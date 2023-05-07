Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

36' Судья свистит. Камора Мауру атаковал сзади соперника. Это George Cimpanu заработал своей команде штрафной

31' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Рефери не любит споров - именно за это Дан Петреску сейчас получил желтую

29' Иван Андрей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

25' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

23' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матиас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' George Cimpanu из команды Университатя Крайова своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

12' George Cimpanu пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

11' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

10' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Фика Алин пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

6' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Камора Мауру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Daniel Birligea нанес удар, но тот был заблокирован.

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре