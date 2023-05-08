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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: .
Ювентус
 
Позже
Севилья

История личных встреч

Ювентус
Севилья

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:0
КМ
1:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.67
Влахович Душан 2 (1) 0.33
Рабио Адриен 1 0.17
Кьеза Федерико 1 0.17
Гатти Федерико 1 0.17
Алекс Сандро 0 0
Костич Филип 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 3 0.5
Окампос Лукас 1 0.17
Ламела Эрик 1 0.17
Гудель Неманья 1 0.17
Хордан Хоан 1 0.17
Баде Луак 1 0.17
Ракитич Иван 0 0
Навас Хесус 0 0
Торрес Оливер 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влахович Душан 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Данило Луис 1 0
Погба Поль 1 0
Рабио Адриен 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Гатти Федерико 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 2 0
Гудель Неманья 2 0
Акунья Маркос 2 0
Ракитич Иван 1 0
Буну Яссин 1 0
Теллес Алекс 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Хиль Бриан 1 0
Баде Луак 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Севилья
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
8
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Севилья
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
3
33%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
4
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0
Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1
Севилья
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0

Результаты матчей

Ювентус
Севилья

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
2
4
1/8 финала
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
2 Ювентус
1 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
5 Севилья
2 Фейеноорд
4 Рома
5 Байер Л
2 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
0 Ювентус
0 Севилья
0 Рома
0 Байер Л
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Рома Пеллегрини Лоренцо 4 (4)
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 1 минуту.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 67
    Ювентус 79.1% (53)
    X 14.9% (10)
    Севилья 6% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Севилья
    3.65
    4.00
    5.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ювентус - Севилья

    Исход игры
    Ювентус
    79.1% (53)
    Ничья
    14.9% (10)
    Севилья
    6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.24% (32)
    Меньше
    45.76% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    64.41% (38)
    Нет
    35.59% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    37.3% (25)
    2:0 Ювентус
    19.4% (13)
    1:0 Ювентус
    11.9% (8)
    1:1 Ничья
    9% (6)
    2:2 Ничья
    3% (2)
    1:2 Севилья
    3% (2)
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