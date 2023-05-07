  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 30.
Родина Москва
1:0
Перерыв
Уфа
0'
15' Желтая карточка
Темников Иван
16' Желтая карточка
Плиев Заурбек
1:0
17' Гол
Калмыков Амур
19' Желтая карточка
Калмыков Амур
27' Желтая карточка
Вачхольз Весли Ната
30' Желтая карточка
Касинтура Эгаш
33' Желтая карточка
Дмитриев Олег
36' Желтая карточка
Юдинцев Георгий

Ход матча

15'
 
Темников Иван
16'
Плиев Заурбек
 
17'
Калмыков Амур
1:0
19'
Калмыков Амур
 
27'
Вачхольз Весли Ната
 
30'
 
Касинтура Эгаш
33'
Дмитриев Олег
 
36'
Юдинцев Георгий
 
Прогнозы 129
Родина Москва 65.9% (85)
X 17.1% (22)
Уфа 17.1% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Уфа
2.03
4.70
4.28
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Родина Москва
Уфа

История личных встреч

Родина Москва
Уфа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 11 (2) 0.37
Калмыков Амур 5 0.17
Андреев Игорь 3 0.1
Гордюшенко Астемир 3 (1) 0.1
Вачхольз Весли Ната 2 0.07
Морозов Владислав 2 0.07
Плиев Заурбек 1 0.03
Султонов Мухаммад 1 0.03
Воропаев Артём 1 0.03
Куль Руслан 1 0.03
Мальцев Михаил 1 0.03
Мартовой Даниил 1 0.03
Голдобин Никита 1 (1) 0.03
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 3 0.1
Евсеев Алексей 3 0.1
Минаев Роман 3 0.1
Касинтура Эгаш 3 0.1
Плиев Константин 2 0.07
Погосов Артём 2 0.07
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.03
Голубев Артём 1 0.03
Молтенинов Илья 1 0.03
Конюхов Вадим 1 0.03
Мухин Александр 1 0.03
Ортис Дилан 1 0.03
Ахатов Данил 1 0.03

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 4 1
Вачхольз Весли Ната 3 1
Мальцев Михаил 3 1
Габараев Альберт 3 1
Дмитриев Сергей II 3 1
Гордюшенко Астемир 4 0
Байтуков Руслан 4 0
Клещенко Александр 2 1
Баринов Даниил 3 0
Куль Руслан 3 0
Андреев Игорь 3 0
Петухов Илья 3 0
Аликин Павел 2 0
Сангаре Дэвид 2 0
Кризан Митя 2 0
Воропаев Артём 2 0
Морозов Владислав 2 0
Караев Максим 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Адеола Раймонд 1 0
Рыков Владимир 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 8 0
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Карп Кэтэлин 5 1
Касинтура Эгаш 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Голубев Артём 5 0
Емельянов Данила 3 1
Темников Иван 4 0
Ортис Дилан 4 0
Сухов Александр 3 0
Плиев Заурбек 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Молтенинов Илья 3 0
Хугаев Алан 2 0
Минаев Роман 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Мухин Александр 2 0
Ушахин Лев 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Чернов Алексей 1 0
Погосов Артём 1 0
Кукушкин Иван 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Уфа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

8
10
Родина Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Уфа
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

15
10
Родина Москва
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Уфа
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

23
20

Голы по времени матча

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
5
38%
76-90

Пропущено

20
23
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
1
5%
2
9%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
5
25%
5
22%
61-75
6
30%
8
35%
76-90

Забито

16
12
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
2
13%
1
8%
1-15
7
44%
3
25%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
6%
2
17%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
21%
1
6%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
1
7%
7
41%
76-90

Забито

32
25
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 8
8 Не забивали 13
3
9%
2
8%
1-15
9
28%
4
16%
16-30
5
16%
5
20%
31-45
6
19%
5
20%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
7
22%
7
28%
76-90

Пропущено

34
40
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
4
12%
3
8%
1-15
6
18%
4
10%
16-30
4
12%
9
23%
31-45
4
12%
2
5%
46-60
9
26%
7
18%
61-75
7
21%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0
Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1
Уфа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0
Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2

Результаты матчей

Родина Москва
Уфа

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
3
12
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
18
11
9
20
1.5
8
21
2
27
2.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 30 16 13 1 51 - 25 61
2.
Рубин
 Заявка 30 16 11 3 47 - 25 59
3.
Алания
 Заявка 30 14 10 6 46 - 31 52
4.
Енисей
 Заявка 30 12 12 6 37 - 31 48
5.
Волгарь
 Заявка 30 11 11 8 36 - 30 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 11 10 9 23 - 23 43
7.
Родина Москва
 1:0 Заявка 30 11 9 10 33 - 34 42
8.
Шинник
 Заявка 30 11 7 12 34 - 36 40
9.
Нефтехимик
 Заявка 30 10 10 10 27 - 26 40
10.
Арсенал Тула
 Заявка 30 10 8 12 35 - 37 38
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 9 11 10 42 - 37 38
12.
КАМАЗ
 Заявка 30 9 11 10 33 - 33 38
13.
Акрон
 Заявка 29 7 15 7 29 - 32 36
14.
ФК Кубань
 Заявка 30 8 9 13 32 - 35 33
15.
Велес Москва
 Заявка 30 8 6 16 30 - 46 30
16.
Уфа
 0:1 Заявка 30 7 7 16 30 - 39 28
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 29 5 11 13 21 - 37 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 30 5 7 18 18 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
4.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
9.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
12.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
14.
Родина Москва
 1:0 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
15.
Уфа
 0:1 Заявка 14 5 3 6 17 - 15 18
16.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
2.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
3.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
4.
Родина Москва
 1:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 0:1 Заявка 16 2 4 10 13 - 24 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    48'
    В составе "Уфы" в перерыве также произошла замена: вместо на поле вышел Алексей Евсеев.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Родины" произошли замены: вместо Весли Ната Вачхольза и Олега Дмитриева на поле вышли Руслан Фищенко и Илья Камышев.
  • Второй тайм начался
    46'
    Вьторой тайм в Москве!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Родина" (Москва) - "Уфа" - 1:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Ботака-Иобома на фланге руками остановил Тимошенко. Навес Гордюшенко справа до Калмыкова не дошёл.
  • Опасный момент
    45'
    КАК Калмыков не попал в створ ворот? Султонов великолепной передачей вывел один на один с голкипером по центру Калмыкова. Амур пробил мимо Хамкоева, но мяч разминулся и с левой штангой.
  • 45'
    Навес Юдинцева справа на Калмыкова получился слишком высоким. Амур достать мяч не смог.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Бобровский в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Темников от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч вынесен на Сандарчука, передача которого налево застала Темникова в офсайде.
  • Фол, нарушение
    44'
    Вачхольз у центрального круга завалил на газон Карпа.
  • 43'
    Карп с двадцати четырёх метров пробил с лёта выше ворот.
  • 42'
    Темников справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Кризан не позволил никому сыграть вверху.
  • Фол, нарушение
    41'
    На фланге Калмыкову мяч попал в руку.
  • 40'
    Темников справа с двадцати трёх метров решил пробить по воротам. Плиев головой отбил мяч в сторону.
  • 39'
    Султонов справа с острого угла не смог попасть в створ ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 38'
      Удар Карпа справа с восемнадцати метров соперники заблокировали.
    • Желтая карточка
      37'
      Юдинцев на фланге руками остановил Сандарчука и получил жёлтую карточку.
    • 36'
      Минаев справа навесил к дальней штанге, куда не успел прибежать Сандрачук. Юдинцев аккуратно грудью скинул мяч на Сангаре.
    • 35'
      После навеса слева со штрафного Карп пробил головой по воротам. Мяч прилетел точно в Сангаре.
    • Желтая карточка
      34'
      Дмитриев на фланге сбил Сандрачука и получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      33'
      Никитин на чужой половине поля сбил Кризана.
    • 32'
      Дмитриев сделал заброс направо в штрафную площадь на Султонова. Мухаммаду исполнить скидку на Калмыкова не удалось.
    • Желтая карточка
      31'
      Касинтура в центре поля попал по ноге Воропаеву и получил жёлтую карточку.
    • Офсайд
      30'
      Калмыков забежал в офсайд.
    • Травма, повреждение
      29'
      Никитину медики оказывают помощь. Ещё одна небольшая пауза в матче.
    • Желтая карточка
      28'
      Вачхольз у центрального круга ударил локтем по голове Никитина и получил жёлтую карточку.
    • 27'
      Касинтура на фланге отобрал мяч у Воропаева. Артём быстро настиг соперника и вынудил Эгаша упустить мяч за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      26'
      Гордюшенко у бровки попал мячом в руку Темникову.
    • 25'
      Темников забросом справа к воротам пытался найти  Никитина, но на перехвате и в этом эпизоде сыграл Кризан.
    • 24'
      Навес Темникова справа в штрафную площадь перехватил Кризан.
    • 23'
      Сангаре забрал мяч в руки после прострела от Сандарчука слева.
    • 22'
      Пас Гордюшенко слева получился не в темп Тимошенко. Защитники "Уфы" мяч перехватили.
    • Травма, повреждение
      20'
      Мухину медики оказывают помощь. Пауза в матче.
    • Желтая карточка
      19'
      Калмыков на чужой половине поля грубо сыграл против Мухина и получил жёлтую карточку. Очень жёсткой получилась "накладка" от Амура.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      КАЛМЫКОВ!!! Грубейшую ошибку совершил Хамкоев. Выбил он мяч точно на Гордюшенко. Астемир слева сразу рванул вперёд и выдал пас мимо голкипера в центр, где Калмыкову оставалось не промахнуться по пустым воротам.
    • Желтая карточка
      17'
      Плиев за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку. Заурбек не сразу после остановки игры отдал мяч соперникам.
    • Желтая карточка
      16'
      А вот следующий фол Темникова против Воропаева почти на том же месте привёл к первой жёлтой карточке в матче.
    • Фол, нарушение
      15'
      Темников в центре поля подтолкнул в спину Воропаева.
    • 14'
      Юдинцев справа сделал пас в штрафную площадь на Тимошенко. Иван остановить мяч аккуратно не смог.
    • 13'
      Заброс Ушахина справа вперёд на Минаева получился немного сильным. Сангаре у линии штрафной площади забрал мяч в руки.
    • 12'
      Темников справа со штрафного навесил к воротам. Мяч вынесен на Никитина, удар которого с лёта москвичи приняли на себя.
    • Фол, нарушение
      11'
      Плиев на фланге в сантиметрах от линии штрафной площади сбил Касинтуру.
    • Фол, нарушение
      10'
      Касинтура справа прокинул мяч мимо Воропаева, но не смог опередить защитника "Родины" и подтолкнул соперника в спину.
    • Офсайд
      9'
      Никитин справа оказался в офсайде.
    • Угловой
      8'
      Темников исполнил первый угловой удар в матче. Навес Ивана замыкал Ушахин, пробивший головой выше ворот.
    • Опасный момент
      7'
      Сандрачук слева с линии штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.
    • 6'
      Вачхольз у центрального круга сыграл на перехвате, но развернуть свою атаку москвичам не удалось.
    • Опасный момент
      5'
      Юдинцев с права навесил на Калмыкова, который головой пробил немного левее ворот.
    • 4'
      Воропаев слева сделал пас на Тимошенко, неподготовленный удар которого не получился опасным.
    • 3'
      Темников справа навесил к дальней штанге, где Карпу не удалось вверху опередить защитников "Родины".
    • 2'
      "Родина" играет в салатовых футболках и тёмно-серых трусах, "Уфа" - в тёмно-фиолетовой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе Академии ФК "Спартак" имени Фёдора Фёдоровича Черенкова!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тридцатого тура Российской Первой лиги, в котором сыграют московская «Родина» и «Уфа». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Родина Москва.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.88. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.88 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 129
    Родина Москва 65.9% (85)
    X 17.1% (22)
    Уфа 17.1% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Уфа
    2.03
    4.70
    4.28
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Родина Москва 1:0 Уфа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Родина Москва 1:0 Уфа

    Исход игры
    Родина Москва
    65.9% (85)
    Ничья
    17.1% (22)
    Уфа
    17.1% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (42)
    Меньше
    64.71% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    49.58% (59)
    Нет
    50.42% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Родина Москва
    33.3% (43)
    2:1 Родина Москва
    24.8% (32)
    1:1 Ничья
    14% (18)
    1:2 Уфа
    6.2% (8)
    0:1 Уфа
    6.2% (8)
    2:0 Родина Москва
    3.1% (4)
    0:2 Уфа
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Родина Москва
    Уфа
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     