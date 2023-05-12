Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Команда Волунтари имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Раца Вадим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Петро Чарльз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Cristian Paz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Майлат Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хорошую попытку сделал Сигурьонссон Рунар . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Матч возобновлен

42' Немец Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Удар от ворот произведет Волунтари

41' Виргиль Пинсон не смог попасть в створ ударом издали

41' Сигурьонссон Рунар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Виргиль Пинсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Roberto Voican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Мутомбо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Волунтари

37' Цигэнашу Александр из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

36' Сигурьонссон Рунар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Ботошани

35' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Волунтари

33' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Ботошани

33' Лопеш Марселу из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Мутомбо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Волунтари

26' Удар от ворот произведет Ботошани

26' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Мутомбо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Хорошую попытку сделал Сигурьонссон Рунар . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Лопеш Марселу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Команда Волунтари забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Г О О О О Л - Сигурьонссон Рунар забивает с правой ноги!

23' Немец Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Волунтари

22' Victor Dican не смог попасть в створ ударом издали

21' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Волунтари

19' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

17' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Майлат Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

15' Петро Чарльз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Волунтари

13' Петро Чарльз оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Сигурьонссон Рунар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Майлат Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Волунтари

11' Цигэнашу Александр не смог попасть в створ ударом издали

9' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Волунтари

8' Лопеш Марселу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Ботошани

6' Сигурьонссон Рунар из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Алийи Насер пробил со штрафного прямо в стенку

4' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Волунтари

3' Cristian Paz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Майлат Себастьян из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Хорошую попытку сделал Сигурьонссон Рунар . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Рикардинью XI создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ботошани начинает с центра поля