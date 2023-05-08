Тур: 7. Стадион: Стадион Николая Добрина. Главный судья: Adrian Cojocaru
0'
25' Желтая карточкаКубемба Кевин
0:1
27' ГолПостолаки Вирджилиу
40' Желтая карточкаХоджалари Эрион
Ход матча
25'
27'
40'
Владение мячом
95
Зебич
Марио
88
Мимито
18
Крету
Джани
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
19
Батха
Идриз
14
Антон
Паул
70
Штяу
Раул
11
Роджер
VII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Зебич МариоЗащитник
- Защитник
-
88 МимитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крету ДжаниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 BrendonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гарита ПолНападающий
-
-
25 Yanis Pirvu
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Роджер VIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
Арджеш
УТА Арад
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1.4
Среднее время на гол
65
64
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.4
0.63
Среднее время на гол
225
144
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
90
97
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|10
|0.27
|Исфан Александру
|4
|0.11
|Калкан Андреас
|3
|0.08
|Бертран Дориан
|2
|0.05
|Кубемба Кевин
|2
|0.05
|Сербан Ионут II
|1
|0.03
|Турда Григоре
|1
|0.03
|Нжик Тони
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Facundo Rizzi
|0
|0
|Крету Джани
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|8 (1)
|0.22
|Отеле Филип
|5
|0.14
|Милошевич Стефан II
|4 (1)
|0.11
|Уббинк Корнелис
|3
|0.08
|Поп Рареш
|3
|0.08
|Каскини Баутиста
|2
|0.05
|Кешерю Клаудиу
|2
|0.05
|Бенга Александру
|2
|0.05
|Микулеску Давид
|2
|0.05
|Батха Идриз
|1
|0.03
|Роджер VII
|1 (1)
|0.03
|Абейд Али
|1
|0.03
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Антон Паул
|0
|0
|Якоб Флорин
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тофан Костинел
|8
|0
|Добросавлевичи Алин
|6
|0
|Гарита Пол
|4
|1
|Альсё Бриан
|4
|1
|Калкан Андреас
|5
|0
|Нжик Тони
|5
|0
|Яколиш Антонио
|4
|0
|Латовлевич Ясмин
|3
|0
|Меца Давид
|3
|0
|Майк Сестор
|3
|0
|Стратон Кэтэлин
|3
|0
|Сербан Ионут II
|3
|0
|Тирковеану Андрей
|3
|0
|Зебич Марио
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Бертран Дориан
|2
|0
|Ханне Бубакар
|2
|0
|Крету Джани
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Микле Джордже
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|Marius Croitoru
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Brendon
|1
|0
|Греаб Александру
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|11
|1
|Каскини Баутиста
|8
|0
|Киндриш Андрей
|8
|0
|Антон Паул
|5
|1
|Вукчевич Марко
|6
|0
|Уббинк Корнелис
|6
|0
|Эрико
|4
|1
|Бенга Александру
|5
|0
|Поп Рареш
|5
|0
|Ходжалари Эрион
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Абейд Али
|2
|1
|Добреску Михай
|2
|1
|Штяу Раул
|2
|1
|Исак Дамьян
|1
|1
|Постолаки Вирджилиу
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Милошевич Стефан II
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Cibi
|1
|0
Результаты матчей
Арджеш
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
УТА Арад
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
9
Арджеш
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
УТА Арад
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
26
14
Волевые поражения
7
19
Арджеш
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
УТА Арад
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
39% (14)
42% (15)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
10
8
Волевые победы
28
15
Волевые поражения
11
28
Голы по времени матча
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
28 Не забивали 26
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
6
46%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Пропущено
21
25
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
19%
4
16%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
5
24%
4
16%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
3
14%
5
20%
76-90
Забито
10
23
5 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 10
28 Не забивали 21
2
20%
7
30%
1-15
3
30%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
1
10%
4
17%
76-90
Пропущено
29
22
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
5
17%
4
18%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
5
17%
7
32%
31-45
3
10%
4
18%
46-60
8
28%
1
5%
61-75
7
24%
3
14%
76-90
Забито
23
34
10 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 13
20 Не забивали 11
4
17%
9
26%
1-15
5
22%
5
15%
16-30
1
4%
7
21%
31-45
8
35%
4
12%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
2
9%
6
18%
76-90
Пропущено
50
47
21 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 29
9
18%
8
17%
1-15
4
8%
9
19%
16-30
8
16%
9
19%
31-45
8
16%
8
17%
46-60
11
22%
5
11%
61-75
10
20%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Миовени - Арджеш 0:2 Германнштадт - Арджеш 2:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Арджеш 1:0
ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Арджеш 1:0
УТА Арад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2
Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 3:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Миовени 1:2 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Мюнхен-1860 - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1
Результаты матчей
Арджеш
УТА Арад
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 33%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
8 раз 44%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
18 раз 50%
1
12 раз 33%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%
1
18 раз 50%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Арджеш
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
153
413
612
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
108
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1818
Больше Меньше
2511
630
729
135
234
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|46
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|40
|3.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|39
|4.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|36
|5.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|34
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|34
|2.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|32
|3.
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|30
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|28
|5.
|7
|3
|3
|1
|5 - 2
|28
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|27
|7.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|24
|8.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|22
|9.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|4 - 8
|20
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|18
|3.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (7)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10