Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Папа Энрико выиграл воздушное противоборство у Octavian Popescu.

86' Удар от ворот произведет Стяуа

85' Тудорие Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Стяуа

82' Удар от ворот произведет Сепси

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Сепси

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Кордя Андрей не смог попасть в створ ударом издали

78' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Г О О О О Л - Попеску Овидиу забивает с правой ноги!

73' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сепси будет все-таки засчитан.

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

67' Г О О О О О Л - Тудорие Александру из команды Сепси легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

67' Хорошую попытку сделал Тудорие Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Шафранко Павол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Rares Ispas из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Чоботарю Денис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Матч возобновлен

60' Тактическая замена. Микулеску Давид уходит с поля и его заменяет Octavian Popescu

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Adrian Sut совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu

55' Сегодняшная посещаемость составляет 13475 болельщиков

54' Удар от ворот произведет Стяуа

53' Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu

52' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновлен

51' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

48' Коман Флоринел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.