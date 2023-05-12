Тур: 8. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Andrei Moroita
0'
1:0
23' ГолСигурьонссон Рунар
42' Желтая карточкаПий Джуниор
47' Желтая карточкаРаца Вадим
49' Желтая карточкаРоман Михай
70' Желтая карточкаМутомбо Габриэль
86' Желтая карточкаТавареш Элдер
2:0
90' ГолРикардинью
90'+6
Ход матча
23'
1:0
42'
47'
49'
70'
86'
90'
2:0
Владение мячом
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимНападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
28 Ionut Andres
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Садику РиядЗащитник
-
14 Мбоко АйртонЗащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Волунтари
Ботошани
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
24 матча
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.17
0.75
Среднее время на гол
77
120
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.42
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|10 (2)
|0.26
|Домашкан Виталий
|8
|0.21
|Лопеш Марселу
|5
|0.13
|Флоря Даниэль
|5 (1)
|0.13
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0.11
|Раца Вадим
|1
|0.03
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Говеа Омар
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Дроппа Лукаш
|1
|0.03
|Рэдуц Михай
|1
|0.03
|Аким Космин
|1
|0.03
|Думитер Андрей
|1
|0.03
|Алийи Насер
|0
|0
|Мерлой Джордже
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Тавареш Элдер
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|14 (3)
|0.37
|Камара Секу
|5
|0.13
|Роман Михай V
|4
|0.11
|Andrei Dragu
|2
|0.05
|Сно Саквилл
|2
|0.05
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.05
|Патаке Андрей
|1
|0.03
|Цигэнашу Александр
|1
|0.03
|Мутомбо Габриэль
|1
|0.03
|Terrence Tisdell
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1 (1)
|0.03
|Victor Dican
|0
|0
|Мбоко Айртон
|0
|0
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Боли Кевин
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Elad Shahaf
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелеке Ульрих
|11
|1
|Матрикарди Патрисио
|9
|0
|Раца Вадим
|8
|0
|Рикардинью XI
|8
|0
|Немец Адам
|4
|1
|Алийи Насер
|3
|1
|Флоря Даниэль
|4
|0
|Армаш Игорь
|4
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Тавареш Элдер
|4
|0
|Влад Александру
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|Говеа Омар
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Попа Михай
|2
|0
|Cristian Paz II
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цигэнашу Александр
|9
|0
|Иванов Антоний
|9
|0
|Садику Рияд
|6
|1
|Victor Dican
|6
|1
|Майлат Себастьян
|6
|0
|Сно Саквилл
|4
|1
|Mateus Criciuma
|4
|1
|Роман Михай
|5
|0
|Роман Михай V
|5
|0
|Шерони Алин
|3
|1
|Пап Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Силла Якуба
|3
|0
|Пий Джуниор
|3
|0
|Andrei Dragu
|3
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Мутомбо Габриэль
|2
|0
|Патаке Андрей
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Перяну Овидиу
|2
|0
|Забу Сирил
|2
|0
|Боли Кевин
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Бурлаку Андрей
|1
|0
|Мбоко Айртон
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Ботошани
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
7
Волунтари
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Ботошани
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
16
17
Волунтари
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (14)
39% (15)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
Ботошани
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (8)
50% (19)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (5)
50% (19)
37% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
9
13
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
23
24
Голы по времени матча
Забито
21
13
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
25 Не забивали 28
1
5%
1
8%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
6
46%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
6
29%
4
31%
76-90
Пропущено
14
33
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
4
29%
4
12%
1-15
1
7%
4
12%
16-30
2
14%
4
12%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
2
14%
7
21%
61-75
4
29%
12
36%
76-90
Забито
22
22
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 23
3
14%
6
27%
1-15
5
23%
2
9%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
9
41%
5
23%
76-90
Пропущено
27
14
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
1
4%
1
7%
1-15
5
19%
5
36%
16-30
5
19%
3
21%
31-45
6
22%
1
7%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
6
22%
2
14%
76-90
Забито
43
35
20 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 16
10 Не забивали 13
4
9%
7
20%
1-15
9
21%
2
6%
16-30
7
16%
9
26%
31-45
3
7%
4
11%
46-60
5
12%
4
11%
61-75
15
35%
9
26%
76-90
Пропущено
41
47
18 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 23
5
12%
5
11%
1-15
6
15%
9
19%
16-30
7
17%
7
15%
31-45
7
17%
3
6%
46-60
6
15%
9
19%
61-75
10
24%
14
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3
Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0
Ботошани
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2
Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0
Результаты матчей
Волунтари
Ботошани
Точный счет
0:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
1
11 раз 58%
0
5 раз 26%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 67%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
Точный счет
1:1
8 раз 21%
0:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 21%
1:1
8 раз 21%
0:0
5 раз 13%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 50%
0
10 раз 26%
3
6 раз 16%
2
3 раза 8%
1
18 раз 47%
0
14 раз 37%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
145
515
316
317
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
109
414
316
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2810
Больше Меньше
2414
929
632
632
236
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|46
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|43
|3.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|39
|4.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|36
|5.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|34
|2.
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|33
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|32
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|28
|5.
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|28
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|27
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|22
|8.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|22
|9.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|21
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|36
|3.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|16
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (7)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10