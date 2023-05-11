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Лига Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Ювентус
0:0
Первый тайм: 19'
Севилья
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 181
Ювентус 77.9% (141)
X 13.3% (24)
Севилья 8.8% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Севилья
3.60
3.65
5.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
11
Куадрадо
Хуан
20
Миретти
Фабио
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
17
Костич
Филип
22
Ди
Мария
Анхель
9
Влахович
Душан
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
44
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
19
Акунья
Маркос
20
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
55
Окампос
Лукас
21
Торрес
Оливер
25
Хиль
Бриан
15
Эн-Несири
Юссеф
Ювентус
3-5-1-1
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Ювентус
Севилья

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:0
КМ
1:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.57
Влахович Душан 2 (1) 0.29
Рабио Адриен 1 0.14
Кьеза Федерико 1 0.14
Гатти Федерико 1 0.14
Алекс Сандро 0 0
Костич Филип 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 3 0.43
Окампос Лукас 1 0.14
Ламела Эрик 1 0.14
Гудель Неманья 1 0.14
Хордан Хоан 1 0.14
Баде Луак 1 0.14
Ракитич Иван 0 0
Навас Хесус 0 0
Торрес Оливер 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влахович Душан 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Данило Луис 1 0
Погба Поль 1 0
Рабио Адриен 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Гатти Федерико 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 2 0
Гудель Неманья 2 0
Акунья Маркос 2 0
Ракитич Иван 1 0
Буну Яссин 1 0
Теллес Алекс 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Хиль Бриан 1 0
Баде Луак 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Севилья
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
8
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Севилья
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
3
33%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
4
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0
Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1
Севилья
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0

Результаты матчей

Ювентус
Севилья

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
2
4
1/8 финала
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
2 Ювентус
1 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
5 Севилья
2 Фейеноорд
4 Рома
5 Байер Л
2 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
0 Ювентус
0 Севилья
0 Рома
0 Байер Л
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Рома Пеллегрини Лоренцо 4 (4)
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Пока что не подтверждает "Ювентус" свой статус фаворита этого матча. "Севилья" на чужом поле смотрится куда уверенней и напористей в наступательных действиях.
  • 17'
    Свой первый угловой на левом фланге теперь заработали севильцы.  После короткого розыгрыша пошла подача во вратарскую площади, где после пары скидок и рикошетов по воротам головой пробил Окампос, но Щесны среагировал и парировал мяч на одного из своих защитников.
  • 16'
    Заброс из глубины поля за спины защитников "чёрно-белых" следовал на ход эн-Несири, но Щесны проявил внимательность и первым успел к мячу за пределами штрафной площади.
  • Опасный момент
    15'
    С левого фланга диагональная подача пошла на дальние край штрафной площади хозяев, где Окампов выиграл воздушное единоборство у Алекса Сандро и пробил головой с створ ворот, но Щесны достаточно уверенно поймал мяч.
  • 14'
    Букмекеры сегодня сильно сомневались, что в этом матче мы увидим даже 2 забитых гола. По первой третий первого тайма их прогнозы пока что оправдываются - намёка на голевые моменты мы не видим.
  • 13'
    Костич в ответной атаке промчался вперёд по левому краю, ворвался в штрафную площадку и наносил с полного ходу удар по воротам, но получилось достаточно корявенько.
  • Фол, нарушение
    12'
    Штрафной удар испанцы заработали в глубине поля левее центральной оси. Ракитич выполнил резкую подачу в штрафную площадку и головой из неудобного положения пробивал Окампос - мяч пошёл намного мимо створа ворот.
  • 11'
    Окампос с правого фланга решил выполнил подачу в штрафную площадку, но слишком сильно запустил игровой снаряд, так что он просто вышел за боковую линию на противоположном фланге.
  • 10'
    Оба тренера находятся у кромки поля, внимательно наблюдая за игрой, периодически жестами подсказывая своим подопечным, кому и куда надо смещаться в той или иной ситуации.
  • Угловой
    9'
    "Ювентус" снова попытался обострить игру на левом фланге, снова сумев заработать для себя угловой.  Подача пошла на дальний край штрафной площади, но получилась слишком высокой, так что Рабио до мяча не добрался.
  • 8'
    Леонардо Бонуччи, кстати, сегодня проводит свой юбилейный 500-й матч в футболке "Ювентуса". Очень мощное достижение. Недаром многие считают его легендой туринского гранда.
  • 7'
    Свою первую атаку по правому флангу провели "нервионцы", которая закончилась прострельной передачей в штрафную площадку, но Бонуччи там спокойно выбил мяч в аут.
  • Травма, повреждение
    6'
    Гудель получил повреждение в столкновении с Влаховичем, который опасно выставил локоть в лицо соперника, на что судья не отреагировал. Нужно оказать сейчас помощь сербу.
  • Дождь
    5'
    Дождь идёт в Турине, так что в таких условиях могут быть опасными дальние удары. Локателли решил пальнуть из-за пределов штрафной площади, но мяч у него улетел в небеса.
  • Угловой
    4'
    Подача углового с левого фланга была отбита защитниками испанской команды. В атаке "зебр" вторым темпом был зафиксирован офсайд.
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    • Судья
      3'
      После прострельной передачи с левого фланга защитник "Севильи" отбил мяч на угловой. Туринцы сигнализируют, что была игра рукой, однако представителям Фемиды так не кажется.
    • 2'
      "Ювентус" не настроен на мощный старт матча, пасуясь на первых секундах встречи в своей штрафной площади с вратарём. "Севилья" неохотно изображает видимость прессинга.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Севилья

    Исход игры
    Ювентус
    77.9% (141)
    Ничья
    13.3% (24)
    Севилья
    8.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.06% (62)
    Меньше
    51.94% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    57.36% (74)
    Нет
    42.64% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    26.5% (48)
    1:0 Ювентус
    17.1% (31)
    2:0 Ювентус
    12.2% (22)
    1:1 Ничья
    7.2% (13)
    2:2 Ничья
    2.2% (4)
    1:2 Севилья
    1.7% (3)
    3:1 Ювентус
    1.1% (2)
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    Ювентус
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