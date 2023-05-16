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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: .
Байер Л
 
Позже
Рома
Прогнозы 58
Байер Л 50% (29)
X 32.8% (19)
Рома 17.2% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Рома
3.55
3.56
4.02
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Байер Л
Рома

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЧ
3:2
ЛЧ
4:4

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
45

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 3 0.43
Диаби Мусса 3 0.43
Адли Амин 2 0.29
Гложек Адам 1 0.14
Тапсоба Эдмон 1 0.14
Фримпонг Жереми 1 0.14
Демирбай Керем 1 0.14
Паласиос Эсекиэль 1 0.14
Баккер Митчел 1 0.14
Азмун Сердар 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.31
Дибала Пауло 4 (1) 0.31
Белотти Андреа 3 0.23
Эль-Шаарави Стефан 2 0.15
Абрахам Тэмми 1 0.08
Спинаццола Леонардо 1 0.08
Дзаньоло Николо 1 0.08
Шомуродов Элдор 1 0.08
Кумбулла Мараш 1 0.08
Бове Эдоардо 1 0.08
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 2 0
Вирц Флориан 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Демирбай Керем 1 0
Та Джонатан 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Диаби Мусса 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 5 0
Ибаньес Рожер 4 0
Спинаццола Леонардо 3 0
Дзаньоло Николо 1 1
Матич Неманья 2 0
Патрисиу Руй 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Смоллинг Крис 1 0
Дибала Пауло 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Льоренте Диего 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Винья Матиас 1 0
Залевски Никола 1 0
Вольпато Кристиан 1 0

Результаты матчей

Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
2
Байер Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

9
15
Байер Л
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Рома
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

13
17

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
5
33%
1
5%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
4
27%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
27%
4
21%
76-90
0
0%
2
11%
91-120

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0
Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3
Рома
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1
Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0

Результаты матчей

Байер Л
Рома

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
1
1.5
1
5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
10
3
5
2
1.5
6
7
2
5
2.5
3
10
1
6
3.5
1
12
1/8 финала
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
2 Ювентус
1 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
5 Севилья
2 Фейеноорд
4 Рома
5 Байер Л
2 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
1 Ювентус
1 Севилья
1 Рома
0 Байер Л
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Рома Пеллегрини Лоренцо 4 (4)
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
Рома Манчини Джанлука 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 58
    Байер Л 50% (29)
    X 32.8% (19)
    Рома 17.2% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Рома
    3.55
    3.56
    4.02
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Байер Л - Рома

    Исход игры
    Байер Л
    50% (29)
    Ничья
    32.8% (19)
    Рома
    17.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (28)
    Меньше
    48.15% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (44)
    Нет
    18.52% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    34.5% (20)
    1:1 Ничья
    27.6% (16)
    1:2 Рома
    6.9% (4)
    1:0 Байер Л
    6.9% (4)
    2:0 Байер Л
    5.2% (3)
    0:0 Ничья
    3.4% (2)
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