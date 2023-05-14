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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Стяуа
1:0
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
45' Желтая карточка
Йебоа Эммануэль
1:0
49' Гол
Коман Флоринел
50' Желтая карточка
Коман Флоринел
71' Желтая карточка
Янга Рангело
71' Желтая карточка
Тамм Йоонас
90' Желтая карточка
Пантя Александру
90' Желтая карточка
Цвек Ловро
90'+4
32
Тарновану
Стефан
22
Сореску
Деян
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
11
Микулеску
Давид
7
Коман
Флоринел
1
Скуффет
Симоне
47
Браун
Кристофер
33
Колингер
Денис
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
21
Аджей-Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
82
Фика
Алин
15
Йебоа
Эммануэль
7
Красники
Эрмал
Стяуа
ЧФР Клуж

История личных встреч

Стяуа
ЧФР Клуж

23 матча

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.1%
60.9%
13%
6 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
17.4%
20 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

45 матчей

28.9%
46.7%
24.4%
13 побед 21 ничья 11 побед

Первый тайм

13.3%
55.6%
31.1%
6 побед 25 ничьих 14 побед

Второй тайм

44.4%
28.9%
26.7%
20 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
1:1
С
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1ГА
0:0
Л1ГА
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
3:1

Голы

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

1.41
0.7

Среднее время на гол

63
129

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

0.91
1

Среднее время на гол

98
90

Всего голов

52
38

Голов в среднем за матч

1.16
0.84

Тотал матчей

2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
30
Больше 67%
Меньше 33%
15
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

77
106

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 9 0.24
Коман Флоринел 8 0.21
Кордя Андрей 7 0.18
Шут Адриан 4 0.11
Попеску Октавиан 3 0.08
Дава Джойским 3 0.08
Тамм Йоонас 3 0.08
Микулеску Давид 3 0.08
Омрани Билель 2 0.05
Сореску Деян 2 0.05
Олару Дариус 1 0.03
Радунович Ристо 1 (1) 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Радаславеску Эдуард 1 0.03
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.03
Пантя Александру 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янга Рангело 9 (2) 0.24
Дяк Чиприан 6 (2) 0.16
Маня Кристьян 5 (3) 0.13
Мухар Карло 5 0.13
Красники Эрмал 4 0.11
Малеле Сефас 4 (2) 0.11
Матиас Юри 4 0.11
Бирлигея Даниэль 4 0.11
Йебоа Эммануэль 3 0.08
Аджей-Боатенг Бисмарк 3 0.08
Петрила Клаудиу 2 0.05
Цвек Ловро 2 0.05
Дебелюх Габриэл 2 0.05
Браун Кристофер 1 0.03
Хобан Овидиу 1 0.03
Камора Мауру 1 0.03
Маглица Антун 1 0.03
Колингер Денис 1 0.03
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.03
Бетанкор Хефте 1 0.03
Цэру Богдан 0 0
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0
Бурка Андрей 0 0

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 9 1
Радунович Ристо 7 0
Коман Флоринел 6 0
Кордя Андрей 6 0
Микулеску Давид 6 0
Эджума Малком 4 1
Попеску Октавиан 5 0
Олару Дариус 5 0
Оайдэ Рэзван 5 0
Пантя Александру 5 0
Крецу Валентин 4 0
Сореску Деян 4 0
Тамм Йоонас 3 0
Тарновану Стефан 3 0
Шут Адриан 3 0
Омрани Билель 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Ilias Charalampous 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дан Петреску 8 1
Йебоа Эммануэль 7 1
Колингер Денис 6 1
Бурка Андрей 6 0
Дяк Чиприан 5 0
Камора Мауру 5 0
Аджей-Боатенг Бисмарк 5 0
Петрила Клаудиу 5 0
Бирлигея Даниэль 5 0
Малеле Сефас 4 0
Маня Кристьян 4 0
Мухар Карло 4 0
Янга Рангело 3 0
Браун Кристофер 3 0
Цвек Ловро 3 0
Матиас Юри 3 0
Хобан Овидиу 2 0
Дуганджич Марко 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Красники Эрмал 2 0
Маглица Антун 0 1
Дебелюх Габриэл 0 1
Бручич Карло 1 0
Цэру Богдан 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Роджер VII 1 0

