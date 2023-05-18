Хесус Навас с правого фланга забросил на полуфланг Фернандо Режесу, которому поставил корпус Данило Луис, а мяч выкатился за лицевую.

МОМЕНТ! Вот это опасно было! Адриен Рабио прорвался на ударную позицицию по зоне левого инсайда из центра поля и пробил рядом с дальним углом. Возможно, мяч чуть облизнул штангу.

Хесус Навас подавал с правого края, а Мануэль Локателли сыграл на втором этаже, выбив мяч на угловой, который сейчас исполнят хозяева.

Иван Ракитич выполнил бесхозную подачу корнера с правого фланга, никто из игроков "Севильи" не оказался на пути этого мяча.

Ответная атака началась у "Ювентуса" после корнера у ворот туринцев, и в центре поля на одном из флангов Маркос Акунья уронил Хуана Куадрадо ценой жёлтой карточки.

Анхель ди Мария разыграл штрафной с Леандро Паредесом, второй из них навесил потом с правого фланга, а Глейсон Бремер пробил головой с отскоком от газона рядом с левой штангой.

Хесус Навас примерно с правого угла штрафной навешивал, грубо говоря, в район 11-метровой отметки, откуда Юссеф Эн-Несири пробил вторым этажом слишком неточно, едва дотянувшись до мяча.

Из-за пределов штрафной Маркос Акунья пробивал с левого полуфланга, и получилось это низовым образом рядом с дальней штангой.

Бриан Хиль заработал для "Севильи" штрафной на левом фланге, поскольку против него сфолил Хуан Куадрадо.

Адриен Рабио подобрался к чужой штрафной и нанёс удар низом по чужим воротам, но пришёл мяч прямо в руки Яссину Буну.

Лукас Окампос справа приближался к лицевой линии, сделал попытку прострела и заработал угловой удар для "Севильи".

Иван Ракитич подал корнер с правого фланга, и пробили головой два игрока "Севильи", один за другим - мяч финишировал в руках вратаря "Ювентуса".

Бриан Хиль пробивал с левого полуфланга в дальний угол, но также всё закончилось прозаично, Войцех Щесны держит мяч в своих перчатках.

Маркос Акунья с линии штрафной покатил коротко поперечно Ивану Ракитичу, который вложил силу в неточный удар по воротам - низом левее створа.

Анхель ди Мария легко потерял мяч на своей половине и не вступил в контрпрессинг. Дальше севильцы добились аута на левом фланге.

Войцех Щесны сейчас введёт мяч в игру выносом от своих ворот.

Около своей штрафной площади находился Леандро Паредес, когда его уронил Оливер Торрес. Вскоре пошла ещё атака "Севильи", где был заблокирован прострел Бриана Хиля слева.

+3 минуты к первому тайму. Не забыл арбитр, что была медицинская пауза где-то на 2 минуты.

С левого фланга Маркос Акунья забрасывал мяч к дальней девятке, а там его чётко выловил Войцех Щесны.

Иван Ракитич подхватил мяч на левом полуфланге, а когда пытался доставить его в штрафную, попал в своего же. Потом Лукас Окампос отдавал направо, откуда не получилось у хозяев подачи.

Падение игрока "Севильи" слева в чужой штрафной, но игра продолжается. Оливер Торрес оказался на газоне, трибуны свистят, а судья не реагирует.

Леандро Паредес низом отдавал короткий пас в чужую штрафную на Мойзе Кина, однако на перехвате успешен был Луак Баде.

Система ВАР проверила недавний эпизод, и решили видеоассистенты, что не нужен пенальти в ворота "Ювентуса". Хуан Куадрадо там на боковой линии штрафной подкатывался в адрес упавшего на газон Оливера Торреса.

Первый тайм завершён со счётом 0:0. "Севилья" имела территориальное преимущество и побольше моментов, но не смогла воплотить их во взятие чужих ворот. Впереди у команд как минимум 45 минут игрового времени, а возможно, и больше.

44' Данило Луис перехватил мяч на левом фланге обороны и отправился в контратаку, но на подходе к центральной линии уже сам остался без игрового снаряда.

43' Штрафной заработала теперь "Севилья" справа в середине поля. Потолкались там немного футболисты, Лукас Окампос поучаствовал в мини-стычке в качестве наиболее активного персонажа.

42' ГОЛ! 0:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0.

Мануэль Локателли, попавший во "вне игры", с правого полуфланга прострелил от лицевой линии, и Адриен Рабио с нескольких метров уверенно поразил ворота.

