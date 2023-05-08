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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Стяуа
0:0
Первый тайм: 19'
Сепси
0'

Владение мячом

32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
22
Сореску
Деян
11
Микулеску
Давид
7
Коман
Флоринел
33
Никзули
Роланд
45
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
27
Rares
Ispas
5
Родригес
Хонатан
II
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
18
Шафранко
Павол
Стяуа
Сепси

История личных встреч

Стяуа
Сепси

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

18 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:5
Л1ГА
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:4

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.9
0.63

Среднее время на гол

100
144

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.17
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

77
70

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 9 0.24
Коман Флоринел 7 0.19
Кордя Андрей 6 0.16
Шут Адриан 4 0.11
Попеску Октавиан 3 0.08
Дава Джойским 3 0.08
Тамм Йоонас 3 0.08
Омрани Билель 2 0.05
Сореску Деян 2 0.05
Микулеску Давид 2 0.05
Олару Дариус 1 0.03
Радунович Ристо 1 (1) 0.03
Русу Богдан 1 (1) 0.03
Радаславеску Эдуард 1 0.03
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.03
Пантя Александру 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 9 (2) 0.24
Тудорие Александру 9 0.24
Матей Космин 6 (4) 0.16
Штефэнеску Мариус 5 0.14
Шафранко Павол 5 0.14
Паун Николае 4 0.11
Аганович Аднан 2 0.05
Георге Ион 2 (1) 0.05
Головфка Кэтэлин 2 0.05
Чоботарю Денис 2 0.05
Митря Богдан 2 (1) 0.05
Ахабар Анасс 1 0.03
Думитреску Андрес 1 0.03
Тамаш Марк 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Бэрбуц Кристиан 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Димитров Радослав 0 0
Ниняй Бранислав 0 0

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 9 1
Радунович Ристо 6 0
Кордя Андрей 6 0
Микулеску Давид 6 0
Эджума Малком 4 1
Попеску Октавиан 5 0
Коман Флоринел 5 0
Олару Дариус 5 0
Оайдэ Рэзван 5 0
Крецу Валентин 4 0
Сореску Деян 4 0
Пантя Александру 4 0
Тарновану Стефан 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Омрани Билель 2 0
Шут Адриан 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Ilias Charalampous 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 9 3
Ниняй Бранислав 9 1
Аганович Аднан 7 0
Штефэнеску Мариус 6 0
Бэлаша Михай 5 0
Тудорие Александру 5 0
Думитреску Андрес 5 0
Тамаш Марк 3 1
Матей Космин 4 0
Родригес Хонатан II 4 0
Cristiano Bergodi 2 1
Рондон Марио 3 0
Франсишку Жуниор 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Георге Ион 3 0
Чоботарю Денис 3 0
Митря Богдан 2 0
Папа Энрико 2 0
Димитров Радослав 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Никзули Роланд 1 0
Razvan Catalin Began 1 0
Rares Ispas 1 0

Результаты матчей

Стяуа
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сепси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

10
8
Стяуа
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сепси
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

19
28
Стяуа
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
36% (13)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
Сепси
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (7)
42% (15)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

29
36

Голы по времени матча

Забито

32
22
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
5
23%
16-30
3
9%
2
9%
31-45
10
31%
4
18%
46-60
2
6%
4
18%
61-75
9
28%
6
27%
76-90

Пропущено

21
21
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
2
10%
2
10%
1-15
3
14%
6
29%
16-30
3
14%
7
33%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
6
29%
2
10%
76-90

Забито

25
30
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 23
2
8%
2
7%
1-15
5
20%
7
23%
16-30
4
16%
3
10%
31-45
4
16%
6
20%
46-60
5
20%
5
17%
61-75
5
20%
7
23%
76-90

Пропущено

22
20
14 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
14%
2
10%
1-15
6
27%
4
20%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
4
18%
2
10%
76-90

Забито

57
52
22 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 18
6 Не забивали 11
6
11%
3
6%
1-15
9
16%
12
23%
16-30
7
12%
5
10%
31-45
14
25%
10
19%
46-60
7
12%
9
17%
61-75
14
25%
13
25%
76-90

Пропущено

43
41
22 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 28
5
12%
4
10%
1-15
9
21%
10
24%
16-30
8
19%
12
29%
29%
31-45
4
9%
7
17%
46-60
7
16%
4
10%
61-75
10
23%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1
Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Стяуа - Металоглобас Бухарест 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:3
Сепси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1
Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2

Результаты матчей

Стяуа
Сепси

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
4
2 раза 11%
7
1 раз 5%

Точный счет

1:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 44%
2
11 раз 31%
3
4 раза 11%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 33%
0
10 раз 28%
2
9 раз 25%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стяуа
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
5
9
8
1.5
9
10
5
12
2.5
3
16
2
15
3.5
3
16
1
16
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
12
5
8
11
1.5
5
12
1
18
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
3
0.5
Больше Меньше
26
10
17
19
1.5
14
22
6
30
2.5
5
31
2
34
3.5
5
31
1
35
4.5
2
34

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 7 4 2 1 16 - 9 46
2.
Стяуа
 0:0 7 3 3 1 8 - 6 41
3.
ЧФР Клуж
 7 1 4 2 8 - 10 39
4.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 11 - 10 36
5.
Рапид Бухарест
 7 2 2 3 10 - 16 34
6.
Сепси
 0:0 7 1 2 4 7 - 9 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 7 5 1 1 9 - 5 34
2.
У Крайова 1948
 7 3 3 1 10 - 5 32
3.
Волунтари
 7 3 4 0 13 - 9 30
4.
Германнштадт
 7 3 3 1 8 - 5 28
5.
Ботошани
 7 3 3 1 5 - 2 28
6.
Университатя Клуж
 7 3 1 3 8 - 8 27
7.
УТА Арад
 7 2 2 3 7 - 8 22
8.
Киндия Тырговиште
 7 2 0 5 5 - 8 22
9.
Арджеш
 7 2 1 4 6 - 9 21
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 34
3.
Сепси
 0:0 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 21
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Волунтари
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Арджеш
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 4 0 2 2 4 - 6 16
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Германнштадт
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (7)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
  • 18'
    Тарновану Стефан из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    18'
    Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 17'
    Оооо... вот это был удар! Рондон Марио должен был забить с этой позиции.
  • 17'
    Хорошую попытку сделал Рондон Марио. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 17'
    Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 17'
    Шафранко Павол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 16'
    Сепси контролирует мяч.
  • 16'
    Joyskim Dawa нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
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    • Угловой
      16'
      Сореску Деян из команды Стяуа подал угловой справа.
    • Угловой
      16'
      Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой слева.
    • 15'
      Контроль мяча: Стяуа: 55%, Сепси: 45%.
    • 15'
      Adrian Sut нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Микулеску Давид нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 13'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Сепси контролирует мяч.
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Угловой
      12'
      Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Сепси пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Родригес Хонатан II
    • 10'
      Контроль мяча: Стяуа: 53%, Сепси: 47%.
    • 9'
      Стяуа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Шафранко Павол из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Joyskim Dawa
    • 9'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Стяуа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Родригес Хонатан II из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • 8'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Сепси контролирует мяч.
    • 6'
      Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Стяуа начинает контратаку
    • 5'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      5'
      Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Стяуа: 70%, Сепси: 30%.
    • 5'
      Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Сепси пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      4'
      Коман Флоринел задерживает мяч рукой
    • 4'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 3'
      Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Коман Флоринел из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Родригес Хонатан II из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 2'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сепси начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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