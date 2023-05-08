  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 13475 Главный судья: Бирсан Марсель
Стяуа
3:1
Конец матча
Сепси
0'
21' Желтая карточка
Бэлаша Михай
1:0
28' Гол
Микулеску Давид
31' Желтая карточка
Радунович Ристо
45' Желтая карточка
Никзули Роланд
1:0
45' Не забитый пенальти
Радунович Ристо
55' Желтая карточка
Шут Адриан
63' Желтая карточка
Чоботарю Денис
1:1
67' Гол
Тудорие Александру
2:1
74' Гол
Попеску Овидиу
3:1
79' Гол
Кордя Андрей
90'+6
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
22
Сореску
Деян
11
Микулеску
Давид
7
Коман
Флоринел
33
Никзули
Роланд
45
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
27
Rares
Ispas
5
Родригес
Хонатан
II
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
18
Шафранко
Павол
Стяуа
Сепси

История личных встреч

Стяуа
Сепси

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

18 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:5
Л1ГА
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:4

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.9
0.63

Среднее время на гол

100
144

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.17
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

77
70

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 9 0.24
Коман Флоринел 7 0.19
Кордя Андрей 7 0.19
Шут Адриан 4 0.11
Попеску Октавиан 3 0.08
Дава Джойским 3 0.08
Тамм Йоонас 3 0.08
Микулеску Давид 3 0.08
Омрани Билель 2 0.05
Сореску Деян 2 0.05
Олару Дариус 1 0.03
Радунович Ристо 1 (1) 0.03
Русу Богдан 1 (1) 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Радаславеску Эдуард 1 0.03
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.03
Пантя Александру 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 10 0.27
Рондон Марио 9 (2) 0.24
Матей Космин 6 (4) 0.16
Штефэнеску Мариус 5 0.14
Шафранко Павол 5 0.14
Паун Николае 4 0.11
Аганович Аднан 2 0.05
Георге Ион 2 (1) 0.05
Головфка Кэтэлин 2 0.05
Чоботарю Денис 2 0.05
Митря Богдан 2 (1) 0.05
Ахабар Анасс 1 0.03
Думитреску Андрес 1 0.03
Тамаш Марк 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Бэрбуц Кристиан 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Димитров Радослав 0 0
Ниняй Бранислав 0 0

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 9 1
Радунович Ристо 7 0
Кордя Андрей 6 0
Микулеску Давид 6 0
Эджума Малком 4 1
Попеску Октавиан 5 0
Коман Флоринел 5 0
Олару Дариус 5 0
Оайдэ Рэзван 5 0
Крецу Валентин 4 0
Сореску Деян 4 0
Пантя Александру 4 0
Тарновану Стефан 3 0
Шут Адриан 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Омрани Билель 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Ilias Charalampous 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 9 3
Ниняй Бранислав 9 1
Аганович Аднан 7 0
Бэлаша Михай 6 0
Штефэнеску Мариус 6 0
Тудорие Александру 5 0
Думитреску Андрес 5 0
Тамаш Марк 3 1
Матей Космин 4 0
Чоботарю Денис 4 0
Родригес Хонатан II 4 0
Cristiano Bergodi 2 1
Рондон Марио 3 0
Франсишку Жуниор 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Георге Ион 3 0
Митря Богдан 2 0
Никзули Роланд 2 0
Папа Энрико 2 0
Димитров Радослав 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Razvan Catalin Began 1 0
Rares Ispas 1 0

Результаты матчей

Стяуа
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сепси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

10
9
Стяуа
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сепси
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

19
28
Стяуа
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Сепси
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (7)
41% (15)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

23
14

Волевые поражения

29
37

Голы по времени матча

Забито

35
23
12 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
4
11%
1
4%
1-15
5
14%
5
22%
16-30
3
9%
2
9%
31-45
10
29%
4
17%
46-60
3
9%
5
22%
61-75
10
29%
6
26%
76-90

