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Лига Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Севилья
0:0
Второй тайм: 59'
Ювентус
0'
11' Желтая карточка
Кин Мойзе
57' Желтая карточка
Акунья Маркос
Просмотр ВАР на предмет назначен...
Гол из офсайда Рабьо (видео). Ли...
Кин попадает в штангу (видео). Л...
Ди Мария не смог нанести акценти...
Опасный момент у ворот гостей (в...
Удар головой Гатти (видео). Лига...

Ход матча

11'
 
Кин Мойзе
41'
 
Паредес Леандро
Фаджоли Николо
57'
Акунья Маркос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 256 Количество передач 170
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 181
Севилья 47% (85)
X 22.7% (41)
Ювентус 30.4% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Ювентус
3.26
3.34
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
44
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
19
Акунья
Маркос
20
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
55
Окампос
Лукас
21
Торрес
Оливер
25
Хиль
Бриан
15
Эн-Несири
Юссеф
1
Щесны
Войцех
15
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
11
Куадрадо
Хуан
44
Фаджоли
Николо
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
43
Айлинг
Самуэль
22
Ди
Мария
Анхель
18
Кин
Мойзе
Севилья
4-2-3-1
Ювентус
3-5-1-1

История личных встреч

Севилья
Ювентус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:0
КМ
1:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 4 0.5
Окампос Лукас 1 0.13
Ламела Эрик 1 0.13
Гудель Неманья 1 0.13
Хордан Хоан 1 0.13
Баде Луак 1 0.13
Ракитич Иван 0 0
Навас Хесус 0 0
Торрес Оливер 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.5
Влахович Душан 2 (1) 0.25
Гатти Федерико 2 0.25
Рабио Адриен 1 0.13
Кьеза Федерико 1 0.13
Алекс Сандро 0 0
Погба Поль 0 0
Костич Филип 0 0
Фаджоли Николо 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 3 0
Ракитич Иван 2 0
Гудель Неманья 2 0
Акунья Маркос 2 0
Хиль Бриан 2 0
Баде Луак 2 0
Буну Яссин 1 0
Теллес Алекс 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 2 0
Влахович Душан 2 0
Кьеза Федерико 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Данило Луис 1 0
Погба Поль 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Кин Мойзе 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Гатти Федерико 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
4
Севилья
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
11%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
4
44%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2
Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0
Ювентус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1
Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3

