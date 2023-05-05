Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Мейхерс Барт получил желтую карточку от судьи

37' Попа Даньел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

35' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Попадюк Дору навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Попа Даньел пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

30' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште в офсайде

27' Ахматов Расамбек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Иробисо Кристиан Окечукву навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Попа Даньел нанес удар головой, но Octavian Valceanu спокойно отбил мяч.

24' Stefan Purtic получил желтую карточку от судьи

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Кэпушэ Тибериу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Будеску Константин не смог попасть в створ ударом издали

21' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Stefan Purtic не смог попасть в створ ударом издали

20' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Seniko Doua не смог попасть в створ ударом издали

16' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Иробисо Кристиан Окечукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Cristian Negut сделал ключевой пас для гола!

5' Г О О О О Л - Попадюк Дору забивает с левой ноги!

4' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Adrian Ionita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру