8 - 5 27
5.
Ботошани
 6 3 2 1 5 - 2 27
6.
Университатя Клуж
 6 3 0 3 8 - 8 26
7.
Киндия Тырговиште
 1:0 7 3 0 4 5 - 6 25
8.
УТА Арад
 6 2 1 3 5 - 6 21
9.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 0:1 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 23
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Киндия Тырговиште
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 22
6.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Волунтари
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Германнштадт
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Петролул Плоешти
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Киндия Тырговиште
 1:0 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 19 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Констанца Алибек Денис 11 (7)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
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    Киндия Тырговиште
    Ничья
    Петролул Плоешти
    3.70
    4.50
    3.72
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