Результаты матчей

Стяуа
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
ЧФР Клуж
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

10
8
Стяуа
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
ЧФР Клуж
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

19
34
Стяуа
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (14)
37% (14)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
39% (15)
32% (12)
ЧФР Клуж
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (8)
45% (17)
34% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
37% (14)
34% (13)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

23
12

Волевые поражения

29
42

Голы по времени матча

Забито

36
26
12 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
21 Не забивали 23
4
11%
4
15%
1-15
5
14%
4
15%
16-30
3
8%
4
15%
31-45
11
31%
4
15%
46-60
3
8%
7
27%
61-75
10
28%
3
12%
76-90

Пропущено

22
23
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
2
9%
3
13%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
4
18%
5
22%
46-60
4
18%
6
26%
61-75
6
27%
5
22%
76-90

Забито

25
35
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
23 Не забивали 22
2
8%
4
11%
1-15
5
20%
8
23%
16-30
4
16%
9
26%
31-45
4
16%
2
6%
46-60
5
20%
5
14%
61-75
5
20%
7
20%
76-90

Пропущено

22
17
14 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
14%
2
12%
1-15
6
27%
3
18%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
4
18%
3
18%
76-90

Забито

61
61
23 В 1-м тайме 33
38 Во 2-м тайме 28
22 Забивали первыми 25
6 Не забивали 7
6
10%
8
13%
1-15
10
16%
12
20%
16-30
7
11%
13
21%
31-45
15
25%
6
10%
46-60
8
13%
12
20%
61-75
15
25%
10
16%
76-90

Пропущено

44
40
22 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 27
5
11%
5
13%
1-15
9
20%
3
8%
16-30
8
18%
6
15%
31-45
4
9%
8
20%
46-60
8
18%
10
25%
61-75
10
23%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1
ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Стяуа - Металоглобас Бухарест 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1

Результаты матчей

Стяуа
ЧФР Клуж

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
7 раз 18%
1:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 45%
2
11 раз 29%
3
5 раз 13%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 39%
2
9 раз 24%
0
6 раз 16%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стяуа
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
16
3
10
9
1.5
11
8
6
13
2.5
5
14
2
17
3.5
3
16
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
16
3
8
11
1.5
6
13
1
18
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
3
0.5
Больше Меньше
32
6
18
20
1.5
17
21
7
31
2.5
8
30
2
36
3.5
4
34
1
37
4.5
1
37

