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Румыния: Суперлига

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Волунтари
2:0
Конец матча
Ботошани
0'
1:0
23' Гол
Сигурьонссон Рунар
42' Желтая карточка
Пий Джуниор
47' Желтая карточка
Раца Вадим
49' Желтая карточка
Роман Михай
70' Желтая карточка
Мутомбо Габриэль
86' Желтая карточка
Тавареш Элдер
2:0
90' Гол
Рикардинью
90'+6
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
2
Cristian
Paz
II
5
Армаш
Игорь
14
Лопеш
Марселу
16
Сигурьонссон
Рунар
72
Roberto
Voican
7
Алийи
Насер
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
9
Домашкан
Виталий
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
3
Мутомбо
Габриэль
40
Пий
Джуниор
30
Цигэнашу
Александр
4
Иванов
Антоний
6
Victor
Dican
8
Флореску
Эдуард
93
Виргиль
Пинсон
10
Роман
Михай
V
7
Майлат
Себастьян
Волунтари
Ботошани

История личных встреч

Волунтари
Ботошани

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

24 матча

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:1
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
Л1ГБ
4:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.17
0.75

Среднее время на гол

77
120

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 10 (2) 0.26
Домашкан Виталий 8 0.21
Лопеш Марселу 5 0.13
Флоря Даниэль 5 (1) 0.13
Сигурьонссон Рунар 4 0.11
Раца Вадим 1 0.03
Рикардинью XI 1 0.03
Говеа Омар 1 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Костин Кристиан 1 0.03
Дроппа Лукаш 1 0.03
Рэдуц Михай 1 0.03
Аким Космин 1 0.03
Думитер Андрей 1 0.03
Алийи Насер 0 0
Мерлой Джордже 0 0
Влад Александру 0 0
Тавареш Элдер 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 14 (3) 0.37
Камара Секу 5 0.13
Роман Михай V 4 0.11
Andrei Dragu 2 0.05
Сно Саквилл 2 0.05
Флореску Эдуард 2 (1) 0.05
Патаке Андрей 1 0.03
Цигэнашу Александр 1 0.03
Мутомбо Габриэль 1 0.03
Terrence Tisdell 1 0.03
Шерони Алин 1 (1) 0.03
Victor Dican 0 0
Мбоко Айртон 0 0
Mateus Criciuma 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Elad Shahaf 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 11 1
Матрикарди Патрисио 9 0
Раца Вадим 8 0
Рикардинью XI 8 0
Немец Адам 4 1
Алийи Насер 3 1
Флоря Даниэль 4 0
Армаш Игорь 4 0
Рэдуц Михай 4 0
Тавареш Элдер 4 0
Влад Александру 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Дроппа Лукаш 2 0
Говеа Омар 2 0
Костин Кристиан 2 0
Попа Михай 2 0
Cristian Paz II 1 0
Аким Космин 1 0
Думитер Андрей 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цигэнашу Александр 9 0
Иванов Антоний 9 0
Садику Рияд 6 1
Victor Dican 6 1
Майлат Себастьян 6 0
Сно Саквилл 4 1
Mateus Criciuma 4 1
Роман Михай 5 0
Роман Михай V 5 0
Шерони Алин 3 1
Пап Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Силла Якуба 3 0
Пий Джуниор 3 0
Andrei Dragu 3 0
Камара Секу 2 0
Мутомбо Габриэль 2 0
Патаке Андрей 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Перяну Овидиу 2 0
Забу Сирил 2 0
Боли Кевин 1 0
Муссис Франко 1 0
Петковски Петар 1 0
Бурлаку Андрей 1 0
Мбоко Айртон 1 0
Mihai Teja 1 0

Результаты матчей

Волунтари
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Ботошани
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
7
Волунтари
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Ботошани
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

16
17
Волунтари
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (14)
39% (15)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
Ботошани
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (8)
50% (19)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (5)
50% (19)
37% (14)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

9
13

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

23
24

Голы по времени матча

Забито

21
13
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
25 Не забивали 28
1
5%
1
8%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
6
46%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
6
29%
4
31%
76-90

Пропущено

14
33
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
4
29%
4
12%
1-15
1
7%
4
12%
16-30
2
14%
4
12%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
2
14%
7
21%
61-75
4
29%
12
36%
76-90

Забито

22
22
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 23
3
14%
6
27%
1-15
5
23%
2
9%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
9
41%
5
23%
76-90

Пропущено

27
14
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
1
4%
1
7%
1-15
5
19%
5
36%
16-30
5
19%
3
21%
31-45
6
22%
1
7%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
6
22%
2
14%
76-90

Забито

43
35
20 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 16
10 Не забивали 13
4
9%
7
20%
1-15
9
21%
2
6%
16-30
7
16%
9
26%
31-45
3
7%
4
11%
46-60
5
12%
4
11%
61-75
15
35%
9
26%
76-90

Пропущено

41
47
18 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 23
5
12%
5
11%
1-15
6
15%
9
19%
16-30
7
17%
7
15%
31-45
7
17%
3
6%
46-60
6
15%
9
19%
61-75
10
24%
14
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3
Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0
Ботошани
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2
Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0

Результаты матчей

Волунтари
Ботошани

Точный счет

0:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
1
11 раз 58%
0
5 раз 26%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%

Точный счет

1:1
8 раз 21%
0:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 21%
1:1
8 раз 21%
0:0
5 раз 13%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
19 раз 50%
0
10 раз 26%
3
6 раз 16%
2
3 раза 8%
1
18 раз 47%
0
14 раз 37%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
14
5
5
15
1.5
3
16
3
17
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
10
9
4
14
1.5
3
16
3
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
10
0.5
Больше Меньше
24
14
9
29
1.5
6
32
6
32
2.5
2
36

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 7 4 2 1 16 - 9 46
2.
Стяуа
 7 4 2 1 11 - 7 43
3.
ЧФР Клуж
 7 1 4 2 8 - 10 39
4.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 11 - 10 36
5.
Рапид Бухарест
 0:0 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 0:0 8 1 2 5 8 - 12 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 7 5 1 1 9 - 5 34
2.
Волунтари
 8 4 4 0 15 - 9 33
3.
У Крайова 1948
 7 3 3 1 10 - 5 32
4.
Германнштадт
 7 3 3 1 8 - 5 28
5.
Ботошани
 8 3 3 2 5 - 4 28
6.
Университатя Клуж
 7 3 1 3 8 - 8 27
7.
УТА Арад
 7 2 2 3 7 - 8 22
8.
Киндия Тырговиште
 7 2 0 5 5 - 8 22
9.
Арджеш
 7 2 1 4 6 - 9 21
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 3 2 1 0 6 - 3 36
3.
Сепси
 0:0 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 21
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Арджеш
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 0:0 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 0:0 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 4 0 2 2 4 - 6 16
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Германнштадт
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (7)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Лопеш Марселу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Петро Чарльз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Victor Dican из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Рэдуц Михай
    • 90'
      Контроль мяча: Волунтари: 45%, Ботошани: 55%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 89'
      Камара Секу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Victor Dican создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Волунтари 2:0 Ботошани онлайн

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