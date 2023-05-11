Штрафной удар испанцы заработали в глубине поля левее центральной оси. Ракитич выполнил резкую подачу в штрафную площадку и головой из неудобного положения пробивал Окампос - мяч пошёл намного мимо створа ворот.

Костич в ответной атаке промчался вперёд по левому краю, ворвался в штрафную площадку и наносил с полного ходу удар по воротам, но получилось достаточно корявенько.

Букмекеры сегодня сильно сомневались, что в этом матче мы увидим даже 2 забитых гола. По первой третий первого тайма их прогнозы пока что оправдываются - намёка на голевые моменты мы не видим.

С левого фланга диагональная подача пошла на дальние край штрафной площади хозяев, где Окампов выиграл воздушное единоборство у Алекса Сандро и пробил головой с створ ворот, но Щесны достаточно уверенно поймал мяч.

Заброс из глубины поля за спины защитников "чёрно-белых" следовал на ход эн-Несири, но Щесны проявил внимательность и первым успел к мячу за пределами штрафной площади.

Свой первый угловой на левом фланге теперь заработали севильцы. После короткого розыгрыша пошла подача во вратарскую площади, где после пары скидок и рикошетов по воротам головой пробил Окампос, но Щесны среагировал и парировал мяч на одного из своих защитников.

Пока что не подтверждает "Ювентус" свой статус фаворита этого матча. "Севилья" на чужом поле смотрится куда уверенней и напористей в наступательных действиях.

11' Окампос с правого фланга решил выполнил подачу в штрафную площадку, но слишком сильно запустил игровой снаряд, так что он просто вышел за боковую линию на противоположном фланге.

10' Оба тренера находятся у кромки поля, внимательно наблюдая за игрой, периодически жестами подсказывая своим подопечным, кому и куда надо смещаться в той или иной ситуации.

9' "Ювентус" снова попытался обострить игру на левом фланге, снова сумев заработать для себя угловой. Подача пошла на дальний край штрафной площади, но получилась слишком высокой, так что Рабио до мяча не добрался.

8' Леонардо Бонуччи, кстати, сегодня проводит свой юбилейный 500-й матч в футболке "Ювентуса". Очень мощное достижение. Недаром многие считают его легендой туринского гранда.

7' Свою первую атаку по правому флангу провели "нервионцы", которая закончилась прострельной передачей в штрафную площадку, но Бонуччи там спокойно выбил мяч в аут.

6' Гудель получил повреждение в столкновении с Влаховичем, который опасно выставил локоть в лицо соперника, на что судья не отреагировал. Нужно оказать сейчас помощь сербу.

5' Дождь идёт в Турине, так что в таких условиях могут быть опасными дальние удары. Локателли решил пальнуть из-за пределов штрафной площади, но мяч у него улетел в небеса.