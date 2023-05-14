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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Sorin Costreie
Миовени
0:2
Конец матча
УТА Арад
0'
45' Желтая карточка
Постолаки Вирджилиу
0:1
63' Гол
Ходжалари Эрион
82' Желтая карточка
Беншаиб Амин
0:2
90' Гол
Постолаки Вирджилиу
90' Желтая карточка
Mircea Rednic
90'+11
68
Valentin
Sima
16
Ionut
Radescu
5
Mihai
Lixandru
30
Сербаника
Даниел
21
Маркиньос
Педрозо
20
Бузьюк
Александру
23
Панаит
Андрей
24
Vlad
Pop
31
Кырнац
Николае
8
Антал
Ливиу
90
Русу
Богдан
93
Якоб
Флорин
2
Бензар
Ромарио
4
Бенга
Александру
22
Ходжалари
Эрион
18
Абейд
Али
5
Каскини
Баутиста
14
Антон
Паул
11
Роджер
VII
17
Постолаки
Вирджилиу
70
Штяу
Раул
28
Кешерю
Клаудиу
Миовени
УТА Арад

История личных встреч

Миовени
УТА Арад

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
К
0:3
С
1:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ЛI
0:2
ЛI
1:1
ЛI
3:0
ЛI
2:1
ЛI
1:1
ЛI
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.08
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7

Среднее время на гол

83
83

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русу Богдан 7 (2) 0.18
Беншаиб Амин 3 (2) 0.08
Скарлатаче Адриан 3 0.08
Антал Ливиу 2 0.05
Бузьюк Александру 2 0.05
Красники Блерим 2 0.05
Mihai Lixandru 1 0.03
Балаур Ионуц 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Guilherme Gomes Garutti 1 0.03
Vlad Pop 0 0
Эне Корнел 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Daniel Toma 0 0
Ionut Radescu 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 9 (1) 0.24
Отеле Филип 5 0.13
Милошевич Стефан II 4 (1) 0.11
Уббинк Корнелис 3 0.08
Поп Рареш 3 0.08
Кешерю Клаудиу 3 0.08
Микулеску Давид 3 0.08
Каскини Баутиста 2 0.05
Бенга Александру 2 0.05
Роджер VII 1 (1) 0.03
Батха Идриз 1 0.03
Абейд Али 1 0.03
Ходжалари Эрион 1 0.03
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Антон Паул 0 0
Якоб Флорин 0 0
Стахл Алберт 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 6 2
Панаит Андрей 8 0
Балаур Ионуц 5 0
Ionut Burnea 5 0
Guilherme Gomes Garutti 5 0
Daniel Toma 3 1
Скарлатаче Адриан 4 0
Dorinel Oancea 4 0
Mihai Lixandru 4 0
Леписту Брент 3 0
Маркиньос Педрозо 3 0
Сно Саквилл 3 0
Антал Ливиу 2 0
Русу Богдан 2 0
Szilard Veres 2 0
Беншаиб Амин 2 0
Красники Блерим 2 0
Эне Корнел 1 0
Бузьюк Александру 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Триф Разван 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Кырнац Николае 1 0
Сербаника Даниел 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 12 1
Каскини Баутиста 9 0
Киндриш Андрей 8 0
Вукчевич Марко 7 0
Антон Паул 5 1
Уббинк Корнелис 6 0
Эрико 4 1
Бенга Александру 5 0
Ходжалари Эрион 5 0
Поп Рареш 5 0
Отеле Филип 4 0
Абейд Али 2 1
Добреску Михай 2 1
Штяу Раул 2 1
Постолаки Вирджилиу 3 0
Исак Дамьян 1 1
Кешерю Клаудиу 1 0
Жобелло Уэсли 1 0
Бензар Ромарио 1 0
Матей Флорентин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Милошевич Стефан II 1 0
Кучер Даниил 1 0
Mircea Rednic 1 0
Cibi 1 0

Результаты матчей

Миовени
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
УТА Арад
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

11
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
11
Миовени
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
УТА Арад
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

29
14

Волевые поражения

8
19
Миовени
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (13)
45% (17)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
34% (13)
34% (13)
УТА Арад
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (8)
45% (17)
34% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
37% (14)
42% (16)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

