Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

84' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Дуганджич Марко получил желтую карточку от судьи

82' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Сепси

81' Roland Niczuly делает важнейший сейв!

80' Хорошую попытку сделал Stefan Panoiu . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Сепси

78' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Оня Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Roland Niczuly делает важнейший сейв!

77' Stefan Panoiu пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

77' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

73' Албу Кристиан получил желтую карточку от судьи

72' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Папа Энрико получил желтую карточку от судьи

71' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

70' Удар от ворот произведет Сепси

70' Stefan Panoiu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Сепси

67' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновится спорным мячом

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Григоре Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Бэлаша Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Сепси

56' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

54' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

52' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Хорошую попытку сделал Сефер Антонио . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Сепси

49' Сефер Антонио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника