Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Мелер Халиль
0:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Керер
Тило
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Ананг ДжозефВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Фредди ПоттсПолузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
72 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Ден ДаниелВратарь
- Защитник
-
46 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
-
17 Бараси ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|6
|0.46
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|0.38
|Скамакка Джанлука
|5
|0.38
|Бенрахма Саид
|2
|0.15
|Форнальс Пабло
|2
|0.15
|Лансини Мануэль
|2 (2)
|0.15
|Соучек Томаш
|1
|0.08
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.08
|Райс Деклан
|1
|0.08
|Дивин Мубама
|1
|0.08
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.08
|Ингс Дэнни
|1
|0.08
|Доусон Крэйг
|1
|0.08
|Корне Максвелл
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|9 (1)
|0.53
|Де Вит Дани
|7 (2)
|0.41
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.18
|Лахдо Майкель
|3
|0.18
|Керкез Милош
|2
|0.12
|Карлссон Йеспер III
|2
|0.12
|Эвьен Хэкон
|2
|0.12
|Одгор Йенс
|2
|0.12
|Сугавара Юкинари
|1
|0.06
|Бёкема Сэм
|1
|0.06
|Де Вит Меес
|1
|0.06
|Бараси Юсуф
|1
|0.06
|Де Йонг Федде
|1
|0.06
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.06
|Класи Йорди
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|4
|0
|Огбонна Анджело
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|Дивин Мубама
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Ковентри Конор
|1
|0
|Скарлз Оливер
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёкема Сэм
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Класи Йорди
|3
|0
|Павлидис Вангелис
|3
|0
|Хацидиакос Пантелис
|3
|0
|Базур Рихедли
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Рейндерс Тиджани
|2
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
0
0
Вест Хэм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АЗ Алкмаар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
12
25
Вест Хэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
АЗ Алкмаар
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
12
25
Голы по времени матча
Забито
17
11
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
5
29%
29%
6
55%
61-75
2
12%
1
9%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
12
25
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
1
8%
4
16%
1-15
2
17%
5
20%
16-30
5
42%
4
16%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
2
17%
3
12%
61-75
1
8%
8
32%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
29
36
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
0 Не забивали 3
2
7%
4
11%
1-15
6
21%
5
14%
16-30
6
21%
6
17%
31-45
5
17%
3
8%
46-60
7
24%
9
25%
61-75
3
10%
9
25%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
5
42%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2
Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3
Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1
Результаты матчей
Вест Хэм
АЗ Алкмаар
Точный счет
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
42
44
24
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
44
33
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
115
75
511
210
412
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (5)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|7 (4)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 АЗ Алкмаар
Исход игры
Вест Хэм
81% (124)
Ничья
15.7% (24)
АЗ Алкмаар
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
68.25% (86)
Меньше
31.75% (40)
Обе команды забьют
Да
75.4% (95)
Нет
24.6% (31)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
42.5% (65)
1:0 Вест Хэм
11.8% (18)
2:0 Вест Хэм
7.2% (11)
1:1 Ничья
6.5% (10)
3:1 Вест Хэм
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:2 Вест Хэм
1.3% (2)
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