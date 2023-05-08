Стадион: Альянц Стэдиум.
История личных встреч
Ювентус
Севилья
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.67
|Влахович Душан
|2 (1)
|0.33
|Рабио Адриен
|1
|0.17
|Кьеза Федерико
|1
|0.17
|Гатти Федерико
|1
|0.17
|Алекс Сандро
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.5
|Окампос Лукас
|1
|0.17
|Ламела Эрик
|1
|0.17
|Гудель Неманья
|1
|0.17
|Хордан Хоан
|1
|0.17
|Баде Луак
|1
|0.17
|Ракитич Иван
|0
|0
|Навас Хесус
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Влахович Душан
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Погба Поль
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|2
|0
|Гудель Неманья
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Ракитич Иван
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Севилья
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
8
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Севилья
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
3
33%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
4
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0
Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1
Севилья
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0
Результаты матчей
Ювентус
Севилья
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
24
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (4)
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
Прогнозы на матч Ювентус - Севилья
Исход игры
Ювентус
79.1% (53)
Ничья
14.9% (10)
Севилья
6% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (32)
Меньше
45.76% (27)
Обе команды забьют
Да
64.41% (38)
Нет
35.59% (21)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
37.3% (25)
2:0 Ювентус
19.4% (13)
1:0 Ювентус
11.9% (8)
1:1 Ничья
9% (6)
2:2 Ничья
3% (2)
1:2 Севилья
3% (2)
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