Стадион: БайАрена. Главный судья: Винчич Славко
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Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
342 Количество передач 119
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Пенц ПатрикВратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
-
21 Адли АминНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
47 Ayman Aourir
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик МехметПолузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Рома
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
45
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|3
|0.38
|Диаби Мусса
|3
|0.38
|Адли Амин
|2
|0.25
|Гложек Адам
|1
|0.13
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.13
|Фримпонг Жереми
|1
|0.13
|Демирбай Керем
|1
|0.13
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0.13
|Баккер Митчел
|1
|0.13
|Азмун Сердар
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (2)
|0.29
|Дибала Пауло
|4 (1)
|0.29
|Белотти Андреа
|3
|0.21
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.14
|Абрахам Тэмми
|1
|0.07
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.07
|Дзаньоло Николо
|1
|0.07
|Шомуродов Элдор
|1
|0.07
|Кумбулла Мараш
|1
|0.07
|Бове Эдоардо
|1
|0.07
|Камара Мохамед III
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрих Роберт
|2
|0
|Инкапье Пьеро
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|5
|0
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|Спинаццола Леонардо
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|Матич Неманья
|2
|0
|Патрисиу Руй
|2
|0
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|Смоллинг Крис
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Вольпато Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
2
Байер Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
9
15
Байер Л
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Рома
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
13
17
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
9
16
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
0
0%
2
13%
91-120
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
5
33%
1
5%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
4
27%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
27%
4
21%
76-90
0
0%
2
11%
91-120
Пропущено
7
11
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0
Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3
Рома
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1
Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0
Результаты матчей
Байер Л
Рома
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
33
31
15
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
103
52
67
25
310
16
112
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (4)
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|Рома
|Манчини Джанлука
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Рома
Исход игры
Байер Л
47.3% (78)
Ничья
36.4% (60)
Рома
16.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
44.96% (58)
Меньше
55.04% (71)
Обе команды забьют
Да
79.07% (102)
Нет
20.93% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.7% (44)
2:1 Байер Л
22.4% (37)
1:0 Байер Л
8.5% (14)
2:0 Байер Л
4.8% (8)
1:2 Рома
4.2% (7)
2:2 Ничья
3% (5)
0:0 Ничья
1.8% (3)
3:1 Байер Л
1.8% (3)
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