Пропущено

22
24
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
2
9%
2
8%
1-15
3
14%
7
29%
29%
16-30
3
14%
7
29%
29%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
6
27%
3
13%
76-90

Забито

25
30
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
22 Не забивали 24
2
8%
2
7%
1-15
5
20%
7
23%
16-30
4
16%
3
10%
31-45
4
16%
6
20%
46-60
5
20%
5
17%
61-75
5
20%
7
23%
76-90

Пропущено

22
20
14 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
14%
2
10%
1-15
6
27%
4
20%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
4
18%
2
10%
76-90

Забито

60
53
23 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 33
21 Забивали первыми 18
6 Не забивали 11
6
10%
3
6%
1-15
10
17%
12
23%
16-30
7
12%
5
9%
31-45
14
23%
10
19%
46-60
8
13%
10
19%
61-75
15
25%
13
25%
76-90

Пропущено

44
44
22 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 29
5
11%
4
9%
1-15
9
20%
11
25%
16-30
8
18%
12
27%
31-45
4
9%
7
16%
46-60
8
18%
5
11%
61-75
10
23%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1
Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Стяуа - Металоглобас Бухарест 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:3
Сепси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1
Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2

Результаты матчей

Стяуа
Сепси

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
4
2 раза 11%
7
1 раз 5%

Точный счет

1:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
2
11 раз 30%
3
5 раз 14%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
9 раз 24%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стяуа
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
14
5
10
8
1.5
9
10
6
12
2.5
3
16
2
16
3.5
3
16
1
17
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
13
5
8
11
1.5
5
13
1
18
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
3
0.5
Больше Меньше
27
10
18
19
1.5
14
23
7
30
2.5
5
32
2
35
3.5
5
32
1
36
4.5
2
35

