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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
ЧФР Клуж
0:0
Перерыв
Университатя Крайова
0'
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Иван Андрей
29' Желтая карточка
Иван Андрей
30' Желтая карточка
Дан Петреску

Ход матча

28'
 
Иван Андрей
29'
 
Иван Андрей
30'
Дан Петреску
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Университатя Крайова
2.24
3.56
5.10
Все Коэффициенты
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Юри
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
47
Браун
Кристофер
40
Цвек
Ловро
21
Аджей-Боатенг
Бисмарк
82
Фика
Алин
32
Янга
Рангело
30
Бирлигея
Даниэль
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
3
Митря
Богдан
15
Juraj
Badelj
6
Скречу
Владимир
8
Матею
Александру
7
Кымпану
Георге
31
Исфан
Александру
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
ЧФР Клуж
Университатя Крайова

История личных встреч

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.7%
51.9%
7.4%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
48.1%
16 побед 13 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

48 матчей

45.8%
25%
29.2%
22 победы 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.9%
58.3%
18.8%
11 побед 28 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
16 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
2:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
С
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1ГА
0:3
Л1ГА
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:3
ДА
2:0
К
0:1
ДА
4:1
ДА
1:1
ДА
4:1

Голы

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.33
1.23

Среднее время на гол

67
73

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.17
0.73

Среднее время на гол

77
123

Всего голов

60
46

Голов в среднем за матч

1.25
0.96

Тотал матчей

2.5
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
32
Больше 67%
Меньше 33%
16
19
Больше 40%
Меньше 60%
29
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
7
Больше 15%
Меньше 85%
41

Среднее время на гол

72
93

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янга Рангело 9 (2) 0.24
Дяк Чиприан 6 (2) 0.16
Маня Кристьян 5 (3) 0.14
Красники Эрмал 4 0.11
Малеле Сефас 4 (2) 0.11
Мухар Карло 4 0.11
Матиас Юри 4 0.11
Бирлигея Даниэль 4 0.11
Йебоа Эммануэль 3 0.08
Аджей-Боатенг Бисмарк 3 0.08
Петрила Клаудиу 2 0.05
Цвек Ловро 2 0.05
Дебелюх Габриэл 2 0.05
Браун Кристофер 1 0.03
Хобан Овидиу 1 0.03
Камора Мауру 1 0.03
Маглица Антун 1 0.03
Колингер Денис 1 0.03
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.03
Бетанкор Хефте 1 0.03
Роджер VII 0 0
Цэру Богдан 0 0
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Бурка Андрей 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 9 (2) 0.24
Маркович Йован 7 0.19
Крецу Александру 6 0.16
Кольич Элвир 5 (1) 0.14
Кымпану Георге 4 0.11
Баярам Штефан 3 0.08
Нистор Дан 2 0.05
Митря Богдан 2 (1) 0.05
Густаво Важенин 2 0.05
Рогульич Анте 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Банку Никусор 0 0
Гэман Валеричэ 0 0
Зайков Джоко 0 0
Ханка Серджу 0 0
Раул Силва 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Исфан Александру 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дан Петреску 8 1
Колингер Денис 6 1
Йебоа Эммануэль 6 1
Бурка Андрей 6 0
Дяк Чиприан 5 0
Камора Мауру 5 0
Аджей-Боатенг Бисмарк 5 0
Петрила Клаудиу 5 0
Малеле Сефас 4 0
Маня Кристьян 4 0
Мухар Карло 4 0
Бирлигея Даниэль 4 0
Браун Кристофер 3 0
Матиас Юри 3 0
Хобан Овидиу 2 0
Янга Рангело 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Цвек Ловро 2 0
Красники Эрмал 2 0
Маглица Антун 0 1
Дебелюх Габриэл 0 1
Дуганджич Марко 1 0
Бручич Карло 1 0
Цэру Богдан 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Роджер VII 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 5 1
Крецу Александру 4 1
Скречу Владимир 4 1
Матею Александру 3 1
Раул Силва 4 0
Иван Андрей 4 0
Банку Никусор 4 0
Баярам Штефан 4 0
Арлаускис Гедрюс 3 0
Гэман Валеричэ 3 0
Нистор Дан 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Ханка Серджу 3 0
Кольич Элвир 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Рэдой Мирел 2 0
Мартич Иван 2 0
Ривалдиньо 2 0
Пильячелли Мирко 1 0
Зайков Джоко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Густаво Важенин 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Маркович Йован 1 0
Кымпану Георге 1 0
William Baeten 1 0
Nicolo Napoli 1 0
Eugen Neagoe 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Университатя Крайова
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

4
10
ЧФР Клуж
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Университатя Крайова
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

23
27
ЧФР Клуж
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
42% (15)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)
Университатя Крайова
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (8)
56% (20)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
22% (8)
50% (18)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

18
5

Волевые поражения

27
37

Голы по времени матча

Забито

34
17
21 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
4
12%
3
18%
1-15
8
24%
2
12%
16-30
9
26%
4
24%
31-45
2
6%
5
29%
29%
46-60
4
12%
2
12%
61-75
7
21%
1
6%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
13%
4
22%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
3
17%
76-90

Забито

26
28
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
4
15%
4
14%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
7
27%
9
32%
61-75
3
12%
7
25%
76-90

Пропущено

22
15
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
14%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
18%
6
40%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
6
27%
3
20%
61-75
5
23%
2
13%
76-90

Забито

60
45
33 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 28
24 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
8
13%
3
7%
1-15
12
20%
6
13%
16-30
13
22%
8
18%
31-45
6
10%
9
20%
46-60
11
18%
11
24%
61-75
10
17%
8
18%
76-90

Пропущено

38
33
14 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 24
5
13%
5
15%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
6
16%
8
24%
31-45
7
18%
7
21%
46-60
9
24%
5
15%
61-75
8
21%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1
ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Кечкемет - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Точный счет

0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%

Точный счет

0:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
2
9 раз 25%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
15 раз 42%
2
11 раз 31%
0
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
2
11
7
1.5
9
9
5
13
2.5
3
15
3
15
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
5
6
12
1.5
5
13
3
15
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
29
7
17
19
1.5
14
22
8
28
2.5
3
33
4
32
3.5
1
35
1
35
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 7 4 2 1 16 - 9 46
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 0:0 7 1 4 2 7 - 9 39
4.
Университатя Крайова
 0:0 7 2 3 2 10 - 9 36
5.
Рапид Бухарест
 7 2 2 3 10 - 16 34
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 7 5 1 1 9 - 5 34
2.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
3.
Волунтари
 7 3 4 0 13 - 9 30
4.
Ботошани
 7 3 3 1 5 - 2 28
5.
Германнштадт
 6 3 2 1 8 - 5 27
6.
Университатя Клуж
 7 3 1 3 8 - 8 27
7.
Киндия Тырговиште
 7 2 0 5 5 - 8 22
8.
УТА Арад
 6 2 1 3 5 - 6 21
9.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Университатя Крайова
 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Волунтари
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Германнштадт
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (7)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
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    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    Университатя Крайова
    2.24
    3.56
    5.10
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    Где смотреть матч ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова онлайн

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    ЧФР Клуж
    Университатя Крайова
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