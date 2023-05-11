А вот и первый удар, который можно занести в разряд почти опасных. Йорди Класи приложился с дальней дистанции низом, и мяч проследовал недалеко от левой штанги ворот хозяев.

А вот ответная попытка, которую исполнил Саид Бенрахма. Сходу пробил с семнадцати метров в правый угол, откуда Мэттью Райан перевёл мяч в штангу, после чего сфера отскочила уже на угловой.

Джаррод Боуэн пробовал закрутить так называемый сухой лист с правого фланга, пробив корнер с расчётом забить гол, но Мэттью Райан отбил мяч, а добивание Лукаса Пакета вторым этажом оказалось правее створа и не таким опасным.

Лукас Пакета держится за лицо и хватается за голову. Только что он запустил в чужую штрафную слишком сильный пас, за которым не поспел Майкл Антонио.

Меес де Вит в ходе развития последней атаки "Вест Хэма" с нарушением подкатился против Саида Бенрахма и получил чуть отложенную жёлтую карточку.

В принципе, можно так сказать, средний темп по остроте взяли команды в первой трети первого тайма. Нет вороха стопроцентных моментов, но были достаточно тревожные удары по воротам.

Мирон ван Бредероде уже наносил крутящийся удар примерно из левого угла вратарской. Сейчас с его стороны было то же самое, но не мимо рамки, а в руки Альфонса Ареола.

11' Даже если "АЗ Алкмаар" сегодня проиграет с разницей в два мяча, то будет лелеять весомые надежды на отыгрыш, как это было у него на предыдущей стадии турнира.

10' "АЗ Алкмаар" принялся за стерильный контроль мяча в центре поля. Все футболисты "Вест Хэма" пребывают на своей половине, но иногда парочка их выдвигается за центральную линию.

9' Майкл Антонио на средней скорости вошёл в чужую штрафную по левой стороне и прострелил сквозь 11-метровую отметку, только вот Джаррод Боуэн не достал до мяча в падении.

8' С правого края отправился заброс в центр штрафной площади английского клуба - Альфонс Ареола сделал то, что и должен был сделать, уверенно поймав мяч.

7' На этот раз "молотобойцы" не отняли себе мяч в результате прессинга на половине поля противника, а гости неплохо вышли в позиционную атаку и заработали аут на левом фланге.

6' "Вест Хэм" обрезал команду соперника перед штрафной площадью "АЗ Алкмаара", но резкого прорыва не получилось, а завершилось всё слишком высоким ударом Джаррода Боуэна головой с линии вратарской площади.

5' Мирон ван Бредероде сместился в центральную сторону с левого фланга и примерно из угла штрафной нанёс обводящий удар мимо дальнего угла ворот.