Результаты матчей

Севилья
Ювентус

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Севилья
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1/8 финала
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
2 Ювентус
1 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
5 Севилья
2 Фейеноорд
4 Рома
5 Байер Л
2 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
1 Ювентус
1 Севилья
1 Рома
0 Байер Л
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Рома Пеллегрини Лоренцо 4 (4)
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
Рома Манчини Джанлука 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Хесус Навас примерно с правого угла штрафной навешивал, грубо говоря, в район 11-метровой отметки, откуда Юссеф Эн-Несири пробил вторым этажом слишком неточно, едва дотянувшись до мяча.
  • Опасный момент
    58'
    Анхель ди Мария разыграл штрафной с Леандро Паредесом, второй из них навесил потом с правого фланга, а Глейсон Бремер пробил головой с отскоком от газона рядом с левой штангой.
  • Желтая карточка
    57'
    Ответная атака началась у "Ювентуса" после корнера у ворот туринцев, и в центре поля на одном из флангов Маркос Акунья уронил Хуана Куадрадо ценой жёлтой карточки.
  • 57'
    Иван Ракитич выполнил бесхозную подачу корнера с правого фланга, никто из игроков "Севильи" не оказался на пути этого мяча.
  • Угловой
    56'
    Хесус Навас подавал с правого края, а Мануэль Локателли сыграл на втором этаже, выбив мяч на угловой, который сейчас исполнят хозяева.
  • Опасный момент
    55'
    МОМЕНТ! Вот это опасно было! Адриен Рабио прорвался на ударную позицицию по зоне левого инсайда из центра поля и пробил рядом с дальним углом. Возможно, мяч чуть облизнул штангу.
  • 54'
    Хесус Навас с правого фланга забросил на полуфланг Фернандо Режесу, которому поставил корпус Данило Луис, а мяч выкатился за лицевую.
  • 54'
    Анхель ди Мария легко потерял мяч на своей половине и не вступил в контрпрессинг. Дальше севильцы добились аута на левом фланге.
  • 53'
    Маркос Акунья с линии штрафной покатил коротко поперечно Ивану Ракитичу, который вложил силу в неточный удар по воротам - низом левее створа.
  • Опасный момент
    52'
    Бриан Хиль пробивал с левого полуфланга в дальний угол, но также всё закончилось прозаично, Войцех Щесны держит мяч в своих перчатках.
  • Опасный момент
    51'
    Иван Ракитич подал корнер с правого фланга, и пробили головой два игрока "Севильи", один за другим - мяч финишировал в руках вратаря "Ювентуса".
  • Угловой
    50'
    Лукас Окампос справа приближался к лицевой линии, сделал попытку прострела и заработал угловой удар для "Севильи".
  • 49'
    Адриен Рабио подобрался к чужой штрафной и нанёс удар низом по чужим воротам, но пришёл мяч прямо в руки Яссину Буну.
  • Фол, нарушение
    48'
    Бриан Хиль заработал для "Севильи" штрафной на левом фланге, поскольку против него сфолил Хуан Куадрадо.
  • Опасный момент
    47'
    Из-за пределов штрафной Маркос Акунья пробивал с левого полуфланга, и получилось это низовым образом рядом с дальней штангой.
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    • 46'
      Войцех Щесны сейчас введёт мяч в игру выносом от своих ворот. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Свисток
      Первый тайм завершён со счётом 0:0. "Севилья" имела территориальное преимущество и побольше моментов, но не смогла воплотить их во взятие чужих ворот. Впереди у команд как минимум 45 минут игрового времени, а возможно, и больше.
    • 45'
      Система ВАР проверила недавний эпизод, и решили видеоассистенты, что не нужен пенальти в ворота "Ювентуса". Хуан Куадрадо там на боковой линии штрафной подкатывался в адрес упавшего на газон Оливера Торреса.
    • 45'
      Леандро Паредес низом отдавал короткий пас в чужую штрафную на Мойзе Кина, однако на перехвате успешен был Луак Баде.
    • 45'
      Падение игрока "Севильи" слева в чужой штрафной, но игра продолжается. Оливер Торрес оказался на газоне, трибуны свистят, а судья не реагирует.
    • 45'
      Иван Ракитич подхватил мяч на левом полуфланге, а когда пытался доставить его в штрафную, попал в своего же. Потом Лукас Окампос отдавал направо, откуда не получилось у хозяев подачи.
    • 45'
      С левого фланга Маркос Акунья забрасывал мяч к дальней девятке, а там его чётко выловил Войцех Щесны.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты к первому тайму. Не забыл арбитр, что была медицинская пауза где-то на 2 минуты.
    • Фол, нарушение
      45'
      Около своей штрафной площади находился Леандро Паредес, когда его уронил Оливер Торрес. Вскоре пошла ещё атака "Севильи", где был заблокирован прострел Бриана Хиля слева.
    • 44'
      Данило Луис перехватил мяч на левом фланге обороны и отправился в контратаку, но на подходе к центральной линии уже сам остался без игрового снаряда.
    • Фол, нарушение
