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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
ЧФР Клуж
1:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
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Иван Андрей
29' Желтая карточка
Иван Андрей
30' Желтая карточка
Дан Петреску
1:0
66' Гол
Мухар Карло
1:1
69' Гол
Иван Андрей
88' Желтая карточка
Бирлигея Даниэль
90'+6
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Юри
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
47
Браун
Кристофер
40
Цвек
Ловро
21
Аджей-Боатенг
Бисмарк
82
Фика
Алин
32
Янга
Рангело
30
Бирлигея
Даниэль
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
3
Митря
Богдан
15
Juraj
Badelj
6
Скречу
Владимир
8
Матею
Александру
7
Кымпану
Георге
31
Исфан
Александру
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
ЧФР Клуж
Университатя Крайова

История личных встреч

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.7%
51.9%
7.4%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
48.1%
16 побед 13 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

48 матчей

45.8%
25%
29.2%
22 победы 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.9%
58.3%
18.8%
11 побед 28 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
16 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
2:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
С
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1ГА
0:3
Л1ГА
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:3
ДА
2:0
К
0:1
ДА
4:1
ДА
1:1
ДА
4:1

Голы

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.33
1.23

Среднее время на гол

67
73

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.17
0.73

Среднее время на гол

77
123

Всего голов

60
46

Голов в среднем за матч

1.25
0.96

Тотал матчей

2.5
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
32
Больше 67%
Меньше 33%
16
19
Больше 40%
Меньше 60%
29
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
7
Больше 15%
Меньше 85%
41

Среднее время на гол

72
93

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янга Рангело 9 (2) 0.24
Дяк Чиприан 6 (2) 0.16
Маня Кристьян 5 (3) 0.14
Мухар Карло 5 0.14
Красники Эрмал 4 0.11
Малеле Сефас 4 (2) 0.11
Матиас Юри 4 0.11
Бирлигея Даниэль 4 0.11
Йебоа Эммануэль 3 0.08
Аджей-Боатенг Бисмарк 3 0.08
Петрила Клаудиу 2 0.05
Цвек Ловро 2 0.05
Дебелюх Габриэл 2 0.05
Браун Кристофер 1 0.03
Хобан Овидиу 1 0.03
Камора Мауру 1 0.03
Маглица Антун 1 0.03
Колингер Денис 1 0.03
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.03
Бетанкор Хефте 1 0.03
Роджер VII 0 0
Цэру Богдан 0 0
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Бурка Андрей 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 10 (2) 0.27
Маркович Йован 7 0.19
Крецу Александру 6 0.16
Кольич Элвир 5 (1) 0.14
Кымпану Георге 4 0.11
Баярам Штефан 3 0.08
Нистор Дан 2 0.05
Митря Богдан 2 (1) 0.05
Густаво Важенин 2 0.05
Рогульич Анте 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Банку Никусор 0 0
Гэман Валеричэ 0 0
Зайков Джоко 0 0
Ханка Серджу 0 0
Раул Силва 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Исфан Александру 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дан Петреску 8 1
Колингер Денис 6 1
Йебоа Эммануэль 6 1
Бурка Андрей 6 0
Дяк Чиприан 5 0
Камора Мауру 5 0
Аджей-Боатенг Бисмарк 5 0
Петрила Клаудиу 5 0
Бирлигея Даниэль 5 0
Малеле Сефас 4 0
Маня Кристьян 4 0
Мухар Карло 4 0
Браун Кристофер 3 0
Матиас Юри 3 0
Хобан Овидиу 2 0
Янга Рангело 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Цвек Ловро 2 0
Красники Эрмал 2 0
Маглица Антун 0 1
Дебелюх Габриэл 0 1
Дуганджич Марко 1 0
Бручич Карло 1 0
Цэру Богдан 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Роджер VII 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 5 1
Крецу Александру 4 1
Скречу Владимир 4 1
Матею Александру 3 1
Раул Силва 4 0
Иван Андрей 4 0
Банку Никусор 4 0
Баярам Штефан 4 0
Арлаускис Гедрюс 3 0
Гэман Валеричэ 3 0
Нистор Дан 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Ханка Серджу 3 0
Кольич Элвир 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Рэдой Мирел 2 0
Мартич Иван 2 0
Ривалдиньо 2 0
Пильячелли Мирко 1 0
Зайков Джоко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Густаво Важенин 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Маркович Йован 1 0
Кымпану Георге 1 0
William Baeten 1 0
Nicolo Napoli 1 0
Eugen Neagoe 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Университатя Крайова
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

5
11
ЧФР Клуж
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Университатя Крайова
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

23
27
ЧФР Клуж
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Университатя Крайова
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (8)
57% (21)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
24% (9)
49% (18)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

18
5

Волевые поражения

28
38

Голы по времени матча

Забито

35
18
21 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
4
11%
3
17%
1-15
8
23%
2
11%
16-30
9
26%
4
22%
31-45
2
6%
5
28%
46-60
5
14%
3
17%
61-75
7
20%
1
6%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
2
12%
4
21%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
3
18%
3
16%
76-90

Забито

26
28
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
4
15%
4
14%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
7
27%
9
32%
61-75
3
12%
7
25%
76-90

Пропущено

22
15
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
14%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
18%
6
40%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
6
27%
3
20%
61-75
5
23%
2
13%
76-90

Забито

61
46
33 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 29
25 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
8
13%
3
7%
1-15
12
20%
6
13%
16-30
13
21%
8
17%
31-45
6
10%
9
20%
46-60
12
20%
12
26%
61-75
10
16%
8
17%
76-90

Пропущено

39
34
14 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
5
13%
5
15%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
6
15%
8
24%
31-45
7
18%
7
21%
46-60
10
26%
6
18%
61-75
8
21%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1
ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Кечкемет - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Точный счет

0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%

Точный счет

0:1
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
2
9 раз 24%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
16 раз 43%
2
11 раз 30%
0
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
16
2
11
8
1.5
9
9
5
14
2.5
3
15
3
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
5
6
12
1.5
5
14
3
15
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
5
0.5
Больше Меньше
30
7
17
20
1.5
14
23
8
29
2.5
3
34
4
33
3.5
1
36
1
36
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 7 4 2 1 16 - 9 46
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 7 1 4 2 8 - 10 39
4.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 11 - 10 36
5.
Рапид Бухарест
 7 2 2 3 10 - 16 34
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 7 5 1 1 9 - 5 34
2.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
3.
Волунтари
 7 3 4 0 13 - 9 30
4.
Ботошани
 7 3 3 1 5 - 2 28
5.
Германнштадт
 6 3 2 1 8 - 5 27
6.
Университатя Клуж
 7 3 1 3 8 - 8 27
7.
Киндия Тырговиште
 7 2 0 5 5 - 8 22
8.
УТА Арад
 6 2 1 3 5 - 6 21
9.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Волунтари
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Германнштадт
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (7)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
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