41' Юссеф Эн-Несири в центральной части поля на фланге подтолкнул Федерико Гатти. Это штрафной в пользу "Ювентуса".

41' Николо Фаджоли унесли с поля на носилках, здоровья ему. Вместо него вступил в игру в составе "Ювентуса" Леандро Паредес.

39' Медицинская помощь потребовалась для Николо Фаджоли, так что врачи появились на поле. И даже вынужденная замена нужна, к сожалению.

38' В центральном круге Неманья Гудель с нарушением правил действовал против Николо Фаджоли, резко подбежав к стоявшему футболисту гостей, готовившемуся принять мяч.

37' Корнер был у "Севильи" на правом фланге, а Маркос Акунья вскоре навешивал уже с левого края, однако отбились тут игроки "Ювентуса" в центральной зоне защиты.

36' ВНОВЬ ОСТРО! Лукас Окампос наносил удар в ближний угол после прострела с правого фланга, и Войцех Щесны вышел из не самого удобного положения, переведя мяч на угловой.

35' ЕЩЁ БЛИЗКО К ГОЛУ! С левого фланга подавала "Севилья", это делал Маркос Акунья, и состоялся удар со второго этажа Оливера Торреса, но получилась всё же не прямо стопроцентная опасность, и мяч после его отскока от газона зафиксировал Войцех Щесны.

34' ЕЩЁ МОМЕНТ! Возле других ворот теперь. Из зоны правого инсайда пробивал Иван Ракитич, оставив позади Мануэля Локателли. Глейсон Бремер пытался заблокировать, но мяч всё равно полетел выше цели.

33' ШТАНГА! Мойзе Кин имел момент открыть счёт, когда пробивал из района правого угла вратарской, но попал нападающий "Ювентуса" низом в дальнюю часть каркаса ворот хозяев.

33' Недавно Мануэль Локателли рискованно принимал мяч на грудь в своей штрафной площади. Подыграл ли себе руками? Арбитр, во всяком случае, не назначил пенальти.

32' Много подач совершают хозяева в чужую штрафную площадь. На этот раз с правого фланга отправилась таковая, и Иван Ракитич головой нанёс удар всё-таки прилично левее створа.

31' Маркос Акунья с игры подавал с левого края, и Войцех Щесны сыграл на выходе, позже чего Адриен Рабио выбил мяч подальше.

31' Маркос Акунья подал корнер с левого фланга, защитники гостей выбили мяч к тому же флажку, где выиграли борьбу за него севильцы, и это теперь новая позиционная атака команды Хосе Луиса Мендилибара.

30' ОПАСНО! Маркос Акунья приложился с дальней дистанции, и мяч летел под перекладину, а Войцех Щесны классно среагировал и отбил футбольную сферу на угловой.

29' Мойзе Кину не удалось зацепиться за мяч ещё на своей половине поля, чтобы начать контратаку "Юве". Дальше защитники "Севильи" спокойно довели игровой снаряд назад до своего вратаря.

28' Анхель ди Мария захотел исправить свою недавнюю ошибку и нанёс сейчас удар с дальней дистанции, но снова получилось неточно, мяч низом прокатился мимо правого угла ворот хозяев.

27' Динамично смотрится футбол, и есть смысл ожидать ещё новых опасных ситуаций. Голов необязательно будет много, но наблюдать явно будет за чем.

27' МОМЕНТ КАКОЙ! Анхель ди Мария получил прекрасную разрезающую передачу по центру от Адриена Рабио, но плохо пробил аргентинец парашютом с правого полуфланга, не сумев направить мяч в створ.

25' Показали повтор момента с ударом Окампоса в формате камеры определения взятия ворот: там видно, что мяч не пересёк линию.

25' Второй подряд угловой исполнили севильцы на правом фланге, Оливер Торрес выполнил подачу уже с игры, и были нарушены правила в атаке Луаком Бадре против Хуана Куадрадо.

24' МОМЕНТ! Подача у "Севильи" с правого фланга, и Лукас Окампос с ближнего края вратарской в падении пробивает головой в ближний угол, после чего Войцех Щесны на ленточке вытаскивает мяч на угловой.

23' Первая половина основного времени первого тайма осталась позади. Нельзя сказать, что какая-то команда имеет над другой подавляющее преимущество и поэтому обязательно должна была уже забивать гол.

