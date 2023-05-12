Тур: 8. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Андрей Флорин
0:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
25
Эммерс
Сиан
14
Кяйт
Маттиас
44
Бэлаша
Михай
27
Rares
Ispas
67
Папа
Энрико
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландНападающий
-
10 Ахабар АнассНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Akos Nistor
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Сепси
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
108
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|20 (10)
|0.53
|Сефер Антонио
|6
|0.16
|Сэпунару Кристиан
|4 (1)
|0.11
|Албу Кристиан
|3
|0.08
|Stefan Panoiu
|3
|0.08
|Ионицэ Александру II
|2
|0.05
|Кяйт Маттиас
|2
|0.05
|Мораис Жуниор II
|2
|0.05
|Григоре Драгош
|2
|0.05
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.03
|Лукассен Кевин
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Якоб Паул
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|10
|0.26
|Рондон Марио
|9 (2)
|0.24
|Матей Космин
|6 (4)
|0.16
|Штефэнеску Мариус
|5
|0.13
|Шафранко Павол
|5
|0.13
|Паун Николае
|4
|0.11
|Аганович Аднан
|2
|0.05
|Георге Ион
|2 (1)
|0.05
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.05
|Чоботарю Денис
|2
|0.05
|Ахабар Анасс
|1
|0.03
|Думитреску Андрес
|1
|0.03
|Митря Богдан
|1
|0.03
|Тамаш Марк
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|10
|1
|Мораис Жуниор II
|6
|1
|Ионицэ Александру II
|5
|1
|Сэпунару Кристиан
|6
|0
|Оня Рэзван
|6
|0
|Кяйт Маттиас
|5
|0
|Молдован Хорациу
|5
|0
|Сефер Антонио
|5
|0
|Костаче Ионуц
|3
|1
|Црепуля Любян
|4
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Муту Адриан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Албу Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Белу Клаудиу
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|9
|3
|Ниняй Бранислав
|9
|1
|Аганович Аднан
|7
|0
|Бэлаша Михай
|6
|0
|Штефэнеску Мариус
|6
|0
|Тудорие Александру
|5
|0
|Думитреску Андрес
|5
|0
|Тамаш Марк
|3
|1
|Матей Космин
|4
|0
|Чоботарю Денис
|4
|0
|Родригес Хонатан II
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|2
|1
|Рондон Марио
|3
|0
|Франсишку Жуниор
|3
|0
|Митря Богдан
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Папа Энрико
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Razvan Catalin Began
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
56% (10)
0% (0)
Сепси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
6
9
Рапид Бухарест
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сепси
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
12
28
Рапид Бухарест
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
46% (17)
32% (12)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
49% (18)
14% (5)
Сепси
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (7)
41% (15)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
28
14
Волевые поражения
18
37
Голы по времени матча
Забито
32
23
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 24
5
16%
1
4%
1-15
6
19%
5
22%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
5
16%
5
22%
61-75
7
22%
6
26%
76-90
Пропущено
14
24
8 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
3
21%
2
8%
1-15
3
21%
7
29%
29%
16-30
2
14%
7
29%
29%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
2
14%
3
13%
76-90
Забито
18
30
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 24
3
17%
2
7%
1-15
1
6%
7
23%
16-30
3
17%
3
10%
31-45
5
28%
6
20%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
5
28%
7
23%
76-90
Пропущено
28
20
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
14%
2
10%
1-15
9
32%
4
20%
16-30
3
11%
5
25%
31-45
5
18%
4
20%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
5
18%
2
10%
76-90
Забито
50
53
24 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 33
19 Забивали первыми 18
7 Не забивали 11
8
16%
3
6%
1-15
7
14%
12
23%
16-30
9
18%
5
9%
31-45
8
16%
10
19%
46-60
6
12%
10
19%
61-75
12
24%
13
25%
76-90
Пропущено
42
44
24 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 29
7
17%
4
9%
1-15
12
29%
11
25%
16-30
5
12%
12
27%
31-45
7
17%
7
16%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
7
17%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1
Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1
Сепси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Сепси
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
4
2 раза 11%
7
1 раз 5%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
2
11 раз 30%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
9 раз 24%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
145
108
910
414
316
117
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
135
514
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
2710
1522
1423
433
532
136
532
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|46
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|43
|3.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|39
|4.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|36
|5.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|34
|2.
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|33
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|32
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|28
|5.
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|28
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|27
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|22
|8.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|22
|9.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|21
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|36
|3.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|16
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (7)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10