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Лига конференций
2022-2023

Стадион: .
Вест Хэм
 
Позже
АЗ Алкмаар
Прогнозы 63
Вест Хэм 81% (51)
X 12.7% (8)
АЗ Алкмаар 6.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
АЗ Алкмаар
6.20
4.10
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.5
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.42
Скамакка Джанлука 5 0.42
Бенрахма Саид 2 0.17
Форнальс Пабло 2 0.17
Лансини Мануэль 2 (2) 0.17
Соучек Томаш 1 0.08
Эмерсон Палмиери 1 0.08
Райс Деклан 1 0.08
Дивин Мубама 1 0.08
Пакета Лукас 1 (1) 0.08
Ингс Дэнни 1 0.08
Доусон Крэйг 1 0.08
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Джонсон Бен 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 9 (1) 0.56
Де Вит Дани 7 (2) 0.44
Рейндерс Тиджани 3 0.19
Лахдо Майкель 3 0.19
Керкез Милош 2 0.13
Карлссон Йеспер III 2 0.13
Эвьен Хэкон 2 0.13
Одгор Йенс 2 0.13
Сугавара Юкинари 1 0.06
Бёкема Сэм 1 0.06
Де Вит Меес 1 0.06
Бараси Юсуф 1 0.06
Де Йонг Федде 1 0.06
Ван Бредероде Мирон 1 0.06
Класи Йорди 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 4 0
Огбонна Анджело 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Цоуфал Владимир 2 0
Дивин Мубама 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Керер Тило 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Агер Наиф 1 0
Соучек Томаш 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0
Джонсон Бен 1 0
Ковентри Конор 1 0
Скарлз Оливер 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёкема Сэм 4 0
Керкез Милош 4 0
Класи Йорди 3 0
Павлидис Вангелис 3 0
Хацидиакос Пантелис 3 0
Базур Рихедли 2 0
Де Вит Дани 2 0
Одгор Йенс 2 0
Рейндерс Тиджани 2 0
Де Вит Меес 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

0
0
Вест Хэм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АЗ Алкмаар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

12
25
Вест Хэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
АЗ Алкмаар
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

12
25

Голы по времени матча

Забито

17
11
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
5
29%
29%
6
55%
61-75
2
12%
1
9%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

12
25
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
1
8%
4
16%
1-15
2
17%
5
20%
16-30
5
42%
4
16%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
2
17%
3
12%
61-75
1
8%
8
32%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

29
36
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
0 Не забивали 3
2
7%
4
11%
1-15
6
21%
5
14%
16-30
6
21%
6
17%
31-45
5
17%
3
8%
46-60
7
24%
9
25%
61-75
3
10%
9
25%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
5
42%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2
Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3
Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1

Результаты матчей

Вест Хэм
АЗ Алкмаар

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
7
1
4
2
2.5
4
4
2
4
3.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
4
3
3
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
11
5
7
5
2.5
5
11
2
10
3.5
4
12
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
1/4 финала
2 Гент
5 Вест Хэм
3 Андерлехт
6 АЗ Алкмаар
4 Лех
6 Фиорентина
4 Базель
3 Ницца
1/2 финала
0 Вест Хэм
0 АЗ Алкмаар
0 Фиорентина
0 Базель
Финал
?
?

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (5)
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Юргорден Эдвардсен Виктор 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - АЗ Алкмаар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 63
    Вест Хэм 81% (51)
    X 12.7% (8)
    АЗ Алкмаар 6.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    6.20
    4.10
    6.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вест Хэм - АЗ Алкмаар онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - АЗ Алкмаар

    Исход игры
    Вест Хэм
    81% (51)
    Ничья
    12.7% (8)
    АЗ Алкмаар
    6.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.14% (43)
    Меньше
    25.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (44)
    Нет
    24.14% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    49.2% (31)
    2:0 Вест Хэм
    12.7% (8)
    1:0 Вест Хэм
    6.3% (4)
    2:2 Ничья
    6.3% (4)
    3:1 Вест Хэм
    4.8% (3)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
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    Вест Хэм
    АЗ Алкмаар
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