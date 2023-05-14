Тур: 8. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Колтеску Себастьян
Ход матча
45'
49'
1:0
Владение мячом
22
Сореску
Деян
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
82
Фика
Алин
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
-
44 Матиас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стяуа
ЧФР Клуж
23 матча
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.1%
60.9%
13%
6 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
87%
17.4%
20 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
45 матчей
28.9%
46.7%
24.4%
13 побед 21 ничья 11 побед
Первый тайм
13.3%
55.6%
31.1%
6 побед 25 ничьих 14 побед
Второй тайм
44.4%
28.9%
26.7%
20 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
1.41
0.7
Среднее время на гол
63
129
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
0.91
1
Среднее время на гол
98
90
Всего голов
52
38
Голов в среднем за матч
1.16
0.84
Тотал матчей
2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
30
Больше 67%
Меньше 33%
15
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
77
106
Бомбардиры внутри турнира
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджума Малком
|9
|0.24
|Коман Флоринел
|7
|0.18
|Кордя Андрей
|7
|0.18
|Шут Адриан
|4
|0.11
|Попеску Октавиан
|3
|0.08
|Дава Джойским
|3
|0.08
|Тамм Йоонас
|3
|0.08
|Микулеску Давид
|3
|0.08
|Омрани Билель
|2
|0.05
|Сореску Деян
|2
|0.05
|Олару Дариус
|1
|0.03
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Радаславеску Эдуард
|1
|0.03
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.03
|Пантя Александру
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янга Рангело
|9 (2)
|0.24
|Дяк Чиприан
|6 (2)
|0.16
|Маня Кристьян
|5 (3)
|0.13
|Мухар Карло
|5
|0.13
|Красники Эрмал
|4
|0.11
|Малеле Сефас
|4 (2)
|0.11
|Матиас Юри
|4
|0.11
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.11
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.08
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|3
|0.08
|Петрила Клаудиу
|2
|0.05
|Цвек Ловро
|2
|0.05
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.05
|Браун Кристофер
|1
|0.03
|Хобан Овидиу
|1
|0.03
|Камора Мауру
|1
|0.03
|Маглица Антун
|1
|0.03
|Колингер Денис
|1
|0.03
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.03
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Цэру Богдан
|0
|0
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
|Бурка Андрей
|0
|0
Карточки
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|9
|1
|Радунович Ристо
|7
|0
|Кордя Андрей
|6
|0
|Микулеску Давид
|6
|0
|Эджума Малком
|4
|1
|Попеску Октавиан
|5
|0
|Коман Флоринел
|5
|0
|Олару Дариус
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|5
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Сореску Деян
|4
|0
|Пантя Александру
|4
|0
|Тарновану Стефан
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
|Ilias Charalampous
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дан Петреску
|8
|1
|Йебоа Эммануэль
|7
|1
|Колингер Денис
|6
|1
|Бурка Андрей
|6
|0
|Дяк Чиприан
|5
|0
|Камора Мауру
|5
|0
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|5
|0
|Петрила Клаудиу
|5
|0
|Бирлигея Даниэль
|5
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Маня Кристьян
|4
|0
|Мухар Карло
|4
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Матиас Юри
|3
|0
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Янга Рангело
|2
|0
|Дуганджич Марко
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Цвек Ловро
|2
|0
|Красники Эрмал
|2
|0
|Маглица Антун
|0
|1
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Бручич Карло
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Роджер VII
|1
|0
Результаты матчей
Стяуа
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
ЧФР Клуж
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
10
8
Стяуа
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
ЧФР Клуж
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
19
34
Стяуа
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
ЧФР Клуж
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
23
12
Волевые поражения
29
42
Голы по времени матча
Забито
35
26
12 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
21 Не забивали 22
4
11%
4
15%
1-15
5
14%
4
15%
16-30
3
9%
4
15%
31-45
10
29%
4
15%
46-60
3
9%
7
27%
61-75
10
29%
3
12%
76-90
Пропущено
22
22
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
2
9%
3
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
4
18%
4
18%
46-60
4
18%
6
27%
61-75
6
27%
5
23%
76-90
Забито
25
35
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
22 Не забивали 21
2
8%
4
11%
1-15
5
20%
8
23%
16-30
4
16%
9
26%
31-45
4
16%
2
6%
46-60
5
20%
5
14%
61-75
5
20%
7
20%
76-90
Пропущено
22
17
14 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
14%
2
12%
1-15
6
27%
3
18%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
4
18%
3
18%
76-90
Забито
60
61
23 В 1-м тайме 33
37 Во 2-м тайме 28
21 Забивали первыми 25
6 Не забивали 6
6
10%
8
13%
1-15
10
17%
12
20%
16-30
7
12%
13
21%
31-45
14
23%
6
10%
46-60
8
13%
12
20%
61-75
15
25%
10
16%
76-90
Пропущено
44
39
22 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 12
29 Не пропускали 26
5
11%
5
13%
1-15
9
20%
3
8%
16-30
8
18%
6
15%
31-45
4
9%
7
18%
46-60
8
18%
10
26%
61-75
10
23%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Стяуа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1
ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Стяуа - Металоглобас Бухарест 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
Результаты матчей
Стяуа
ЧФР Клуж
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
2
11 раз 30%
3
5 раз 14%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 41%
2
9 раз 24%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стяуа
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
163
108
118
612
514
216
316
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
162
811
612
118
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
343
Больше Меньше
325
1819
1720
730
829
235
433
136
136
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|47
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|46
|3.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|39
|4.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|37
|5.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|35
|2.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|34
|3.
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|33
|4.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|31
|5.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|30
|6.
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|28
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|25
|8.
|8
|2
|0
|6
|5 - 10
|22
|9.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|21
|10.
|8
|0
|0
|8
|0 - 14
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|39
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|0:1
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|30
|2.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|4.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|19
|3.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|17
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (8)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7