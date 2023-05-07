В перерыве в составе "Родины" произошли замены: вместо Весли Ната Вачхольза и Олега Дмитриева на поле вышли Руслан Фищенко и Илья Камышев.

В составе "Уфы" в перерыве также произошла замена: вместо на поле вышел Алексей Евсеев.

Навес Юдинцева справа на Калмыкова получился слишком высоким. Амур достать мяч не смог.

КАК Калмыков не попал в створ ворот? Султонов великолепной передачей вывел один на один с голкипером по центру Калмыкова. Амур пробил мимо Хамкоева, но мяч разминулся и с левой штангой.

Ботака-Иобома на фланге руками остановил Тимошенко. Навес Гордюшенко справа до Калмыкова не дошёл.

Султонов справа с острого угла не смог попасть в створ ворот.

Темников справа с двадцати трёх метров решил пробить по воротам. Плиев головой отбил мяч в сторону.

На фланге Калмыкову мяч попал в руку.

Темников справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Кризан не позволил никому сыграть вверху.

Карп с двадцати четырёх метров пробил с лёта выше ворот.

Вачхольз у центрального круга завалил на газон Карпа.

Темников от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч вынесен на Сандарчука, передача которого налево застала Темникова в офсайде.

Никитину медики оказывают помощь. Ещё одна небольшая пауза в матче.

Касинтура в центре поля попал по ноге Воропаеву и получил жёлтую карточку.

Дмитриев сделал заброс направо в штрафную площадь на Султонова. Мухаммаду исполнить скидку на Калмыкова не удалось.

Дмитриев на фланге сбил Сандрачука и получил жёлтую карточку.

После навеса слева со штрафного Карп пробил головой по воротам. Мяч прилетел точно в Сангаре.

Минаев справа навесил к дальней штанге, куда не успел прибежать Сандрачук. Юдинцев аккуратно грудью скинул мяч на Сангаре.

Юдинцев на фланге руками остановил Сандарчука и получил жёлтую карточку.

28' Вачхольз у центрального круга ударил локтем по голове Никитина и получил жёлтую карточку.

27' Касинтура на фланге отобрал мяч у Воропаева. Артём быстро настиг соперника и вынудил Эгаша упустить мяч за пределы поля.

26' Гордюшенко у бровки попал мячом в руку Темникову.

25' Темников забросом справа к воротам пытался найти Никитина, но на перехвате и в этом эпизоде сыграл Кризан.

24' Навес Темникова справа в штрафную площадь перехватил Кризан.

23' Сангаре забрал мяч в руки после прострела от Сандарчука слева.

22' Пас Гордюшенко слева получился не в темп Тимошенко. Защитники "Уфы" мяч перехватили.

20' Мухину медики оказывают помощь. Пауза в матче.

19' Калмыков на чужой половине поля грубо сыграл против Мухина и получил жёлтую карточку. Очень жёсткой получилась "накладка" от Амура.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КАЛМЫКОВ!!! Грубейшую ошибку совершил Хамкоев. Выбил он мяч точно на Гордюшенко. Астемир слева сразу рванул вперёд и выдал пас мимо голкипера в центр, где Калмыкову оставалось не промахнуться по пустым воротам.

17' Плиев за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку. Заурбек не сразу после остановки игры отдал мяч соперникам.

16' А вот следующий фол Темникова против Воропаева почти на том же месте привёл к первой жёлтой карточке в матче.

15' Темников в центре поля подтолкнул в спину Воропаева.

14' Юдинцев справа сделал пас в штрафную площадь на Тимошенко. Иван остановить мяч аккуратно не смог.

13' Заброс Ушахина справа вперёд на Минаева получился немного сильным. Сангаре у линии штрафной площади забрал мяч в руки.

12' Темников справа со штрафного навесил к воротам. Мяч вынесен на Никитина, удар которого с лёта москвичи приняли на себя.

11' Плиев на фланге в сантиметрах от линии штрафной площади сбил Касинтуру.

10' Касинтура справа прокинул мяч мимо Воропаева, но не смог опередить защитника "Родины" и подтолкнул соперника в спину.

9' Никитин справа оказался в офсайде.

8' Темников исполнил первый угловой удар в матче. Навес Ивана замыкал Ушахин, пробивший головой выше ворот.

7' Сандрачук слева с линии штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.

6' Вачхольз у центрального круга сыграл на перехвате, но развернуть свою атаку москвичам не удалось.

5' Юдинцев с права навесил на Калмыкова, который головой пробил немного левее ворот.

4' Воропаев слева сделал пас на Тимошенко, неподготовленный удар которого не получился опасным.

3' Темников справа навесил к дальней штанге, где Карпу не удалось вверху опередить защитников "Родины".

2' "Родина" играет в салатовых футболках и тёмно-серых трусах, "Уфа" - в тёмно-фиолетовой форме.