      43'
      Штрафной заработала теперь "Севилья" справа в середине поля. Потолкались там немного футболисты, Лукас Окампос поучаствовал в мини-стычке в качестве наиболее активного персонажа.
    • Офсайд
      42'
      ГОЛ! 0:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0.
      Мануэль Локателли, попавший во "вне игры", с правого полуфланга прострелил от лицевой линии, и Адриен Рабио с нескольких метров уверенно поразил ворота.
    • Фол, нарушение
      41'
      Юссеф Эн-Несири в центральной части поля на фланге подтолкнул Федерико Гатти. Это штрафной в пользу "Ювентуса".
    • Замена
      41'
      Николо Фаджоли унесли с поля на носилках, здоровья ему. Вместо него вступил в игру в составе "Ювентуса" Леандро Паредес.
    • Травма, повреждение
      39'
      Медицинская помощь потребовалась для Николо Фаджоли, так что врачи появились на поле. И даже вынужденная замена нужна, к сожалению.
    • Фол, нарушение
      38'
      В центральном круге Неманья Гудель с нарушением правил действовал против Николо Фаджоли, резко подбежав к стоявшему футболисту гостей, готовившемуся принять мяч.
    • Угловой
      37'
      Корнер был у "Севильи" на правом фланге, а Маркос Акунья вскоре навешивал уже с левого края, однако отбились тут игроки "Ювентуса" в центральной зоне защиты.
    • Опасный момент
      36'
      ВНОВЬ ОСТРО! Лукас Окампос наносил удар в ближний угол после прострела с правого фланга, и Войцех Щесны вышел из не самого удобного положения, переведя мяч на угловой.  
    • Опасный момент
      35'
      ЕЩЁ БЛИЗКО К ГОЛУ! С левого фланга подавала "Севилья", это делал Маркос Акунья, и состоялся удар со второго этажа Оливера Торреса, но получилась всё же не прямо стопроцентная опасность, и мяч после его отскока от газона зафиксировал Войцех Щесны.
    • Опасный момент
      34'
      ЕЩЁ МОМЕНТ! Возле других ворот теперь. Из зоны правого инсайда пробивал Иван Ракитич, оставив позади Мануэля Локателли. Глейсон Бремер пытался заблокировать, но мяч всё равно полетел выше цели.
    • Штанга
      33'
      ШТАНГА! Мойзе Кин имел момент открыть счёт, когда пробивал из района правого угла вратарской, но попал нападающий "Ювентуса" низом в дальнюю часть каркаса ворот хозяев.
    • Судья
      33'
      Недавно Мануэль Локателли рискованно принимал мяч на грудь в своей штрафной площади. Подыграл ли себе руками? Арбитр, во всяком случае, не назначил пенальти.
    • 32'
      Много подач совершают хозяева в чужую штрафную площадь. На этот раз с правого фланга отправилась таковая, и Иван Ракитич головой нанёс удар всё-таки прилично левее створа.
    • 31'
      Маркос Акунья с игры подавал с левого края, и Войцех Щесны сыграл на выходе, позже чего Адриен Рабио выбил мяч подальше.
    • Угловой
      31'
      Маркос Акунья подал корнер с левого фланга, защитники гостей выбили мяч к тому же флажку, где выиграли борьбу за него севильцы, и это теперь новая позиционная атака команды Хосе Луиса Мендилибара.
    • Опасный момент
      30'
      ОПАСНО! Маркос Акунья приложился с дальней дистанции, и мяч летел под перекладину, а Войцех Щесны классно среагировал и отбил футбольную сферу на угловой.
    • 29'
      Мойзе Кину не удалось зацепиться за мяч ещё на своей половине поля, чтобы начать контратаку "Юве". Дальше защитники "Севильи" спокойно довели игровой снаряд назад до своего вратаря.
    • 28'
      Анхель ди Мария захотел исправить свою недавнюю ошибку и нанёс сейчас удар с дальней дистанции, но снова получилось неточно, мяч низом прокатился мимо правого угла ворот хозяев. 
    • 27'
      Динамично смотрится футбол, и есть смысл ожидать ещё новых опасных ситуаций. Голов необязательно будет много, но наблюдать явно будет за чем.
    • Опасный момент
      27'
      МОМЕНТ КАКОЙ! Анхель ди Мария получил прекрасную разрезающую передачу по центру от Адриена Рабио, но плохо пробил аргентинец парашютом с правого полуфланга, не сумев направить мяч в створ.
    • 25'
      Показали повтор момента с ударом Окампоса в формате камеры определения взятия ворот: там видно, что мяч не пересёк линию.
    • Угловой
      25'
      Второй подряд угловой исполнили севильцы на правом фланге, Оливер Торрес выполнил подачу уже с игры, и были нарушены правила в атаке Луаком Бадре против Хуана Куадрадо.
    • Опасный момент
      24'
      МОМЕНТ! Подача у "Севильи" с правого фланга, и Лукас Окампос с ближнего края вратарской в падении пробивает головой в ближний угол, после чего Войцех Щесны на ленточке вытаскивает мяч на угловой.
    • 23'
      Первая половина основного времени первого тайма осталась позади. Нельзя сказать, что какая-то команда имеет над другой подавляющее преимущество и поэтому обязательно должна была уже забивать гол.
    • 22'
      Оливер Торрес в центральной трети поля на одном из флангов чисто сыграл в подкате и выбил мяч в аут из-под ног Мойзе Кина.
