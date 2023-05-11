Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Зиберт Даниэль
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
17
Костич
Филип
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
44
Баде
Луак
10
Ракитич
Иван
25
Хиль
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Погба ПольПолузащитник
-
30 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Жорже КайоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
44 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Буэно МануПолузащитник
-
12 Мир РафаНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ювентус
Севилья
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.57
|Влахович Душан
|2 (1)
|0.29
|Рабио Адриен
|1
|0.14
|Кьеза Федерико
|1
|0.14
|Гатти Федерико
|1
|0.14
|Алекс Сандро
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.43
|Окампос Лукас
|1
|0.14
|Ламела Эрик
|1
|0.14
|Гудель Неманья
|1
|0.14
|Хордан Хоан
|1
|0.14
|Баде Луак
|1
|0.14
|Ракитич Иван
|0
|0
|Навас Хесус
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Влахович Душан
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Погба Поль
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|2
|0
|Гудель Неманья
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Ракитич Иван
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Севилья
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
8
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Севилья
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
3
33%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
4
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0
Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1
Севилья
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0
Результаты матчей
Ювентус
Севилья
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
24
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (4)
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Севилья
Исход игры
Ювентус
77.9% (141)
Ничья
13.3% (24)
Севилья
8.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
48.06% (62)
Меньше
51.94% (67)
Обе команды забьют
Да
57.36% (74)
Нет
42.64% (55)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
26.5% (48)
1:0 Ювентус
17.1% (31)
2:0 Ювентус
12.2% (22)
1:1 Ничья
7.2% (13)
2:2 Ничья
2.2% (4)
1:2 Севилья
1.7% (3)
3:1 Ювентус
1.1% (2)
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