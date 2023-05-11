Мог убегать на ворота соперника Амдуни после заброса от Бургера, но вышел из ворот за пределы штрафной Терраччиано и отвел угрозу.

Диагональный пас исполнял Амрабат в штрафную на ход Гонсалесу, но тот не смог добраться до мяча головой в прыжке.

Сместился с правого фланга к линии штрафной Иконе и пробил по воротам, но в падении спокойно забрал мяч в руки Хитц.

На фланге получил по ногам Бираги в борьбе против Ндоя. Опасный стандарт исполнять будут игроки "Фиорентины".

Со штрафного подавал Бираги в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Диуф вынес сферу в центр поля головой.

Ушел от соперника по флангу Гонсалес и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

Подавал с углового Бираги на ближнюю штангу, куда врывался Гонсалес, но пробить головой помешал ему в верховой борьбе Ланг.

12' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Мандрагора на ход Кабралу, но того к мячу не пустил в силовой борьбе Пельмар.

11' После навеса с угла поля от Бонавентуры на ближней штанге в падении пробил Раньери, но не попал он в створ ворот.

10' Диагональ исполнял Бонавентура на левый фланг, куда забегал Бираги, но не смог он остановить сферу в пределах поля.

9' Один на один с голкипером выскакивал Огюстен после заброса от Джаки, обыграл финтом Терраччиано и отправил мяч в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

8' С правого фланга мягко забросил в штрафную соперника Додо на ход Кабралу, но на выходе первым на мяче оказался голкипер.

7' С угла поля навесил на дальнюю штангу Бираги, но здесь выиграл верх Адамс и головой вынес его обратно на фланг.

6' Ушел от соперника по флангу Бонавентура и прострелил вдоль ворот низом, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.