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 8 4 3 1 17 - 10 47
2.
Стяуа
 8 5 2 1 12 - 7 46
3.
ЧФР Клуж
 8 1 4 3 8 - 11 39
4.
Университатя Крайова
 8 2 4 2 12 - 11 37
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 8 1 2 5 8 - 12 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 8 4 3 1 12 - 6 35
2.
Петролул Плоешти
 8 5 1 2 9 - 6 34
3.
Волунтари
 8 4 4 0 15 - 9 33
4.
Германнштадт
 8 4 3 1 9 - 5 31
5.
Университатя Клуж
 8 4 1 3 10 - 8 30
6.
Ботошани
 8 3 3 2 5 - 4 28
7.
УТА Арад
 8 3 2 3 9 - 8 25
8.
Киндия Тырговиште
 8 2 0 6 5 - 10 22
9.
Арджеш
 8 2 1 5 7 - 11 21
10.
Миовени
 8 0 0 8 0 - 14 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 4 3 1 0 7 - 3 39
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
3.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
4.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 21
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Арджеш
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 0 1 3 2 - 6 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Весь список
  • 93'
    ЧФР Клуж контролирует мяч.
  • 93'
    Камора Мауру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Стяуа пытается что-то создать.
  • 93'
    Пантя Александру ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 93'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 93'
    Матч остановлен
  • 92'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
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    • 92'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      91'
      Пантя Александру получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • 90'
      Контроль мяча: Стяуа: 52%, ЧФР Клуж: 48%.
    • 90'
      Тарновану Стефан из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: Стяуа: 63%, ЧФР Клуж: 37%.
    • 52'
      Камора Мауру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 51'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Кордя Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Фика Алин
    • 50'
      Контроль мяча: Стяуа: 64%, ЧФР Клуж: 36%.
    • 50'
      Аджей-Боатенг Бисмарк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 50'
      Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Аджей-Боатенг Бисмарк
    • 49'
      Аджей-Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 48'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 47'
      Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Желтая карточка
      47'
      Emmanuel Yeboah - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Emmanuel Yeboah из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • Травма, повреждение
      47'
      Emmanuel Yeboah возвращается на поле.
    • 47'
      Петрила Клаудиу нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 47'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Тамм Йоонас выиграл воздушное противоборство у Фика Алин.
    • 47'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Цвек Ловро
    • 46'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • Травма, повреждение
      46'
      Ох, нехорошо это выглядит. Emmanuel Yeboah получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      45'
      Emmanuel Yeboah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Стяуа: 64%, ЧФР Клуж: 36%.
    • 45'
      Тамм Йоонас выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.
    • 44'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 44'
      Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 43'
      Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Бурка Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Кордя Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 43'
      Emmanuel Yeboah выиграл воздушное противоборство у Тамм Йоонас.
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Красники Эрмал получил травму и заменен. Петрила Клаудиу выходит на поле.
    • 42'
      Браун Кристофер получил травму и заменен. Петелеу Андрей выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      42'
      Ох, нехорошо это выглядит. Красники Эрмал получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      42'
      Красники Эрмал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Кордя Андрей из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Красники Эрмал
    • 41'
      Коман Флоринел нанес удар головой, но Симоне Скуффет спокойно отбил мяч.
    • 41'
      Кордя Андрей из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      40'
      Браун Кристофер возвращается на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Стяуа: 64%, ЧФР Клуж: 36%.
    • 40'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 40'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 40'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Браун Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      38'
      Браун Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Микулеску Давид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 37'
      Коман Флоринел из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 37'
      Стяуа начинает контратаку
    • 37'
      Попеску Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Бурка Андрей
    • Угловой
      36'
      Кордя Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Камора Мауру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 35'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Стяуа: 65%, ЧФР Клуж: 35%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 35'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 35'
      Аджей-Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Стяуа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      34'
      Камора Мауру наказан за толчок Кордя Андрей
    • 34'
      Красники Эрмал выиграл воздушное противоборство у Сореску Деян.
    • 33'
      Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 33'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Камора Мауру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Стяуа начинает контратаку
    • 33'
      Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Красники Эрмал
    • 32'
      Joyskim Dawa выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.
    • 32'
      Хорошую попытку сделал Микулеску Давид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 31'
      Стяуа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Emmanuel Yeboah из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Adrian Sut
    • 31'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 30'
      Контроль мяча: Стяуа: 63%, ЧФР Клуж: 37%.
    • 30'
      Кордя Андрей нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 30'
      Олару Дариус из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 29'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 29'
      Emmanuel Yeboah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 28'
      Joyskim Dawa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 27'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 27'
      Фика Алин из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      27'
      Коман Флоринел из команды Стяуа разыграл угловой с левого угла.
    • 27'
      Бурка Андрей из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      27'
      Кордя Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Травма, повреждение
      26'
      Emmanuel Yeboah возвращается на поле.
    • 26'
      Камора Мауру из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • Травма, повреждение
      26'
      Ох, нехорошо это выглядит. Emmanuel Yeboah получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Стяуа: 62%, ЧФР Клуж: 38%.
    • Травма, повреждение
      25'
      Emmanuel Yeboah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Шанс! Бурка Андрей из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
    • 25'
      Фика Алин из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Joyskim Dawa из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      25'
      Фика Алин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Тамм Йоонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Тарновану Стефан из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Красники Эрмал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 23'
      Браун Кристофер выиграл воздушное противоборство у Коман Флоринел.
    • 23'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 23'
      Попеску Овидиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Микулеску Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Олару Дариус из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 22'
      Шанс! Мухар Карло из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
    • 22'
      Красники Эрмал из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Коман Флоринел из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Браун Кристофер
    • 21'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 21'
      Тамм Йоонас выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.
    • 21'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • 21'
      Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Красники Эрмал из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Adrian Sut
    • 20'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Стяуа: 62%, ЧФР Клуж: 38%.
    • 20'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Олару Дариус выиграл воздушное противоборство у Фика Алин.
    • 19'
      Скуффет Симоне из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      19'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 19'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 18'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 18'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Тарновану Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Emmanuel Yeboah выиграл воздушное противоборство у Adrian Sut.