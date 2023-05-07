Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Рефери не любит споров - именно за это Daniel Birligea сейчас получил желтую

88' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Баярам Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

81' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Красники Эрмал не смог попасть в створ ударом издали

80' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

79' Баярам Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Оооо... вот это был удар! Баярам Штефан должен был забить с этой позиции.

78' Хорошую попытку сделал Баярам Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Матч возобновлен

76' Рогульич Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

72' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

71' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя Крайова будет все-таки засчитан.

70' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

69' Хорошую попытку сделал Маркович Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

65' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

65' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Матч возобновлен

62' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

62' Матч возобновлен

61' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Баярам Штефан

60' Тактическая замена. Daniel Birligea уходит с поля и его заменяет Красники Эрмал

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Камора Мауру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' George Cimpanu успешно блокирует удар.

58' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Скречу Владимир не смог попасть в створ ударом издали

54' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Daniel Birligea и попал в каркас ворот!

52' Иван Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' George Cimpanu из команды Университатя Крайова наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

51' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Игрок из команды Университатя Крайова делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Иван Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' George Cimpanu нанес удар, но тот был заблокирован.