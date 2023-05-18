Залевски снова опередил соперника и получил по ногам. Это Вирц его отоварил по опорной, после чего рефери дал свисток, зафиксировав нарушение правил.

Появился у "Ромы" хоть какой-то контроль мяча на половине поля соперника. Матич сейчас выполнял передачу к воротам, и не добрался партнер до снаряда.

Эль-Шаарави у "Ромы" может появиться сегодня по ходу встречи. Дибала есть, но пока этих игроков придерживает Моуриньо.

Активно Алонсо жестикулирует у кромки поля. Показалось ему сейчас, что Вирц не фолил против Бове, но у рефери на этот счет было свое мнение. Свисток прозвучал.

Вейналдум уже три фола собрал в матче. Ну, а Матич получил по ноге от Паласиоса, который получил в свой пассив карточку желтого цвета.

Ну очень жестко и даже жестоко в некоторых игровых моментах играет сегодня "Байер". С трудом с газона поднялся Паласиос. Встречу он продолжил.

Фримпонг оказался сейчас на газоне. В борьбе с Матичем он получил удар по ногам, после чего рухнул на газон. Сразу же встречу игрок продолжить не смог.

Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Вейналдум вместо Белотти на поле появился. На игру в одного форварда переходит сейчас римская команда.

Белым дымом сейчас затянуло футбольное поле в Леверкузене. Болельщики разожгли петарды за воротами. Судья временно остановил игру. Все ждут, пока развеется дым.

Чуть улучшилась видимость у нас на поле. Игра возобновилась, и против Залевски Фримпонг явно правила нарушил, завалив соперника руками на футбольный газон.

Демирбай в четвертый раз по воротам соперника сейчас пробил. На сей раз, правда, взял он чуть выше цели. Не удалось ему отличиться.

Угловой сейчас футболисты "Ромы" подали у ворот соперника, но ничего интересного стандартное положение не принесло римскому коллективу.

Инкапье ударил в центре поля по ногам своего соперника. В итоге рефери показал первую в матче карточку желтого цвета. Заслуженную.

Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без голов в Леверкузене. Через 15 минут продолжим поединок!

Да, был план на Спинаццолу у Моуриньо, но игрок получил повреждение и как-то очень быстро пределы поля покинул, отправившись отдыхать.

Азмун снова получил мяч на подступах к штрафной, после чего нанес мощный и плотный удар прямо по центру. Сфера по позиции Патрисиу прилетела!

Ничего себе! Азмун вырывался на свидание с голкипером соперника, но кто-то из соперников, возможно, одернул его за руку, после чего Сердар упал на газон. Рефери в это падение не поверил. Можно игру продолжать.

Честно говоря, на тоненького Кристанте действовал в отборе против Азмуна, и тот факт, что судья не дал свисток и не показал четвертому номеру "Ромы" красную карточку - чистое везение.

Последняя пятиминутка в первом тайме у нас стартовала. Демирбай тем временем новый штрафной для "Байера" подавал. С правого края прямо в руки Патрисиу он сферу закрутил.

Дали нам повтор с падением Азмуна. На самом деле, и самого игрока "Ромы" в противоборстве с Сердаром валили на газон. Игрок атаки "Байер" сам был не чист на руку, так что судья разобрался, не увидев фола со стороны Кристанте.

Со своими помощниками что-то обсуждает Моуриньо. Там прямо-таки жаркие споры происходят. Нам же остается констатировать тот факт, что кроме попадания Диаби в перекладину в первом тайме ничего в атаке не придумал "Байер".

Белотти подставился под Та практически в центре поля. В итоге судья зафиксировал нарушение правил. Снова остановка в матче. Пауза в игре.

Белотти явно придержал соперника и толкнул его на газон, и рефери дал свисток. Хотя на повторе также явного фола со стороны форварда "Ромы" мы не видим. Пожарят сегодня судьи, конечно.

Три минуты к основному времени первого тайма добавлено.

33' Ничего себе! Спинаццола не сможет продолжить встречу. Получил он травму на ровном месте, и Моуриньо пришлось выпускать на футбольный газон Залевски.

32' Подача с правого края последовала в штрафную "Ромы", но Матич сумел до снаряда добраться. Тот сумел головой вынести сферу подальше от опасной зоны.

31' Вирц справа получил мяч сейчас, после чего попытался пробить по воротам соперника, но попал в ногу защитнику, после чего сфера на угловой улетела.

