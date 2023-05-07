Тур: 7. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Петреску Раду
1:1
Конец матча
0'
28' Undefined phrase: football_event_Иван Андрей
29' Желтая карточкаИван Андрей
30' Желтая карточкаДан Петреску
1:0
66' ГолМухар Карло
1:1
69' ГолИван Андрей
88' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
90'+6
Ход матча
28'
29'
30'
66'
1:0
69'
1:1
88'
Владение мячом
44
Матиас
Юри
45
Камора
Мауру
40
Цвек
Ловро
82
Фика
Алин
32
Янга
Рангело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ЮриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бенга ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
35 Сала ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
История личных встреч
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.7%
51.9%
7.4%
11 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
48.1%
16 побед 13 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
48 матчей
45.8%
25%
29.2%
22 победы 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.9%
58.3%
18.8%
11 побед 28 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
16 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.33
1.23
Среднее время на гол
67
73
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.17
0.73
Среднее время на гол
77
123
Всего голов
60
46
Голов в среднем за матч
1.25
0.96
Тотал матчей
2.5
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
32
Больше 67%
Меньше 33%
16
19
Больше 40%
Меньше 60%
29
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
Среднее время на гол
72
93
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янга Рангело
|9 (2)
|0.24
|Дяк Чиприан
|6 (2)
|0.16
|Маня Кристьян
|5 (3)
|0.14
|Мухар Карло
|5
|0.14
|Красники Эрмал
|4
|0.11
|Малеле Сефас
|4 (2)
|0.11
|Матиас Юри
|4
|0.11
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.11
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.08
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|3
|0.08
|Петрила Клаудиу
|2
|0.05
|Цвек Ловро
|2
|0.05
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.05
|Браун Кристофер
|1
|0.03
|Хобан Овидиу
|1
|0.03
|Камора Мауру
|1
|0.03
|Маглица Антун
|1
|0.03
|Колингер Денис
|1
|0.03
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.03
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Роджер VII
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Бурка Андрей
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|10 (2)
|0.27
|Маркович Йован
|7
|0.19
|Крецу Александру
|6
|0.16
|Кольич Элвир
|5 (1)
|0.14
|Кымпану Георге
|4
|0.11
|Баярам Штефан
|3
|0.08
|Нистор Дан
|2
|0.05
|Митря Богдан
|2 (1)
|0.05
|Густаво Важенин
|2
|0.05
|Рогульич Анте
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Банку Никусор
|0
|0
|Гэман Валеричэ
|0
|0
|Зайков Джоко
|0
|0
|Ханка Серджу
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Исфан Александру
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дан Петреску
|8
|1
|Колингер Денис
|6
|1
|Йебоа Эммануэль
|6
|1
|Бурка Андрей
|6
|0
|Дяк Чиприан
|5
|0
|Камора Мауру
|5
|0
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|5
|0
|Петрила Клаудиу
|5
|0
|Бирлигея Даниэль
|5
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Маня Кристьян
|4
|0
|Мухар Карло
|4
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Матиас Юри
|3
|0
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Янга Рангело
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Цвек Ловро
|2
|0
|Красники Эрмал
|2
|0
|Маглица Антун
|0
|1
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Роджер VII
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|5
|1
|Крецу Александру
|4
|1
|Скречу Владимир
|4
|1
|Матею Александру
|3
|1
|Раул Силва
|4
|0
|Иван Андрей
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Баярам Штефан
|4
|0
|Арлаускис Гедрюс
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|3
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Вэтэжелу Богдан
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Мартич Иван
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
|Nicolo Napoli
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Университатя Крайова
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
5
11
ЧФР Клуж
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Университатя Крайова
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
23
27
ЧФР Клуж
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Университатя Крайова
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (8)
57% (21)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
24% (9)
49% (18)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
18
5
Волевые поражения
28
38
Голы по времени матча
Забито
35
18
21 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
4
11%
3
17%
1-15
8
23%
2
11%
16-30
9
26%
4
22%
31-45
2
6%
5
28%
46-60
5
14%
3
17%
61-75
7
20%
1
6%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
2
12%
4
21%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
3
18%
3
16%
76-90
Забито
26
28
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
4
15%
4
14%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
7
27%
9
32%
61-75
3
12%
7
25%
76-90
Пропущено
22
15
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
14%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
18%
6
40%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
6
27%
3
20%
61-75
5
23%
2
13%
76-90
Забито
61
46
33 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 29
25 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
8
13%
3
7%
1-15
12
20%
6
13%
16-30
13
21%
8
17%
31-45
6
10%
9
20%
46-60
12
20%
12
26%
61-75
10
16%
8
17%
76-90
Пропущено
39
34
14 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
5
13%
5
15%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
6
15%
8
24%
31-45
7
18%
7
21%
46-60
10
26%
6
18%
61-75
8
21%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1
ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Кечкемет - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
Точный счет
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
Точный счет
0:1
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
2
9 раз 24%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
16 раз 43%
2
11 раз 30%
0
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
162
118
99
514
315
316
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
145
612
514
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
325
Больше Меньше
307
1720
1423
829
334
433
136
136
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|46
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|40
|3.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|39
|4.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|36
|5.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|34
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|34
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|3.
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|30
|4.
|7
|3
|3
|1
|5 - 2
|28
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|27
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|27
|7.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|22
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|21
|9.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (7)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10