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 7 4 2 1 16 - 9 46
2.
Стяуа
 7 4 2 1 11 - 7 43
3.
ЧФР Клуж
 7 1 4 2 8 - 10 39
4.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 11 - 10 36
5.
Рапид Бухарест
 7 2 2 3 10 - 16 34
6.
Сепси
 7 1 1 5 8 - 12 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 7 5 1 1 9 - 5 34
2.
У Крайова 1948
 7 3 3 1 10 - 5 32
3.
Волунтари
 7 3 4 0 13 - 9 30
4.
Германнштадт
 7 3 3 1 8 - 5 28
5.
Ботошани
 7 3 3 1 5 - 2 28
6.
Университатя Клуж
 7 3 1 3 8 - 8 27
7.
УТА Арад
 7 2 2 3 7 - 8 22
8.
Киндия Тырговиште
 7 2 0 5 5 - 8 22
9.
Арджеш
 7 2 1 4 6 - 9 21
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 3 2 1 0 6 - 3 36
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 21
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Волунтари
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Арджеш
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 4 0 2 2 4 - 6 16
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Германнштадт
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (7)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Стяуа заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Стяуа: 46%, Сепси: 54%.
  • 95'
    Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 93'
    Тактическая замена. Шафранко Павол уходит с поля и его заменяет Akos Nistor
  • 93'
    Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Сепси пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Сепси контролирует мяч.
    • 92'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      92'
      Судья сигнализирует, что Франсишку Жуниор из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Adrian Sut
    • 91'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Контроль мяча: Стяуа: 45%, Сепси: 55%.
    • 89'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 89'
      Сепси контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      88'
      Радунович Ристо из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Варга Роланд пострадал.
    • 87'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Папа Энрико выиграл воздушное противоборство у Octavian Popescu.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 85'
      Тактическая замена. Родригес Хонатан II уходит с поля и его заменяет Франсишку Жуниор
    • 85'
      Тактическая замена. Матей Космин уходит с поля и его заменяет Варга Роланд
    • 85'
      Контроль мяча: Стяуа: 45%, Сепси: 55%.
    • 85'
      Тудорие Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 85'
      Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      Сепси пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      85'
      Судья свистит. Радунович Ристо атаковал сзади соперника. Это Шафранко Павол заработал своей команде штрафной
    • 84'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Кристя Юлиан
    • Фол, нарушение
      83'
      Кордя Андрей задерживает мяч рукой
    • 83'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 82'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 82'
      Матч возобновлен
    • 81'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 80'
      Контроль мяча: Стяуа: 45%, Сепси: 55%.
    • 79'
      Коман Флоринел сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      79'
      Г О О О О О Л - Кордя Андрей из команды Стяуа легко посылает мяч в пустые ворота левой! Кордя Андрей легко с этим справился!
    • 79'
      Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 79'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 79'
      Матч возобновлен
    • 78'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 78'
      Кордя Андрей не смог попасть в створ ударом издали
    • 78'
      Шафранко Павол из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      78'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 77'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      76'
      Родригес Хонатан II из команды Сепси заходит слишком далеко, он валит Олару Дариус.
    • 75'
      Контроль мяча: Стяуа: 46%, Сепси: 54%.
    • 74'
      Попеску Овидиу сделал ключевой пас для гола!
    • 74'
      Олару Дариус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      74'
      Г О О О О Л - Попеску Овидиу забивает с правой ноги!
    • 74'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 73'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 73'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Тактическая замена. Пантя Александру уходит с поля и его заменяет Кордя Андрей
    • 72'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 72'
      Матч возобновлен
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      71'
      Судья сигнализирует, что Joyskim Dawa из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Матей Космин
    • 70'
      Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 70'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Контроль мяча: Стяуа: 45%, Сепси: 55%.
    • 70'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сепси будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      69'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 67'
      Шафранко Павол сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      67'
      Г О О О О О Л - Тудорие Александру из команды Сепси легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
    • 67'
      Хорошую попытку сделал Тудорие Александру. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 67'
      Шафранко Павол создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 67'
      Rares Ispas из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 67'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 67'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Тактическая замена. Паун Николае уходит с поля и его заменяет Папа Энрико
    • 66'
      Тактическая замена. Рондон Марио уходит с поля и его заменяет Тудорие Александру
    • 65'
      Какой удар! Со штрафного Коман Флоринел сотряс перекладину!
    • 65'
      Контроль мяча: Стяуа: 46%, Сепси: 54%.
    • Желтая карточка
      63'
      Чоботарю Денис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      63'
      Судья сигнализирует, что Чоботарю Денис из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Попеску Овидиу
    • 63'
      Бэлаша Михай из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      63'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Паун Николае из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      61'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Бэлаша Михай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      61'
      Судья сигнализирует, что Чоботарю Денис из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Octavian Popescu
    • 60'
      Матч возобновлен
    • 60'
      Тактическая замена. Микулеску Давид уходит с поля и его заменяет Octavian Popescu
    • 60'
      Контроль мяча: Стяуа: 46%, Сепси: 54%.
    • 59'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья сигнализирует, что Попеску Овидиу из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Матей Космин
    • 59'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Сепси контролирует мяч.
    • 58'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Тамм Йоонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      57'
      Родригес Хонатан II задерживает мяч рукой
    • 57'
      Стяуа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      57'
      Шафранко Павол наказан за толчок Олару Дариус
    • 56'
      Тамм Йоонас из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      55'
      Adrian Sut совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
    • 55'
      Контроль мяча: Стяуа: 46%, Сепси: 54%.
    • 55'
      Сегодняшная посещаемость составляет 13475 болельщиков