30' Матич в подкате снова уверенно сейчас сыграл, выбив мяч у соперника. Передача следом на левый край к Абрахаму прошла, но Тэмми ничего придумать в атаке не сумел. Даже углового.

29' Азмун после подачи с фланга тянулся к мячу. В итоге Патрисиу первым до снаряда добрался и отправил мяч за лицевую, да только судьи этого касания не заметили. Не быть угловому.

27' Снова Демирбай оказался на ударной позиции после смещения с правого края в центр. Пробил футболист в сторону нижнего левого угла, но снова поймал снаряд в перчатки Патрисиу. Уже три удара в створ от Демирбай мы увидели.

26' Фримпонг на правом фланге получил мяч, попытался продвинуться к воротам, но в подкате против него сыграли соперники, выбив сферу за боковую линию. Причем мяч от игрока "Байера" ушел.

25' Паласиос нанес удар по воротам соперника, но снова взял выше цели игрок леверкузенской команды. Правда, ситуацию в рамке полностью контролировал Патрисиу.

24' Белотти получил сейчас мяч от партнера, развернулся к воротам, но оказался в положении "вне игры". На повторе видно, что нападающий римлян действительно забрался в офсайд.

22' МОМЕНТ! Демирбай от Фримпонга снова получил мяч, с дужки штрафной он пробил, и Патрисиу как-то неуклюже, но все же отразил сферу на угловой. Корнер разыграли не лучшим образом хозяева.

21' Абрахам явно забрался сейчас в офсайд. Позже толчок в спину он получил и удар в ухо, но после свистка встречу продолжил игрок "Ромы".

19' Демирбай подачу на воротам делал, с вращением, однако до мяча никто из партнеров добраться на сумел. Вратарь "Ромы" играет на опережении, забирая сферу в перчатки.

18' Паласиосу сейчас досталось по лицу. Держится за нос игрок леверкузенской команды, пытаясь придти в себя. Штрафной удар исполнят леверкузенцы.

17' Пеллегрини с левого края выполнял передачу на ближнюю штангу, но в той зоне никого из партнеров не оказалось. Мяч был выбит в район центрального круга.

16' Явно правила против соперника в лице Пеллегрини нарушал Фримпонг. По итогу рефери назначил штрафной удар в пользу римской команды.

15' В начале встречи практически все время мячом владеют немцы, но пока опасных моментов у ворот "Ромы" по-минимуму создается.

14' МОМЕНТ! Диаби получил передачу от партнера, после чего бахнул так, что мяч, казалось, летит в "девятку", однако он попал в планку, а игрок упустил шанс отличиться!

13' Баккер пытался в "стенку" с партнеров обыграться, но Кристанте сумел под прессингом мяча лишить своего соперника и сыграть на вынос в район центрального круга.

12' Доволен Хаби Алонсо тем, как его команда сейчас играет. Все наставнику леверкузенцев нравится. Не хватает для полного счастья только гола в ворота римлян.

11' Баккер с левого края выкатил мяч в центр, прямо на дужку штрафной. Не стал футболист делиться мячом с партнерами и пробил сам, направив сферу выше левой "девятки".

10' Моуриньо явно взволнован тем, что соперник так здорово владеет мячом. Сейчас от бровки он пытается докричаться до своих игроков, что им жизненно необходимо отвести угрозу от своей рамки.

8' Фримпонг с правого края выкатил передачу на Демирбай, который из-за пределов штрафной пробил прямо по центру рамки. Мяч в итоге в руки голкиперу прилетел.

7' Баккер крайне неудачно с левого края выполнил навес в штрафную своего соперника - снаряд за пределы поля улетел. Все думали, что судья должен назначить угловой, но не тут-то было.

6' Азмун сейчас попытался забежать за спины защитника соперника, но не отдал на него пас партнер, после чего сферу потерял, не сумел удержаться на ногах.

5' Матич сейчас выполнял передачу к воротам соперника, но слишком сильным этот пас оказался. В итоге в обороне отработали игроки "Байера", отпасовав сферу своему вратарю.

4' Таспоба сейчас в грубой форме играл против Абрахама, которого завалил по итогу эпизода на футбольный газон. Судья первый в матче фол зафиксировал.

3' МОМЕНТ! Создает "Рома" голевую ситуацию у ворот соперника. Выиграл позицию у штрафной соперника Абрахам, сбросил мяч на Пеллегрини, который в касание пробил в левый угол, но в цель не попал!

2' Футболисты "Байера" сегодня предстали на поле в красных футболках и черных трусах, а игроки "Ромы" вышли на футбольный газон в белом обмундировании.