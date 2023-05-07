Тур: 7. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Петреску Раду
0:0
Перерыв
0'
28' Undefined phrase: football_event_Иван Андрей
29' Желтая карточкаИван Андрей
30' Желтая карточкаДан Петреску
Ход матча
28'
29'
30'
Владение мячом
44
Матиас
Юри
45
Камора
Мауру
40
Цвек
Ловро
82
Фика
Алин
32
Янга
Рангело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ЮриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бенга ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
35 Сала ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
История личных встреч
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.7%
51.9%
7.4%
11 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
48.1%
16 побед 13 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
48 матчей
45.8%
25%
29.2%
22 победы 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.9%
58.3%
18.8%
11 побед 28 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
16 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.33
1.23
Среднее время на гол
67
73
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.17
0.73
Среднее время на гол
77
123
Всего голов
60
46
Голов в среднем за матч
1.25
0.96
Тотал матчей
2.5
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
32
Больше 67%
Меньше 33%
16
19
Больше 40%
Меньше 60%
29
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
Среднее время на гол
72
93
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янга Рангело
|9 (2)
|0.24
|Дяк Чиприан
|6 (2)
|0.16
|Маня Кристьян
|5 (3)
|0.14
|Красники Эрмал
|4
|0.11
|Малеле Сефас
|4 (2)
|0.11
|Мухар Карло
|4
|0.11
|Матиас Юри
|4
|0.11
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.11
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.08
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|3
|0.08
|Петрила Клаудиу
|2
|0.05
|Цвек Ловро
|2
|0.05
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.05
|Браун Кристофер
|1
|0.03
|Хобан Овидиу
|1
|0.03
|Камора Мауру
|1
|0.03
|Маглица Антун
|1
|0.03
|Колингер Денис
|1
|0.03
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.03
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Роджер VII
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Бурка Андрей
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|9 (2)
|0.24
|Маркович Йован
|7
|0.19
|Крецу Александру
|6
|0.16
|Кольич Элвир
|5 (1)
|0.14
|Кымпану Георге
|4
|0.11
|Баярам Штефан
|3
|0.08
|Нистор Дан
|2
|0.05
|Митря Богдан
|2 (1)
|0.05
|Густаво Важенин
|2
|0.05
|Рогульич Анте
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Банку Никусор
|0
|0
|Гэман Валеричэ
|0
|0
|Зайков Джоко
|0
|0
|Ханка Серджу
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Исфан Александру
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дан Петреску
|8
|1
|Колингер Денис
|6
|1
|Йебоа Эммануэль
|6
|1
|Бурка Андрей
|6
|0
|Дяк Чиприан
|5
|0
|Камора Мауру
|5
|0
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|5
|0
|Петрила Клаудиу
|5
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Маня Кристьян
|4
|0
|Мухар Карло
|4
|0
|Бирлигея Даниэль
|4
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Матиас Юри
|3
|0
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Янга Рангело
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Цвек Ловро
|2
|0
|Красники Эрмал
|2
|0
|Маглица Антун
|0
|1
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Роджер VII
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|5
|1
|Крецу Александру
|4
|1
|Скречу Владимир
|4
|1
|Матею Александру
|3
|1
|Раул Силва
|4
|0
|Иван Андрей
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Баярам Штефан
|4
|0
|Арлаускис Гедрюс
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|3
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Вэтэжелу Богдан
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Мартич Иван
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
|Nicolo Napoli
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Университатя Крайова
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
4
10
ЧФР Клуж
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Университатя Крайова
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
23
27
ЧФР Клуж
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
42% (15)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)
Университатя Крайова
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (8)
56% (20)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
22% (8)
50% (18)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
18
5
Волевые поражения
27
37
Голы по времени матча
Забито
34
17
21 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
4
12%
3
18%
1-15
8
24%
2
12%
16-30
9
26%
4
24%
31-45
2
6%
5
29%
29%
46-60
4
12%
2
12%
61-75
7
21%
1
6%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
13%
4
22%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Забито
26
28
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
4
15%
4
14%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
7
27%
9
32%
61-75
3
12%
7
25%
76-90
Пропущено
22
15
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
14%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
18%
6
40%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
6
27%
3
20%
61-75
5
23%
2
13%
76-90
Забито
60
45
33 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 28
24 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
8
13%
3
7%
1-15
12
20%
6
13%
16-30
13
22%
8
18%
31-45
6
10%
9
20%
46-60
11
18%
11
24%
61-75
10
17%
8
18%
76-90
Пропущено
38
33
14 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 24
5
13%
5
15%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
6
16%
8
24%
31-45
7
18%
7
21%
46-60
9
24%
5
15%
61-75
8
21%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1
ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Кечкемет - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
Точный счет
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
Точный счет
0:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
2
9 раз 25%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
15 раз 42%
2
11 раз 31%
0
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
162
117
99
513
315
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
135
612
513
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
297
1719
1422
828
333
432
135
135
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|46
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|40
|3.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|39
|4.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|36
|5.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|34
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|34
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|3.
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|30
|4.
|7
|3
|3
|1
|5 - 2
|28
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|27
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|27
|7.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|22
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|21
|9.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (7)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10