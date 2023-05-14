Тур: 8. Стадион: Stadionul Eugen Popescu. Главный судья: Sorin Costreie
0'
Ход матча
Владение мячом
24
Vlad
Pop
90
Русу
Богдан
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
14
Антон
Паул
11
Роджер
VII
70
Штяу
Раул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Русу БогданНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диалло АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: George Cotiga
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
-
11 Роджер VIIПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Поп РарешНападающий
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Миовени
УТА Арад
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.08
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
Среднее время на гол
83
83
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русу Богдан
|7 (2)
|0.18
|Беншаиб Амин
|3 (2)
|0.08
|Скарлатаче Адриан
|3
|0.08
|Антал Ливиу
|2
|0.05
|Бузьюк Александру
|2
|0.05
|Красники Блерим
|2
|0.05
|Mihai Lixandru
|1
|0.03
|Балаур Ионуц
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0.03
|Vlad Pop
|0
|0
|Эне Корнел
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|8 (1)
|0.21
|Отеле Филип
|5
|0.13
|Милошевич Стефан II
|4 (1)
|0.11
|Уббинк Корнелис
|3
|0.08
|Поп Рареш
|3
|0.08
|Кешерю Клаудиу
|3
|0.08
|Микулеску Давид
|3
|0.08
|Каскини Баутиста
|2
|0.05
|Бенга Александру
|2
|0.05
|Роджер VII
|1 (1)
|0.03
|Батха Идриз
|1
|0.03
|Абейд Али
|1
|0.03
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Антон Паул
|0
|0
|Якоб Флорин
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|6
|2
|Панаит Андрей
|8
|0
|Балаур Ионуц
|5
|0
|Ionut Burnea
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|5
|0
|Daniel Toma
|3
|1
|Скарлатаче Адриан
|4
|0
|Dorinel Oancea
|4
|0
|Mihai Lixandru
|4
|0
|Леписту Брент
|3
|0
|Маркиньос Педрозо
|3
|0
|Сно Саквилл
|3
|0
|Антал Ливиу
|2
|0
|Русу Богдан
|2
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Красники Блерим
|2
|0
|Эне Корнел
|1
|0
|Бузьюк Александру
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Беншаиб Амин
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Кырнац Николае
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|12
|1
|Каскини Баутиста
|9
|0
|Киндриш Андрей
|8
|0
|Вукчевич Марко
|7
|0
|Антон Паул
|5
|1
|Уббинк Корнелис
|6
|0
|Эрико
|4
|1
|Бенга Александру
|5
|0
|Ходжалари Эрион
|5
|0
|Поп Рареш
|5
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Абейд Али
|2
|1
|Добреску Михай
|2
|1
|Штяу Раул
|2
|1
|Исак Дамьян
|1
|1
|Постолаки Вирджилиу
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Милошевич Стефан II
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Cibi
|1
|0
Результаты матчей
Миовени
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
УТА Арад
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
10
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
11
Миовени
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
УТА Арад
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
47% (9)
47% (9)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
29
14
Волевые поражения
8
19
Миовени
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
УТА Арад
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
38% (14)
43% (16)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
11
8
Волевые победы
29
15
Волевые поражения
13
30
Голы по времени матча
Забито
8
13
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
31 Не забивали 26
3
38%
2
15%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Пропущено
21
27
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
4
19%
4
15%
1-15
1
5%
6
22%
16-30
4
19%
2
7%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
4
19%
7
26%
76-90
Забито
16
23
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 22
3
19%
7
30%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Пропущено
35
22
19 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
5
14%
4
18%
1-15
5
14%
3
14%
16-30
9
26%
7
32%
31-45
3
9%
4
18%
46-60
6
17%
1
5%
61-75
7
20%
3
14%
76-90
Забито
24
36
14 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 14
20 Не забивали 11
6
25%
9
25%
1-15
5
21%
6
17%
16-30
3
13%
8
22%
31-45
3
13%
4
11%
46-60
2
8%
3
8%
61-75
5
21%
6
17%
76-90
Пропущено
56
49
28 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 23
24 Пропускали первыми 20
31 Не пропускали 30
9
16%
8
16%
1-15
6
11%
9
18%
16-30
13
23%
9
18%
31-45
7
13%
8
16%
46-60
10
18%
5
10%
61-75
11
20%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волунтари - Миовени 1:0 Миовени - Арджеш 0:2 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Германнштадт 0:2
Петролул Плоешти - Миовени 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0
УТА Арад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1
УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 3:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Миовени 1:2 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Мюнхен-1860 - УТА Арад 1:2
Результаты матчей
Миовени
УТА Арад
Точный счет
0:1
5 раз 28%
0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
12 раз 67%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
1
9 раз 47%
0
8 раз 42%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
20 раз 54%
1
11 раз 30%
2
6 раз 16%
1
18 раз 49%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Миовени
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
612
Больше Меньше
153
216
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
118
415
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1720
Больше Меньше
2611
631
829
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|47
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|43
|3.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|39
|4.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|37
|5.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|34
|2.
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|33
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|32
|4.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|31
|5.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|30
|6.
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|28
|7.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|23
|8.
|8
|2
|0
|6
|5 - 10
|22
|9.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|21
|10.
|0:0
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|36
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|2.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|4.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|17
|4.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (8)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7