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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Байер Л
0:0
Второй тайм: 60'
Рома
0'
45' Желтая карточка
Инкапье Пьеро
56' Желтая карточка
Паласиос Эсекиэль
Удар в перекладину Диаби (видео)...

Ход матча

34'
 
Залевски Никола
Спинаццола Леонардо
45'
Инкапье Пьеро
 
46'
 
Вейналдум Джорджиньо
Белотти Андреа
56'
Паласиос Эсекиэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 342 Количество передач 119
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 165
Байер Л 47.3% (78)
X 36.4% (60)
Рома 16.4% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Рома
3.35
3.44
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
5
Баккер
Митчел
10
Демирбай
Керем
25
Паласиос
Эсекиэль
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
9
Азмун
Сердар
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
3
Ибаньес
Рожер
19
Челик
Мехмет
52
Бове
Эдоардо
8
Матич
Неманья
7
Пеллегрини
Лоренцо
37
Спинаццола
Леонардо
11
Белотти
Андреа
9
Абрахам
Тэмми
Байер Л
3-4-2-1
Рома
3-5-2

История личных встреч

Байер Л
Рома

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЧ
3:2
ЛЧ
4:4

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
45

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 3 0.38
Диаби Мусса 3 0.38
Адли Амин 2 0.25
Гложек Адам 1 0.13
Тапсоба Эдмон 1 0.13
Фримпонг Жереми 1 0.13
Демирбай Керем 1 0.13
Паласиос Эсекиэль 1 0.13
Баккер Митчел 1 0.13
Азмун Сердар 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.29
Дибала Пауло 4 (1) 0.29
Белотти Андреа 3 0.21
Эль-Шаарави Стефан 2 0.14
Абрахам Тэмми 1 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.07
Дзаньоло Николо 1 0.07
Шомуродов Элдор 1 0.07
Кумбулла Мараш 1 0.07
Бове Эдоардо 1 0.07
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 2 0
Инкапье Пьеро 2 0
Вирц Флориан 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Демирбай Керем 1 0
Та Джонатан 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Диаби Мусса 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 5 0
Ибаньес Рожер 4 0
Спинаццола Леонардо 3 0
Дзаньоло Николо 1 1
Матич Неманья 2 0
Патрисиу Руй 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Смоллинг Крис 1 0
Дибала Пауло 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Льоренте Диего 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Винья Матиас 1 0
Залевски Никола 1 0
Вольпато Кристиан 1 0

Результаты матчей

Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
2
Байер Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

9
15
Байер Л
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Рома
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

13
17

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
5
33%
1
5%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
4
27%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
27%
4
21%
76-90
0
0%
2
11%
91-120

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0
Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3
Рома
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1
Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0

Результаты матчей

Байер Л
Рома

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
1
1.5
1
5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
10
3
5
2
1.5
6
7
2
5
2.5
3
10
1
6
3.5
1
12
1/8 финала
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
2 Ювентус
1 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
5 Севилья
2 Фейеноорд
4 Рома
5 Байер Л
2 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
1 Ювентус
1 Севилья
1 Рома
0 Байер Л
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Рома Пеллегрини Лоренцо 4 (4)
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
Рома Манчини Джанлука 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    58'
    Фримпонг оказался сейчас на газоне. В борьбе с Матичем он получил удар по ногам, после чего рухнул на газон. Сразу же встречу игрок продолжить не смог.
  • Травма, повреждение
    57'
    Ну очень жестко и даже жестоко в некоторых игровых моментах играет сегодня "Байер". С трудом с газона поднялся Паласиос. Встречу он продолжил.
  • Желтая карточка
    55'
    Вейналдум уже три фола собрал в матче. Ну, а Матич получил по ноге от Паласиоса, который получил в свой пассив карточку желтого цвета.
  • Фол, нарушение
    54'
    Активно Алонсо жестикулирует у кромки поля. Показалось ему сейчас, что Вирц не фолил против Бове, но у рефери на этот счет было свое мнение. Свисток прозвучал.
  • 53'
    Эль-Шаарави у "Ромы" может появиться сегодня по ходу встречи. Дибала есть, но пока этих игроков придерживает Моуриньо.
  • 52'
    Появился у "Ромы" хоть какой-то контроль мяча на половине поля соперника. Матич сейчас выполнял передачу к воротам, и не добрался партнер до снаряда. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Залевски снова опередил соперника и получил по ногам. Это Вирц его отоварил по опорной, после чего рефери дал свисток, зафиксировав нарушение правил.
  • Фол, нарушение
    50'
    Чуть улучшилась видимость у нас на поле. Игра возобновилась, и против Залевски Фримпонг явно правила нарушил, завалив соперника руками на футбольный газон.
  • 48'
    Белым дымом сейчас затянуло футбольное поле в Леверкузене. Болельщики разожгли петарды за воротами. Судья временно остановил игру. Все ждут, пока развеется дым.
  • Замена
    47'
    Вейналдум вместо Белотти на поле появился. На игру в одного форварда переходит сейчас римская команда.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без голов в Леверкузене. Через 15 минут продолжим поединок!
  • Желтая карточка
    45'
    Инкапье ударил в центре поля по ногам своего соперника. В итоге рефери показал первую в матче карточку желтого цвета. Заслуженную.
  • Угловой
    45'
    Угловой сейчас футболисты "Ромы" подали у ворот соперника, но ничего интересного стандартное положение не принесло римскому коллективу.
  • 45'
    Демирбай в четвертый раз по воротам соперника сейчас пробил. На сей раз, правда, взял он чуть выше цели. Не удалось ему отличиться.
  • Бонусы букмекеров
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    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты к основному времени первого тайма добавлено.
    • Судья
      44'
      Белотти явно придержал соперника и толкнул его на газон, и рефери дал свисток. Хотя на повторе также явного фола со стороны форварда "Ромы" мы не видим. Пожарят сегодня судьи, конечно.
    • Фол, нарушение
      43'
      Белотти подставился под Та практически в центре поля. В итоге судья зафиксировал нарушение правил. Снова остановка в матче. Пауза в игре. 
    • 42'
      Со своими помощниками что-то обсуждает Моуриньо. Там прямо-таки жаркие споры происходят. Нам же остается констатировать тот факт, что кроме попадания Диаби в перекладину в первом тайме ничего в атаке не придумал "Байер". 
    • 41'
      Дали нам повтор с падением Азмуна. На самом деле, и самого игрока "Ромы" в противоборстве с Сердаром валили на газон. Игрок атаки "Байер" сам был не чист на руку, так что судья разобрался, не увидев фола со стороны Кристанте.
    • 40'
      Последняя пятиминутка в первом тайме у нас стартовала. Демирбай тем временем новый штрафной для "Байера" подавал. С правого края прямо в руки Патрисиу он сферу закрутил.
    • 38'
      Честно говоря, на тоненького Кристанте действовал в отборе против Азмуна, и тот факт, что судья не дал свисток и не показал четвертому номеру "Ромы" красную карточку - чистое везение.
    • Судья
      37'
      Ничего себе! Азмун вырывался на свидание с голкипером соперника, но кто-то из соперников, возможно, одернул его за руку, после чего Сердар упал на газон. Рефери в это падение не поверил. Можно игру продолжать. 
    • 36'
      Азмун снова получил мяч на подступах к штрафной, после чего нанес мощный и плотный удар прямо по центру. Сфера по позиции Патрисиу прилетела!
    • 35'
      Да, был план на Спинаццолу у Моуриньо, но игрок получил повреждение и как-то очень быстро пределы поля покинул, отправившись отдыхать.
    • Замена
      33'
      Ничего себе! Спинаццола не сможет продолжить встречу. Получил он травму на ровном месте, и Моуриньо пришлось выпускать на футбольный газон Залевски.
    • 32'
      Подача с правого края последовала в штрафную "Ромы", но Матич сумел до снаряда добраться. Тот сумел головой вынести сферу подальше от опасной зоны.
    • Угловой
      31'
      Вирц справа получил мяч сейчас, после чего попытался пробить по воротам соперника, но попал в ногу защитнику, после чего сфера на угловой улетела. 
    • 30'
      Матич в подкате снова уверенно сейчас сыграл, выбив мяч у соперника. Передача следом на левый край к Абрахаму прошла, но Тэмми ничего придумать в атаке не сумел. Даже углового.
    • 29'
      Азмун после подачи с фланга тянулся к мячу. В итоге Патрисиу первым до снаряда добрался и отправил мяч за лицевую, да только судьи этого касания не заметили. Не быть угловому. 
    • Опасный момент
      27'
      Снова Демирбай оказался на ударной позиции после смещения с правого края в центр. Пробил футболист в сторону нижнего левого угла, но снова поймал снаряд в перчатки Патрисиу. Уже три удара в створ от Демирбай мы увидели. 
    • 26'
      Фримпонг на правом фланге получил мяч, попытался продвинуться к воротам, но в подкате против него сыграли соперники, выбив сферу за боковую линию. Причем мяч от игрока "Байера" ушел.
    • 25'
      Паласиос нанес удар по воротам соперника, но снова взял выше цели игрок леверкузенской команды. Правда, ситуацию в рамке полностью контролировал Патрисиу.
    • Офсайд
      24'
      Белотти получил сейчас мяч от партнера, развернулся к воротам, но оказался в положении "вне игры". На повторе видно, что нападающий римлян действительно забрался в офсайд.
    • Опасный момент
      22'
      МОМЕНТ! Демирбай от Фримпонга снова получил мяч, с дужки штрафной он пробил, и Патрисиу как-то неуклюже, но все же отразил сферу на угловой. Корнер разыграли не лучшим образом хозяева.
    • Офсайд
      21'
      Абрахам явно забрался сейчас в офсайд. Позже толчок в спину он получил и удар в ухо, но после свистка встречу продолжил игрок "Ромы".
    • 19'
      Демирбай подачу на воротам делал, с вращением, однако до мяча никто из партнеров добраться на сумел. Вратарь "Ромы" играет на опережении, забирая сферу в перчатки.
    • Фол, нарушение
      18'
      Паласиосу сейчас досталось по лицу. Держится за нос игрок леверкузенской команды, пытаясь придти в себя. Штрафной удар исполнят леверкузенцы.
    • 17'
      Пеллегрини с левого края выполнял передачу на ближнюю штангу, но в той зоне никого из партнеров не оказалось. Мяч был выбит в район центрального круга. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Явно правила против соперника в лице Пеллегрини нарушал Фримпонг. По итогу рефери назначил штрафной удар в пользу римской команды.
    • 15'
      В начале встречи практически все время мячом владеют немцы, но пока опасных моментов у ворот "Ромы" по-минимуму создается. 
    • Штанга
      14'
      МОМЕНТ! Диаби получил передачу от партнера, после чего бахнул так, что мяч, казалось, летит в "девятку", однако он попал в планку, а игрок упустил шанс отличиться!
    • 13'
      Баккер пытался в "стенку" с партнеров обыграться, но Кристанте сумел под прессингом мяча лишить своего соперника и сыграть на вынос в район центрального круга. 
    • 12'
      Доволен Хаби Алонсо тем, как его команда сейчас играет. Все наставнику леверкузенцев нравится. Не хватает для полного счастья только гола в ворота римлян.
    • Опасный момент
      11'
      Баккер с левого края выкатил мяч в центр, прямо на дужку штрафной. Не стал футболист делиться мячом с партнерами и пробил сам, направив сферу выше левой "девятки".
    • 10'
      Моуриньо явно взволнован тем, что соперник так здорово владеет мячом. Сейчас от бровки он пытается докричаться до своих игроков, что им жизненно необходимо отвести угрозу от своей рамки.
    • 8'
      Фримпонг с правого края выкатил передачу на Демирбай, который из-за пределов штрафной пробил прямо по центру рамки. Мяч в итоге в руки голкиперу прилетел.
    • 7'
      Баккер крайне неудачно с левого края выполнил навес в штрафную своего соперника - снаряд за пределы поля улетел. Все думали, что судья должен назначить угловой, но не тут-то было.
    • 6'
      Азмун сейчас попытался забежать за спины защитника соперника, но не отдал на него пас партнер, после чего сферу потерял, не сумел удержаться на ногах.
    • 5'
      Матич сейчас выполнял передачу к воротам соперника, но слишком сильным этот пас оказался. В итоге в обороне отработали игроки "Байера", отпасовав сферу своему вратарю.
    • Фол, нарушение
      4'
      Таспоба сейчас в грубой форме играл против Абрахама, которого завалил по итогу эпизода на футбольный газон. Судья первый в матче фол зафиксировал.
    • Опасный момент
      3'
      МОМЕНТ! Создает "Рома" голевую ситуацию у ворот соперника. Выиграл позицию у штрафной соперника Абрахам, сбросил мяч на Пеллегрини, который в касание пробил в левый угол, но в цель не попал!
    • 2'
      Футболисты "Байера" сегодня предстали на поле в красных футболках и черных трусах, а игроки "Ромы" вышли на футбольный газон в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча со свистком главного арбитра. Римляне разыграли мяч с центра поля! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Второй тайм
    • 60'
      Тапсоба Эдмон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 60'
      Демирбай Керем из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 59'
      Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья сигнализирует, что Эдуардо Бове из команды Рома поставил подножку. Пострадал Вирц Флориан
    • 59'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 59'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Матч возобновлен
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 58'
      Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Та Джонатан из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      56'
      Матич Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 56'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      56'
      Паласиос Эсекиэль получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      56'
      Безумный фол. Паласиос Эсекиэль грубо играет против соперника. Пострадал Матич Неманья
    • 56'
      Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья свистит. Тапсоба Эдмон атаковал сзади соперника. Это Вейналдум Джорджиньо заработал своей команде штрафной
    • 55'
      Контроль мяча: Байер Л: 61%, Рома: 39%.
    • 55'
      Эдуардо Бове выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 54'
      Байер Л контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Тапсоба Эдмон из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Вейналдум Джорджиньо
    • Фол, нарушение
      53'
      Эдуардо Бове наказан за толчок Паласиос Эсекиэль
    • 53'
      Пьеро Инкапье выиграл воздушное противоборство у Челик Мехмет.
    • 53'
      Ибаньес Рожер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 52'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 52'
      Пеллегрини Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Эдуардо Бове выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 51'
      Рома контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Вирц Флориан из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Никола Залевский
    • 50'
      Никола Залевский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Байер Л: 62%, Рома: 38%.
    • 50'
      Тапсоба Эдмон выиграл воздушное противоборство у Абрахам Тэмми.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Жереми Фримпонг из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Никола Залевский
    • 49'
      Никола Залевский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Кристанте Бриан из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 49'
      Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 48'
      Челик Мехмет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 46'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 46'
      Кристанте Бриан выиграл воздушное противоборство у Азмун Сердар.
    • 46'
      Тактическая замена. Белотти Андреа уходит с поля и его заменяет Вейналдум Джорджиньо
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Рома

    Исход игры
    Байер Л
    47.3% (78)
    Ничья
    36.4% (60)
    Рома
    16.4% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.96% (58)
    Меньше
    55.04% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (102)
    Нет
    20.93% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.7% (44)
    2:1 Байер Л
    22.4% (37)
    1:0 Байер Л
    8.5% (14)
    2:0 Байер Л
    4.8% (8)
    1:2 Рома
    4.2% (7)
    2:2 Ничья
    3% (5)
    0:0 Ничья
    1.8% (3)
    3:1 Байер Л
    1.8% (3)
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