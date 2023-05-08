Тур: 7. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Бирсан Марсель
0'
Владение мячом
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
22
Сореску
Деян
44
Бэлаша
Михай
27
Rares
Ispas
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
22 Сореску ДеянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
-
10 Ахабар АнассНападающий
-
97 Варга РоландНападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Akos Nistor
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Стяуа
Сепси
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
18 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.8
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
0.9
0.63
Среднее время на гол
100
144
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.17
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
77
70
Бомбардиры внутри турнира
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджума Малком
|9
|0.24
|Коман Флоринел
|7
|0.19
|Кордя Андрей
|6
|0.16
|Шут Адриан
|4
|0.11
|Попеску Октавиан
|3
|0.08
|Дава Джойским
|3
|0.08
|Тамм Йоонас
|3
|0.08
|Омрани Билель
|2
|0.05
|Сореску Деян
|2
|0.05
|Микулеску Давид
|2
|0.05
|Олару Дариус
|1
|0.03
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.03
|Русу Богдан
|1 (1)
|0.03
|Радаславеску Эдуард
|1
|0.03
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.03
|Пантя Александру
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|9 (2)
|0.24
|Тудорие Александру
|9
|0.24
|Матей Космин
|6 (4)
|0.16
|Штефэнеску Мариус
|5
|0.14
|Шафранко Павол
|5
|0.14
|Паун Николае
|4
|0.11
|Аганович Аднан
|2
|0.05
|Георге Ион
|2 (1)
|0.05
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.05
|Чоботарю Денис
|2
|0.05
|Митря Богдан
|2 (1)
|0.05
|Ахабар Анасс
|1
|0.03
|Думитреску Андрес
|1
|0.03
|Тамаш Марк
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
Карточки
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|9
|1
|Радунович Ристо
|6
|0
|Кордя Андрей
|6
|0
|Микулеску Давид
|6
|0
|Эджума Малком
|4
|1
|Попеску Октавиан
|5
|0
|Коман Флоринел
|5
|0
|Олару Дариус
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|5
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Сореску Деян
|4
|0
|Пантя Александру
|4
|0
|Тарновану Стефан
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
|Ilias Charalampous
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|9
|3
|Ниняй Бранислав
|9
|1
|Аганович Аднан
|7
|0
|Штефэнеску Мариус
|6
|0
|Бэлаша Михай
|5
|0
|Тудорие Александру
|5
|0
|Думитреску Андрес
|5
|0
|Тамаш Марк
|3
|1
|Матей Космин
|4
|0
|Родригес Хонатан II
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|2
|1
|Рондон Марио
|3
|0
|Франсишку Жуниор
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Чоботарю Денис
|3
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Папа Энрико
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Razvan Catalin Began
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
Результаты матчей
Стяуа
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сепси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
10
8
Стяуа
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сепси
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
19
28
Стяуа
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
36% (13)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
Сепси
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (7)
42% (15)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
22
14
Волевые поражения
29
36
Голы по времени матча
Забито
32
22
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
5
23%
16-30
3
9%
2
9%
31-45
10
31%
4
18%
46-60
2
6%
4
18%
61-75
9
28%
6
27%
76-90
Пропущено
21
21
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
2
10%
2
10%
1-15
3
14%
6
29%
16-30
3
14%
7
33%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
6
29%
2
10%
76-90
Забито
25
30
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 23
2
8%
2
7%
1-15
5
20%
7
23%
16-30
4
16%
3
10%
31-45
4
16%
6
20%
46-60
5
20%
5
17%
61-75
5
20%
7
23%
76-90
Пропущено
22
20
14 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
14%
2
10%
1-15
6
27%
4
20%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
4
18%
2
10%
76-90
Забито
57
52
22 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 18
6 Не забивали 11
6
11%
3
6%
1-15
9
16%
12
23%
16-30
7
12%
5
10%
31-45
14
25%
10
19%
46-60
7
12%
9
17%
61-75
14
25%
13
25%
76-90
Пропущено
43
41
22 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 28
5
12%
4
10%
1-15
9
21%
10
24%
16-30
8
19%
12
29%
29%
31-45
4
9%
7
17%
46-60
7
16%
4
10%
61-75
10
23%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Стяуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1
Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Стяуа - Металоглобас Бухарест 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:3
Сепси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1
Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2
Результаты матчей
Стяуа
Сепси
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
4
2 раза 11%
7
1 раз 5%
Точный счет
1:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 44%
2
11 раз 31%
3
4 раза 11%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 33%
0
10 раз 28%
2
9 раз 25%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стяуа
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
145
98
910
512
316
215
316
116
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
125
811
512
118
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
333
Больше Меньше
2610
1719
1422
630
531
234
531
135
234
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|46
|2.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|41
|3.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|39
|4.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|36
|5.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|34
|6.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|34
|2.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|32
|3.
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|30
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|28
|5.
|7
|3
|3
|1
|5 - 2
|28
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|27
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|22
|8.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|22
|9.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|21
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|34
|3.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|16
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (7)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10