12
8

Волевые победы

29
15

Волевые поражения

13
30

Голы по времени матча

Забито

8
15
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
32 Не забивали 26
3
38%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Пропущено

23
27
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
4
17%
4
15%
1-15
1
4%
6
22%
16-30
4
17%
2
7%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
5
22%
4
15%
61-75
5
22%
7
26%
76-90

Забито

16
23
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
27 Не забивали 23
3
19%
7
30%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Пропущено

35
22
19 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
5
14%
4
18%
1-15
5
14%
3
14%
16-30
9
26%
7
32%
31-45
3
9%
4
18%
46-60
6
17%
1
5%
61-75
7
20%
3
14%
76-90

Забито

24
38
14 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 15
21 Не забивали 11
6
25%
9
24%
1-15
5
21%
6
16%
16-30
3
13%
8
21%
31-45
3
13%
4
11%
46-60
2
8%
4
11%
61-75
5
21%
7
18%
76-90

Пропущено

58
49
28 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 23
25 Пропускали первыми 20
32 Не пропускали 30
9
16%
8
16%
1-15
6
10%
9
18%
16-30
13
22%
9
18%
31-45
7
12%
8
16%
46-60
11
19%
5
10%
61-75
12
21%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волунтари - Миовени 1:0 Миовени - Арджеш 0:2 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Германнштадт 0:2
Петролул Плоешти - Миовени 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0
УТА Арад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1
УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 3:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Миовени 1:2 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Мюнхен-1860 - УТА Арад 1:2

Результаты матчей

Миовени
УТА Арад

Точный счет

0:1
5 раз 26%
0:2
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
13 раз 68%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 30%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
2
3 раза 15%

Точный счет

0:1
6 раз 16%
0:2
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 21%
1:1
7 раз 18%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
21 раз 55%
1
11 раз 29%
2
6 раз 16%
1
18 раз 47%
0
11 раз 29%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Миовени
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
13
0.5
Больше Меньше
15
3
2
17
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
12
8
4
15
1.5
3
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
21
0.5
Больше Меньше
27
11
6
32
1.5
9
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 8 4 3 1 17 - 10 47
2.
Стяуа
 7 4 2 1 11 - 7 43
3.
ЧФР Клуж
 7 1 4 2 8 - 10 39
4.
Университатя Крайова
 8 2 4 2 12 - 11 37
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 8 1 2 5 8 - 12 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 8 5 1 2 9 - 6 34
2.
Волунтари
 8 4 4 0 15 - 9 33
3.
У Крайова 1948
 7 3 3 1 10 - 5 32
4.
Германнштадт
 8 4 3 1 9 - 5 31
5.
Университатя Клуж
 8 4 1 3 10 - 8 30
6.
Ботошани
 8 3 3 2 5 - 4 28
7.
УТА Арад
 8 3 2 3 9 - 8 25
8.
Киндия Тырговиште
 8 2 0 6 5 - 10 22
9.
Арджеш
 7 2 1 4 6 - 9 21
10.
Миовени
 8 0 0 8 0 - 14 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 3 2 1 0 6 - 3 36
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
2.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
3.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
4.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 21
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Арджеш
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    УТА Арад заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Миовени: 50%, УТА Арад: 50%.
  • 100'
    Уббинк Корнелис пробил со штрафного прямо в стенку
  • 100'
    Матч возобновлен
  • 99'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    99'
    Судья сигнализирует, что Панаит Андрей из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Albert Stahl
  • 99'
    Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Беншаиб Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Матч возобновлен
  • 98'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 98'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол УТА Арад будет все-таки засчитан.
  • 95'
    Контроль мяча: Миовени: 50%, УТА Арад: 50%.
  • Описание гола
    94'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
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    • Желтая карточка
      93'
      Рефери не любит споров - именно за это Mircea Rednic сейчас получил желтую
    • 93'
      Команда УТА Арад забила решающий гол в последние минуты игры!
    • 92'
      Rares Pop сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      92'
      Г О О О О Л - Постолаки Вирджилиу забивает с правой ноги!
    • 92'
      Rares Pop создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      УТА Арад начинает контратаку
    • 92'
      Rares Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Бенга Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Бенга Александру из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Eugen Popescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Миовени 0:2 УТА Арад онлайн

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