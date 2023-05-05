Тур: 30.
Позже
История личных встреч
Родина Москва
Уфа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|11 (2)
|0.38
|Калмыков Амур
|4
|0.14
|Андреев Игорь
|3
|0.1
|Гордюшенко Астемир
|3 (1)
|0.1
|Вачхольз Весли Ната
|2
|0.07
|Морозов Владислав
|2
|0.07
|Плиев Заурбек
|1
|0.03
|Султонов Мухаммад
|1
|0.03
|Воропаев Артём
|1
|0.03
|Куль Руслан
|1
|0.03
|Мальцев Михаил
|1
|0.03
|Мартовой Даниил
|1
|0.03
|Голдобин Никита
|1 (1)
|0.03
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темников Иван
|3
|0.1
|Евсеев Алексей
|3
|0.1
|Минаев Роман
|3
|0.1
|Касинтура Эгаш
|3
|0.1
|Плиев Константин
|2
|0.07
|Погосов Артём
|2
|0.07
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.07
|Камилов Владислав
|1
|0.03
|Голубев Артём
|1
|0.03
|Молтенинов Илья
|1
|0.03
|Конюхов Вадим
|1
|0.03
|Мухин Александр
|1
|0.03
|Ортис Дилан
|1
|0.03
|Ахатов Данил
|1
|0.03
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калмыков Амур
|3
|1
|Мальцев Михаил
|3
|1
|Габараев Альберт
|3
|1
|Дмитриев Сергей II
|3
|1
|Гордюшенко Астемир
|4
|0
|Байтуков Руслан
|4
|0
|Клещенко Александр
|2
|1
|Вачхольз Весли Ната
|2
|1
|Баринов Даниил
|3
|0
|Куль Руслан
|3
|0
|Андреев Игорь
|3
|0
|Петухов Илья
|3
|0
|Аликин Павел
|2
|0
|Сангаре Дэвид
|2
|0
|Кризан Митя
|2
|0
|Воропаев Артём
|2
|0
|Морозов Владислав
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Тимошенко Иван
|2
|0
|Адеола Раймонд
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Адаев Владислав
|1
|0
|Айрапетян Арсен
|1
|0
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|Юдинцев Георгий
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|8
|0
|Плиев Константин
|6
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|7
|0
|Карп Кэтэлин
|5
|1
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|1
|Голубев Артём
|5
|0
|Касинтура Эгаш
|5
|0
|Емельянов Данила
|3
|1
|Ортис Дилан
|4
|0
|Сухов Александр
|3
|0
|Темников Иван
|3
|0
|Евсеев Алексей
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Молтенинов Илья
|3
|0
|Плиев Заурбек
|2
|0
|Хугаев Алан
|2
|0
|Минаев Роман
|2
|0
|Конюхов Вадим
|2
|0
|Мухин Александр
|2
|0
|Ушахин Лев
|2
|0
|Масалов Александр
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Погосов Артём
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Уфа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
8
10
Родина Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Уфа
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
13
Волевые поражения
15
10
Родина Москва
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Уфа
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
23
20
Голы по времени матча
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
5
38%
76-90
Пропущено
20
23
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
1
5%
2
9%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
5
25%
5
22%
61-75
6
30%
8
35%
76-90
Забито
16
12
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
2
13%
1
8%
1-15
7
44%
3
25%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
6%
2
17%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
21%
1
6%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
1
7%
7
41%
76-90
Забито
32
25
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 8
8 Не забивали 13
3
9%
2
8%
1-15
9
28%
4
16%
16-30
5
16%
5
20%
31-45
6
19%
5
20%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
7
22%
7
28%
76-90
Пропущено
34
40
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
4
12%
3
8%
1-15
6
18%
4
10%
16-30
4
12%
9
23%
31-45
4
12%
2
5%
46-60
9
26%
7
18%
61-75
7
21%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0
Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1
Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уфа - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0
Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2
Результаты матчей
Родина Москва
Уфа
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
0
12 раз 41%
1
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Уфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
77
59
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
411
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1712
920
722
227
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|13
|1
|49 - 25
|58
|2.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|46 - 25
|56
|3.
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|46 - 31
|51
|4.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|35 - 30
|45
|5.
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|35 - 28
|44
|6.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|21 - 20
|41
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|27 - 24
|40
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|32 - 34
|39
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|32 - 31
|38
|10.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|32 - 35
|37
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|34 - 36
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|42 - 37
|37
|13.
|Заявка
|29
|7
|15
|7
|29 - 32
|36
|14.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 33
|33
|15.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|29 - 45
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|27 - 38
|26
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|21 - 37
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|18 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 13
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|21 - 10
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|20 - 10
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 7
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|14 - 10
|21
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|14.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|15 - 14
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 15
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 13
|24
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 18
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|9 - 13
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 24
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогнозы на матч Родина Москва - Уфа
Исход игры
Родина Москва
50% (22)
Ничья
22.7% (10)
Уфа
27.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
23.81% (10)
Меньше
76.19% (32)
Обе команды забьют
Да
47.62% (20)
Нет
52.38% (22)
Популярный счёт
1:0 Родина Москва
31.8% (14)
1:1 Ничья
22.7% (10)
2:1 Родина Москва
13.6% (6)
0:1 Уфа
11.4% (5)
1:2 Уфа
9.1% (4)
2:0 Родина Москва
4.5% (2)
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