    • 22'
      Маркос Акунья на левом фланге оставил сферу Бриану Хилю, затем через Фернандо Режеса и Оливера Торреса мяч дошёл вправо до Хесуса Наваса, чью подачу снял головой Глейсон Бремер.
    • 21'
      Федерико Гатти забрасывал мяч вперёд по правому флангу, и футбольный снаряд оказался за боковой линией. Значит, аут сейчас вбросят футболисты "Севильи".
    • Фол, нарушение
      20'
      Птица пролетела перед объективом телекамеры. Что касается игры, то "Ювентус" в центре поля заработал штрафной на мелком фоле, и разыграли его туринцы. Сейчас ничего интересного на поле не происходит.
    • 19'
      Неманья Гудель записал на свой счёт удар по чужим воротам. С крайне дальней дистанции приложился защитник "Севильи" и наверняка пожалел, поскольку мяч сорвался у него с ноги и последовал значительно выше-правее створа.
    • 18'
      Перехватили хозяева мяч около своей штрафной, неудачным оказался заброс Мануэля Локателли. Теперь андалусийцы атакуют в спокойном темпе, все игроки "Ювентуса" на половине поля гостей.
    • Фол, нарушение
      17'
      "Старая синьора" проводит уже третью подряд позиционную атаку. Николо Фаджоли укрывает мяч в центре поля, а Маркос Акунья пробует вступить в отбор и нарушает правила против своего оппонента.
    • 16'
      "Севилья" больше атаковала в первую четверть часа игры, но при этом не создала ни одного момента, в отличие от "Ювентуса", который только что не реализовал хорошую голевую возможность.
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТ! С правого фланга подали угловой туринцы, сделал это Николо Фаджоли, и оказалось очень опасно, ведь Федерико Гатти головой направил мяч в створ ворот, однако Яссин Буну сотворил сэйв, отразив мяч в прыжке.
    • Угловой
      14'
      Вот теперь получается аут в пользу "Ювентуса" на левом фланге в атаке. Вбросили гости мяч, и Николо Фаджоли наносил удар примерно с линии штрафной, после чего мяч от головы Луака Баде отправился на угловой.
    • 13'
      Юссеф Эн-Несири пытался оказать давление на защитников гостевой команды на левом полуфланге, однако туринцы справились, и теперь Войцех Щесны введёт мяч в игру от своих ворот.
    • 12'
      Бриан Хиль на левом фланге атаки не сумел удержать мяч в пределах поля, поэтому "Ювентус" сейчас вбросит аут, и будет делать это Хуан Куадрадо.
    • Желтая карточка
      11'
      Мойзе Кин на чужой половине поля на правом фланге ногой пнул в живот Неманью Гуделя, слишком сильно промахнувшись мимо мяча, и получил за это жёлтую карточку.
    • 11'
      В общем, "Севилья" окучивает чужую штрафную площадь с разных сторон, только вот её доставки либо блокируются, либо выносятся защитниками "Ювентуса".
    • 10'
      Отбились туринцы после подачи соперника со стандарта, мяч вынес из своей штрафной Мойзе Кин. А дальше на подборе оказались футболисты андалусийского клуба.
    • Фол, нарушение
      9'
      "Севилья" добилась штрафного на правом фланге, который как угловой. Оливера Торреса там уронил Адриен Рабио. 
    • 8'
      Бриан Хиль на левом фланге атаки не справился с Хуаном Куадрадо, зато подключился Маркос Акунья и заработал хозяевам аут. 
    • 7'
      Оливер Торрес подал с правого края, и мяч выбил Глейсон Бремер, после чего кросс Хесуса Наваса заблокировал Адриен Рабио.
    • 6'
      Маркос Акунья слева набросил мяч к линии чужой штрафной, откуда вскоре вынос в центральный круг совершил Мануэль Локателли. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Позиционная атака "Ювентуса" получилась неудачной, ничего гости не создали, и уже против Маркоса Акуньи были нарушены правила в середине поля со стороны Адриена Рабио.
    • Фол, нарушение
      4'
      Сфолили севильцы впереди на левом фланге, где Маркос Акунья подкатился в ноги Николо Фаджоли.
    • 4'
      После розыгрыша корнера Маркос Акунья навешивал с левого края, однако Юссефу Эн-Несири было не суждено выиграть верховую борьбу в чужой штрафной площади.
    • Угловой
      3'
      Хозяева вбросили аут впереди на левом фланге, туринцы допустили ошибку, и Иван Ракитич попробовал совершить прострел, а заработал угловой для "Севильи".
    • 2'
      "Севилья" играет преимущественно в белой форме (гетры чёрные), а у "Ювентуса" яркая розово-синяя расцветка (гетры белые).
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Севилья
    47% (85)
    Ничья
    22.7% (41)
    Ювентус
    30.4% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (65)
    Меньше
    50% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (95)
    Нет
    26.92% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    19.9% (36)
    1:1 Ничья
    16.6% (30)
    1:0 Севилья
    11% (20)
    1:2 Ювентус
    10.5% (19)
    0:1 Ювентус
    5% (9)
    0:2 Ювентус
    2.8% (5)
    2:2 Ничья
    2.2% (4)
    3:2 Севилья
    1.1% (2)
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