Стадион: Артемио Франки.
Позже
История личных встреч
Фиорентина
Базель
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|7
|0.5
|Йович Лука
|6
|0.43
|Гонсалес Николас
|4 (1)
|0.29
|Барак Антонин
|4
|0.29
|Сапонара Риккардо
|2
|0.14
|Мандрагора Роландо
|2
|0.14
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0.14
|Бираги Кристиано
|1
|0.07
|Куаме Кристиан
|1
|0.07
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.07
|Иконе Жонатан
|1
|0.07
|Соттиль Рикардо
|1
|0.07
|Миленкович Никола
|1
|0.07
|Терзич Алекса
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|6
|0.33
|Амдуни Зеки
|5 (1)
|0.28
|Малес Дариан
|3 (2)
|0.17
|Диуф Энди
|2
|0.11
|Фрай Фабиан
|2 (1)
|0.11
|Бургер Ваутер
|2
|0.11
|Ланг Михаэль
|1
|0.06
|Ндой Дан
|1
|0.06
|Миллар Лиам
|1
|0.06
|Калафьори Рикардо
|1
|0.06
|Каде Антон
|1
|0.06
|Салаи Адам
|1
|0.06
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0.06
|Адамс Касим
|1
|0.06
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иконе Жонатан
|3
|1
|Бираги Кристиано
|4
|0
|Венути Лоренцо
|4
|0
|Миленкович Никола
|4
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Роша Игор II
|1
|1
|Додо Домилсон
|2
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Раньери Лука
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Бьянко Алессандро
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|6
|0
|Джака Таулант
|3
|1
|Ндой Дан
|3
|1
|Лопес Серхио
|4
|0
|Адамс Касим
|4
|0
|Зекири Анди
|4
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Ланг Михаэль
|2
|0
|Малес Дариан
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Комас Арнау
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Heiko Vogel
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Базель
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
3
5
Фиорентина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
17
17
Фиорентина
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Базель
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
20
22
Голы по времени матча
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
4
44%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
17
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
3
18%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
6
35%
4
24%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
4
24%
3
18%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
6
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
33
29
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
2 Не забивали 3
5
15%
3
10%
1-15
2
6%
6
21%
16-30
10
30%
5
17%
31-45
4
12%
3
10%
46-60
4
12%
6
21%
61-75
8
24%
5
17%
76-90
0
0%
1
3%
91-120
Пропущено
15
20
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
7
35%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
5
33%
5
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0
Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4
Базель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2
Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0
Результаты матчей
Фиорентина
Базель
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:3
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
10 раз 56%
0
4 раза 22%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
81
25
18
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
63
52
45
52
18
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
144
104
126
77
216
410
113
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (5)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|7 (4)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|6
Прогнозы на матч Фиорентина - Базель
Исход игры
Фиорентина
83.3% (50)
Ничья
11.7% (7)
Базель
5% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.93% (33)
Меньше
44.07% (26)
Обе команды забьют
Да
66.1% (39)
Нет
33.9% (20)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
40% (24)
2:0 Фиорентина
18.3% (11)
1:0 Фиорентина
15% (9)
1:1 Ничья
10% (6)
3:1 Фиорентина
6.7% (4)
1:2 Базель
3.3% (2)
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