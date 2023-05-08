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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Арджеш
0:1
Первый тайм: 41'
УТА Арад
0'
25' Желтая карточка
Кубемба Кевин
0:1
27' Гол
Постолаки Вирджилиу
40' Желтая карточка
Ходжалари Эрион

Ход матча

25'
Кубемба Кевин
 
27'
0:1
Постолаки Вирджилиу
(Кешерю Клаудиу)
40'
 
Ходжалари Эрион

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Арджеш
Ничья
УТА Арад
3.80
4.90
2.45
Все Коэффициенты
1
Стратон
Кэтэлин
70
Яколиш
Антонио
5
Турда
Григоре
95
Зебич
Марио
22
Facundo
Rizzi
88
Мимито
4
Меца
Давид
8
Сербан
Ионут
II
18
Крету
Джани
28
Кубемба
Кевин
10
Калкан
Андреас
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
4
Бенга
Александру
22
Ходжалари
Эрион
18
Абейд
Али
19
Батха
Идриз
14
Антон
Паул
70
Штяу
Раул
17
Постолаки
Вирджилиу
11
Роджер
VII
28
Кешерю
Клаудиу
Арджеш
УТА Арад

История личных встреч

Арджеш
УТА Арад

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:1
С
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
Л1ГБ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ЛI
1:1
ЛI
0:0
ЛI
2:1
ЛI
1:2
ЛI
1:0
ЛI
0:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1.4

Среднее время на гол

65
64

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
0.63

Среднее время на гол

225
144

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
97

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 10 0.27
Исфан Александру 4 0.11
Калкан Андреас 3 0.08
Бертран Дориан 2 0.05
Кубемба Кевин 2 0.05
Сербан Ионут II 1 0.03
Турда Григоре 1 0.03
Нжик Тони 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Facundo Rizzi 0 0
Крету Джани 0 0
Тофан Костинел 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 8 (1) 0.22
Отеле Филип 5 0.14
Милошевич Стефан II 4 (1) 0.11
Уббинк Корнелис 3 0.08
Поп Рареш 3 0.08
Каскини Баутиста 2 0.05
Кешерю Клаудиу 2 0.05
Бенга Александру 2 0.05
Микулеску Давид 2 0.05
Батха Идриз 1 0.03
Роджер VII 1 (1) 0.03
Абейд Али 1 0.03
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Антон Паул 0 0
Якоб Флорин 0 0
Стахл Алберт 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 8 0
Добросавлевичи Алин 6 0
Гарита Пол 4 1
Альсё Бриан 4 1
Калкан Андреас 5 0
Нжик Тони 5 0
Яколиш Антонио 4 0
Латовлевич Ясмин 3 0
Меца Давид 3 0
Майк Сестор 3 0
Стратон Кэтэлин 3 0
Сербан Ионут II 3 0
Тирковеану Андрей 3 0
Зебич Марио 3 0
Вианна Фабио 3 0
Райнов Мартин 2 0
Бертран Дориан 2 0
Ханне Бубакар 2 0
Крету Джани 2 0
Турда Григоре 2 0
Микле Джордже 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Мариус Марсел Константин 1 0
Marius Croitoru 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Brendon 1 0
Греаб Александру 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 11 1
Каскини Баутиста 8 0
Киндриш Андрей 8 0
Антон Паул 5 1
Вукчевич Марко 6 0
Уббинк Корнелис 6 0
Эрико 4 1
Бенга Александру 5 0
Поп Рареш 5 0
Ходжалари Эрион 4 0
Отеле Филип 4 0
Абейд Али 2 1
Добреску Михай 2 1
Штяу Раул 2 1
Исак Дамьян 1 1
Постолаки Вирджилиу 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Жобелло Уэсли 1 0
Бензар Ромарио 1 0
Матей Флорентин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Милошевич Стефан II 1 0
Кучер Даниил 1 0
Cibi 1 0

Результаты матчей

Арджеш
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
УТА Арад
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
9
Арджеш
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
УТА Арад
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

26
14

Волевые поражения

7
19
Арджеш
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
УТА Арад
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
39% (14)
42% (15)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

28
15

Волевые поражения

11
28

Голы по времени матча

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
28 Не забивали 26
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
6
46%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
19%
4
16%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
5
24%
4
16%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
3
14%
5
20%
76-90

Забито

10
23
5 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 10
28 Не забивали 21
2
20%
7
30%
1-15
3
30%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
1
10%
4
17%
76-90

Пропущено

29
22
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
5
17%
4
18%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
5
17%
7
32%
31-45
3
10%
4
18%
46-60
8
28%
1
5%
61-75
7
24%
3
14%
76-90

Забито

23
34
10 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 13
20 Не забивали 11
4
17%
9
26%
1-15
5
22%
5
15%
16-30
1
4%
7
21%
31-45
8
35%
4
12%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
2
9%
6
18%
76-90

Пропущено

50
47
21 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 29
9
18%
8
17%
1-15
4
8%
9
19%
16-30
8
16%
9
19%
31-45
8
16%
8
17%
46-60
11
22%
5
11%
61-75
10
20%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Миовени - Арджеш 0:2 Германнштадт - Арджеш 2:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Арджеш 1:0
ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Арджеш 1:0
УТА Арад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2
Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 3:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Миовени 1:2 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Мюнхен-1860 - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1

Результаты матчей

Арджеш
УТА Арад

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 33%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
8 раз 44%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 50%
1
12 раз 33%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%
1
18 раз 50%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Арджеш
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
15
3
4
13
1.5
6
12
1
16
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
10
8
2
17
1.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
18
0.5
Больше Меньше
25
11
6
30
1.5
7
29
1
35
2.5
2
34

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 7 4 2 1 16 - 9 46
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 7 1 4 2 8 - 10 39
4.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 11 - 10 36
5.
Рапид Бухарест
 7 2 2 3 10 - 16 34
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 7 5 1 1 9 - 5 34
2.
У Крайова 1948
 7 3 3 1 10 - 5 32
3.
Волунтари
 7 3 4 0 13 - 9 30
4.
Германнштадт
 7 3 3 1 8 - 5 28
5.
Ботошани
 7 3 3 1 5 - 2 28
6.
Университатя Клуж
 7 3 1 3 8 - 8 27
7.
УТА Арад
 1:0 7 3 1 3 6 - 6 24
8.
Киндия Тырговиште
 7 2 0 5 5 - 8 22
9.
Арджеш
 0:1 7 2 0 5 4 - 8 20
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 21
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
УТА Арад
 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Волунтари
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Арджеш
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
УТА Арад
 1:0 4 1 1 2 3 - 4 18
3.
Арджеш
 0:1 4 1 0 3 3 - 5 17
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Германнштадт
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (7)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
  • 39'
    Батха Идриз из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 39'
    Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 39'
    Батха Идриз ослабляет давление, выбив мяч.
  • 39'
    Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 39'
    Ходжалари Эрион из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 38'
    Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 38'
    УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 38'
    Матч возобновится спорным мячом
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    • 38'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Facundo Rizzi. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      37'
      Постолаки Вирджилиу наказан за толчок Mario Zebic
    • 36'
      Ходжалари Эрион из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Игрок из команды Арджеш делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 36'
      Ходжалари Эрион ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Арджеш: 35%, УТА Арад: 65%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Арджеш
    Ничья
    УТА Арад
    3.80
    4.90
    2.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арджеш 0:1 УТА Арад онлайн

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