34' Ох, нехорошо это выглядит. Бензар Ромарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Хорошую попытку сделал Кырнац Николае . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Русу Богдан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Маркиньос Педрозо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Антон Паул навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Антон Паул пробует нанести удар издали, но Valentin Sima держит все под контролем

30' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Маркиньос Педрозо из команды Миовени наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

26' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

24' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

24' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Valentin Sima взял и забрал мяч на выходе

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Бензар Ромарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

21' Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Антал Ливиу нанес удар головой, но Florin Iacob спокойно отбил мяч.

21' Кырнац Николае из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Панаит Андрей пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

18' Игрок из команды Миовени делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Vlad Pop навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Хорошую попытку сделал Бузьюк Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

16' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Миовени

14' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Valentin Sima взял и забрал мяч на выходе

13' Удар от ворот произведет Миовени

12' Антон Паул навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

11' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Антон Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Миовени

10' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

10' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Русу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ходжалари Эрион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Бузьюк Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Штяу Раул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Миовени начинает с центра поля