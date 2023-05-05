Тур: 7. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Marian Barbu
1:0
Перерыв
Ход матча
5'
1:0
24'
37'
Владение мячом
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
29
Буш
Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
19 Попа ДаньелПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Буш СержиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
78 Costel Avram
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
43 Mario Ionita
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Петролул Плоешти
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|9
|0.24
|Попадюк Дору
|8
|0.22
|Негуц Кристиан
|5 (2)
|0.14
|Купер Годберг
|5
|0.14
|Daniel Celea
|2
|0.05
|Шербан Андрей
|1
|0.03
|Болдор Деян
|1
|0.03
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.03
|Ороско Эстебан
|1
|0.03
|Михаю Андреас
|1
|0.03
|Атанасе Космин
|1
|0.03
|Ахматов Расамбек
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|0
|0
|Буш Сержиу
|0
|0
|Шамед Нассер
|0
|0
|Грубац Сергей
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|9 (2)
|0.24
|Иробисо Кристиан Окечукву
|7
|0.19
|Будеску Константин
|3 (2)
|0.08
|Жаир
|3 (1)
|0.08
|Seniko Doua
|2
|0.05
|Felix Mathaus
|2
|0.05
|Тамаш Габриэль
|2
|0.05
|Думитриу Лучан
|2
|0.05
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Мейхерс Барт
|1
|0.03
|Stefan Purtic
|1
|0.03
|Брату Марио
|1
|0.03
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0.03
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахматов Расамбек
|10
|0
|Негуц Кристиан
|8
|1
|Кэпушэ Тибериу
|4
|2
|Дулка Марко
|6
|0
|Ороско Эстебан
|6
|0
|Daniel Celea
|6
|0
|Anton Petrea
|6
|0
|Болдор Деян
|5
|0
|Попадюк Дору
|4
|0
|Воробьев Модест
|4
|0
|Купер Годберг
|4
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Михаю Андреас
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Шамед Нассер
|1
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Кабуз Каталин
|2
|0
|Ионицэ Адриан
|2
|0
|Дину Корнел
|2
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Шербан Андрей
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иробисо Кристиан Окечукву
|7
|3
|Мейхерс Барт
|6
|0
|Stefan Purtic
|6
|0
|Папп Пол
|5
|0
|Борца Флорин
|5
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|5
|0
|Тичу Валентин Константин
|5
|0
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Сэто Такаюки
|4
|0
|Seniko Doua
|4
|0
|Жаир
|2
|1
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Будеску Константин
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Felix Mathaus
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Пашов Георгий
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Думитриу Лучан
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Велисар Михай
|1
|0
|Олару Альберто Николае
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Петролул Плоешти
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
14
7
Киндия Тырговиште
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Петролул Плоешти
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
20
16
Волевые поражения
10
17
Киндия Тырговиште
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
28% (10)
28% (10)
Петролул Плоешти
40.6%
59.4%
13 побед 19 поражений
Первый тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
42% (15)
42% (15)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
6
13
Волевые победы
23
18
Волевые поражения
24
24
Голы по времени матча
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
5
24%
4
27%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
8
38%
2
13%
76-90
Пропущено
22
27
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
4
18%
6
22%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
5
23%
1
4%
31-45
4
18%
3
11%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
4
18%
9
33%
76-90
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
26 Не забивали 22
2
13%
2
10%
1-15
4
25%
5
24%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
2
13%
6
29%
76-90
Пропущено
25
20
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
4%
3
15%
1-15
6
24%
1
5%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
5
20%
7
35%
76-90
Забито
37
36
15 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 20
12 Не забивали 11
7
19%
6
17%
1-15
5
14%
8
22%
16-30
3
8%
6
17%
31-45
4
11%
3
8%
46-60
8
22%
5
14%
61-75
10
27%
8
22%
76-90
Пропущено
47
47
24 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 23
5
11%
9
19%
1-15
9
19%
5
11%
16-30
10
21%
4
9%
31-45
9
19%
5
11%
46-60
5
11%
8
17%
61-75
9
19%
16
34%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2
Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0
У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
Петролул Плоешти
Точный счет
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 29%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 19%
2:0
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
10 раз 28%
3
1 раз 3%
1
16 раз 44%
0
11 раз 31%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Киндия Тырговиште
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
145
611
712
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
116
514
215
118
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2412
Больше Меньше
2511
1125
927
135
135
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|43
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|40
|3.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|38
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|35
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|34
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|2.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|31
|3.
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|30
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|27
|5.
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|27
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|26
|7.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|25
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|21
|9.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|41
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|23
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|22
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|19 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10