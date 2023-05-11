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Лига конференций
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 18'
Базель
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 149
Фиорентина 84.6% (126)
X 9.4% (14)
Базель 6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Базель
8.60
5.40
9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
38
Мандрагора
Роландо
11
Иконе
Жонатан
9
Кабрал
Артур
22
Гонсалес
Николас
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
8
Диуф
Энди
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
33
Калафьори
Рикардо
10
Огюстен
Жан-Кевин
9
Амдуни
Зеки
Фиорентина
4-3-3
Базель
3-5-2

История личных встреч

Фиорентина
Базель

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
2:2
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 7 0.47
Йович Лука 6 0.4
Гонсалес Николас 4 (1) 0.27
Барак Антонин 4 0.27
Сапонара Риккардо 2 0.13
Мандрагора Роландо 2 0.13
Кастровилли Гаэтано 2 0.13
Бираги Кристиано 1 0.07
Куаме Кристиан 1 0.07
Бонавентура Джакомо 1 0.07
Иконе Жонатан 1 0.07
Соттиль Рикардо 1 0.07
Миленкович Никола 1 0.07
Терзич Алекса 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 6 0.32
Амдуни Зеки 5 (1) 0.26
Малес Дариан 3 (2) 0.16
Диуф Энди 2 0.11
Фрай Фабиан 2 (1) 0.11
Бургер Ваутер 2 0.11
Ланг Михаэль 1 0.05
Ндой Дан 1 0.05
Миллар Лиам 1 0.05
Калафьори Рикардо 1 0.05
Каде Антон 1 0.05
Салаи Адам 1 0.05
Огюстен Жан-Кевин 1 0.05
Адамс Касим 1 0.05

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иконе Жонатан 3 1
Бираги Кристиано 4 0
Венути Лоренцо 4 0
Миленкович Никола 4 0
Амрабат Софьян 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Мале Юссеф 3 0
Роша Игор II 1 1
Додо Домилсон 2 0
Йович Лука 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Раньери Лука 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0
Бьянко Алессандро 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 6 0
Джака Таулант 3 1
Ндой Дан 3 1
Лопес Серхио 4 0
Адамс Касим 4 0
Зекири Анди 4 0
Хитц Mapвин 3 0
Пельмар Анди 3 0
Ланг Михаэль 2 0
Малес Дариан 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Комас Арнау 2 0
Диуф Энди 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Heiko Vogel 2 0
Салаи Адам 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Брэдли Финк 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Базель
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

3
5
Фиорентина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

17
17
Фиорентина
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Базель
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

20
22

Голы по времени матча

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
4
44%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
17
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
3
18%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
6
35%
4
24%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
4
24%
3
18%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
6
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

33
29
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
2 Не забивали 3
5
15%
3
10%
1-15
2
6%
6
21%
16-30
10
30%
5
17%
31-45
4
12%
3
10%
46-60
4
12%
6
21%
61-75
8
24%
5
17%
76-90
0
0%
1
3%
91-120

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
7
35%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
5
33%
5
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0
Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4
Базель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2
Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0

Результаты матчей

Фиорентина
Базель

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
10 раз 56%
0
4 раза 22%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
8
1
2
5
2.5
1
8
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
2
1.5
4
5
5
2
2.5
1
8
3
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
4
10
4
1.5
12
6
7
7
2.5
2
16
4
10
3.5
1
13
4.5
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
1/4 финала
2 Гент
5 Вест Хэм
3 Андерлехт
6 АЗ Алкмаар
4 Лех
6 Фиорентина
4 Базель
3 Ницца
1/2 финала
0 Вест Хэм
0 АЗ Алкмаар
0 Фиорентина
0 Базель
Финал
?
?

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (5)
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Юргорден Эдвардсен Виктор 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Подавал с углового Бираги на ближнюю штангу, куда врывался Гонсалес, но пробить головой помешал ему в верховой борьбе Ланг.
  • Угловой
    18'
    Ушел от соперника по флангу Гонсалес и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 17'
    Со штрафного подавал Бираги в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Диуф вынес сферу в центр поля головой.
  • 16'
    На фланге получил по ногам Бираги в борьбе против Ндоя. Опасный стандарт исполнять будут игроки "Фиорентины".
  • 15'
    Сместился с правого фланга к линии штрафной Иконе и пробил по воротам, но в падении спокойно забрал мяч в руки Хитц.
  • 14'
    Диагональный пас исполнял Амрабат в штрафную на ход Гонсалесу, но тот не смог добраться до мяча головой в прыжке.
  • 13'
    Мог убегать на ворота соперника Амдуни после заброса от Бургера, но вышел из ворот за пределы штрафной Терраччиано и отвел угрозу.
  • 12'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Мандрагора на ход Кабралу, но того к мячу не пустил в силовой борьбе Пельмар.
  • 11'
    После навеса с угла поля от Бонавентуры на ближней штанге в падении пробил Раньери, но не попал он в створ ворот.
  • 10'
    Диагональ исполнял Бонавентура на левый фланг, куда забегал Бираги, но не смог он остановить сферу в пределах поля.
  • Офсайд
    9'
    Один на один с голкипером выскакивал Огюстен после заброса от Джаки, обыграл финтом Терраччиано и отправил мяч в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.
  • 8'
    С правого фланга мягко забросил в штрафную соперника Додо на ход Кабралу, но на выходе первым на мяче оказался голкипер.
  • 7'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Бираги, но здесь выиграл верх Адамс и головой вынес его обратно на фланг.
  • Угловой
    6'
    Ушел от соперника по флангу Бонавентура и прострелил вдоль ворот низом, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • Опасный момент
    5'
    Пробивал головой из пределов штрафной Кабрал после навеса от Мандрагоры, но мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      на фланге получил Диуф по ногам в борьбе против Бонавентуры. Штрафной удар исполнять будут игроки "Базеля".
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя фиолетовых цветах, гости выбрали себе серый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Фиорентины"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Базель

    Исход игры
    Фиорентина
    84.5% (125)
    Ничья
    9.5% (14)
    Базель
    6.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.69% (72)
    Меньше
    43.31% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    61.42% (78)
    Нет
    38.58% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    30.4% (45)
    2:0 Фиорентина
    18.9% (28)
    1:0 Фиорентина
    12.2% (18)
    3:1 Фиорентина
    9.5% (14)
    1:1 Ничья
    5.4% (8)
    1:2 Базель
    4.7% (7)
    3:0 Фиорентина
    1.4% (2)
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