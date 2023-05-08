Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Mario Zebic нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

93' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

93' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Яколиш Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Арджеш

87' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Исак Дамьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Матч возобновлен

84' Абейд Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Жобелло Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Гарита Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Калкан Андреас из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

80' 'Г О О О О О Л - Гарита Пол из команды Арджеш забивает с пенальти! Он пробил правой. Florin Iacob был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

80' Матч возобновлен

78' После проверки VAR судья изменил решение - Арджеш пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

77' Батха Идриз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Оооо... вот это был удар! Бассонг Зохран должен был забить с этой позиции.

77' Бассонг Зохран нанес удар головой, но Florin Iacob спокойно отбил мяч.

74' Жобелло Уэсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Жобелло Уэсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

72' Жобелло Уэсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Уббинк Корнелис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Mario Zebic ослабляет давление, выбив мяч.

70' Mario Zebic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Калкан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Арджеш

68' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Калкан Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Mario Zebic ослабляет давление, выбив мяч.

63' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Матч возобновлен

63' Якоб Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Гарита Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

60' Гарита Пол из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Mario Zebic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Гарита Пол получил желтую карточку от судьи

57' Гарита Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Матч возобновлен

56' Судье надоело, что Вукчевич Марко тянет время и он наказал его горчичником

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Судья подбегает и показывает Mario Zebic из команды Арджеш отложенную желтую карточку за фол.

54' Судья подбегает и показывает Добросавлевичи Алин из команды Арджеш отложенную желтую карточку за фол.

54' Добросавлевичи Алин получил желтую карточку от судьи

54' Абейд Али создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Арджеш

52' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

52' Добросавлевичи Алин из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

51' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Антон Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Кубемба Кевин из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Мимито не смог попасть в створ ударом издали

48' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Арджеш

47' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

46' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.