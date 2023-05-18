Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Маккили Дэнни
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Ход матча
11'
57'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
256 Количество передач 170
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
44
Баде
Луак
10
Ракитич
Иван
25
Хиль
Бриан
25
Рабио
Адриен
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
44 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Ормиго ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Буэно МануПолузащитник
-
12 Мир РафаНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Севилья
Ювентус
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.5
|Окампос Лукас
|1
|0.13
|Ламела Эрик
|1
|0.13
|Гудель Неманья
|1
|0.13
|Хордан Хоан
|1
|0.13
|Баде Луак
|1
|0.13
|Ракитич Иван
|0
|0
|Навас Хесус
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.5
|Влахович Душан
|2 (1)
|0.25
|Гатти Федерико
|2
|0.25
|Рабио Адриен
|1
|0.13
|Кьеза Федерико
|1
|0.13
|Алекс Сандро
|0
|0
|Погба Поль
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|3
|0
|Ракитич Иван
|2
|0
|Гудель Неманья
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Баде Луак
|2
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Кьеза Федерико
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Погба Поль
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
4
Севилья
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
11%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
4
44%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2
Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0
Ювентус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1
Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3
Результаты матчей
Севилья
Ювентус
Точный счет
3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Севилья
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
25
16
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (4)
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|Рома
|Манчини Джанлука
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 0:0 Ювентус
Исход игры
Севилья
47% (85)
Ничья
22.7% (41)
Ювентус
30.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
50% (65)
Меньше
50% (65)
Обе команды забьют
Да
73.08% (95)
Нет
26.92% (35)
Популярный счёт
2:1 Севилья
19.9% (36)
1:1 Ничья
16.6% (30)
1:0 Севилья
11% (20)
1:2 Ювентус
10.5% (19)
0:1 Ювентус
5% (9)
0:2 Ювентус
2.8% (5)
2:2 Ничья
2.2% (4)
3:2 Севилья
1.1% (2)
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