    • 54'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 54'
      Сепси пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
    • Офсайд
      52'
      Шафранко Павол из команды Сепси в офсайде
    • 52'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      51'
      Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Микулеску Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 50'
      Пантя Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Стяуа: 49%, Сепси: 51%.
    • 49'
      Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Сепси контролирует мяч.
    • 49'
      Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Коман Флоринел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      47'
      Чоботарю Денис из команды Сепси заходит слишком далеко, он валит Олару Дариус.
    • 47'
      Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 46'
      Сепси контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Коман Флоринел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Описание гола
      49'
      СПАСЕНО - Радунович Ристо пробил пенальти, но Roland Niczuly отбивает!
    • Желтая карточка
      47'
      Roland Niczuly совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      47'
      ПЕНАЛЬТИ - Roland Niczuly из команды Сепси привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Сореску Деян.
    • 47'
      Стяуа начинает контратаку
    • 47'
      Joyskim Dawa из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      47'
      Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Joyskim Dawa из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Стяуа: 50%, Сепси: 50%.
    • 44'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Микулеску Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      43'
      Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 42'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 42'
      Ниняй Бранислав из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Чоботарю Денис из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
    • 40'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Стяуа: 49%, Сепси: 51%.
    • 39'
      Стяуа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Шафранко Павол из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Попеску Овидиу
    • 38'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 37'
      Сепси контролирует мяч.
    • 37'
      Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 36'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Сепси контролирует мяч.
    • 36'
      Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      35'
      Олару Дариус наказан за толчок Чоботарю Денис
    • 35'
      Контроль мяча: Стяуа: 49%, Сепси: 51%.
    • 35'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Оооо... вот это был удар! Микулеску Давид должен был забить с этой позиции.
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Микулеску Давид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 33'
      Сореску Деян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Rares Ispas ошибается в защите.
    • 32'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      32'
      Матей Космин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      31'
      Радунович Ристо из команды Стяуа получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      31'
      Радунович Ристо из команды Стяуа толкнул локтем оппонента. Это Матей Космин заработал фол
    • 31'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Стяуа: 49%, Сепси: 51%.
    • 29'
      Коман Флоринел сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      29'
      ГОООООЛ - Микулеску Давид Стяуа забивает ударом головой
    • 28'
      Коман Флоринел из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      28'
      Чоботарю Денис наказан за толчок Олару Дариус
    • 27'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 26'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Стяуа: 49%, Сепси: 51%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 25'
      Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 25'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 24'
      Ниняй Бранислав из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 23'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      22'
      Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Радунович Ристо успешно блокирует удар.
    • 22'
      Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Сепси пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      21'
      Бэлаша Михай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      21'
      Бэлаша Михай из команды Сепси заходит слишком далеко, он валит Олару Дариус.
    • 21'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Стяуа: 52%, Сепси: 48%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Попеску Овидиу из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Матей Космин пострадал.
    • Офсайд
      19'
      Рондон Марио из команды Сепси в офсайде
    • 19'
      Паун Николае пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
    • 18'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Сепси контролирует мяч.
    • 18'
      Тарновану Стефан из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      18'
      Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Оооо... вот это был удар! Рондон Марио должен был забить с этой позиции.
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Рондон Марио. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 17'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Шафранко Павол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Сепси контролирует мяч.
    • 16'
      Joyskim Dawa нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      16'
      Сореску Деян из команды Стяуа подал угловой справа.
    • Угловой
      16'
      Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой слева.
    • 15'
      Контроль мяча: Стяуа: 55%, Сепси: 45%.
    • 15'
      Adrian Sut нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Микулеску Давид нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 13'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Сепси контролирует мяч.
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Угловой
      12'
      Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Сепси пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Родригес Хонатан II
    • 10'
      Контроль мяча: Стяуа: 53%, Сепси: 47%.
    • 9'
      Стяуа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Шафранко Павол из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Joyskim Dawa
    • 9'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Стяуа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Родригес Хонатан II из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • 8'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Сепси контролирует мяч.
    • 6'
      Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Стяуа начинает контратаку
    • 5'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      5'
      Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Стяуа: 70%, Сепси: 30%.
    • 5'
      Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Сепси пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      4'
      Коман Флоринел задерживает мяч рукой
    • 4'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 3'
      Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Коман Флоринел из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Родригес Хонатан II из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 2'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сепси начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Стяуа 3:1 Сепси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     