22' Оливер Торрес в центральной трети поля на одном из флангов чисто сыграл в подкате и выбил мяч в аут из-под ног Мойзе Кина.

22' Маркос Акунья на левом фланге оставил сферу Бриану Хилю, затем через Фернандо Режеса и Оливера Торреса мяч дошёл вправо до Хесуса Наваса, чью подачу снял головой Глейсон Бремер.

21' Федерико Гатти забрасывал мяч вперёд по правому флангу, и футбольный снаряд оказался за боковой линией. Значит, аут сейчас вбросят футболисты "Севильи".

20' Птица пролетела перед объективом телекамеры. Что касается игры, то "Ювентус" в центре поля заработал штрафной на мелком фоле, и разыграли его туринцы. Сейчас ничего интересного на поле не происходит.

19' Неманья Гудель записал на свой счёт удар по чужим воротам. С крайне дальней дистанции приложился защитник "Севильи" и наверняка пожалел, поскольку мяч сорвался у него с ноги и последовал значительно выше-правее створа.

18' Перехватили хозяева мяч около своей штрафной, неудачным оказался заброс Мануэля Локателли. Теперь андалусийцы атакуют в спокойном темпе, все игроки "Ювентуса" на половине поля гостей.

17' "Старая синьора" проводит уже третью подряд позиционную атаку. Николо Фаджоли укрывает мяч в центре поля, а Маркос Акунья пробует вступить в отбор и нарушает правила против своего оппонента.

16' "Севилья" больше атаковала в первую четверть часа игры, но при этом не создала ни одного момента, в отличие от "Ювентуса", который только что не реализовал хорошую голевую возможность.

15' МОМЕНТ! С правого фланга подали угловой туринцы, сделал это Николо Фаджоли, и оказалось очень опасно, ведь Федерико Гатти головой направил мяч в створ ворот, однако Яссин Буну сотворил сэйв, отразив мяч в прыжке.

14' Вот теперь получается аут в пользу "Ювентуса" на левом фланге в атаке. Вбросили гости мяч, и Николо Фаджоли наносил удар примерно с линии штрафной, после чего мяч от головы Луака Баде отправился на угловой.

13' Юссеф Эн-Несири пытался оказать давление на защитников гостевой команды на левом полуфланге, однако туринцы справились, и теперь Войцех Щесны введёт мяч в игру от своих ворот.

12' Бриан Хиль на левом фланге атаки не сумел удержать мяч в пределах поля, поэтому "Ювентус" сейчас вбросит аут, и будет делать это Хуан Куадрадо.

11' Мойзе Кин на чужой половине поля на правом фланге ногой пнул в живот Неманью Гуделя, слишком сильно промахнувшись мимо мяча, и получил за это жёлтую карточку.

11' В общем, "Севилья" окучивает чужую штрафную площадь с разных сторон, только вот её доставки либо блокируются, либо выносятся защитниками "Ювентуса".

10' Отбились туринцы после подачи соперника со стандарта, мяч вынес из своей штрафной Мойзе Кин. А дальше на подборе оказались футболисты андалусийского клуба.

9' "Севилья" добилась штрафного на правом фланге, который как угловой. Оливера Торреса там уронил Адриен Рабио.

8' Бриан Хиль на левом фланге атаки не справился с Хуаном Куадрадо, зато подключился Маркос Акунья и заработал хозяевам аут.

7' Оливер Торрес подал с правого края, и мяч выбил Глейсон Бремер, после чего кросс Хесуса Наваса заблокировал Адриен Рабио.

6' Маркос Акунья слева набросил мяч к линии чужой штрафной, откуда вскоре вынос в центральный круг совершил Мануэль Локателли.

6' Позиционная атака "Ювентуса" получилась неудачной, ничего гости не создали, и уже против Маркоса Акуньи были нарушены правила в середине поля со стороны Адриена Рабио.

4' Сфолили севильцы впереди на левом фланге, где Маркос Акунья подкатился в ноги Николо Фаджоли.

4' После розыгрыша корнера Маркос Акунья навешивал с левого края, однако Юссефу Эн-Несири было не суждено выиграть верховую борьбу в чужой штрафной площади.

3' Хозяева вбросили аут впереди на левом фланге, туринцы допустили ошибку, и Иван Ракитич попробовал совершить прострел, а заработал угловой для "Севильи".

2' "Севилья" играет преимущественно в белой форме (гетры чёрные), а у "Ювентуса" яркая розово-синяя расцветка (гетры белые).