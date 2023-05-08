Тур: 7. Стадион: Стадион Николая Добрина. Главный судья: Adrian Cojocaru
0'
25' Желтая карточкаКубемба Кевин
0:1
27' ГолПостолаки Вирджилиу
40' Желтая карточкаХоджалари Эрион
0:1
42' Не забитый пенальтиКалкан Андреас
0:2
45' ГолКешерю Клаудиу
54' Желтая карточкаДобросавлевичи Алин
55' Желтая карточкаЗебич Марио
56' Желтая карточкаВукчевич Марко
57' Желтая карточкаГарита Пол
1:2
80' ПенальтиГарита Пол
90' Желтая карточкаКаскини Баутиста
90' Желтая карточкаБатха Идриз
2:2
90' ПенальтиГарита Пол
90'+16
Ход матча
25'
27'
40'
42'
0:1
45'
0:2
55'
56'
57'
72'
80'
1:2
90'
90'
90'
2:2
Владение мячом
95
Зебич
Марио
88
Мимито
18
Крету
Джани
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
19
Батха
Идриз
14
Антон
Паул
70
Штяу
Раул
11
Роджер
VII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Зебич МариоЗащитник
- Защитник
-
88 МимитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крету ДжаниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 BrendonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гарита ПолНападающий
-
-
25 Yanis Pirvu
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Роджер VIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
Арджеш
УТА Арад
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1.4
Среднее время на гол
65
64
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.4
0.63
Среднее время на гол
225
144
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
90
97
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|12 (2)
|0.32
|Исфан Александру
|4
|0.11
|Калкан Андреас
|3
|0.08
|Бертран Дориан
|2
|0.05
|Кубемба Кевин
|2
|0.05
|Сербан Ионут II
|1
|0.03
|Турда Григоре
|1
|0.03
|Нжик Тони
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Facundo Rizzi
|0
|0
|Крету Джани
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|8 (1)
|0.22
|Отеле Филип
|5
|0.14
|Милошевич Стефан II
|4 (1)
|0.11
|Уббинк Корнелис
|3
|0.08
|Поп Рареш
|3
|0.08
|Кешерю Клаудиу
|3
|0.08
|Каскини Баутиста
|2
|0.05
|Бенга Александру
|2
|0.05
|Микулеску Давид
|2
|0.05
|Роджер VII
|1 (1)
|0.03
|Батха Идриз
|1
|0.03
|Абейд Али
|1
|0.03
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Антон Паул
|0
|0
|Якоб Флорин
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тофан Костинел
|8
|0
|Добросавлевичи Алин
|7
|0
|Гарита Пол
|5
|1
|Альсё Бриан
|4
|1
|Калкан Андреас
|5
|0
|Нжик Тони
|5
|0
|Яколиш Антонио
|4
|0
|Зебич Марио
|4
|0
|Латовлевич Ясмин
|3
|0
|Меца Давид
|3
|0
|Майк Сестор
|3
|0
|Стратон Кэтэлин
|3
|0
|Сербан Ионут II
|3
|0
|Тирковеану Андрей
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Бертран Дориан
|2
|0
|Ханне Бубакар
|2
|0
|Крету Джани
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Микле Джордже
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|Marius Croitoru
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Brendon
|1
|0
|Греаб Александру
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|12
|1
|Каскини Баутиста
|9
|0
|Киндриш Андрей
|8
|0
|Вукчевич Марко
|7
|0
|Антон Паул
|5
|1
|Уббинк Корнелис
|6
|0
|Эрико
|4
|1
|Бенга Александру
|5
|0
|Ходжалари Эрион
|5
|0
|Поп Рареш
|5
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Абейд Али
|2
|1
|Добреску Михай
|2
|1
|Штяу Раул
|2
|1
|Исак Дамьян
|1
|1
|Постолаки Вирджилиу
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Милошевич Стефан II
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Cibi
|1
|0
Результаты матчей
Арджеш
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
УТА Арад
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
11
Арджеш
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
УТА Арад
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
47% (9)
47% (9)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
26
14
Волевые поражения
7
19
Арджеш
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
УТА Арад
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
38% (14)
43% (16)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
10
8
Волевые победы
28
15
Волевые поражения
13
30
Голы по времени матча
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
28 Не забивали 26
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
6
40%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Пропущено
23
27
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
4
17%
4
15%
1-15
4
17%
6
22%
16-30
4
17%
2
7%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
3
13%
7
26%
76-90
Забито
10
23
5 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 10
29 Не забивали 22
2
20%
7
30%
1-15
3
30%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
1
10%
4
17%
76-90
Пропущено
29
22
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
5
17%
4
18%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
5
17%
7
32%
31-45
3
10%
4
18%
46-60
8
28%
1
5%
61-75
7
24%
3
14%
76-90
Забито
25
36
10 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 14
20 Не забивали 11
4
16%
9
25%
1-15
5
20%
6
17%
16-30
1
4%
8
22%
31-45
8
32%
4
11%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
4
16%
6
17%
76-90
Пропущено
52
49
23 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 23
23 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 30
9
17%
8
16%
1-15
5
10%
9
18%
16-30
9
17%
9
18%
31-45
8
15%
8
16%
46-60
11
21%
5
10%
61-75
10
19%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Миовени - Арджеш 0:2 Германнштадт - Арджеш 2:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Арджеш 1:0
ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Арджеш 1:0
УТА Арад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2
Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 3:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Миовени 1:2 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Мюнхен-1860 - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1
Результаты матчей
Арджеш
УТА Арад
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
8 раз 42%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
18 раз 49%
1
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%
1
18 раз 49%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Арджеш
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
153
513
612
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
118
217
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1918
Больше Меньше
2611
730
829
136
235
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|46
|2.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|41
|3.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|39
|4.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|36
|5.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|34
|6.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|34
|2.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|32
|3.
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|30
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|28
|5.
|7
|3
|3
|1
|5 - 2
|28
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|27
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|22
|8.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|22
|9.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|21
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|34
|3.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|16
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (7)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10