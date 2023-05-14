Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Кордя Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

49' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Аджей-Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Emmanuel Yeboah - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Emmanuel Yeboah возвращается на поле.

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Ох, нехорошо это выглядит. Emmanuel Yeboah получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Emmanuel Yeboah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Тамм Йоонас выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.

44' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

43' Бурка Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Кордя Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Emmanuel Yeboah выиграл воздушное противоборство у Тамм Йоонас

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Красники Эрмал получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Красники Эрмал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Коман Флоринел нанес удар головой, но Симоне Скуффет спокойно отбил мяч.

41' Кордя Андрей из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Браун Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Браун Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Коман Флоринел из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Попеску Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Кордя Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Стяуа

35' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Аджей-Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

33' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Joyskim Dawa выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.

32' Хорошую попытку сделал Микулеску Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Судья сигнализирует, что Emmanuel Yeboah из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Adrian Sut

30' Кордя Андрей нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

30' Олару Дариус из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Emmanuel Yeboah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Joyskim Dawa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Кордя Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Emmanuel Yeboah возвращается на поле.

26' Удар от ворот произведет Стяуа

26' Ох, нехорошо это выглядит. Emmanuel Yeboah получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Emmanuel Yeboah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Joyskim Dawa из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Фика Алин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Красники Эрмал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Попеску Овидиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Микулеску Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Олару Дариус из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Стяуа

21' Тамм Йоонас выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.

21' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

18' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Emmanuel Yeboah выиграл воздушное противоборство у Adrian Sut.

18' Adrian Sut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Тамм Йоонас выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.

16' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Камора Мауру получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Ох, нехорошо это выглядит. Кордя Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Камора Мауру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Кордя Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Стяуа

11' Красники Эрмал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Emmanuel Yeboah выиграл воздушное противоборство у Adrian Sut.

10' Кордя Андрей не смог попасть в створ ударом издали

8' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Стяуа

7' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Красники Эрмал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Олару Дариус выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.

5' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Emmanuel Yeboah выиграл воздушное противоборство у Adrian Sut.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру