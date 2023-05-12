Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

17' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Бамгбойе Фуншо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Сепси

15' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.

11' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Хорошую попытку сделал Marius Stefanescu. Удар в створ, но вратарь начеку

11' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

8' Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи

8' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Marius Stefanescu пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

6' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Сепси

3' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре