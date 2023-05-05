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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 30.
Родина Москва
 
Позже
Уфа
Прогнозы 44
Родина Москва 50% (22)
X 22.7% (10)
Уфа 27.3% (12)
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Родина Москва
Ничья
Уфа
2.07
3.25
4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Родина Москва
Уфа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 11 (2) 0.38
Калмыков Амур 4 0.14
Андреев Игорь 3 0.1
Гордюшенко Астемир 3 (1) 0.1
Вачхольз Весли Ната 2 0.07
Морозов Владислав 2 0.07
Плиев Заурбек 1 0.03
Султонов Мухаммад 1 0.03
Воропаев Артём 1 0.03
Куль Руслан 1 0.03
Мальцев Михаил 1 0.03
Мартовой Даниил 1 0.03
Голдобин Никита 1 (1) 0.03
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 3 0.1
Евсеев Алексей 3 0.1
Минаев Роман 3 0.1
Касинтура Эгаш 3 0.1
Плиев Константин 2 0.07
Погосов Артём 2 0.07
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.03
Голубев Артём 1 0.03
Молтенинов Илья 1 0.03
Конюхов Вадим 1 0.03
Мухин Александр 1 0.03
Ортис Дилан 1 0.03
Ахатов Данил 1 0.03

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 3 1
Мальцев Михаил 3 1
Габараев Альберт 3 1
Дмитриев Сергей II 3 1
Гордюшенко Астемир 4 0
Байтуков Руслан 4 0
Клещенко Александр 2 1
Вачхольз Весли Ната 2 1
Баринов Даниил 3 0
Куль Руслан 3 0
Андреев Игорь 3 0
Петухов Илья 3 0
Аликин Павел 2 0
Сангаре Дэвид 2 0
Кризан Митя 2 0
Воропаев Артём 2 0
Морозов Владислав 2 0
Караев Максим 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Адеола Раймонд 1 0
Рыков Владимир 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Юдинцев Георгий 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 8 0
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Карп Кэтэлин 5 1
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Голубев Артём 5 0
Касинтура Эгаш 5 0
Емельянов Данила 3 1
Ортис Дилан 4 0
Сухов Александр 3 0
Темников Иван 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Молтенинов Илья 3 0
Плиев Заурбек 2 0
Хугаев Алан 2 0
Минаев Роман 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Мухин Александр 2 0
Ушахин Лев 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Чернов Алексей 1 0
Погосов Артём 1 0
Кукушкин Иван 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Уфа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

8
10
Родина Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Уфа
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

15
10
Родина Москва
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Уфа
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

23
20

Голы по времени матча

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
5
38%
76-90

Пропущено

20
23
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
1
5%
2
9%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
5
25%
5
22%
61-75
6
30%
8
35%
76-90

Забито

16
12
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
2
13%
1
8%
1-15
7
44%
3
25%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
6%
2
17%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
21%
1
6%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
1
7%
7
41%
76-90

Забито

32
25
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 8
8 Не забивали 13
3
9%
2
8%
1-15
9
28%
4
16%
16-30
5
16%
5
20%
31-45
6
19%
5
20%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
7
22%
7
28%
76-90

Пропущено

34
40
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
4
12%
3
8%
1-15
6
18%
4
10%
16-30
4
12%
9
23%
31-45
4
12%
2
5%
46-60
9
26%
7
18%
61-75
7
21%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0
Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1
Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уфа - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0
Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2

Результаты матчей

Родина Москва
Уфа

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
0
12 раз 41%
1
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
3
12
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
17
12
9
20
1.5
7
22
2
27
2.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 29 15 13 1 49 - 25 58
2.
Рубин
 Заявка 29 15 11 3 46 - 25 56
3.
Алания
 Заявка 29 14 9 6 46 - 31 51
4.
Енисей
 Заявка 29 11 12 6 35 - 30 45
5.
Волгарь
 Заявка 29 11 11 7 35 - 28 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 10 11 8 21 - 20 41
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 10 10 9 27 - 24 40
8.
Родина Москва
 Заявка 29 10 9 10 32 - 34 39
9.
КАМАЗ
 Заявка 29 9 11 9 32 - 31 38
10.
Шинник
 Заявка 29 10 7 12 32 - 35 37
11.
Арсенал Тула
 Заявка 29 10 7 12 34 - 36 37
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 29 9 10 10 42 - 37 37
13.
Акрон
 Заявка 29 7 15 7 29 - 32 36
14.
ФК Кубань
 Заявка 29 8 9 12 32 - 33 33
15.
Велес Москва
 Заявка 29 8 5 16 29 - 45 29
16.
Уфа
 Заявка 29 6 8 15 27 - 38 26
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 29 5 11 13 21 - 37 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 29 5 7 17 18 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 Заявка 14 9 4 1 21 - 10 31
3.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
4.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
13.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
16.
Уфа
 Заявка 14 4 4 6 14 - 15 16
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
2.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
3.
Алания
 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 14 4 6 4 21 - 18 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 6 5 9 - 13 18
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
18.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2023, осталось 2 дня 7 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 44
    Родина Москва 50% (22)
    X 22.7% (10)
    Уфа 27.3% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Уфа
    2.07
    3.25
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Родина Москва - Уфа онлайн

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    Прогнозы на матч Родина Москва - Уфа

    Исход игры
    Родина Москва
    50% (22)
    Ничья
    22.7% (10)
    Уфа
    27.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.81% (10)
    Меньше
    76.19% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    47.62% (20)
    Нет
    52.38% (22)
    Популярный счёт
    1:0 Родина Москва
    31.8% (14)
    1:1 Ничья
    22.7% (10)
    2:1 Родина Москва
    13.6% (6)
    0:1 Уфа
    11.4% (5)
    1:2 Уфа
    9.1% (4)
    2:0 Родина Москва
    4.5% (2)
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