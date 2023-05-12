Тур: 8. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Андрей Флорин
0:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
71' Желтая карточкаПапа Энрико
73' Желтая карточкаАлбу Кристиан
83' Желтая карточкаДуганджич Марко
90'+5
Ход матча
71'
73'
83'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
25
Эммерс
Сиан
14
Кяйт
Маттиас
44
Бэлаша
Михай
27
Rares
Ispas
67
Папа
Энрико
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландНападающий
-
10 Ахабар АнассНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Akos Nistor
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Сепси
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
108
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|20 (10)
|0.53
|Сефер Антонио
|6
|0.16
|Сэпунару Кристиан
|4 (1)
|0.11
|Албу Кристиан
|3
|0.08
|Stefan Panoiu
|3
|0.08
|Ионицэ Александру II
|2
|0.05
|Кяйт Маттиас
|2
|0.05
|Мораис Жуниор II
|2
|0.05
|Григоре Драгош
|2
|0.05
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.03
|Лукассен Кевин
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Якоб Паул
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|10
|0.26
|Рондон Марио
|9 (2)
|0.24
|Матей Космин
|6 (4)
|0.16
|Штефэнеску Мариус
|5
|0.13
|Шафранко Павол
|5
|0.13
|Паун Николае
|4
|0.11
|Аганович Аднан
|2
|0.05
|Георге Ион
|2 (1)
|0.05
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.05
|Чоботарю Денис
|2
|0.05
|Ахабар Анасс
|1
|0.03
|Думитреску Андрес
|1
|0.03
|Митря Богдан
|1
|0.03
|Тамаш Марк
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|10
|1
|Мораис Жуниор II
|6
|1
|Ионицэ Александру II
|5
|1
|Сэпунару Кристиан
|6
|0
|Оня Рэзван
|6
|0
|Кяйт Маттиас
|5
|0
|Молдован Хорациу
|5
|0
|Сефер Антонио
|5
|0
|Костаче Ионуц
|3
|1
|Црепуля Любян
|4
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Муту Адриан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Белу Клаудиу
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|9
|3
|Ниняй Бранислав
|9
|1
|Аганович Аднан
|7
|0
|Бэлаша Михай
|6
|0
|Штефэнеску Мариус
|6
|0
|Тудорие Александру
|5
|0
|Думитреску Андрес
|5
|0
|Тамаш Марк
|3
|1
|Матей Космин
|4
|0
|Чоботарю Денис
|4
|0
|Родригес Хонатан II
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|2
|1
|Рондон Марио
|3
|0
|Франсишку Жуниор
|3
|0
|Митря Богдан
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Папа Энрико
|3
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Razvan Catalin Began
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
58% (11)
0% (0)
Сепси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
6
9
Рапид Бухарест
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сепси
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
12
28
Рапид Бухарест
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
45% (17)
34% (13)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
50% (19)
13% (5)
Сепси
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (7)
42% (16)
39% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
28
14
Волевые поражения
18
37
Голы по времени матча
Забито
32
23
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 25
5
16%
1
4%
1-15
6
19%
5
22%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
5
16%
5
22%
61-75
7
22%
6
26%
76-90
Пропущено
14
24
8 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
3
21%
2
8%
1-15
3
21%
7
29%
29%
16-30
2
14%
7
29%
29%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
2
14%
3
13%
76-90
Забито
18
30
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
25 Не забивали 25
3
17%
2
7%
1-15
1
6%
7
23%
16-30
3
17%
3
10%
31-45
5
28%
6
20%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
5
28%
7
23%
76-90
Пропущено
28
20
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
14%
2
10%
1-15
9
32%
4
20%
16-30
3
11%
5
25%
31-45
5
18%
4
20%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
5
18%
2
10%
76-90
Забито
50
53
24 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 33
19 Забивали первыми 18
8 Не забивали 12
8
16%
3
6%
1-15
7
14%
12
23%
16-30
9
18%
5
9%
31-45
8
16%
10
19%
46-60
6
12%
10
19%
61-75
12
24%
13
25%
76-90
Пропущено
42
44
24 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 29
7
17%
4
9%
1-15
12
29%
11
25%
16-30
5
12%
12
27%
31-45
7
17%
7
16%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
7
17%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1
Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1
Сепси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Сепси
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
4
2 раза 11%
7
1 раз 5%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
2
11 раз 29%
0
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
13 раз 34%
0
11 раз 29%
2
9 раз 24%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
145
109
910
415
316
118
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
136
514
514
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
308
Больше Меньше
2711
1523
1424
434
533
137
533
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|46
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|43
|3.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|39
|4.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|36
|5.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|34
|2.
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|33
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|32
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|28
|5.
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|28
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|27
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|22
|8.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|22
|9.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|21
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|36
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|16
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (7)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10