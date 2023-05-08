Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Adrian Sut нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

5' Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

3' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Коман Флоринел из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Удар от ворот произведет Стяуа

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сепси начинает с центра поля