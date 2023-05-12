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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Рапид Бухарест
0:0
Конец матча
Сепси
0'
8' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
71' Желтая карточка
Папа Энрико
73' Желтая карточка
Албу Кристиан
83' Желтая карточка
Дуганджич Марко
90'+5
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
25
Эммерс
Сиан
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
7
Сефер
Антонио
45
Дуганджич
Марко
70
Бамгбойе
Фуншо
33
Никзули
Роланд
45
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
27
Rares
Ispas
11
Штефэнеску
Мариус
67
Папа
Энрико
22
Франсишку
Жуниор
13
Матей
Космин
9
Тудорие
Александру
99
Рондон
Марио
Рапид Бухарест
Сепси

История личных встреч

Рапид Бухарест
Сепси

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
С
3:0
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
108

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 20 (10) 0.53
Сефер Антонио 6 0.16
Сэпунару Кристиан 4 (1) 0.11
Албу Кристиан 3 0.08
Stefan Panoiu 3 0.08
Ионицэ Александру II 2 0.05
Кяйт Маттиас 2 0.05
Мораис Жуниор II 2 0.05
Григоре Драгош 2 0.05
Оня Рэзван 1 0.03
Бамгбойе Фуншо 1 0.03
Лукассен Кевин 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Якоб Паул 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Штефан Флорин 0 0
Папо Джейсон 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 10 0.26
Рондон Марио 9 (2) 0.24
Матей Космин 6 (4) 0.16
Штефэнеску Мариус 5 0.13
Шафранко Павол 5 0.13
Паун Николае 4 0.11
Аганович Аднан 2 0.05
Георге Ион 2 (1) 0.05
Головфка Кэтэлин 2 0.05
Чоботарю Денис 2 0.05
Ахабар Анасс 1 0.03
Думитреску Андрес 1 0.03
Митря Богдан 1 0.03
Тамаш Марк 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Бэрбуц Кристиан 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Димитров Радослав 0 0
Ниняй Бранислав 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 10 1
Мораис Жуниор II 6 1
Ионицэ Александру II 5 1
Сэпунару Кристиан 6 0
Оня Рэзван 6 0
Кяйт Маттиас 5 0
Молдован Хорациу 5 0
Сефер Антонио 5 0
Костаче Ионуц 3 1
Црепуля Любян 4 0
Албу Кристиан 3 0
Якоб Паул 3 0
Муту Адриан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Штефан Флорин 2 0
Папо Джейсон 2 0
Онгенда Эрвин 1 0
Белу Клаудиу 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 9 3
Ниняй Бранислав 9 1
Аганович Аднан 7 0
Бэлаша Михай 6 0
Штефэнеску Мариус 6 0
Тудорие Александру 5 0
Думитреску Андрес 5 0
Тамаш Марк 3 1
Матей Космин 4 0
Чоботарю Денис 4 0
Родригес Хонатан II 4 0
Cristiano Bergodi 2 1
Рондон Марио 3 0
Франсишку Жуниор 3 0
Митря Богдан 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Георге Ион 3 0
Папа Энрико 3 0
Никзули Роланд 2 0
Димитров Радослав 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Razvan Catalin Began 1 0
Rares Ispas 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
58% (11)
0% (0)
Сепси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

6
9
Рапид Бухарест
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сепси
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

12
28
Рапид Бухарест
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
45% (17)
34% (13)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
50% (19)
13% (5)
Сепси
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (7)
42% (16)
39% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

28
14

Волевые поражения

18
37

Голы по времени матча

Забито

32
23
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 25
5
16%
1
4%
1-15
6
19%
5
22%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
5
16%
5
22%
61-75
7
22%
6
26%
76-90

Пропущено

14
24
8 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
3
21%
2
8%
1-15
3
21%
7
29%
29%
16-30
2
14%
7
29%
29%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
2
14%
3
13%
76-90

Забито

18
30
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
25 Не забивали 25
3
17%
2
7%
1-15
1
6%
7
23%
16-30
3
17%
3
10%
31-45
5
28%
6
20%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
5
28%
7
23%
76-90

Пропущено

28
20
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
14%
2
10%
1-15
9
32%
4
20%
16-30
3
11%
5
25%
31-45
5
18%
4
20%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
5
18%
2
10%
76-90

Забито

50
53
24 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 33
19 Забивали первыми 18
8 Не забивали 12
8
16%
3
6%
1-15
7
14%
12
23%
16-30
9
18%
5
9%
31-45
8
16%
10
19%
46-60
6
12%
10
19%
61-75
12
24%
13
25%
76-90

Пропущено

42
44
24 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 29
7
17%
4
9%
1-15
12
29%
11
25%
16-30
5
12%
12
27%
31-45
7
17%
7
16%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
7
17%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1
Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1
Сепси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Сепси

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
4
2 раза 11%
7
1 раз 5%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
2
11 раз 29%
0
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
13 раз 34%
0
11 раз 29%
2
9 раз 24%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
14
5
10
9
1.5
9
10
4
15
2.5
3
16
1
18
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
6
5
14
1.5
5
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
8
0.5
Больше Меньше
27
11
15
23
1.5
14
24
4
34
2.5
5
33
1
37
3.5
5
33

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 7 4 2 1 16 - 9 46
2.
Стяуа
 7 4 2 1 11 - 7 43
3.
ЧФР Клуж
 7 1 4 2 8 - 10 39
4.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 11 - 10 36
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 8 1 2 5 8 - 12 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 7 5 1 1 9 - 5 34
2.
Волунтари
 8 4 4 0 15 - 9 33
3.
У Крайова 1948
 7 3 3 1 10 - 5 32
4.
Германнштадт
 7 3 3 1 8 - 5 28
5.
Ботошани
 8 3 3 2 5 - 4 28
6.
Университатя Клуж
 7 3 1 3 8 - 8 27
7.
УТА Арад
 7 2 2 3 7 - 8 22
8.
Киндия Тырговиште
 7 2 0 5 5 - 8 22
9.
Арджеш
 7 2 1 4 6 - 9 21
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 3 2 1 0 6 - 3 36
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 21
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Арджеш
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 4 0 2 2 4 - 6 16
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Германнштадт
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (7)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Рапид Бухарест: 54%, Сепси: 46%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 94'
    Лукассен Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Григоре Драгош ослабляет давление, выбив мяч.
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